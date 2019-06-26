 Загиблого на Донбасі воїна Олексія Карлаша поховали на Київщині. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Олексій Карлаш, 1993 року народження, молодший сержант 54-ї окремої механізованої бригади, який 19 червня ввечері в районі міста Попасна Луганської області дістав надважке осколкове поранення в голову, у стані коми був доставлений в Харківський військовий госпіталь, в якому помер 24 червня о 10.00, так і не опритомнівши.

Перед цим, сьогодні о 3 годині ночі траурний кортеж на в'їзді в рідне село зустрів живий коридор із односельчан і друзів.

Олексій Карлаш народився 30.03.1993 року в Розкопанці. Жив у Києві. Навчався в Коледжі ресторанного сервісу та туризму Національного університету харчових технологій. На фронт пішов добровольцем у 2014 році, служив у 3-й роті 54-го окремого розвідувального батальйону. Після демобілізації працював у компанії "Оксі таксі". У грудні минулого року знову відправився у зону ООС.

У нього залишилися мати і брат.

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