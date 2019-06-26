 Раніше поява ділків такого калібру призвела б до скандалу, - Бутусов про ймовірне призначення на пост глави Одеської ОДА Андрейчикова

Про це пише в Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Продавець металобрухту в окуповане РФ Придністров'я Андрій Андрейчиков призначений главою Одеської облдержадміністрації. Представник одного з найбільш криміналізованих видів бізнесу, про який майже немає згадок в інтернеті, визнаний "новим обличчям". Можна дуже критично ставитися до його попередника Максима Степанова, але слід зазначити, що раніше поява ділків такого калібру в облдержадміністрації навіть на посаді завідувача їдальні призвела б до скандалу. А тепер Андрейчиков стане господарем ОДА", - підкреслює журналіст.

Він переймається питанням, як пояснити таке призначення главою адміністрації ключової області, де зосереджено інтереси експортно-імпортної мафії в портах, де кордон із кримінальним Придністров'ям, де маса соціальних проблем.

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"А де прочитати про реформаторські плани Андрейчикова? Про боротьбу з корупцією і хабарами серед чиновників, особливо цікаво. "Нові обличчя" з такими призначеннями можуть скоро перетворитися в лайливий мем типу "любих друзів". Зіпсувати хорошу ідею найлегше доведенням її до абсурду", - резюмує Бутусов.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 26 червня погодив призначення на пост глав восьми обласних державних адміністрацій. Зокрема, головою Донецької обласної державної адміністрації пропонується призначити Павла Кириленка, Закарпатської - Ігоря Бондаренка, Київської - Михайла Бно-Айріяна, Луганської - Віталія Комарницького.

Крім того, пропонується призначити головою Львівської обласної державної адміністрації Маркіяна Мальського, Одеської - Андрія Андрейчикова, Херсонської - Юрія Гусєва, Черкаської - Ігоря Шевченка.