 "Такий маразм відбувається в судочинстві", - суд відхилив позов Парасюка на відмову ЦВК у реєстрації кандидатом

Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову з вимогою скасувати постанову ЦВК, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт органу.

"Колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду в складі судді-доповідача Василя Ключковича, суддів Андрія Паринова, Олександра Беспалова розглянула позов кандидата в народні депутати України Володимира Парасюка до Центральної виборчої комісії в адміністративній справі №855/167/19. Позивач просив суд скасувати постанову № 1193 від 23 червня 2019 "Про відмову в реєстрації кандидата в народні депутати України Парасюка В.З." Кандидат був висунутий у порядку самовисування в одномандатному виборчому окрузі №122 на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019 року. Заодно просив зобов'язати ЦВК винести на засідання цієї комісії розгляд заяви про самовисування Володимира Парасюка кандидатом у народні депутати України і зареєструвати кандидатом у народні депутати України. 25 червня 2019 колегія суддів Шостого ААС в задоволенні позову в адміністративній справі №855/167/19 відмовила повністю", - повідомляється на сайті суду.

Парасюк вважає, що на суд чинився тиск. "Тепер у мене претензії до суду. Перед цим були до ЦВК, тому що вони мені не повідомили про якісь неточності, хоча жодних неточностей не було", - розповів він у коментарі Цензор.НЕТ. Народний депутат повідомив, що подав до суду всі довідки і необхідні документи, що доводять, що він все зробив правильно, відповідно до чинного законодавства.

"Суд в пояснювальній частині вказав, що, виявляється, в одному документі дата стоїть не в тому місці, тому вони не можуть його взяти до уваги. А оскільки вони його не можуть взяти до уваги, рішення залишають без змін. Такий маразм відбувається в судочинстві. Якщо до вчора я думав, що це може бути справді технічна помилка, це вдасться виправити, то вчора після засідання суду я зрозумів, що все дуже непросто. Це просто якийсь політичний вплив. Не знаю, від кого, але те, що судді не розглядають справу об'єктивно - це факт", - підкреслив Парасюк.

Суд на засіданні висловив претензію до довіреності, за якою раніше прийняв позов: "Те, що я подавав у суд - вони просто не звернули увагу, а при розгляді по суті вони сказали, що довіреність не беруть до уваги". Він також повідомив, що завтра буде апеляція.

"Розумієте, в чому найбільший парадокс - замість того, щоб суд захистив мої права, він став на бік тих, хто порушив закон. І це найбільший маразм", - заявив нардеп.