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 Політика України
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Все про:обшук (722) Бірюков (32) Забродський (7) 95 окрема десантно-штурмова бригада (27)

 Крім Бірюкова обшуки відбулися і в 95-й бригаді, командир якої Забродський також входить у нашу партію, - Європейська Солідарність

В той час, коли голова Держаного бюро розслідувань Роман Труба рапортував про відкриття кримінального провадження щодо закупівлі майна чиновниками Міністерства оборони, відбулися обшуки у розташуванні легендарної 95-ї Житомирської окремої десантно-штурмової бригади.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі "Європейської солідарності".

Раніше також обшуки відбулися у помешканні відомого волонтера, громадського діяча і кандидата в народні депутати від "Європейської Солідарності" Юрія Бірюкова. Який ніколи не був чиновником і не може бути підслідним ДБР.

Тому "Європейська Солідарність" розцінює дії ДБР щодо захисників України як спробу дискредитації колишнього і нинішнього командування однієї з найкращих частин Збройних Сил України та намаганням послаблення її боєздатності.

Читайте також: Чому у ДБР не виникає питання до тих, хто роками грабував українське військо, і політиків, які привели в Україну "російську весну"? - Петров

Принагідно обурює факт, що екс-заступник глави Адміністрації президента Януковича і друг олігарха Ігоря Коломойського Андрій Портнов відверто заявляє, що він є одним з ініціаторів даних обшуків, здійснених в українських волонтерів та військових.

"Європейська Солідарність" вважає, що реваншисти уже не приховують: вони мають безпосередній вплив на нову владу та контролюють правоохоронні органи. Крім того, оскільки колишній командир 95-ї бригади Герой України Михайло Забродський, як і Юрій Бірюков, входить до передвиборчого списку партії, ми розцінюємо сьогоднішні обшуки також як демонстраційно-показовий тиск на "Європейську Солідарність".

Партія "Європейська Солідарність" і надалі стоятиме поряд з українськими патріотами та героями України, які продовжують навіть в цей тривожний час боронити країну від ворога, і захищати їх. Реванш не пройде!"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134447
 
   
 Топ коментарі
 
оооо! сепар отложил фекальку!..
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Наличие бригады, командирских погон, статуса волонтера, участника АТО / ССО не дает индульгенции перед законом. Так должно быть в правовом государстве.
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Не пытайся тварь российская хитрить,и не забывай путин - *****,а россия - незаконная страна,которая должна развалиться на много кусочков.
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зеля шаурму жрет, кто командует войсками тогда
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кацапы на форуме палятся с на теме 95й как их бурятен чушки братушки в своих т 72 Кроме Бирюкова обыски прошли и в 95-й бригаде, командир которой Забродский также входит в нашу партию, - Европейская Солидарность - Цензор.НЕТ 754
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когда-то было запрещено военнослужащим быть членами каких-либо партий.... уже поменяли???
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где запрещено, в паРаше? Кроме Бирюкова обыски прошли и в 95-й бригаде, командир которой Забродский также входит в нашу партию, - Европейская Солидарность - Цензор.НЕТ 4537
военнослужащие ВСУ имеют ВСЕ права граждан Украины...
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оспади!, порохоботы, попросите папика организовывать вам ликбезы!!, вы тупы до безобразия!!!)))
"В соответствии со статьей 5 ЗУ "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" военнослужащие не могут быть членами каких-либо политических партий или организаций или движений. В соответствии со статьей 6 ЗУ "О политических партиях в Украинеˮ членами политических партий не могут быть военнослужащие. На время пребывания на военной службе члены политической партии приостанавливают членство в этой партии.
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парметнры закона опираются на указ который отменил Зе
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на днях 150 штук отменил Крім Бірюкова обшуки відбулися і в 95-й бригаді, командир якої Забродський також входить у нашу партію, - Європейська Солідарність - Цензор.НЕТ 679 многостаночнег прям ух Крім Бірюкова обшуки відбулися і в 95-й бригаді, командир якої Забродський також входить у нашу партію, - Європейська Солідарність - Цензор.НЕТ 679
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зебил, твои методички УСТАРЕЛИ)) пожалуйся на своего шефа в ольгино..
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господи, зебил.. ты реально ТУПОЙ)
http://pressorg24.com/news?id=463608/

Военнослужащие в Украине, согласно закону, ... имеют право баллотироваться и быть избранными в местные советы и парламент. Об этом сообщила юридическая служба Вооруженных сил Украины в Facebook, передает УНН.

