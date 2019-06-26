 Зеленський обговорив з Патоном і Горбуліним рівень вітчизняної науки і відплив молодих вчених за кордон. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.
На зустрічі були присутні президент НАН України Борис Патон, перші віце-президенти Академії Володимир Горбулін та Антон Наумовець і головний учений секретар НАН України Вячеслав Богданов.
"У нас непроста ситуація і багато пріоритетів, але я не хочу бути Президентом, який каже, що поки війна не закінчиться, ми нічим не займатимемося. Проблеми треба вирішувати паралельно, інакше Україна не розвиватиметься", – підкреслив Зеленський.
Учасники зустрічі також обговорили рівень вітчизняної науки, відплив молодих науковців за кордон та можливості зацікавити їх працювати на батьківщині.
Россия готовится к расширению гибридной войны. Украине придется в ближайшее время очень тяжело. С предупреждением к украинцам выступил в Facebook известный волонтер и блогер Мирослав Гай, передает "Диалог.UA". "Перед принуждением к миру на условиях Кремля нам устроят очередную локальную войну", - заверил Гай. Осложнят ситуацию для Украины, по его мнению, настойчивые попытки нового президента Владимира Зеленского подружиться с Россией в то время, когда ей необходимо давать жесткое сопротивление. Формально будет декларироваться путь Украины в Евросоюз и НАТО. Однако, уверен волонтер, соблюдаться эти пункты Конституции не будут. А тем временем Россия усилит гибридную агрессию против других стран. Запад этому не только не сопротивляется, а даже поощряет.
Газпром спішить отримати нашу ГТС до 2020 р. Для цього потрібно звільнити Коболєва. Звільнити Коболєва може лише наглядова рада Нафтогазу. Вгадайте, що робить Мао Зебздун, правильно, хоче завести в наглядову раду своїх людей. Він не тільки дурак і нікчема - він 100% зрадник і агент.
Усіліть Алкадємію кадрамі із Квартала 95.
Дєлов то.
Человек, который слово "наука", понимает как "килок" на незначительные бабки))))
Скоко лет этому гнилому помидору?! Оно может, под конец своей жизни, адекватно реагировать на сегодення украинской политики? Сомневаюсь...
С таким же успехом(и результатом) можно спросить мнение у шамана центральной Амазонии: как, ***, победить испанских конкистадоров?!
Отправьте уже эту мумию на пенсию! Там мозги когда-то были, а сейчас там только старческий маразм.
Что по вашему! Он врет?
Поєтому никто никуда не идет и не едет, а вивсеврете
О делах молодежи резонно говорить со столетними.
Було би смішно, якби не було так сумно.
Цікаво, присутніх на зустрічі не душив сміх, коли вони "обсуждали" з Зеленським щось там таке?
І ще цікаво - чи записували вони цінні вказівки пана Зеленського? Що б не забути....::))))
А ще цікаво - такі матеріали самому пану Зеленському подобаються? Чи це якась диверсія проти "нового обличчя".
Для тих, хто жив у СРСР обличчя Зеленського стає страшенно знайомим. Великий Кормчий...
Не можу писати - душить сміх....
Великий Кормчий обговорював
І, взагалі, хоча це можна було очікувати, але є підозра, що пан Зеленський таки збирається керувати країною Здається він серйозно вважає, що його президентство - це не чорний гумор, а велике щастя для країни
Та чого дивуватися - у програмі "Слуги народу" чітко написано: "Ми втілимо курс Президента Зеленського
Курсу взагалі ніякого немає, хлопці свою п'яту точку без дзеркала двома руками знайти не можуть - а бачте "втілимо"
Агов, люди, є хто вдома
Це ж більшовизм-ленінізм чистої води. Кухарка може керувати державою.
Та чи вчили ці "юристи" хоч щось
Сміх душити перестав. Стало страшно За штурвалом літака кухарка.