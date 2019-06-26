 "Який на##й московський", - націоналісти почали акцію проти рішення суду про перейменування проспекту Бандери. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці "Національних дружин".
У повідомленні зазначається: "Саме сьогодні Національні дружини почали акцію через скасування перейменування проспектів Бандери і Шухевича!
Суддя Олеся Чудак ухвалила таке рішення, задовольнивши таким чином позов проросійської активістки Олени Бережної та повернувши проспектам старі назви Московський і Ватутіна!"
Нагадаємо, 25 червня Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київської міської ради про присвоєння двом проспектам у Києві імен Степана Бандери і Романа Шухевича.
Глава Інституту Національної пам'яті Володимир В'ятрович пообіцяв, що на це рішення буде подано апеляцію.