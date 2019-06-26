EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Протести в Грузії Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  3004  98
Все про:Зеленський (1830) НАТО (2015) Мун Мадлен (3)

 Зеленський обговорив з президентом Парламентської асамблеї НАТО Мун ситуацію на Донбасі і повернення Росії в ПАРЄ

26 червня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Парламентської асамблеї НАТО Мадлен Мун.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

Зеленський обговорив з президентом Парламентської асамблеї НАТО Мун ситуацію на Донбасі і повернення Росії в ПАРЄ 01

"Під час зустрічі було обговорено широке коло питань співпраці України з Північноатлантичним альянсом, зокрема стан впровадження реформ, покликаних наблизити Україну до стандартів НАТО. Також ішлося про врегулювання ситуації на сході України у рамках Мінського формату, повернення російської делегації до ПАРЄ та необхідність звільнення полонених українських моряків", - йдеться в повідомленні.

Президент підтвердив незмінність стратегічного курсу України на інтеграцію до європейських та євроатлантичних структур.

Крім того, Зеленський висловив сподівання, що спостерігачі Парламентської асамблеї будуть присутні на позачергових виборах до Верховної Ради, які відбудуться 21 липня, оскільки це важливо для України.

"Ці вибори – не тільки запит і вимога нашого суспільства. Це не просто моє політичне рішення щодо розпуску парламенту. Найголовніше, крім запиту суспільства, – це значна кількість реформ і законопроектів, яких зараз потребує наша країна, та неможливість їхнього ухвалення сьогоднішньою Радою", – сказав глава держави.

Читайте також: Президент ПА НАТО Мун попросила Зеленського організувати її візит на Донбас

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134448
 
   
 Топ коментарі
 
Будь ласка, не потрібно нічого Вам, пане Президент, більше обговорювати, бо зараз нас і звідти попруть!
 показати весь коментар
 
"Вы выбирали между Порохом в пороховнице и ваЗЕлином в жопе. Вы(73%) выбрали ваЗЕлин, то ж подставляйте сраки. За свой выбор надо платить."
 показати весь коментар
 
Господи, хоть привяжите его где.
Уже с Макроном и Меркель наобсуждал...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Шо там обсуждать ,объявить о возобновлении ядерного статуса а со всеми проголосовавшими за ******** в ПАСЕ разорвать дип отношения .
 показати весь коментар
 
 
ага для этого памперсы не поддел..слабак баллаболка...
 показати весь коментар
 
 
Там за спиной зафотошопили Тамбовского Глиста, который дергает Термоса Гидранта за ляпсердак, когда тот начинает нести несусветную пургу от которой у собеседником подкидывается Кондратий и их начинает трясти.
 показати весь коментар
 
 
Ядерный статус не спасет Украину от войны с Россией. У Пакистана и Индии есть ядерный статус, а бойня за Кашмир продолжается. У Израиля есть ядерный статус, а ракеты к нему прилетают и теракты на территории происходят регулярно. Ядерное оружие - это хорошее дополнение к сильной армии, а не средство решения всех проблем.
 показати весь коментар
 
 
Ядерный статус спасает и Индию и Пакистан от поражения в войне а если бы у кого-то из этих стран его не было ,то понятно ,кто бы победил ,так что без ядерного оружия Украине не выжить ..
 показати весь коментар
 
 
Я уже писала что спасет - разработка нашими исследователями новых способов добычи беспроводной энергии, без нефти, газа и угля. Нужно объявить конкурс и выделить высокую премию за разработку и все получится. Нечего Украине смотреть в рот мировому олигархату ,который допустил оккупацию Украины и не чешется.Нужно лишить их и Путина нефтедолларов. Интересно ,что ЗЕ пока по этому вопросу и не зачесался. Он тоже на мировой олигархат работает или на Украину?
 показати весь коментар
 
 
То, о чем вы говорите - из области фантастики. Говорю, как сотрудник НАНУ.
 показати весь коментар
 
 
Напрасно вы так думаете, у вас гипноз общепринятой науки. Разработки беспроводного электричества реальны,они уже были еще с начала 20 века и много раз,но прикрывались, так как нефтеторговцам - олигархам не выгодна энергия, которую невозможно продавать.
 показати весь коментар
 
 
перпетум мобиле второго рода....
возможно, закон сохранения энергии не нарушает
)))))))))))))))
 показати весь коментар
 
