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 Київські новини
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 "Який на##й московський", - націоналісти почали акцію проти рішення суду про перейменування проспекту Бандери. ФОТО

Активісти "Національних дружин" почали кампанію проти повернення проспекту Бандери радянської назви.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці "Національних дружин".

У повідомленні зазначається: "Саме сьогодні Національні дружини почали акцію через скасування перейменування проспектів Бандери і Шухевича!

Суддя Олеся Чудак ухвалила таке рішення, задовольнивши таким чином позов проросійської активістки Олени Бережної та повернувши проспектам старі назви Московський і Ватутіна!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наша фракція на першій сесії Київради винесе питання про повернення проспектів Бандери і Шухевича, - Порошенко

Який на##й московський, - націоналісти почали акцію проти рішення суду про перейменування проспекту Бандери 01

Нагадаємо, 25 червня Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київської міської ради про присвоєння двом проспектам у Києві імен Степана Бандери і Романа Шухевича.

Глава Інституту Національної пам'яті Володимир В'ятрович пообіцяв, що на це рішення буде подано апеляцію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134445
 
   
 Топ коментарі
 
Молодцы, никакого Московского не может быть в Украине и никакой тут особой процедуры не нужно. Запретить все кацапские названия в Украине нужно решением рады и все. Выдумывают всякую херню. Судей на мыло. Подонки, сепары и ничтожества.
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давно вже здохли, інколи маячать аватари цих викопних створінь
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