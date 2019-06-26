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Все про:Нацрада_ТРМ (185) мовлення (106) Донбас (12215)

 Нацрада ТРМ не продовжила "Армії FM" дозвіл на мовлення на Донбасі, те саме сталося з телеканалами, - Мартін Брест

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення не продовжила дозвіл на мовлення на території Донбасу радіо "Армія FM".

Про це повідомив у Facebook волонтер і учасник війни на Донбасі Олег Болдирєв (псевдонім - Мартін Брест), інформує Цензор.НЕТ.

"Армія ФМ перестане мовити на ООС і окуповані території. Ну ось, в принципі, і все. У липні і на початку серпня закінчуються дозволи на тимчасове мовлення в ООС і на Чонгарі. Продовження цих дозволів мало бути ще в травні... але Нацрада з питань телерадіомовлення цього не зробила, не робить і зараз - не приходять члени Нацради на засідання", - зазначив він.

За словами Бреста, 11 липня радіо втратить мовлення в Гірнику, Бахмутівці і на Чонгарі, 2 серпня - в Маріуполі, Бахмуті, Волновасі, Слов'янську, Краматорську, Світлодарську і Попасній.

"Те ж саме відбувається з українськими телеканалами. На теле- і радіочастотах вже почали мовлення російські і сепарські станції, що працюють з Донецька і Луганська", - підкреслив він.

Нацрада ТРМ не продовжила Армії FM дозвіл на мовлення на Донбасі, те саме сталося з телеканалами, - Мартін Брест 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134446
 
 
 Топ коментарі
 
процесс схождения посредине накатывает, набирает обороты
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В нас відтепер ватяний мир
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Вы сделали это вместе... Вместе с ватой и хуйлом...
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процесс схождения посредине накатывает, набирает обороты
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Это да. Как бы эта середина где-нибудь в харькове не оказалась..
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Да не ... Мы тут в Харькове будем глубоким тылом, когда процесс схождения закончится.
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Відвід українських військ поблизу Станиці Луганської. Пояснюю на пальцях, що відбувається і що може статися.Саш, що робити? Це ж (далі йде експресивна гра слів). Бл☢︎дь, я це місце знаю як свої п'ять пальців. Я там воював, звідти не можна відходити!Це текст одного з десятків повідомлень, які сьогодні прийшли мені в приват. Бійці розуміють, що відбувається.А відбувається наступне:
Наразі наші війська перебувають на лінії фортифікаційних споруд, які будувались багато років. ЗСУ тонким шаром розподілені по передовій лінії. Є місця, де кілометр фронту захищає 10 солдат, а де й менше.Але навіть в таких місцях прорвати оборону непросто. Тому що за роки ЗСУ забрали висоти, взяли під вогневий контроль сектори, організували логістику, викопали двометрові окопи та капоніри, закопали в землю ДОТи. Вибити навіть жменьку людей з укріпленої лінії непросто. А якщо почнеш вибивати - так до них допомога під'їде, бо логістика, продуманий підвіз ***********, друга лінія фортифікації, третя, резерв - задовбешся цей клаптик землі завойовувати.Сьогодні ми почали віддавати фортифікаційну лінію. Просто так. Наші війська останні тижні були обстріляні крупним калібром. Росія не повернула моряків. Не відпустила і других в'язнів Кремля. Хакнула ПАРЄ.А ми просто почали відступати назад.
Без гарантій. Без прозорості. Просто тому, що так домовився Кучма.Тепер я розповім, що буде далі.
Росія не виконає своїх зобов'язань. Вчергове. Почнуться бої. Загинуть солдати. Загинуть тільки тому, що хтось захотів пограти в піддавки. Ми втратимо ще один шматок контрольованої території. Наші солдати схилять суперника до миру, закопаються в землю, втримають ситуацію. Як зазвичай. Тому що зможуть. У цьому я не сумніваюся.І ані Зеленський, ані Кучма не візьмуть на себе відповідальність за те, що сталося і станеться.За моїми даними, в Адміністрації Президента Мінські домовленості віддані на відкуп Кучмі. На ПАРЄ взагалі забили. Команда Зеленського зараз займається бізнесом і виборами. Хомчак у відповідь на виявлену йому честь готовий виконувати будь-які рішення згори. Критика ЗСУ наверх не піднімається.
Так у нас зараз вирішуються питання війни.Я спілкувався на двох зустрічах із представниками ОБСЄ. Вони мені прямо сказали, що не можуть контролювати пересування збройних сил РФ. Вони не контролюють кордон, їх спостерігачі допущені всього на два прикордонних пропускних пункти.Тому заяви, що зараз відбувається відвід сил під контролем ОБСЄ - брехня та маніпуляції. Більше того, в ОБСЄ не уявляють, як могла б виглядати місія, яка взагалі зможе контролювати переміщення збройних сил РФ.Висновок. Ми мали заморожений конфлікт, який передбачав мінімальну воєнну ескалацію. Тому що обидві сторони стояли на зміцнених фортифікаційних лініях зіткнення.Зараз, завдяки неймовірному таланту Зеленського вирішувати такі ситуації, ми віддаємо фортифікаційну лінію та відступаємо в глибину, даючи можливість супернику вдарити по нас і почати активну стадію ескалації з маневреною війною, наступом, відбиттям штурмів і рештою того, чого не було з 2015 року.
Купляйте патрони та вчіться стріляти. Скоро цей скіл вам знадобиться.Serg Marco
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К сожалению, на данный момент, к этому идет..........
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- Суд випустив з-під варти екс-начальника СБУ Києва, що обвинувачений в злочинах проти Майдану.- Конституційний суд заборонив безапеляційно брати під варту без застави державних зрадників і терористів.- Окружний адмінсуд Києва повернув старі назви проспектам Бандери та Шухевича.- Міськсуд у Рівному визнав винною в адмінправопорушенні 16-річну дівчину за плакат "Імпачмент президенту".- Сили ООС відведені від КПВВ в Станиці Луганській.- АрміяФМ та інші українські радіо та ТБ не можуть отримати нові ліцензії та вирогідно припиняють трансляцію на ООС та окуповані території.Один день.
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зелена сопля в дії? чи знову Петро щось не те зробив?
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чі не ***** консерви сидять в нацзраді по телерадіомовленню