Тут проблема не только в ваших теориях, проблема в состоянии науки в Украине. Наша экспериментальная наука осталась в состоянии 70-80-х годов. Обновляются в основном только компьютеры. Копеечные зарплаты не привлекают молодежь, отток молодых ученых до 35 лет за пятилетку Петра составил 50-60 %.
 показати весь коментар
 
Лариса, прекращайте нести бред. В мире уже отработана технология получения инвестиций под стОящие проекты. Если люди не воспользовались этим механизмом, то это означает, что они некомпетентны или нездоровы психически, а их проекты в любом случае никчёмны.
 показати весь коментар
 
 
Не нужно мне рассказывать ерунду. В мире реализуются только проекты,приносящие регулярное постоянное бабло определенным лицам.Все остальное закрывается , преследуется и не реализуется.
 показати весь коментар
 
 
За газом на Титан звучит более реалистично Зеленський обговорив з президентом Парламентської асамблеї НАТО Мун ситуацію на Донбасі і повернення Росії в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 9712

Из Википедии:

Жидкость на Титане представлена естественными резервуарами на поверхности Титана, наполненными, предположительно, смесью жидких углеводородов, в основном метана и этана

...
Учёные также предполагают наличие больших объёмов углеводородов под поверхностью спутника
 показати весь коментар
 
 
Хорошо сказано, но сторонникам шоколадного не дойдёт, что было бы, если бы их кумир начал бы например на той же сессии ПАСЕ угрожать "грязной" бомбой тем же расеянам.
 показати весь коментар
 
 
украина получила бы удар тактическими ядерными снарядами и европа полностью оправдала бы путина..
дураки онО и есть идиоты
)))))))))))
 показати весь коментар
 
 
+1.
Кроме того, никто не позволит Украине нарушать закон, ею же ратифицированный, по созданию в центре Европы военно-ядерных производств. России тоже не позволяют нарушать закон, но наказать их сразу невозможно - масштабы есть масштабы. Поэтому с ****** - особый разговор и особый путь, который дааааалеко не все видят и понимают...
А вот с Украиной в случае нарушения собственных обязательств разговор будет короткий. Масштабы страны и её ресурсов, да и международная весовая категория - не те. И это реалии. От Украины просто отвернутся, ведь она абсолютно перестанет отличаться от **********. Зачем тогда она нужна демократии? Незачем.
 показати весь коментар
 
 
Они хотя бы с агрессором разорвали. Тянут с этим, не отменяют безвиз с агрессором, не прекращают торговлю и сообщение. Чем Зеля отличается от Пэти? Пока мало чем. А сейчас еще и сепаров и прокацапское лайно назначает на высокие должности и протягивает в Раду по мажоритарке. Народ нужно слушать Зеленский как ты и обещал, и снимай этих уродов с должностей,журналисты проводят расследование и выявляют проходимцев для чего? Где действия по выявленным лицам?
 показати весь коментар
 
 
Я не верю, а требую выполнения того, что человек обещал перед выборами. или Зе хочет повторить путь Януковича?
 показати весь коментар
 
у него путь асада.. вас уже продали ... не дорого. деньги получены от яндекса в конце мая.. при булаве...
 показати весь коментар
 
Ну предлагал же он снять Луценко, порохошайка погигикала и отказалась утвердить. Всё теперь решат парламентские выборы видимо.
 показати весь коментар
 
 
Будь ласка, не потрібно нічого Вам, пане Президент, більше обговорювати, бо зараз нас і звідти попруть!
 показати весь коментар
 
 
😂😂😂😂😂смешно млять шаурмэн обсудил А Ха Ха Ха Ха Ха класс 👍👍👍
 показати весь коментар
 
 
"Вы выбирали между Порохом в пороховнице и ваЗЕлином в жопе. Вы(73%) выбрали ваЗЕлин, то ж подставляйте сраки. За свой выбор надо платить."
 показати весь коментар
 
 
Зебілам пох**. Як у свій час ригам. Вони і далі житимуть у своє задоволення за рахунок тих, хто пнеться з усіх сил заради збереження української України. На чужому горбу в рай.
 показати весь коментар
 
 
это вы выбирали а мы пороха даже не рассматривали как то что можно в принципе выбирать
 показати весь коментар
 
 
73% - это сознательный Антимайдан, пора уже понять.. И антимайдан невозможно перевоспитать и переубедить. Только силой...
 показати весь коментар
 
 
Перевоспиталка сломается, антимайдановец.
 показати весь коментар
 
 
да скуяли ?
ты что ли,за идеалы Привата на амбразуру ляжешь ? не смеши,блд..
 показати весь коментар
 
