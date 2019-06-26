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Все про:Горбулін (25) Зеленський (1830) наука (146) Патон (5)

 Зеленський обговорив з Патоном і Горбуліним рівень вітчизняної науки і відплив молодих вчених за кордон. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський 26 червня обговорив з керівництвом Національної академії наук перспективи розвитку установи та допомогу, яку може надати науковцям держава.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

Зеленський обговорив з Патоном і Горбуліним рівень вітчизняної науки і відплив молодих вчених за кордон 01

На зустрічі були присутні президент НАН України Борис Патон, перші віце-президенти Академії Володимир Горбулін та Антон Наумовець і головний учений секретар НАН України Вячеслав Богданов.

Зеленський обговорив з Патоном і Горбуліним рівень вітчизняної науки і відплив молодих вчених за кордон 02

"У нас непроста ситуація і багато пріоритетів, але я не хочу бути Президентом, який каже, що поки війна не закінчиться, ми нічим не займатимемося. Проблеми треба вирішувати паралельно, інакше Україна не розвиватиметься", – підкреслив Зеленський.

Зеленський обговорив з Патоном і Горбуліним рівень вітчизняної науки і відплив молодих вчених за кордон 03

Учасники зустрічі також обговорили рівень вітчизняної науки, відплив молодих науковців за кордон та можливості зацікавити їх працювати на батьківщині.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134454
 
   
 Топ коментарі
 
Я сплю и вижу кошмар переходящий в комедию, разбудите меня😳🤭
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млять в стране рыгопарашореванш полным ходом, а оно ездит пиариться изображая отца народов.
скоро будет ездить к дояркам интересоваться, ну как там коровки, молоко хорошо дают...
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"зеленский обсудил".. уже звучит ржачно Зеленский обсудил с Патоном и Горбулиным уровень отечественной науки и отток молодых ученых за границу - Цензор.НЕТ 728
Зеленский обсудил с Патоном и Горбулиным уровень отечественной науки и отток молодых ученых за границу - Цензор.НЕТ 5260
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Присвойте зелёному уже звание «проффесора». Он заслужил😄
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З Патоном, якому 100 років обговорювати проблему вчених, що виїжджають😁😄😂
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просто кошмар на это все смотреть ,но мы сильные и это переживем
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следующим шагом будет спиритический сеанс зели с духами мазепы и бацки махно Зеленский обсудил с Патоном и Горбулиным уровень отечественной науки и отток молодых ученых за границу - Цензор.НЕТ 4869
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Зеленский, ты кого Одессе суешь в ОГА, приднестровско-кацапских бандюков, которые по ней шарились в мае 2014???! Офигел вообще???????????
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А кто перед этим разрешил металлом туда поставлять?
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слушай - я понимаю тебя - но всему есть предел - тебе пишут о конкретных действиях зеленского - а ты о чем вообще? он 3 сепаров и 1 вора назначает руководителями обл администраций это пишут те кто их знает в этих областях - это факты ,еще раз - факты
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Ну так вы поймите,зеля никому не кумир,но когда вы начинаете с него,а не с пети ,который разрешил продавать туда металлолом своему корешу,когда Украина воюет,а в приднестровье кацапские войска которые ударят по Одессе,говорить как бы не о чем.
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он живет на другой планете-
Россия готовится к расширению гибридной войны. Украине придется в ближайшее время очень тяжело. С предупреждением к украинцам выступил в Facebook известный волонтер и блогер Мирослав Гай, передает "Диалог.UA". "Перед принуждением к миру на условиях Кремля нам устроят очередную локальную войну", - заверил Гай. Осложнят ситуацию для Украины, по его мнению, настойчивые попытки нового президента Владимира Зеленского подружиться с Россией в то время, когда ей необходимо давать жесткое сопротивление. Формально будет декларироваться путь Украины в Евросоюз и НАТО. Однако, уверен волонтер, соблюдаться эти пункты Конституции не будут. А тем временем Россия усилит гибридную агрессию против других стран. Запад этому не только не сопротивляется, а даже поощряет.
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Гросмейстер Бендера‏ @Lviv_UA_SU

