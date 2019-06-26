 Зеленський обговорив з президентом Парламентської асамблеї НАТО Мун ситуацію на Донбасі і повернення Росії в ПАРЄ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.
"Під час зустрічі було обговорено широке коло питань співпраці України з Північноатлантичним альянсом, зокрема стан впровадження реформ, покликаних наблизити Україну до стандартів НАТО. Також ішлося про врегулювання ситуації на сході України у рамках Мінського формату, повернення російської делегації до ПАРЄ та необхідність звільнення полонених українських моряків", - йдеться в повідомленні.
Президент підтвердив незмінність стратегічного курсу України на інтеграцію до європейських та євроатлантичних структур.
Крім того, Зеленський висловив сподівання, що спостерігачі Парламентської асамблеї будуть присутні на позачергових виборах до Верховної Ради, які відбудуться 21 липня, оскільки це важливо для України.
"Ці вибори – не тільки запит і вимога нашого суспільства. Це не просто моє політичне рішення щодо розпуску парламенту. Найголовніше, крім запиту суспільства, – це значна кількість реформ і законопроектів, яких зараз потребує наша країна, та неможливість їхнього ухвалення сьогоднішньою Радою", – сказав глава держави.
возможно, закон сохранения энергии не нарушает
)))))))))))))))
Из Википедии:
Жидкость на Титане представлена естественными резервуарами на поверхности Титана, наполненными, предположительно, смесью жидких углеводородов, в основном метана и этана
...
Учёные также предполагают наличие больших объёмов углеводородов под поверхностью спутника
дураки онО и есть идиоты
)))))))))))
Кроме того, никто не позволит Украине нарушать закон, ею же ратифицированный, по созданию в центре Европы военно-ядерных производств. России тоже не позволяют нарушать закон, но наказать их сразу невозможно - масштабы есть масштабы. Поэтому с ****** - особый разговор и особый путь, который дааааалеко не все видят и понимают...
А вот с Украиной в случае нарушения собственных обязательств разговор будет короткий. Масштабы страны и её ресурсов, да и международная весовая категория - не те. И это реалии. От Украины просто отвернутся, ведь она абсолютно перестанет отличаться от **********. Зачем тогда она нужна демократии? Незачем.
ты что ли,за идеалы Привата на амбразуру ляжешь ? не смеши,блд..
зеля думал что он бох переговоров, а на деле его не прокидывает только ленивый
Пять лет мозк потрахают и кинут.
Уже с Макроном и Меркель наобсуждал...
Хорватии!
очень хорошо
но зелибобиков конечно же во всем виновти папереднікі)))
воно не віновато!!! дайте ему шаурми поїсти бідолагє
https://www.youtube.com/watch?v=2LXwr2bRNic
Вот, можешь посчитать количество Кайенов в Мюнхене.
да - белка и стрелка смышленее - но уже шо е....
" интервью Реведжука, которое он дал в июле 2014 г. ИТАР-ТАСС, в это время в Украине уже вовсю шли бои, гибли украинские солдаты, а Роман Реведжук становится первым украинским журналистом, который получает аккредитацию у "ДНР". То есть, у российских террористов": "Реведжук рассказывает, что от Майдана в стране стало только хуже, коррупция усилилась, а к власти пришёл олигарх (т.е. Порошенко, которого он сегодня облизывает). А ещё рассказывает, что Донбасс - "это не Украина, а что-то отдельное". И хвастается своей "первой победой" - с ним пообещал встретиться Пушилин"."
Источник: https://censor.net.ua/n3114745
. ВСЕ с УКРАИНЫ ДО СМЕРТИ 0бсмеються ...
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НО -- ГЛПАНОЕ , в украине, БЫЛА КОРУПЦЫЯ,,,
,
сяасс ЕЕ НЕ БУДЕТ !!
пырялись на наве,
и хрюкотали зелюки,
як мумзики в мове
их бин зеля - да да тот самый поц...
типа ты па умный... - два идиота всегда найдут тему на потарахтеть...
Отримав вказівки, як підмахувати москалям.