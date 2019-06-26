 Крім Бірюкова обшуки відбулися і в 95-й бригаді, командир якої Забродський також входить у нашу партію, - Європейська Солідарність

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі "Європейської солідарності".
Раніше також обшуки відбулися у помешканні відомого волонтера, громадського діяча і кандидата в народні депутати від "Європейської Солідарності" Юрія Бірюкова. Який ніколи не був чиновником і не може бути підслідним ДБР.
Тому "Європейська Солідарність" розцінює дії ДБР щодо захисників України як спробу дискредитації колишнього і нинішнього командування однієї з найкращих частин Збройних Сил України та намаганням послаблення її боєздатності.
Принагідно обурює факт, що екс-заступник глави Адміністрації президента Януковича і друг олігарха Ігоря Коломойського Андрій Портнов відверто заявляє, що він є одним з ініціаторів даних обшуків, здійснених в українських волонтерів та військових.
"Європейська Солідарність" вважає, що реваншисти уже не приховують: вони мають безпосередній вплив на нову владу та контролюють правоохоронні органи. Крім того, оскільки колишній командир 95-ї бригади Герой України Михайло Забродський, як і Юрій Бірюков, входить до передвиборчого списку партії, ми розцінюємо сьогоднішні обшуки також як демонстраційно-показовий тиск на "Європейську Солідарність".
Партія "Європейська Солідарність" і надалі стоятиме поряд з українськими патріотами та героями України, які продовжують навіть в цей тривожний час боронити країну від ворога, і захищати їх. Реванш не пройде!"
военнослужащие ВСУ имеют ВСЕ права граждан Украины...
"В соответствии со статьей 5 ЗУ "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" военнослужащие не могут быть членами каких-либо политических партий или организаций или движений. В соответствии со статьей 6 ЗУ "О политических партиях в Украинеˮ членами политических партий не могут быть военнослужащие. На время пребывания на военной службе члены политической партии приостанавливают членство в этой партии.
http://pressorg24.com/news?id=463608/
Военнослужащие в Украине, согласно закону, ... имеют право баллотироваться и быть избранными в местные советы и парламент. Об этом сообщила юридическая служба Вооруженных сил Украины в Facebook, передает УНН.
В соответствии со статьей 5 ЗУ "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", военнослужащие - граждане Украины, которые проходят службу на территории Украины, могут быть избранными в соответствующие местные советы и другие выборные государственные органы в соответствии с Конституцией Украины. При этом военным, которые баллотируются кандидатами в народные депутаты, депутаты местных советов, их командиры (начальники) должны создавать надлежащие условия для осуществления этого права, указали в юрслужбе.
....бывший командир 95-й бригады Герой Украины Михаил Забродский, как и Юрий Бирюков, входит в предвыборный список партии....
Что статьей и подтверждается!
Интересно - луцик туда не записался с бабой 3000?
Тогда бы еще клоуны и хабалки добавились! (о извините - про блондинок верблюдиц забыл)
Крым отжат законно?
Ну ну........
Попробуй порохоботик слепить какую то голимую отмазку!!!!!
Хунта - так хунта!
Стадион - так стадион!
канешна...он же лояльный к преЗЕденту...его сам бох-коломойша хвалили...
Неплохо было бы провести следственные действия и обыски в МинСтэце, полохматить порохоботов на тему чем и в чью пользу эти мрази занимаются за государственный счет.
Щас эти паразиты начнут скулить шо их преследуют по политической мотивации, а на самом деле - эти падлы разворовывали нашу страну, но маскируются под вышиванки и рьяных патриотов!
И шо теперь - простить и отпустить эту сволочь?! Нет, догнать и посадить на нары эту наволочь!
вы рветесь прям у пети аж в стаканчике
А шманали Майка и его бригаду, да да того человека который не давал упасть ДАПу больше 250 дней, героя Украины, полного кавалера Ордера Богдана Хмельницкого, человека который сделал для страны больше, чем 73% ее населения вместе взятых.
