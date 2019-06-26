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Все про:суд (5227) ЦВК (656) Парасюк (129)

 "Такий маразм відбувається в судочинстві", - суд відхилив позов Парасюка на відмову ЦВК у реєстрації кандидатом

Центрвиборчком відмовив у реєстрації Володимира Парасюка кандидатом в народні депутати України. Нардеп звернувся до суду, але позов не задовольнили.

Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову з вимогою скасувати постанову ЦВК, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт органу.

"Колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду в складі судді-доповідача Василя Ключковича, суддів Андрія Паринова, Олександра Беспалова розглянула позов кандидата в народні депутати України Володимира Парасюка до Центральної виборчої комісії в адміністративній справі №855/167/19. Позивач просив суд скасувати постанову № 1193 від 23 червня 2019 "Про відмову в реєстрації кандидата в народні депутати України Парасюка В.З." Кандидат був висунутий у порядку самовисування в одномандатному виборчому окрузі №122 на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019 року. Заодно просив зобов'язати ЦВК винести на засідання цієї комісії розгляд заяви про самовисування Володимира Парасюка кандидатом у народні депутати України і зареєструвати кандидатом у народні депутати України. 25 червня 2019 колегія суддів Шостого ААС в задоволенні позову в адміністративній справі №855/167/19 відмовила повністю", - повідомляється на сайті суду.

Парасюк вважає, що на суд чинився тиск. "Тепер у мене претензії до суду. Перед цим були до ЦВК, тому що вони мені не повідомили про якісь неточності, хоча жодних неточностей не було", - розповів він у коментарі Цензор.НЕТ. Народний депутат повідомив, що подав до суду всі довідки і необхідні документи, що доводять, що він все зробив правильно, відповідно до чинного законодавства.

"Суд в пояснювальній частині вказав, що, виявляється, в одному документі дата стоїть не в тому місці, тому вони не можуть його взяти до уваги. А оскільки вони його не можуть взяти до уваги, рішення залишають без змін. Такий маразм відбувається в судочинстві. Якщо до вчора я думав, що це може бути справді технічна помилка, це вдасться виправити, то вчора після засідання суду я зрозумів, що все дуже непросто. Це просто якийсь політичний вплив. Не знаю, від кого, але те, що судді не розглядають справу об'єктивно - це факт", - підкреслив Парасюк.

Суд на засіданні висловив претензію до довіреності, за якою раніше прийняв позов: "Те, що я подавав у суд - вони просто не звернули увагу, а при розгляді по суті вони сказали, що довіреність не беруть до уваги". Він також повідомив, що завтра буде апеляція.

"Розумієте, в чому найбільший парадокс - замість того, щоб суд захистив мої права, він став на бік тих, хто порушив закон. І це найбільший маразм", - заявив нардеп.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134456
 
   
 Топ коментарі
 
Судов в Украине нету.Есть просто таблички.
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пецина судова рехформа - судьи- теже твари что и до реформы остались. и в чем тогда состояла та "реформа"?
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Чого репетуєте? ПрезЕ, бені та ригам судді дуже подобаються
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Страну захватила банда воров и рейдеров!

Глава АП Богдан, слуга Каломойского, причетній до кредитної афери на 200 мільйонів