У кого что болит, если верить старине Фрейду, то ты явно латентный пассивный ********! Зеленський обговорив з президентом Парламентської асамблеї НАТО Мун ситуацію на Донбасі і повернення Росії в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 9621 Кстати, МОДЕРАТОР, слово ******** не является матерным, а обозначает половую ориентацию!
 показати весь коментар
 
раньше обсуждатьнадо было
зеля думал что он бох переговоров, а на деле его не прокидывает только ленивый
 показати весь коментар
 
 
Ага, мы уже знаем цену этим "стандартам" и "принципам".
Пять лет мозк потрахают и кинут.
 показати весь коментар
 
На очереди у зели возвращение Украины в рососисию .
 показати весь коментар
 
 
Раисся не проводила гей-парады, ее в ПАСЕ зовут и в десна целуют. Значится, и нам можно было не проводить? Я еще понимаю, позориться ради какой-то цели, а позориться ради большего позора, в чем смысл....
 показати весь коментар
 
 
В Европе, да и во всем мире признают только деньги и военную мощь. Петя решил отстреляться разговорами и обещаниями - теперь пожинаем его плоды.
 показати весь коментар
 
 
зеля и такой мощи не способен сделать как петя
 показати весь коментар
 
в чем смысл деятельности БПП и НФ - вот в этом самом гейпараде, хоть что то удалось сделать
 показати весь коментар
 
 
Господи, хоть привяжите его где.
Уже с Макроном и Меркель наобсуждал...
 показати весь коментар
 
 
А я все більше схиляюсь до рецепта сєні - кулявлоб тільки того козєлю зупинить. Або відчикрижити язик по саму шию...
 показати весь коментар
 
главу МИД Хорватии Марию Пейчинович-Бурич генеральным секретарем Совета Европы ПАСЕ!
Хорватии!
очень хорошо
 показати весь коментар
 
 
а делигацией пасє будут и россияне))
но зелибобиков конечно же во всем виновти папереднікі)))
воно не віновато!!! дайте ему шаурми поїсти бідолагє
 показати весь коментар
 
 
Там за спиной зафотошопили Тамбовского Глиста, который дергает Термоса Гидранта за ляпсердак, когда тот начинает нести несусветную пургу от которой у собеседником подкидывается Кондратий и их начинает трясти.
 показати весь коментар
 
 
через пол года зеля добьется отмены санкций с парашки и все придется начинать с нуля
 показати весь коментар
 
 
Каких санкций ? Я уже 176 раз говорил , шо нема никаких санкций . Спроси у компании Сименс про санкции , они с тебя поржут трошки .
 показати весь коментар
 
 
Какие санкции,вся гейропа торгует с парашей по полной.В пасе поэтому мы и проиграли.Там бог бабки,все эти дерьмократические ценности для других.
 показати весь коментар
 
 
Уже даже петин климкин сказал,что решение по пасе готовилось заранее,всё было предрешено и зеля в нём не виноват,но ушлёпки всё равно паразитируют на зраде....
 показати весь коментар
 
 
Привяжите его уже в бывшем музее Ленина. Чем больше ЭТО открывает рот, тем хуже позиции Украины в мире становятся☹️
 показати весь коментар
 
 
А були хіба сумніви, що може бути не так з цим блазнем? Вакарчук учився в Сполучених Штатах, а зелена шмаркля просто в мацквє. Дивує вас тепер результат?
 показати весь коментар
 
 
Ні, не дивує. Усе як і передбачалось ще 4 місяці тому. Навіть скоріше☹️
 показати весь коментар
 
