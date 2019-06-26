EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Протести в Грузії Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України, Фоторепортаж
  5580  166
Все про:Зеленський (1830) самогубство (271) військовослужбовці (2433) Рябошапка Руслан (45)

 Зеленський зустрівся з родинами військових ЗСУ та Нацгвардії, які загинули за підозрілих обставин. ФОТО

26 червня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з родинами військовослужбовців Збройних сил і Національної гвардії України, які у різні роки загинули за підозрілих обставин і яких слідчі органи визнали самогубцями.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

Зеленський зустрівся з родинами військових ЗСУ та Нацгвардії, які загинули за підозрілих обставин 01

Присутні на зустрічі члени родин загиблих наголошували, що смерть їхніх рідних намагаються видати за самогубство попри те, що у деяких випадках на тілах були виявлені сліди побиття, вогнепальних поранень. Подекуди є свідки вбивства й навіть відомі імена тих, хто його скоїв.

"Особисто я зіштовхнувся з цим восени минулого року, коли одного з моїх товаришів по службі вбили, потім повісили і списали на банальне самогубство. Ми зіткнулися із замкненим колом і відсутністю об’єктивного розслідування", – розповів колишній військовослужбовець Сергій Ульянов.

Зеленський зустрівся з родинами військових ЗСУ та Нацгвардії, які загинули за підозрілих обставин 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військового 14-ї ОМБр Дмитра Климюка знайдено мертвим за межами військової частини на Волині

Глава держави взяв порушені питання під особистий контроль та дав відповідні доручення заступнику керівника Офісу Президента України Руслану Рябошапці.

"Якщо ми зможемо досягти повного, всебічного та об’єктивного розслідування окремих випадків, то це допоможе зрушити з місця й інші розслідування, які, на вашу думку, є недостовірними. Я вимагатиму від ДБР, Національної поліції, органів прокуратури та інших правоохоронних органів максимально оперативно та об’єктивно розслідувати загибель кожного воїна", – зазначив Зеленський.

Зеленський зустрівся з родинами військових ЗСУ та Нацгвардії, які загинули за підозрілих обставин 03

Читайте також: На Закарпатті внаслідок вибуху гранати загинув контрактник, поліція підозрює самогубство

Зі свого боку Руслан Рябошапка запропонував найближчим часом влаштувати зустріч родин загиблих військовослужбовців з керівниками правоохоронних органів, військових формувань ЗСУ й Національної гвардії, Військової служби правопорядку, Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ, щоб вони пояснили ситуацію зі станом розслідування таких трагедій та їхніми соціально-правовими наслідками.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134451
 
 
 Топ коментарі
 
Лише за сьогодні маємо
ЗСУ залишило свої позиції біля Станиці Луганської
У волонтера Бірюкова обшуки
В 95-й десантно-штурмовій бригаді обшуки
В міністерстві оборони обшуки
Екс-начальника СБУ Києва, який штурмував Євромайдан, випустили з СІЗО...

Але ж гірше не буде, правда?
 показати весь коментар
 
Может вы на себе это испробуете? Мир не всплакнёт, да и с Украиной будет всё в порядке.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
як говорил мудрец виталька,что он встречался с людьми,которые погибли, с милиционерами,которые погибли и прочая,прочая
 показати весь коментар
 
Нє-нє-нє.Який "випий"?Все для вас,зелупенці.І ваЗЕлін у додачу.
 показати весь коментар
 
пиар перед выборами это первоочередное
 показати весь коментар
 
 
Ну, хоть ленточки не режет и дорожные знаки не открывает...
 показати весь коментар
 
 
Так отвечают те, кто не отвечает ПОЗЖЕ за свои слова. Люди, которые отвечают за свои слова, не боятся конкретики.
 показати весь коментар
 
новий Президент робить те , на що в соєвих "папереєдніков" часу так і не вистачило ...
 показати весь коментар
 
брехню і мародерство бариги з свинарчуків за останні 5 років ще дого буде віхаркуватись українцями і країною.
 показати весь коментар
 