В соответствии со статьей 5 ЗУ "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", военнослужащие - граждане Украины, которые проходят службу на территории Украины, могут быть избранными в соответствующие местные советы и другие выборные государственные органы в соответствии с Конституцией Украины. При этом военным, которые баллотируются кандидатами в народные депутаты, депутаты местных советов, их командиры (начальники) должны создавать надлежащие условия для осуществления этого права, указали в юрслужбе.
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более того, зебилы НЕ способны даже статью прочесть.. и откуда ты ото вылупился, убогий?))Крім Бірюкова обшуки відбулися і в 95-й бригаді, командир якої Забродський також входить у нашу партію, - Європейська Солідарність - Цензор.НЕТ 4952 ..

....бывший командир 95-й бригады Герой Украины Михаил Забродский, как и Юрий Бирюков, входит в предвыборный список партии....
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У тех двоих из Ровно тоже не мешало бы обыски провести . Оружие , наркотики , листовки против зели ...
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палятся слухи нарота...если ЕС набирает всего каких то 8%-какой смысл в запугивании партийцев? Кроме Бирюкова обыски прошли и в 95-й бригаде, командир которой Забродский также входит в нашу партию, - Европейская Солидарность - Цензор.НЕТ 4297може шота знают,чего нам неведомо?
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неа там на кону мат обеспечение ВСУ а это такие бабки мимо которых бохдан пройти не могёт ибо его друзей от поставко формы отпихнули какие то мля ту ВСУ Кроме Бирюкова обыски прошли и в 95-й бригаде, командир которой Забродский также входит в нашу партию, - Европейская Солидарность - Цензор.НЕТ 7274
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Ты главное Гыга за шоколадную будку голосуй. Чы по старой памяти за Юльку отдашь голос?
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може так все на самом деле?

Крім Бірюкова обшуки відбулися і в 95-й бригаді, командир якої Забродський також входить у нашу партію, - Європейська Солідарність - Цензор.НЕТ 2442
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Может и так. Тем более есть повод Юльку поддержать. Ведь Педро, уже считай большинство в кармане имеет.
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Я думаю , шо Алежка Панамарь знает все раскклады . Сгоняй к нему и узнай , шо там к чему . Потом нам расскажешь Кроме Бирюкова обыски прошли и в 95-й бригаде, командир которой Забродский также входит в нашу партию, - Европейская Солидарность - Цензор.НЕТ 4963
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Недоторканисть знимуть и вся ЕС пойдёть пойдёть занимать законсервовану колонию..Специально для казнокрадов и гангстеров.У них там будет свой парламент-коррупционный.Всё по понятиям.
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Це якщо хтось з 95 бригади не відстрелить Зепортнову голову.
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Всегда знал что вокруг пети сборище воров и идиотов!
Что статьей и подтверждается!
Интересно - луцик туда не записался с бабой 3000?
Тогда бы еще клоуны и хабалки добавились! (о извините - про блондинок верблюдиц забыл)
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Засунь статью и обыски себе в не скажу куда. Пока нет решения суда о виновности-это все информационный шум.
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Значит согласно вашей логике рашка не агрессор?
Крым отжат законно?
Ну ну........
Попробуй порохоботик слепить какую то голимую отмазку!!!!!
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Самый депилизм (и это легко сказано без мата) - это менты, прокуроры, служащие СБУ, МЧС и военнослужащие, как члены политических партий.
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Когда 95-ка и другие развернутся на Киев, столбов и деревьев на Майдане на всех хватит. Кроме Бирюкова обыски прошли и в 95-й бригаде, командир которой Забродский также входит в нашу партию, - Европейская Солидарность - Цензор.НЕТ 2876
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Переворотом пугаешь? Враг в Киеве, а не в Москве?
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Так ты на кацапов работаешь. Это им на руку такой сценарий.
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Ты когда бухаешь, закусывай. По твоей логике сценарий на фото был выгоден Гитлеру. Крім Бірюкова обшуки відбулися і в 95-й бригаді, командир якої Забродський також входить у нашу партію, - Європейська Солідарність - Цензор.НЕТ 7369

