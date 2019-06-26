 Раніше поява ділків такого калібру призвела б до скандалу, - Бутусов про ймовірне призначення на пост глави Одеської ОДА Андрейчикова

Про це пише в Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Продавець металобрухту в окуповане РФ Придністров'я Андрій Андрейчиков призначений главою Одеської облдержадміністрації. Представник одного з найбільш криміналізованих видів бізнесу, про який майже немає згадок в інтернеті, визнаний "новим обличчям". Можна дуже критично ставитися до його попередника Максима Степанова, але слід зазначити, що раніше поява ділків такого калібру в облдержадміністрації навіть на посаді завідувача їдальні призвела б до скандалу. А тепер Андрейчиков стане господарем ОДА", - підкреслює журналіст.
Він переймається питанням, як пояснити таке призначення главою адміністрації ключової області, де зосереджено інтереси експортно-імпортної мафії в портах, де кордон із кримінальним Придністров'ям, де маса соціальних проблем.
"А де прочитати про реформаторські плани Андрейчикова? Про боротьбу з корупцією і хабарами серед чиновників, особливо цікаво. "Нові обличчя" з такими призначеннями можуть скоро перетворитися в лайливий мем типу "любих друзів". Зіпсувати хорошу ідею найлегше доведенням її до абсурду", - резюмує Бутусов.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України 26 червня погодив призначення на пост глав восьми обласних державних адміністрацій. Зокрема, головою Донецької обласної державної адміністрації пропонується призначити Павла Кириленка, Закарпатської - Ігоря Бондаренка, Київської - Михайла Бно-Айріяна, Луганської - Віталія Комарницького.
Крім того, пропонується призначити головою Львівської обласної державної адміністрації Маркіяна Мальського, Одеської - Андрія Андрейчикова, Херсонської - Юрія Гусєва, Черкаської - Ігоря Шевченка.
У зебилов совсем пердаки горят без методичек...
Дай угадаю.. это Порох подсунул вазелину бАмажку о назначении пост главы Одесской ОГА Андрейчикова?
Команда ЗЕ приде - Украине в беде...
За что боролись, то и получайте)))
Одногрупник, дружбан, кум, сват, брат, забудовники, людина того, людина сього. Хто і як назбирав призначенців Зеленського?
Замилили очі у Львівській області через фасебук - і все.
Зеленський пилюку з грудей вибивав - усе прозоро, через конкурси, ніяких дружбанів-кумів.
Виходить - знову "пожартував"? Ця дискусія відводиться в сторону від головного, принципового моменту. Поганий той Андрейчиков, чи ні - не про це треба зараз говорити. Ця кандидатура з'явилася за старими "поняттями" - хтось, десь, щось вирішив - а ми тепер "жуємо" цього пана Андрейчика. По-перше, якби пан Зеленський дотримувався прозорої (до речі, встановленої законом) процедури - оголошував конкурс, кандидатури розглядалися за відкритою процедурою - то й сьогоднішнього спору би не було, бо кандидатура отримала би суспільну легітимність. І сам пан Зеленський клявся-божився, що так і буде. А насправді - підкилимне шурхотіння.
Тобто, пан Зеленський грубо порушує свої обіцянки і порушує закон при призначенні державних посадовців.
73% - 47% - 45% - 42% - і так до 0% швидше ніж думається.
а сам вазелин - так, шестёрка на побегушках
для вофки путіна..
Як не як ПроФФессором був
И поэтому вазелин решил Андрейчикова назначить на пост главы Одесской ОГА
Уберут вместе с тем кто порекомендовал.
Правда, конфеты "Рошен" официально продавались через официальную именно молдавскую таможню, и молдавское правительство этому всячески способствовало, чего не скажешь о контрабандном бизнесе нового главы Одесчины.