чі ни при педро всі канали відійшли до мертветчука , чітай мордору.

вже не залишилося ні одного про Українського канала в Україні , дякуючі *****.
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Лепетай , зебил... Только словесный понос не скроет тот факт, шо при Порохе Армия ФМ там вещала.
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Я правильно понимаю, что если так, то клоун хотя бы заявление сделает? Ну что он всегда был за армия.фм, а это враги сделали? Или ой, он всегда был малороссийской сволочю и был за сватов?
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Наступает эра москальского вещания = слушайте "зебеньскую Зорьку!"
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Так вони і слухали. Вата в голові не береться нізвідки.
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Вы сделали это вместе... Вместе с ватой и ******...
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телеканалы...радиочастоты...телефон......телеграф......
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А зачем они нужны? Ведь на улице уже конец эпохи зубожиння.
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и скажите что зеля не сдает все парашне
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Клоун не виноват. Это Порошенко неправильно запретил. Вот запретил бы так, что рашка соцсети обонкротились - и клоун не смог бы их разрешить...
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Очень вероятно, что просто люди Пороха саботируют новую власть...
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А как еще можно объяснить то, что из 8 человек, 4 из которых назначил ПАП, а 4 - ВР, ни один не является на заседания?
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Смотри, задачка на простое исключение из 3-го класса начальной школы...
Имеем...
До выборов... Те же члены нацсовета, президент Порошенко и работающую в зоне ООС радиостанцию...
После выборов... Те же члены нацсовета, президент зеленский и не работающую в зоне ООС радиостанцию...
Какая переменная изменилась, в результате чего станции не продлили лицензию?
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Зачем мне задавать вопросы, в заметке написано предельно ясно:"...но НацРада с питань телерадиовещания этого не сделала, не делает и сейчас - не приходят члены нацрады на заседания". Почему не приходят?! Как один из вариантов - саботаж...
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Це їхня робота. Якщо не з'являються - звільнити за прогули.
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Твоя голова ничего не саботирует,к примеру,здраво мыслить.
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Переход на личности.
Обсуждайте, пожалуйста, тему, а не участников форума.
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педро по принцыпу, если ты (Украина) не досталась мне то пусть ее оккупируют его союзники, с оккупационного блока и мордора.
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Это не вероятно, это так и есть.
Аналогично их предшественники действовали, когда готовили отстранение Никиты Хрущева.
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Пeдро зупинись, досить срати мальчіку в штанці.
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Они, что там 95 пересмотрели...
Деб... мля!
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Президент Владимир Зеленский вернул Юрия Артеменко в Нацсовет по ТВ и радио. Об этом говорится в указе № 324
Кроме того, указом №322 президент Украины отменил указ экс-главы государства Петра Порошенко от 4 мая 2019 года №186, которым он уволил Артеменко