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Я не в курсе, шо это за фото. Знаю, что в Италии подобным образом Муссолини вешали.
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Скоро подобное в Киеве увидишь. Ещё с 2004-го многие просятся. Это которые сдуру сейчас думают, что они при Зеле вернулись, и всё у них будет тип-топ... Крім Бірюкова обшуки відбулися і в 95-й бригаді, командир якої Забродський також входить у нашу партію, - Європейська Солідарність - Цензор.НЕТ 7450
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Начнем с сооснователя партии отрыгонов.
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Начинай с кого хочешь. Главное- какой "командой" в полном составе это закончится. Крім Бірюкова обшуки відбулися і в 95-й бригаді, командир якої Забродський також входить у нашу партію, - Європейська Солідарність - Цензор.НЕТ 4351
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Не, счас на Львовщине. За шакаладную будку по европейски агитирует.
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А если не шатать то зеля к ***** на коленях поползет . Обещался ведь .
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Он уже приполз. Только всё никак не решит, как тот Иванушка-дурачок: то ли к Ху*лу передом, а к Кадырке задом, то ли наоборот. Крім Бірюкова обшуки відбулися і в 95-й бригаді, командир якої Забродський також входить у нашу партію, - Європейська Солідарність - Цензор.НЕТ 6004
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Кто о чем, а прахоботы о своем наболевшем и близком. Идите в курилку, там и пацалуетесь.
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За Пэцю не голосовал и сейчас не буду. А ты своими постами голосуешь за Ху*ло. Причём без вариантов. У меня к тебе последний вопрос: с какого звания в ФСБ разрешают Ху*ло называть его настоящим именем на "вражеских" (для параши) ресурсах?
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У тебя субординация перед ******? Боишься его имя без звездочек написать?
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Я же спросил- сколько у тебя звёздочек? Думаю, что где-то с четырёх здесь за это не банят. Крім Бірюкова обшуки відбулися і в 95-й бригаді, командир якої Забродський також входить у нашу партію, - Європейська Солідарність - Цензор.НЕТ 8952
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ты по наивности думаешь, что найдется хоть один солдат всу который будет защищать свиней и свиновальцмана?
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Тебя точно никто защищать не будет. Кроме твоего работодателя Ху*ла с его ФСБ-шной методичкой про "Вальцмана". Крім Бірюкова обшуки відбулися і в 95-й бригаді, командир якої Забродський також входить у нашу партію, - Європейська Солідарність - Цензор.НЕТ 6882
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дожили ...ля. 95-квартал судит 95-ю бригаду...
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А ты не воруй! Никакие награды не должны быть индульгенцией от мародёрства. На нары сраных хероев!
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Че то вы ****** слишком перья распустили. Смотри чтоб не обсмалили
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Суши сухари, воЕн соевый!
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" Портнов заявил, что он причастен к обыскам у Бирюкова "