Газпром спішить отримати нашу ГТС до 2020 р. Для цього потрібно звільнити Коболєва. Звільнити Коболєва може лише наглядова рада Нафтогазу. Вгадайте, що робить Мао Зебздун, правильно, хоче завести в наглядову раду своїх людей. Він не тільки дурак і нікчема - він 100% зрадник і агент.
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врешь гаденыш. какое отношение имеет президент к решению км гройсмана? какое отношение имеет президент к пао магистральные газопроводы украины? дурилка картонная.
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Тоже біном Ньютона.
Усіліть Алкадємію кадрамі із Квартала 95.
Дєлов то.
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Элементы позора.
Человек, который слово "наука", понимает как "килок" на незначительные бабки))))
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Упоминание фамилии Зеленского вызывает приступ неудержимой диареи у адептов секты политического трупа Потрошенка! Зеленский обсудил с Патоном и Горбулиным уровень отечественной науки и отток молодых ученых за границу - Цензор.НЕТ 7213
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а вони думають , що їм за це заплатять ... наївні Зеленский обсудил с Патоном и Горбулиным уровень отечественной науки и отток молодых ученых за границу - Цензор.НЕТ 6632
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место того чтобы высказать позицию по ПАСЕ Зеленский обсудил с Патоном и Горбулиным уровень отечественной науки и отток молодых ученых за границу - Цензор.НЕТ 5614
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Горбулин пока еще в своем уме, а вот Патон уже в полумаразме что неудивительно, ему почти 100 лет.
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Це молоді науковці йдуть писати наукові статті😁
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Если честно, то мне не нравятся эти пост совковские заманухи в спрашивании мнения у гнилых грибов украинской политики.
Скоко лет этому гнилому помидору?! Оно может, под конец своей жизни, адекватно реагировать на сегодення украинской политики? Сомневаюсь...
С таким же успехом(и результатом) можно спросить мнение у шамана центральной Амазонии: как, ***, победить испанских конкистадоров?!
Отправьте уже эту мумию на пенсию! Там мозги когда-то были, а сейчас там только старческий маразм.
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новому Президенту знадобиться багато зусиль , аби виправити скоєне соєвою бандою за попередні 5 років - але народ України йому допоможе !
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У нас не президент, а обліковий запис)
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Поки не дали йому підсрачника, все бігав в рубашонке з шаурмою.
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Дитина голодна, мати не годує😟 Дайте поїсти 5 років шаурми.
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Петя Порошенко сообщил об успехе своих реформ во всех областях науки и технике
Что по вашему! Он врет?
Поєтому никто никуда не идет и не едет, а вивсеврете
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Давайте атомную бомбу создавайте,без ядерного оружия с ордой не потягаемся.
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Совершенно верно.
О делах молодежи резонно говорить со столетними.
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Це, безумовно, жесть
Було би смішно, якби не було так сумно.

Цікаво, присутніх на зустрічі не душив сміх, коли вони "обсуждали" з Зеленським щось там таке?
І ще цікаво - чи записували вони цінні вказівки пана Зеленського? Що б не забути....::))))
А ще цікаво - такі матеріали самому пану Зеленському подобаються? Чи це якась диверсія проти "нового обличчя".
Для тих, хто жив у СРСР обличчя Зеленського стає страшенно знайомим. Великий Кормчий...

Не можу писати - душить сміх....
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Патон і Горбулін різне бачили, але з елементом такої твердотупості зустрілись вперше😋
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Треба було йому запропонувати вирішити задачку із сопромату чи ТОЄ...
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Отток молодых мозгов - это таки да проблема, но такие встречи эту проблему не решат. Нужна системная работа.
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Він поки цього не знає, дайте попрацювати 5 років😄
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вот вам прохосрань еще раз пинок по зад . за 2016 год численность сотрудников академии наук сократилась больше чем на 6000 человек . в апреле из за хронического недофинансирования было ликвидировано шесть учреждений академии. дефицит бюджете нау составил более 23 миллионов долларов . кто был **** в то время президентом ? а вот мнение горбулина про петю ....мое место в институте стратегических исследований займет павленко это не трагедия или комедия это прекрасный материал для драмы. ну и вишенька на тортик а кто такой павленко ? политолог отдает предпочтение работе в избирательных штабах . бпп удар озыме поколение . во какой ученый.
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владімір, ти єщє обсуди, як глісти размножаються.
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Там, під текстом матеріалу є ще посилання на таку ж хрень

Великий Кормчий обговорював
І, взагалі, хоча це можна було очікувати, але є підозра, що пан Зеленський таки збирається керувати країною Здається він серйозно вважає, що його президентство - це не чорний гумор, а велике щастя для країни

Та чого дивуватися - у програмі "Слуги народу" чітко написано: "Ми втілимо курс Президента Зеленського

Курсу взагалі ніякого немає, хлопці свою п'яту точку без дзеркала двома руками знайти не можуть - а бачте "втілимо"

Агов, люди, є хто вдома

Це ж більшовизм-ленінізм чистої води. Кухарка може керувати державою.

Та чи вчили ці "юристи" хоч щось

Сміх душити перестав. Стало страшно За штурвалом літака кухарка.
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Зебіл обговорює рівень науки? А що воно знає про науку? (Я знаю, бо все життя працювала в академічному інституті вченим).
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н-да.. оказывается английская королева и украинская королева - это две большие разницы..
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Владимир Александрович Импотент зарядился безудержной энергией мощных стариков
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Нет никакого "уровня науки" у нас, вернее есть - это уровень плинтуса! Нужно как можно скорее вкладывать средства в науку, развивать наукоемкие сферы и тд. А не косюкам миллиарды на кур раздавать...
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Безудержно смеюсь Зеленський обговорив з Патоном і Горбуліним рівень вітчизняної науки і відплив молодих вчених за кордон - Цензор.НЕТ 5636, Вы слишали? Зеленский обсудил уровень науки......я угораю.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський обговорив з Патоном і Горбуліним рівень вітчизняної науки і відплив молодих вчених за кордон. ФОТО
 
 
 
 
 
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