Еще одним свои документом Зеленский отменил указ Порошенко от 4 мая 2019 года №187, которым тот назначил членом Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Владимира Горковенко.
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це ж зеліна нацрада, чи шо там? чоколятні поясніть!
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уже да
и даже просто бездействие зели дает результат, надо тащить все, а зеля в пинг-понг играет
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Чкчены с дагами тебе скоро будут все обьяснять...жди..зебобик старается угодить *****..
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Зебобик сдает Украину паРаше по всем фронтам...
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А частоту звільнили для "Голосу Росії" чи для "Радіо Маяк"?
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Проклятий Зєлєнский ще рік тому продав частоти!! Який біссовістний, ай-яй-яй!!
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Кто кому продал? Или это сообщение для зебилов, а там не могут и предложения сложить?
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клоун нарколига почав тварюка колорадська зливати країну *****..зебілоїди ви кончені прокацапські дегенерати! але набоїв на всіх вас тварюк хвате..х** вам падли а не руськай мірЬ ..дибіли кончені!
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Порохоскот заскулил о возможном прекращении работы радиостанции Армия FM в зоне Операции объединенных сил, в том числе на оккупированные Россией территории Донбасса, а также на оккупированный Крым. Типа, Зеля, опять, ****-буер. Обычныя порохоскотская ложь. Что ж, зыркнем уважно:
Українська державна військова радіостанція Армія FM припинить мовлення в зоні Операції об'єднаних сил, у тому числі на окуповані Росією території Донбасу, а також на окупований Крим, якщо Нацрада з питань телерадіомовлення найближчим часом не подовжить дозволи на мовлення
Про це повідомив у Facebook ветеран АТО, волонтер Олег Болдирев (Мартин Брест).
"У липні і на початку серпня закінчуються дозволи на тимчасове мовлення в ООС і на Чонгарі. Подовження цих дозволів мало відбутися ще у травні... але Нацрада з вопросам телерадіомовлення цього не зробила, не робить і зараз - не приходять члени Нацради на засідання", - написав Болдирев.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006448650648
Т.е., сабботирует Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. Гуд.
Смотрим на руководство и что мы видим? А вот что!
Президент Петр Порошенко назначил Владимира Горковенка членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
Соответствующий указ №187 от 4 мая обнародован на официальном сайте главы государства.
https://ru.tsn.ua/********/poroshenk...a-1339761.html
Указ этот отменил Зеленский. Но этой конторе есть ещё интересные персонажи:
Член Національної ради Горковенко Володимир Валентинович - 3 2014 року по травень 2019 року - завідував відділом зв'язків з вітчизняними, регіональними та зарубіжними медіа департаменту інформаційної політики Адміністрації Президента України Петра Порошенка.
заступник Голови - Фещук Уляна Юріївна - 14 вересня 2015 року Президентом України Петром Порошенком призначена членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення - указ № 544/2015.
член Національної ради Костинський Сергій Анатолійович - 4 вересня 2015 року Президентом України Петром Порошенком призначений членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення - указ № 544/2015.
Короче говоря, все мародёрские креатуры. Он их туда и впихивал для ручного управления и сабботажа, если что. "Если что" наступило! И вот, получите подножку от мародёра!
А порохоскот радостно подхватил блевотину и понёс по просторам сети! Не слушайте порохоскот! Все буде добре. Слава Україні!
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Марадерские псы на всех уровнях саботируют нового Президента! Пока петька-свин игрался в патриота они делали что надо, сейчас он мстит... Нужно полностью вычистить все органы власти от этой шоблы, иначе дела не будет!
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Судя по комментарию у вас его отродясь не было.
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Ага, вот только это чмо, которое ты называешь президентом - как то не заявляет об этом. Потому что уровень этого малороса - сваты.
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********,хочется взять вас за горло и задушить ,наголосовали твари.
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А в Нацраде все ещё потрохообразные седят?Если да,то понятно,они ещё не все инфоканалы Мещведчуку распродали...А саботаж устраивать за 5 лет научились.Хотя и не прекращали ни когда.Дык,а за распродажу инфоканалов врагам,тоже Нацрада отвечает?Или на Зеленского бочку катить будут,как обычно?Как Танька Черновол,которая Зеленского в больших тарифах на газ уже обвиняет?И в том,что он за этот месяц их ещё не снизил. Тварь шизофреничная!Смешнее всего,что эта дебилоидная умудрилась Облэнерго с облгазами перепутать,тьху мля.
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Не має слів - шок!! ******* дістали!!!цапську вату треба фізично знищувати!!!
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но Нац3Рада с питань телерадиовещания этого не сделала, не делает и сейчас - не приходят члены нац3рады на заседания
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зато у зелебобиков теперь есть ZIK. Довольны, па@куды?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНацрада ТРМ не продовжила "Армії FM" дозвіл на мовлення на Донбасі, те саме сталося з телеканалами, - Мартін Брест
 
 
 
 
 
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