Кроме Бирюкова обыски прошли и в 95-й бригаде, командир которой Забродский также входит в нашу партию, - Европейская Солидарность - Цензор.НЕТ 2902
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Зелень - это перекрашенная синь рыгов
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Если говорить коротко, то они **@нулись. Причем в этом состоянии они уже скоро, как полгода пр**ывают. Началось с того, шо шакаладная Будка пошла на выборы. А потом их успешно просрала. Вот их и не попускает.
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Пора всех зебилов на стадион!
Хунта - так хунта!
Стадион - так стадион!
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Ну вот видишь. А потом прахоботы изумленно спрашивают :"а хде ета и кагда мы призывали истреблять сваих палитичиских аппанентав". Да вы реально больные, ребята. У вас шоколадная шиза.
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Так треба було ту падаль прокацапську пересаджати,поки при владі були, а не жопами виляти та байки травити для піпла
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а у аваковского вылупка...случайно...не-не?
канешна...он же лояльный к преЗЕденту...его сам бох-коломойша хвалили...
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60 тысяч хахлов манкуртов, на содержании у кремлевского сартирного ******* денно и нощно бросают фекалии на вентилятор компроментируя патриотические силы Украины. Но...У этой подали нет перспектив. Азиопская выгребная яма будет слита в канализацию Истории. Каннибалам дегенератам нет места в современной цивилизации.
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В правовом государстве военнослужащие выполняют свои обязанности по назначению, тогда на политические игры времени нет...
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Схоже у порохоботів сьогодні буде безсонна ніч...знову...
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безсонна? ви бірюкова читали?так от бірюков в дап їздив, в той час як Зе канцерти давав. тому знаєте пукалка не виросла
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Им то хорошо, им за наваливание килограммов говен на вентиллятор деньги платят, а мне потом среди всего этого фекально-шоколадного мусора с трудом приходится находить комменты нормальных людей
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Не ту партию (фактически шайку воров) выбрал Забродский. С Бирючонком давно было всё понятно.
Неплохо было бы провести следственные действия и обыски в МинСтэце, полохматить порохоботов на тему чем и в чью пользу эти мрази занимаются за государственный счет.
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неужели свинят свиновальцмана начали брать за хоботок? за мыролюбный реформизм?
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Палетическия прыследования, палетическия прыследования, да, порохосястики? Может даже скоро дойдёте до жаргончика дважды несудимого: в мыня стрыляли Крім Бірюкова обшуки відбулися і в 95-й бригаді, командир якої Забродський також входить у нашу партію, - Європейська Солідарність - Цензор.НЕТ 6761
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не. свинята - вальцманята будут блеять о том что ониничевонизнали , их обманула свыня.
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Этого бирюкова, уже давно надо было подвесить за яйца. Мутная микроба - этот бирюков.
Щас эти паразиты начнут скулить шо их преследуют по политической мотивации, а на самом деле - эти падлы разворовывали нашу страну, но маскируются под вышиванки и рьяных патриотов!
И шо теперь - простить и отпустить эту сволочь?! Нет, догнать и посадить на нары эту наволочь!
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Я до сих не могу сложить до кучи несколько кусочков этой мозаики. Вот реально - чего они добивались? Обыски эти - они зачем? Типа испугать? Типа "уууу"? Портнов, нас пугать - что небо красить! Мы прошли точку невозврата в 14-м. Пугалка еще не выросла (link: https://www.facebook.com/100007764793287/posts/2356226741312796?s=100007764793287) facebook.com/10000776479328… Крім Бірюкова обшуки відбулися і в 95-й бригаді, командир якої Забродський також входить у нашу партію, - Європейська Солідарність - Цензор.НЕТ 2742
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ой,пуканчики, да вы пуканчики
вы рветесь прям у пети аж в стаканчике
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Вобщето ЗАбродский давно не комбриг 95-ки.

А шманали Майка и его бригаду, да да того человека который не давал упасть ДАПу больше 250 дней, героя Украины, полного кавалера Ордера Богдана Хмельницкого, человека который сделал для страны больше, чем 73% ее населения вместе взятых.

Если это не реванш прокацапских сил, которым эта бригада стоит поперек горла с 2014 года, то не знаю как это ещ] назвать.
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не только их хотя их пугать что небо красить Крім Бірюкова обшуки відбулися і в 95-й бригаді, командир якої Забродський також входить у нашу партію, - Європейська Солідарність - Цензор.НЕТ 9024
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допугаются,десантура в следующий раз может обыскивальщиков тоже за пазухой пощекотать..
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угу у нас народ злой Крім Бірюкова обшуки відбулися і в 95-й бригаді, командир якої Забродський також входить у нашу партію, - Європейська Солідарність - Цензор.НЕТ 2026 даже те кто за зе голосовали после его шагов афигевают и прозревают Крім Бірюкова обшуки відбулися і в 95-й бригаді, командир якої Забродський також входить у нашу партію, - Європейська Солідарність - Цензор.НЕТ 6176
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Посмотрим. Если продолжения не будет, то вполне возможно перекрашенное бпп решило поднять себе рейтинг, история с введением ВП тоже дурно пахла.
Если кто-то виноват в воровстве на армии, то должен нести ответственность.Это не обсуждается.
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помолова ты овца- поведай скоко броников было у 24й мбр или 30й на 2014й Крім Бірюкова обшуки відбулися і в 95-й бригаді, командир якої Забродський також входить у нашу партію, - Європейська Солідарність - Цензор.НЕТ 3000
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Несомненно-последние 5 лет армию обкрадал только Зе..Тут и спорить не точем.
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Сейчас Петруччо заявит, шо вооружил 95-ю на свои деньги!)))
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а там да зброяры для их снайперов в обвесе он закупал и первые барреты Крім Бірюкова обшуки відбулися і в 95-й бригаді, командир якої Забродський також входить у нашу партію, - Європейська Солідарність - Цензор.НЕТ 9455
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ну вотъ, можно и в Козин передеслоцировать!)))
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Тут один таку тєму помітив в цій справі :

