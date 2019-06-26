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Все про:ОДА (600) Одеська область (1021) бешкет (395) Бутусов Юрій (961)

 Раніше поява ділків такого калібру призвела б до скандалу, - Бутусов про ймовірне призначення на пост глави Одеської ОДА Андрейчикова

"Новим обличчям" в Одеській області визнано продавця металобрухту в окуповане РФ Придністров'я Андрія Андрейчикова, представника одного з найбільш криміналізованих видів бізнесу, про який майже немає згадок в інтернеті.

Про це пише в Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Продавець металобрухту в окуповане РФ Придністров'я Андрій Андрейчиков призначений главою Одеської облдержадміністрації. Представник одного з найбільш криміналізованих видів бізнесу, про який майже немає згадок в інтернеті, визнаний "новим обличчям". Можна дуже критично ставитися до його попередника Максима Степанова, але слід зазначити, що раніше поява ділків такого калібру в облдержадміністрації навіть на посаді завідувача їдальні призвела б до скандалу. А тепер Андрейчиков стане господарем ОДА", - підкреслює журналіст.

Він переймається питанням, як пояснити таке призначення главою адміністрації ключової області, де зосереджено інтереси експортно-імпортної мафії в портах, де кордон із кримінальним Придністров'ям, де маса соціальних проблем.

Читайте також: Призначений головою Одеської ОДА Андрейчиков постачає металобрухт у невизнане Придністров'я і фінансує проросійських сепаратистів, - Седлецька

"А де прочитати про реформаторські плани Андрейчикова? Про боротьбу з корупцією і хабарами серед чиновників, особливо цікаво. "Нові обличчя" з такими призначеннями можуть скоро перетворитися в лайливий мем типу "любих друзів". Зіпсувати хорошу ідею найлегше доведенням її до абсурду", - резюмує Бутусов.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 26 червня погодив призначення на пост глав восьми обласних державних адміністрацій. Зокрема, головою Донецької обласної державної адміністрації пропонується призначити Павла Кириленка, Закарпатської - Ігоря Бондаренка, Київської - Михайла Бно-Айріяна, Луганської - Віталія Комарницького.

Крім того, пропонується призначити головою Львівської обласної державної адміністрації Маркіяна Мальського, Одеської - Андрія Андрейчикова, Херсонської - Юрія Гусєва, Черкаської - Ігоря Шевченка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134453
 