 
Слідкуйте, вангую. коЗєл буде відсторонений від влади через протест до Нового 2021 року або невдовзі після. Прогноз базується на аналізі історії президенства і тенденції розвитку. Прикмети - то додаткові чинники, знаки. Тепер по порядку. Згадаємо історію. 1 цикл: кравчук скочив на президентство на бунті проти срср (закономірність 1). Українці вперше в новітній історії проголосували як бовдури - під гаслом "Геть кпрс вибрали собі головного комуняку (закономірність 2). кравчук відсидів свій один термін (закономірність 3) і мирно передав владу (закономірність 4) кучмі. Бо голосівали українці знову як бовдури (закономірність 5), і під гаслом - геть комуняк, вибрали знову комуняку. кучма сидів 2 терміни 10,5 років (це важно) Цикл 2: Після кучми був Майдан і заскочив в крісло ющенко (закономірність 1 - на вістрі бунту). Українці собі не зрадили, голосували як бовдури - під гнаслом геть бандитів кучми проголосували за вихованця кучми (закономірність 2). ющенко відсидів цілий термін (закономірність 3) і мирно пропхав на президентство януковіча (закономірність 4). Бо голосували і тут українці як бовдури (закономірність 5) і під гаслом геть корупцію любих друзів вибрали бандюгана і зека. Той просидів 4 роки (в 2,6 рази менше). Цикл 3. порошенко сів в крісло президента після бунту (закономірність1). Знову українці виказали завидну стабільність і проголосували як бовдури - під гаслом геть олігархів і партию регіонів вибрали собі президентом засновника партії регіонів олігарха порошенко (закономірність 2). порошенко прокерував весь свій термін (закономірність 3) і мирно передав владу зєлєнскому (закономірність 4). Українці навіть переплюнули себе і проголосували як унікальні бодури. Вперше в світовій історії під час війни і окупації вибрали собі за лідера придворного блазня (закономірність 5). Якщо закономірність не зміниться (а повдінка виборців вказує, що нема про що хвилюватися), то зєлєнскій просидить в президентах максимально 17 місяців, і потім його зметуть. Тепер тенденції, що підтверджують прогноз. Ще ніхто так швидко не отримував протестних акцій в такій кількості в перший місяць по виборах. І ніхто не ліз так нагло докорінно справи, в яких є абсолютним невігласом. Про прикмети не пишу, бо це всі і так знають. Купую попкорн.
 показати весь коментар
 
 
Надеюсь, что после встречи не будет «сюрпризов», подобных возвращению кацапов в ПАСЕ........
 показати весь коментар
 
 
Как хотите... я перестал воспринимать действительность. Вот фотка. Вроде бы- не фотошоп. На ней Вовчик Зеленский о чем то болтает с Президентом Парламенской Ассамблеи НАТО. При этом, это вовсе не ТВ-передача "Рассмеши комика". Тут что-то серьёзное решается, которое касается всех нас. Не-а! Не получается у меня. Театр абсурда...
 показати весь коментар
 
 
Владимиру Александровичу надо меньше было языком ляпать про референдумы о дружбе с паРашкой и вступлении в НАТО....
 показати весь коментар
 
 
етого еще не хватало..... - два мудака - один так точно идиот....
 показати весь коментар
 
 
Головне що шмаркля зіграла на роялі цьому Муну..бо якщо те саме що макрону і меркель ..
 показати весь коментар
 
 
Во всей этой ситуации забавно то, что порохоботы начинают напоминать кацапских ватанов. На внутренние проблемы им уже полностью наплевать, нищету, социальное расслоение и угробленную экономику они совершенно не замечают, зато теперь первоочередной важностью стало то, как кто к нам относится в мире. Одна порода, что сказать.
 показати весь коментар
 
 
Це ви, малошановний, як кацап. І мабуть "як" - то зайве. Стаття власне про міжнародний контакт. Так чи ні? То чому ж тут мусять коментувати "внутрініє праблєми"? То під відповідними статтями коментують. І шмаркля і там чудово повертає ригоанальщину в усьому - економіці, політиці, історії і так, в улюбленій вами соціальці.
 показати весь коментар
 
А вы, неуважаемый, пройдитесь по главной и посмотрите на количество комментариев под внутренними новостями и под новостями о ПАСЕ, на который еще полгода назад было всем наплевать. Но я ничего не имею против, квоту надо отрабатывать.
 показати весь коментар
 
В деревне Гадюкино догниваешь свои скорбные дни. Ты приедь в Укропию остановись на часик на любой автостраде или в городе и зафиксируй количество дорогих иномарок в "зубожілій" країні.
 показати весь коментар
 
Вот бы сейчас измерять качество жизни по дорогим иномаркам в Киеве. Наверное, подавляющая масса дешевых экономных народных автомобилей в Германии должна нам сказать, что это - отсталая страна.
https://www.youtube.com/watch?v=2LXwr2bRNic

Вот, можешь посчитать количество Кайенов в Мюнхене.
 показати весь коментар
 
от того как к нам относятся в мире зависит борьба с парашкой, а когда тебе в рожу упрется коцапское дуло, будешь рассуждать про социальное расслоение
 показати весь коментар
 
Надо было уже 5 лет назад начинать что-то делать. Когда тебе толстопузый генерал или политик скажет "иди воюй за будущее моих детей, за мое благосостояние и за бесправие твоих потомков; за государство, которое будет отстаивать мои интересы", то ты подскочишь кабанчиком и пойдешь? Потому что пока что получается именно так. У народа справедливо пропадает мотивация поддерживать такое государство, потому что кацапское дуло может и не упереться кому-то там в рожу, а жизнь вот точно проходит.
 показати весь коментар
 
Оце і весь буратіна. Його так і сприймають.

