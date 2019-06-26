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 Політика України, Економіка
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Все про:санкції (2320) США (5127) Коболєв (163)

 Комітет Палати представників США підтримав законопроект про санкції на поставки обладнання для російських трубопровідних проектів, - Коболєв

Комітет у закордонних справах Палати представників Конгресу США одноголосно підтримав законопроект про санкції на поставки технологій та обладнання для російських трубопровідних проектів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

Він зазначив: "Щойно Комітет у закордонних справах Палати представників парламенту США одностайно підтримав законопроект про санкції на постачання технологій та обладнання для російських трубопровідних проектів. Щиро дякуємо автору законопроекту Адаму Кінзінґеру (Adam Kinzinger), голові комітету Еліоту Енгелю (Eliot Engel), члену комітету Майклу Макколу (Michael McCaul) та всім конгресменам, що підтримали це вкрай важливе для міжнародної енергетичної безпеки рішення".

За його словами, рішення комітету – вагомий крок на шляху до прийняття санкцій.

"Зважаючи на одностайну підтримку ініціативи, очікуємо, що у липні законопроект схвалить Палата представників. Враховуючи, що за прийняття документа виступають представники як Республіканської, так і Демократичної партій, він має шанс бути проголосованим в Сенаті та підписаним Президентом США вже у серпні", - прогнозує глава "Нафтогазу України".

Коболєв нагадав, що цей законопроект з хірургічною точністю спрямований проти політичних газопровідних проектів Кремля і не зачіпає інших інтересів.

"Лише спільними зусиллями ми зможемо зупинити побудову Nord Stream -2 та реалізацію інших проектів, що завдають величезної шкоди міжнародній енергетичній безпеці!" - підкреслив Коболєв.

Читайте також: Євросоюз продовжив другий за день пакет санкцій проти Росії

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134455
 
   
 Топ коментарі
 
Гросмейстер Бендера‏ @Lviv_UA_SU

Газпром спішить отримати нашу ГТС до 2020 р. Для цього потрібно звільнити Коболєва. Звільнити Коболєва може лише наглядова рада Нафтогазу. Вгадайте, що робить Мао Зебздун, правильно, хоче завести в наглядову раду своїх людей. Він не тільки дурак і нікчема - він 100% зрадник і агент.
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А твое Пуйло и гебнявое жклье, что вас кацапов в дупло имеют, сколько получают?
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Наверное, но вам козлорилому народу-паразиту один хер триндец рано или поздно..
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интересно, коболеву 2 ляма в месяц зарплаты в голову не давят? самый зарплатный глава гос нефте корпораций в европе. даже у бритов столько не имеют
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А твое Пуйло и гебнявое жклье, что вас кацапов в дупло имеют, сколько получают?
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а причем тут пуйло* порохобот что ли? скоро минстець сократят, и ты истеришь?
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Пусть будут прокляты те кто голосовал за Зеленского!
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Тебя откуда в ********* войска призвали, удмурт? Смотри как ти палишься, про Пороха тут не слова не било, но ти все равно его сюда вписал из методички. У вас что рам кризис кадров, что таких тупиц набирают?
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Жабоїд, шо ти тут ропатякався? Привіт Макрону.
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Гросмейстер Бендера‏ @Lviv_UA_SU

Газпром спішить отримати нашу ГТС до 2020 р. Для цього потрібно звільнити Коболєва. Звільнити Коболєва може лише наглядова рада Нафтогазу. Вгадайте, що робить Мао Зебздун, правильно, хоче завести в наглядову раду своїх людей. Він не тільки дурак і нікчема - він 100% зрадник і агент.
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свічка‏ @svecha62 12 часов назад