 
Это точно. Т.к. клоунам нужно будет как-то оправдывать свои провалы. Поэтому про "барыгу со свинарчуками" нам будут напоминать каждый день все время правления Зямы.
 показати весь коментар
 
 
А главное ви винторогие долго Пороха помнить будете, как он вам по мордасом йухом водил, да мордва?
 показати весь коментар
 
 
Ну да, ольгинские свинособаки не перестают лаять на Пороха
 показати весь коментар
 
 
53 Бригада. Стоят под Горловкой. Впервые за 5 лет задерживают зарплату. Уже на 2 недели.
 показати весь коментар
 
 
з.п виплачує уряд - тобто Гройсман щось мутить ?
 показати весь коментар
 
 
А для чого займатися піаром і для цього використовувати горе людей? Достатньо було дати вказівку ГБР і вони би усе робили.
 показати весь коментар
 
 
Снова антисемита включили или даже не выключали? Полно людей отвечает вопросом на вопрос, и этнос здесь не при чём.
 показати весь коментар
 
Любая опубликованная деятельность любых людей может восприниматься как ПиАр. Так может ничего не делать или запретить публиковать что-либо?
 показати весь коментар
 
Лише за сьогодні маємо
ЗСУ залишило свої позиції біля Станиці Луганської
У волонтера Бірюкова обшуки
В 95-й десантно-штурмовій бригаді обшуки
В міністерстві оборони обшуки
Екс-начальника СБУ Києва, який штурмував Євромайдан, випустили з СІЗО...

Але ж гірше не буде, правда?
 показати весь коментар
 
 
Вопрос, и ник человека, который ответил, дико улыбнули. Особенно учитывая, что оба сторонники ПАПа Зеленский встретился с семьями военнослужащих ВСУ и Нацгвардии, погибших при подозрительных обстоятельствах - Цензор.НЕТ 4447
 показати весь коментар
 
 
Почему вы считаете, что это плохо? Вы знаете кто нарушал закон, а кто нет? В ссамом обыске нет ничего особенного, если ничего не будет найдено. Если найдут, то будут следствие и возможно суд. Ну и?! Учитесь жить в правовом государстве.

Если кого-то выпустили из-за того, что нет законных оснований держать в СИЗО, то ничего не поделаешь. Если выпустили с нарушениями, то это должны обжаловать обвинители. Вы же хотите жить в правовом государстве? Оно само не лепится. Путь этот тернист. Поинтересуйтесь как его проходили Штаты.
 показати весь коментар
 
Я буду требовать от ГБР, Национальной полиции, органов прокуратуры и других правоохранительных органов максимально оперативно и объективно расследовать гибель каждого воина", - отметил Зеленский.

После выборов мендель объяснит, что вову неправильно поняли. Это шутка была.
 показати весь коментар
 
 
На каком основании такой вывод? Покажите мне подобный пример в деятельности Зе с подобным результатом: "Это шутка была."
 показати весь коментар
 
Ну і хто тому прямому каналу доктор? колишній директор - сєпар. Ведучі - кацапи.
 показати весь коментар
 
Видимо вступили в Клуб самоубийц и заплатили взносы
 показати весь коментар
 
Трупные пятна кто видел, тоже сходны со следами избиения.
Я не утверждаю что все гладко, со стороны президента это поступок. Нет, даже так: Поступок.
И нехрен шляться по ассамблея!
 показати весь коментар
 
Стесняюсь спросить, если фраер обещал нам "остаточне прощевай", то зачем он опять в закрытую дверь ломится?
 показати весь коментар
 
А с семьями погибших от рук кацапских террористов зельцман не хочет встретиться, рассказать им про повстанцев и про мир любой ценой?
 показати весь коментар
 
 
Очевидно, что Зе хочет встретиться и поговорить со многими. Только как это сделать физически, если даже работая 24 часа в сутки, не получится.
 показати весь коментар
 
долдоны летят на север ня север клином - модер приятно удивил....
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський зустрівся з родинами військових ЗСУ та Нацгвардії, які загинули за підозрілих обставин. ФОТО
 
 
 
 
 
 вгору