"Але я від себе добавлю одну деталь, на яку не звернули уваги в партії ЄС. Річ у тому, що члени "Волонтерського десанту" раніше таки мали прямий стосунок до ухвалення рішень, зокрема, контролювали держзакупівлі для постачання армії озброєннями та забезпечення військовослужбовців. Діяльність структури дала надзвичайно позитивний ефект - різко скоротилися корупція, нечесні тендери тощо. Зросла і якість поставок, а це вже питання життя і здоров'я наших захисників. Але в той час справді були кілька скандалів та звинувачення у завищенні цін, зокрема на паливно-мастильні матеріали. Одне з таких звинувачень оприлюднив лідер групи "Інформаційний спротив", нині трагічно загиблий нардеп Дмитро Тимчук. Я добре пригадую ті розслідування. Бірюкова в чомусь конкретному не підозрювали, та й він більше тоді займався питаннями правового захисту військовослужбовців. А закиди пролунали на адресу двох інших, значно впливовіших членів "десанту": Юрія Гусєва, лідера "десантників", який завдяки цьому обійняв посаду заступника міністра, та ініціатора "Волонтерського десанту" Давида Арахамії.
Давид Арахамія сьогодні №4 у списку "Слуги Народу", а ще новопризначений Зеленським секретар Національної інвеститційної ради. Я не хочу безпідставно звинувачувати людину, тим більше, що Арахамія зі своїми плюсами й мінусами хоча б заслуговує на дискусію щодо своєї постаті. Майже всі інші там або поза межами добра і зла, або "люди без біографії", тобто чиїсь маріонетки. Але він дійсно працював у Міноборони й відповідав за матеріально-технічне забезпечення. Попри всі давні підозри (можливо й безпідставні), у Арахамії обшуків ніхто не проводив і зайвих питань, як свідкові, йому не ставлять. Бо він член "правильного" списку.
Але є в історії "Волонтерського десанту" дійсно є неприємна сторінка. Й пов'язана вона зі згаданим вище Юрієм Гусєвим. Це людина, яка найуспішніше конвертувала волонтерство у персональну кар'єру та реальний доступ до матеріальних цінностей. Його жорстко звинувачували і в 2015 році, і в наш час. Але, попри це Гусєв спершу навіть появився на безумовно прохідному місці №41 в списку "Слуги народу". Звинувачення були дуже жорсткими, а режим на той момент ще остаточно не зацементувався, тому Гусєву довелося зробити заяву, що через репутаційні ризики для партії він відмовляється від балотування. Зате вже зараз той же Арахамія повідомляє всіх, що Гусєв має стати головою Херсонської ОДА. В ці дні навіть мітинги протесту пройшли через це рішення.
До чого я все це тут пишу? Та для простого порівняння. Люди, які в Міноборони реально відповідали за матеріальне постачання армії та були в різний спосіб звинувачені, але зараз перебувають в еліті нової владної партії, нині поза контролем правоохоронців. Людина, яка доступу до матеріальних цінностей та коштів не мала, але належить до опозиційної партії і йде в Раду за її списками, попадає під здійснення жорстких юридичних дій. Нагадаю, що Бірюкова не запросили як свідка на допит, що було б абсолютно коректно, а через суд організували одержання санкції на обшук і провели ґрунтовний трус помешкання. Так поводяться з потенційними підозрюваними. Або з людьми, на яких коїться тиск та очорнюється репутація. Саме так усе й виглядало під час брифінгу Труби та хвилі повідомлень у специфічних ЗМІ."https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=886977828333414&id=100010636159003
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКрім Бірюкова обшуки відбулися і в 95-й бригаді, командир якої Забродський також входить у нашу партію, - Європейська Солідарність
 
 
 
 
 
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