 показати весь коментар
 
 
60 тысяч хахлов манкуртов, на содержании у кремлевского сартирного ******* денно и нощно бросают фекалии на вентилятор компроментируя патриотические силы Украины. По всех популярных сайтах и по групах. И это не считая добровольных рюзьгечелюстных мутантов дегенератов. Но...У этой подали нет перспектив. Азиопская выгребная яма будет слита в канализацию Истории. Каннибалам дегенератам нет места в современной цивилизации.
 показати весь коментар
 
 
може етого придурка в космос отправить?
да - белка и стрелка смышленее - но уже шо е....
 показати весь коментар
 
 
А цікаво, відео є, хоча б трошке подивитись, як скигле він...)?? пориготати, ну а ху-ле, по приколу))
 показати весь коментар
 
Скажите ему кто то что НАТО и ПАСЕ расшифровуются по разному, может возврат раши надо было таки в ПАСЕ обсуждать? Или какой он реакции ждёт, обеспокоенности?
 показати весь коментар
 
 
похоже россия возвращается в нато...)))) зелю нельзя выпускать в люди...)))))))))
 показати весь коментар
 
 
Президент України Володимир Зеленський готує указ про скасування рішення РНБО щодо заборони російських соціальних мереж. Про це в ефірі "Прямого" на ток-шоу "Ситуація" заявив журналіст Роман Реведжук.
 показати весь коментар
 
 
зеля заботится чтобы парашкинская пропаганда лилась в уши беспрепятственно
 показати весь коментар
 
 
Кто-кто? Роман Ревенджук? Хм-мм... ну, этому ничтожеству верить можно.)))

" интервью Реведжука, которое он дал в июле 2014 г. ИТАР-ТАСС, в это время в Украине уже вовсю шли бои, гибли украинские солдаты, а Роман Реведжук становится первым украинским журналистом, который получает аккредитацию у "ДНР". То есть, у российских террористов": "Реведжук рассказывает, что от Майдана в стране стало только хуже, коррупция усилилась, а к власти пришёл олигарх (т.е. Порошенко, которого он сегодня облизывает). А ещё рассказывает, что Донбасс - "это не Украина, а что-то отдельное". И хвастается своей "первой победой" - с ним пообещал встретиться Пушилин"."
Источник: https://censor.net.ua/n3114745
 показати весь коментар
 
 
Порох 5 лет жопу ЕС целовал, Зе месяц целует... ЕС жопой повернулась... ЕС в ЕЖ стала... Пора уже понять и самим порядок наводить, а не с протянутой рукой ныть и просить...
 показати весь коментар
 
 
а вот вам прохосрань под дых. в вр зарегистрирован закон президента о снижении тарифов на электроэнергию . схему ротердам плюс убрали и вот результат . петька то 35 миллиардов в карман положил а пацаны от таких денег отказались. ну убогие начинайте рынок электроэнергии ляжет под коломойского как теперь отдавать долги мвф дефолт вперед песики вас.
 показати весь коментар
 
3автра - зенеленсскуий всех победит смехом..
. ВСЕ с УКРАИНЫ ДО СМЕРТИ 0бсмеються ...
.
НО -- ГЛПАНОЕ , в украине, БЫЛА КОРУПЦЫЯ,,,
,
сяасс ЕЕ НЕ БУДЕТ !!
 показати весь коментар
 
 
нихуя там вазелиновое чмо не обсуждало , как и микрон с меркелихой , его поставили раком и довели до сведения , ладно уж если бо касалось его одного , а так .. за державу обидно !!
 показати весь коментар
 
Вечерний понос у любителей гнилого чеколяда в самом разгаре,давайте про Пеца,какой он патриот,как сам у себя покупал оборудование для армии
 показати весь коментар
 
 
варкалось, хливкие шарьки
пырялись на наве,
и хрюкотали зелюки,
як мумзики в мове
 показати весь коментар
 
дзинь:
их бин зеля - да да тот самый поц...
типа ты па умный... - два идиота всегда найдут тему на потарахтеть...
 показати весь коментар
 
Та невже "Зеленский обсудил ...."?
Отримав вказівки, як підмахувати москалям.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський обговорив з президентом Парламентської асамблеї НАТО Мун ситуацію на Донбасі і повернення Росії в ПАРЄ
 
 
 
 
 
 вгору