расследование Бихус

https://bihus.info/glava-ap-bogdan-zasvitivsya-v-ofshorci-prichetniy-do-kreditnoi-aferi-na-200-milyoniv
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пецина судова рехформа - судьи- теже твари что и до реформы остались. и в чем тогда состояла та "реформа"?
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вы ошиблись - презик зеленский)))))) и наступают времена как при овощи - кто не с нами тот против нас ))))
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Был Рошен, когда-то, давно, очень.
А теперь у нас ЗЕБЕня рулевой 😀
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а судьи поставленые рошеносвинотварью остались
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то есть ты признало что петина судова рехформа- говно и неудачник ее проводил..если такие переобувалы остались в судьях..
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Послушай, девочка, научись общаться со старшими для начала!
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ні - суддя залишились ще з часів ригоАналів - і всі 5 років банду соєвого це чудово влаштовувало !
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Чинганчук -порохобот твои ники здесь все знают,не усерайся))))
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Чурка стулы себе губы пока агурэц за щеку не поймал
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Все парасюк времена Пети закончились конда ты творило шо хотело теперь пшел нах 🙋🙋🙋кстати Карлсона грузинского тоже на зелёный кукан насадили бариги проклятые 😂😂😂
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Набитое ип ло вилкупа это то шо хотел видеть каждый, так шо не пзд
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😂😂😂😂шо не так ? Иди узеленскому пожалуйся я то тут при чем? Это всего лишь констатация факта 🙋🙋🙋
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Кому жаловаться? Как можно жаловаться телу, которое я с фофана в мрак бытия повергну ?
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Ну удачи тебе в свержении я задолбался уже свергать первый раз Кучму шоб зебилы потом выбрали Януковича второй раз Януковича шоб эти же скоты выбрали Узеленского хватит пусть жрут суки свое дерьмище я пас мне похрен шо будет с этим дибильный населением
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А вечно жить не получится и умрешь по любому уставшим
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Судов в Украине нету.Есть просто таблички.
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Зеленский это вам не барыга мародёр, он точно создаст настоящее правосудие. А рыгосос Разумков, аферист Богданчик и вор Бабломойский ему в этом помогут.
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Семочко вас не возмущал,при пете,чего вы так теперь негодуете?
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Все вопросы к ЗЕБЕне теперь он шаурмой заведует 😀
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Порохня уймитесь.Это петина рехформа.Закусывайте)))
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А ты не подавись Коломойской шаурмой ЗЕльоной😀
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Шарікови , останнім часом , ще про фонтани верещать ........
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То вони пить хочуть... від солодкого срака злиплася...
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это тебе не при барыге в депутаты идти - а при зеленском - кто не с нами тот против нас - лозунг регионов - это уже было -конец демократии
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напоминает порохоботов - "кто против пети-тот против Украины." а если поменять слова петя на путин,а Украина на россия - то получатся лозунги пуйлоботов. вывод - у порохоботов и пуйлоботов одинаковые методички
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напоминаю зебилам - в цапии нет выборов по тому шо нет демократии - как ее не было при овоще и нет сейчас при зеле - а порох по этому и проиграл - по тому шо верит в демократию
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я не про выборы, а про ваши высеры. один в один кацапские-пуйлоботские только имена и название страны изменены на местные. у порохла даже бигбордовские гасла пуйловские были
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так у регионов были те же полит технологи ,а у зли молодой полит технолог регионов - так шо я с вами согласен))))
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то он чому соєвий Хряк все просрав ... "Такой маразм происходит в судопроизводстве", - суд отклонил иск Парасюка на отказ ЦИК в регистрации кандидатом - Цензор.НЕТ 9189 Треба було просто політтехнологів поміняти і відмовитись від послуг вашого ольгіно ! ..))
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вы мне скажите - шо вас так тянет к нам на сайты - я понимаю шо вас во всем ограничивают - даже свое мнение вы написать у себя не можете - жах - правда у нас здорово - и не переживайте - мнение у нас может поменяться мгновенно - попробует зеля и дальше так ошибаться - выкенем его и найдем другого - это не у вас))
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5% импотентов-порохопетушил , что-ли, будут выкидывать? ))
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дырявые пригожинцы на смену заступили .по три аккаунта на одного дырявого открыли
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рад за вас и что на тебя по три аккаунта открыли
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це не маразм, а рейдерський наскок через суддівсько-прокурорські вразливості
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вовку верную ногу жалко. я бы за него может быть проголосовал бы.
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До сраки такие суди
Всех надо перевешать
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Просидел пять лет в верхзраде,ничего,кроме парочки скандалов,не сделал,хотя мог все решить одним-двумя выстрелами,а теперь жалуется,не пускают хлопчика опять просиживать штанишки в блатном месте.
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Вова, твое время прошло, смирись...
Агрессивные дураки во власти не нужны никому
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Володя ти в раду як попав, пам'ятаєш?
А зобов'язання які давав, пам'ятаєш?)
Ти кинув не тих людей...
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там хватає штатних клоунів з 95-го кварталу
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Так надо было ногой "маваши " в голову прямо в зале суда! Как обычно!
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А что это новость для нардепа,что судов у нас нет ? А кто платит за то чтоб он не смог даже учавствовать в выборах,так список кого он ***...ил такой большой,что к судьям с деньгами наверно очередь выстроилась !
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поматросили- и к куя..м бросили! нафіг ти тре тепер вовчику тре! ані бєні, ані зе
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Вот кого эти мрази порохосвинские боятся. Парасюка и Саакашвили.
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Порохосвинские боятся, а зебеньские не пускают.
Чудеса 😀
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судьи - пока что те же рыла которые порохосвиньи поставили
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Випадковість ? Певен, що ні. Партія Саакашвілі, Парасюк - вороги парашенківсього режиму і беззаконня. Авре́лій Августи́н Іппонні́йський
(лат. Aurelius Augustinus Hipponensis),
або Блаже́нний Августи́н:

Держава без незалежного суду
це - не держава , а зграя злочинців
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Так сейчас же ЗЕБЕньская власть.
При чем здесь блаженный Августин и равноапостольный Петро? 😀
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пєцєрастам важко зрозуміти. Судову рехформу хто проводив ? Суди, прокуратуру ще хто курує ?
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Богдан, Богдан всех куруе, и суд и прокуратуру.
Успокойся.
Все под контролем .... 😀
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Це відколи ? Коли встиг ? От після виборів почне, адже злочинна спадковість влади зберіглася.

Розкажеш колегам по соєвому цеху, Ок ?
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Парасюк, ты нормальный чувак, но среди богоизбранных ты чужой.
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брешеш, як дихаєш ! курвитися- прерогатива виключно порохоригівської шобли, а от якби всі були такі, як Парасюк, то Систему, що п`є кров українців впродовж 28 років, була б вже зруйнована
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Что Парасюку в Раде делать? Его не пустили, потому что он будет драться с депутатами от АР ОРДЛО, а новому презеденту это не надо.
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Вова - не лізь в ту клоаку ... Бери приклад з розумних людей -

Семен Семенченко
24 червня ·
Я прийняв рішення не балотуватися до Верховної Ради 9 скликання. Перебування у ВР зараз вже не допомагає, а заважає мені в боротьбі за Україну. Якщо ти не член правлячої коаліції і не йдеш на договорняки, то система блокує твої повноваження, на твої депутатські запити приходять відписки, а твої законопроекти роками не вносяться в порядок денний. Зате для багатьох людей ти один з чотирьохсот з гаком «мудаків з Верховної Ради» і «всі вони там однакові» - кращий козир олігархічної пропагандистської машини.
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Olduser‏ @travel_ANDdream 7 часов назад

Тотальний ******* просто... І, що характерно, жодного тобі натяку на корупцію не видно... бо повилазило всім... Схоже, що суддям ніхто не пояснив, що пожиттєва посада не гарантує тривалого життя
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Суддям МародераПорошенка миліші Гєпа сєпар,Трухлявий і ПадальШтепа.
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Не мытьём, так катанием, но политику Украины надо очистить от парасюков - гаврилюков.
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Парасюк - це тест для соєвої свори й їх приспішників. Володя - справжній патріот України й за це соєва нечисть, яка тільки прикривається патріотичними гаслами щоб і далі бути біля корита, його люто ненавидить й ставить при кожні нагоді палиці в колеса. Не дарма Потрох такі реформи робив, щоб суди на його користь вершили, але недовго вже музиці грати, дійде й до цього виродка черга.
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Порошенківці,у мене зараз з вами тимчасове перемир'я,і ,так би мовити,ситуативний союз.Але коли зебілоїди стверджують,що цей суддівський бєспрєдєл - наслідок петрухіной "рехворми",мені нічого їм заперечити.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Такий маразм відбувається в судочинстві", - суд відхилив позов Парасюка на відмову ЦВК у реєстрації кандидатом
 
 
 
 
 
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