Если это не реванш прокацапских сил, которым эта бригада стоит поперек горла с 2014 года, то не знаю как это ещ] назвать.
Если кто-то виноват в воровстве на армии, то должен нести ответственность.Это не обсуждается.
под бабу косит..
"Але я від себе добавлю одну деталь, на яку не звернули уваги в партії ЄС. Річ у тому, що члени "Волонтерського десанту" раніше таки мали прямий стосунок до ухвалення рішень, зокрема, контролювали держзакупівлі для постачання армії озброєннями та забезпечення військовослужбовців. Діяльність структури дала надзвичайно позитивний ефект - різко скоротилися корупція, нечесні тендери тощо. Зросла і якість поставок, а це вже питання життя і здоров'я наших захисників. Але в той час справді були кілька скандалів та звинувачення у завищенні цін, зокрема на паливно-мастильні матеріали. Одне з таких звинувачень оприлюднив лідер групи "Інформаційний спротив", нині трагічно загиблий нардеп Дмитро Тимчук. Я добре пригадую ті розслідування. Бірюкова в чомусь конкретному не підозрювали, та й він більше тоді займався питаннями правового захисту військовослужбовців. А закиди пролунали на адресу двох інших, значно впливовіших членів "десанту": Юрія Гусєва, лідера "десантників", який завдяки цьому обійняв посаду заступника міністра, та ініціатора "Волонтерського десанту" Давида Арахамії.
Давид Арахамія сьогодні №4 у списку "Слуги Народу", а ще новопризначений Зеленським секретар Національної інвеститційної ради. Я не хочу безпідставно звинувачувати людину, тим більше, що Арахамія зі своїми плюсами й мінусами хоча б заслуговує на дискусію щодо своєї постаті. Майже всі інші там або поза межами добра і зла, або "люди без біографії", тобто чиїсь маріонетки. Але він дійсно працював у Міноборони й відповідав за матеріально-технічне забезпечення. Попри всі давні підозри (можливо й безпідставні), у Арахамії обшуків ніхто не проводив і зайвих питань, як свідкові, йому не ставлять. Бо він член "правильного" списку.
Але є в історії "Волонтерського десанту" дійсно є неприємна сторінка. Й пов'язана вона зі згаданим вище Юрієм Гусєвим. Це людина, яка найуспішніше конвертувала волонтерство у персональну кар'єру та реальний доступ до матеріальних цінностей. Його жорстко звинувачували і в 2015 році, і в наш час. Але, попри це Гусєв спершу навіть появився на безумовно прохідному місці №41 в списку "Слуги народу". Звинувачення були дуже жорсткими, а режим на той момент ще остаточно не зацементувався, тому Гусєву довелося зробити заяву, що через репутаційні ризики для партії він відмовляється від балотування. Зате вже зараз той же Арахамія повідомляє всіх, що Гусєв має стати головою Херсонської ОДА. В ці дні навіть мітинги протесту пройшли через це рішення.
До чого я все це тут пишу? Та для простого порівняння. Люди, які в Міноборони реально відповідали за матеріальне постачання армії та були в різний спосіб звинувачені, але зараз перебувають в еліті нової владної партії, нині поза контролем правоохоронців. Людина, яка доступу до матеріальних цінностей та коштів не мала, але належить до опозиційної партії і йде в Раду за її списками, попадає під здійснення жорстких юридичних дій. Нагадаю, що Бірюкова не запросили як свідка на допит, що було б абсолютно коректно, а через суд організували одержання санкції на обшук і провели ґрунтовний трус помешкання. Так поводяться з потенційними підозрюваними. Або з людьми, на яких коїться тиск та очорнюється репутація. Саме так усе й виглядало під час брифінгу Труби та хвилі повідомлень у специфічних ЗМІ."https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=886977828333414&id=100010636159003