   
 Топ коментарі
 
Бутусов реально такой наивный или притворяется?Организованная бандгруппа пришла к власти, а он такие вопросы задаёт...
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зебилы - или будет новый Майдан или таки Хунта - я так думаю
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Реванш состоялся, "дружини" уже не нужны.
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а кто же этот потужный мыролюбец торговавший с зарусняченной частью Молдовы? может свиновальцман?
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Нет. Говорят какой-то кацапо-вевельсбург
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Ров даже рыли одно время. Потом заглохло. ***** прекратило активные военные действия и перешло на ольгинскую пропаганду (вальцман, хряк, порохоботы, барыга, мародер, брата убил и т.д.). Оказалось это действует в 100 раз эффективнее, чем стрельба на востоке.
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что действует? когда свыню называют ее реальной фамилией? или это мыролюбный секрет?
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Реальная свыня здесь - Wevelsburg. Это знают все, даже дети
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понятно. вот так мы и вычисляем самых упоротых свиношнырей.
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Какой ров.Поедьте на границу с кацапами возле Харькова,на напрвалении Конотопа.Там вроде как ничего и не поменялось с 1991 года.О чем вы.
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то невидимая стена плача от кулявлобного бакайцынюка.
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т.е. ты оправдываешь вазелина с назначением тем, что "Порох виноват"? Раньше появление дельцов такого калибра привело бы к скандалу, - Бутусов о вероятном назначении на пост главы Одесской ОГА Андрейчикова - Цензор.НЕТ 6276
У зебилов совсем пердаки горят без методичек...
Дай угадаю.. это Порох подсунул вазелину бАмажку о назначении пост главы Одесской ОГА Андрейчикова? Раньше появление дельцов такого калибра привело бы к скандалу, - Бутусов о вероятном назначении на пост главы Одесской ОГА Андрейчикова - Цензор.НЕТ 6276
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ПриЗЕдент Каломоев расставляет своих людей - что тут странного?
Команда ЗЕ приде - Украине в беде...
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Бно-Айриян-Дно Айриян ! Де зебануті понабирали цих гомо сапиєнсів?
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Нормально, все путем, это Зе-команда, "слуги народа" )))
За что боролись, то и получайте)))
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так его назначили или только согласовали ? и еще ну уж простите вот этот товарищ пять лет при порошенко тупо поставлял спонсировал и тд . а куда все это время смотрела наша прокуратура наше сбу ? а куда смотрел президент порошенко? ну у него то дел ого го не знал не доложили . труханов тот точно должен был знать но не рассказал . вот посадить гада .
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ДЕ КОНКУРСИ НА ПОСАДИ, передбачені законодавством про державну службу!?
Одногрупник, дружбан, кум, сват, брат, забудовники, людина того, людина сього. Хто і як назбирав призначенців Зеленського?
Замилили очі у Львівській області через фасебук - і все.
Зеленський пилюку з грудей вибивав - усе прозоро, через конкурси, ніяких дружбанів-кумів.
Виходить - знову "пожартував"? Ця дискусія відводиться в сторону від головного, принципового моменту. Поганий той Андрейчиков, чи ні - не про це треба зараз говорити. Ця кандидатура з'явилася за старими "поняттями" - хтось, десь, щось вирішив - а ми тепер "жуємо" цього пана Андрейчика. По-перше, якби пан Зеленський дотримувався прозорої (до речі, встановленої законом) процедури - оголошував конкурс, кандидатури розглядалися за відкритою процедурою - то й сьогоднішнього спору би не було, бо кандидатура отримала би суспільну легітимність. І сам пан Зеленський клявся-божився, що так і буде. А насправді - підкилимне шурхотіння.
Тобто, пан Зеленський грубо порушує свої обіцянки і порушує закон при призначенні державних посадовців.
73% - 47% - 45% - 42% - і так до 0% швидше ніж думається.
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Конкурсы отменил Вальцман.А 21 июля будет 78%
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Значит все таки Порох управляет вовой вазелином.. верно?)
а сам вазелин - так, шестёрка на побегушках Раньше появление дельцов такого калибра привело бы к скандалу, - Бутусов о вероятном назначении на пост главы Одесской ОГА Андрейчикова - Цензор.НЕТ 6721
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Вскудахты зелеботов уже не вызывают даже улыбки
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раньше было при Порошенко , жили хуже некуда, вот время было...
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Навіть Вітя Ростовський до такого не додумався Раньше появление дельцов такого калибра привело бы к скандалу, - Бутусов о вероятном назначении на пост главы Одесской ОГА Андрейчикова - Цензор.НЕТ 8658
Як не як ПроФФессором був Раньше появление дельцов такого калибра привело бы к скандалу, - Бутусов о вероятном назначении на пост главы Одесской ОГА Андрейчикова - Цензор.НЕТ 8658
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а Порошенко додумался свои фабрики везде открыть и в Украине и в России , незря при проффесоре служил
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хіба мова про Порошенка йдеться, убогий Раньше появление дельцов такого калибра привело бы к скандалу, - Бутусов о вероятном назначении на пост главы Одесской ОГА Андрейчикова - Цензор.НЕТ 1329
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а еще Порох "убил своего брата!"... честно-честно, так по г+г сказали...
И поэтому вазелин решил Андрейчикова назначить на пост главы Одесской ОГА Раньше появление дельцов такого калибра привело бы к скандалу, - Бутусов о вероятном назначении на пост главы Одесской ОГА Андрейчикова - Цензор.НЕТ 6683
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нам насрать кого еще убил свиновальцман. самое страшное что он убил это веру народа в госсударство Украина.
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Какого народа? Его нет! Населения ты хотел сказать? У меня эти выборы просто убили веру в украинцев (есть мнение, что у ЕС и штатов так же). На эти выборы идти не собираюсь. Ваши косяки - исправляйте. Я себя и семью обеспечу. А вы жрите дерьмо полной ложкой.
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юра, ты очко свое рвал за зебилоида, теперь жри пока не вывернет.
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Скандал подымать не кому... Порох таким не занимается, а главные скандалисты уже при власти, и при интересах.
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Видно що Зе-команда діє також за старим принципом: "Не можеш (не бажаєш) подолати корупцію - треба її очолити."
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Да и на кого наезжать? На президента? На клована не каждый теперь сможет наехать, это смертельно опасно. Раньше появление дельцов такого калибра привело бы к скандалу, - Бутусов о вероятном назначении на пост главы Одесской ОГА Андрейчикова - Цензор.НЕТ 7192
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Бутусов старался изо всех сил для того, чтобы Зеленский стал президентом, так что теперь это говно "Новых лиц" придется еще долго жрать.
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Уберут не волнуйтесь.
Уберут вместе с тем кто порекомендовал.
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ох будем гнаТЬ эту падалЬ зеЛю!на ростов аж бегом!
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Господин Бутусов! У Милюкова на рабочем столе была напечатана табличка-" Берегите своего Премьер -Министра, потому что следующий может быть еще хуже".
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продавцы металлолома -самые востребованные профессии в ЛУГАНДОНИИ. делайте вывод, к чему вас готовят.....у тех, кто сегодня демонтирует Украину, в кармане израильский паспорт, и они не связывают свое будущее с этой страной. вахта, максимум на год. думаю успеют.
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То есть, продавать конфеты Рошен в Приднестровье можно, а металлолом нет? Кстати, должен напомнить идиотам-порохоботам, что металлолом продается на Приднестровский металзавод в Рыбнице, с которого Порошенко лично снял санкции.
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То есть, ты хочешь сказать, что Зеленский ничуть не лучше Порошенко, и действует точно так.
Правда, конфеты "Рошен" официально продавались через официальную именно молдавскую таможню, и молдавское правительство этому всячески способствовало, чего не скажешь о контрабандном бизнесе нового главы Одесчины.
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Сторонникам Зеленского хоть кол на голове теши - всё пофиг. Что бы ни творило их приблатненное божество - всё божья роса, хотя в данном конкретном случае дураку понятно, что Одесской области - пипец. Но у них уже нарисовалась новая религия, Зеленский - это, прости господи, Христос, а Порошенко - сатана. Такая, вот, картина мира.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРаніше поява ділків такого калібру призвела б до скандалу, - Бутусов про ймовірне призначення на пост глави Одеської ОДА Андрейчикова
 
 
 
 
 
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