Зеленский предлагает Гройсману уволить члена наблюдательного совета НАК"Нафтогаз" Владимира Демчишина. Об этом УН сообщил информированный источник в Кабмине. По его словам, Зеленский направил Гройсману письмо с предложением обеспечить увольнение Демчишина для начала "обновления" НАК.
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А я думаю зачем газпром строит Северные и турецкие потоки? Оказывается ,чтобы захватить Укртрансгаз. Комітет Палати представників США підтримав законопроект про санкції на поставки обладнання для російських трубопровідних проектів, - Коболєв - Цензор.НЕТ 838
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Газотранспортная система Газпрому должна относиться только на территории Московии,ватникам ещё захочется попользоваться нашими хранилищами,Хутин спит и видит их своими.
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кобелек знатно раскрутился, скоро зарплату будет газом получать
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СП-2 буде побудовано, а Коболев буде сміятися з тупих хахлів на Мальдівах. Ось такий жорстокий світ.
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Наверное, но вам козлорилому народу-паразиту один хер триндец рано или поздно..
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Правильно, за предательство евросвинарник нужно наказать.
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Я- простой моряк, который за свою жизнь перевёз совершенно огромное количество труб большого диаметра, для газо и нефтепроводов Союза. Меня даже по ТВ итальянскому показывали. Чес Слово! К нам тогда, на борт, в Таранто, прибыли несколько съемочных групп, по поводу того, что наше судно "Запорожье" перевезло, на тот момент- 1000 километров труб. Из Италии. Тысячу! Так не только из Италии я их возил, а например- из Германии. Бремен/Бремерхафен, там суда Союза в очереди стояли, за этими трубами. Я к тому, что Рыжик-Коболев дюже оптимистичен... Как всегда, впрочем. Немчура и макаронники завалят этими трубами. Легко и просто.
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Вы меня не поняли. ОДНО судно "Запорожье"- ТЫСЯЧУ КМ! Только из Италии. А судов были сотни, хотя, понятно, что не у каждого был такой масштаб.
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У вас юмор какой-то недоступный. Как картинка, не подлежащая восприятию: Зеленский с Меркель что-то обсуждают. Уж извините.
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була недавно передача про будівництво газопроводів. Так там хлопці з сумом констатували що в 70-ті будували 1 тис. км. в рік. А тепер будки будуємо)
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Я возил в 80-е. А потом, те же макаронники трубный завод построили, в Волжском. Правда, я не знаю- работает ли он сейчас?
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25 августа 1965 года Верховный Совет СССР издал распоряжение № 141-р «О строительстве комплекса трубоэлектросварочного цеха для выпуска газопроводных труб диаметром 530-1420 мм в г. Волжском». Тогда же началось строительство завода. 29 октября 1969 года с помощью специалистов из Чехословакии была изготовлена первая труба большого диаметра - 1020 мм. Комітет Палати представників США підтримав законопроект про санкції на поставки обладнання для російських трубопровідних проектів, - Коболєв - Цензор.НЕТ 6501
Волжский трубный завод - Википедия
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Лично мною, в течение одного года, приблизительно, было перевезено не менее 100-120 тысяч тонн только оборудования, для этого завода. Всё шло на Жданов/Бердянск. Оттуда- река/море- далее. И это- не Википедия. Это- Истина.
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таки ты свободен..Бот (от нидерл. boot - лодка) - в эпоху парусного флота всякое небольшое одномачтовое судно водоизмещением до 60 т, вооружённое 6-8 пушками Комітет Палати представників США підтримав законопроект про санкції на поставки обладнання для російських трубопровідних проектів, - Коболєв - Цензор.НЕТ 1956
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Андрей, уважение тебе как Человеку. Мир тебе и твоей семье.
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Трубный завод был построен итальянцами и в Сумах в конце 80-х, а в Волжском немного позже они строили.
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Лично я, в 1986/1987 годах, перевозил оборудование исключительно для завода в Волжском!
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Да, добавлю: когда они закончили строительство- понятия не имею.
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Газопровод-это не только трубы,это и компрессоры и телемеханика и тд.Не в радость европе будет и СП1 и СП 2.А орда будет повержена экономически.Лапти уже не поют.Воют и проклинают плешивого фюрера.Чего только стоит повышенеие пенсвозраста.Мусорам не хватает деревянных.
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Благодарю, за теплые слова. Вам также- всего самого хорошего. Здоровья, удачи, Мира...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКомітет Палати представників США підтримав законопроект про санкції на поставки обладнання для російських трубопровідних проектів, - Коболєв
 
 
 
 
 
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