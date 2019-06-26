 Крім Бірюкова обшуки відбулися і в 95-й бригаді, командир якої Забродський також входить у нашу партію, - Європейська Солідарність

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі "Європейської солідарності".

Раніше також обшуки відбулися у помешканні відомого волонтера, громадського діяча і кандидата в народні депутати від "Європейської Солідарності" Юрія Бірюкова. Який ніколи не був чиновником і не може бути підслідним ДБР.

Тому "Європейська Солідарність" розцінює дії ДБР щодо захисників України як спробу дискредитації колишнього і нинішнього командування однієї з найкращих частин Збройних Сил України та намаганням послаблення її боєздатності.

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Принагідно обурює факт, що екс-заступник глави Адміністрації президента Януковича і друг олігарха Ігоря Коломойського Андрій Портнов відверто заявляє, що він є одним з ініціаторів даних обшуків, здійснених в українських волонтерів та військових.

"Європейська Солідарність" вважає, що реваншисти уже не приховують: вони мають безпосередній вплив на нову владу та контролюють правоохоронні органи. Крім того, оскільки колишній командир 95-ї бригади Герой України Михайло Забродський, як і Юрій Бірюков, входить до передвиборчого списку партії, ми розцінюємо сьогоднішні обшуки також як демонстраційно-показовий тиск на "Європейську Солідарність".

Партія "Європейська Солідарність" і надалі стоятиме поряд з українськими патріотами та героями України, які продовжують навіть в цей тривожний час боронити країну від ворога, і захищати їх. Реванш не пройде!"