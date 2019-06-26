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Все про:Луганщина (1744) Бутусов Юрій (961) пункт пропуску (445)

 Розведення військ заради моста - політичне рішення президента Зеленського, що не виправдане військовою обстановкою, - Бутусов про ситуацію в Станиці Луганській

Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов вважає помилковим рішення про відведення на 2 км військ біля Станиці Луганської для ремонту моста і запуску пункту пропуску на окуповані території.

Про це він написав у Фейсбуці.

Бутусов зазначив: "Ситуація з розведення військ в Станиці Луганській. Ділянка розведення - приблизно 2 км по фронту, в районі підірваного моста наші підрозділи відведено на 1 км від лінії розмежування, визначеної ОБСЄ.

Інспекція ОБСЄ повідомляє, що підрозділ противника в районі моста також відведено на 1 км від лінії розмежування.

Після фіксації ОБСЄ розведення військ, у цій зоні буде розпочато розмінування під контролем ОБСЄ.

Читайте також: Окупанти відвели свої сили біля Станиці Луганської, - голова РДА Золкін

Мета розведення - українська сторона збирається відновити міст зі Станиці в Луганськ, щоб полегшити сполучення для жителів окупованих територій.

У зоні розведення встановлено три відеокамери для контролю обстановки, які цілодобово моніторять ситуацію.

Реалізовано план розведення, визначений у 2016-му, але який раніше ніколи фактично не виконувався з вини російської сторони.

У районі моста, за заявою командування ООС, противник стрілянину припинив.

У добрі наміри російського командування вірити не слід, висота з пам'ятником князю Ігорю, що височить над мостом, як і раніше контролюється противником, вона в зону розведення не потрапляє, й у ворога як і раніше зберігаються тактично вигідні позиції, а дистанція все одно дає змогу вести вогонь з важкого піхотного озброєння.

Також читайте: Росія зірве розведення. Подібні спроби вже провалювалися в 14-15 рр., - Бутусов про відведення ЗСУ під Станицею Луганською

Розведення військ заради моста - політичне рішення президента Зеленського, що не виправдане військовою обстановкою.

Росія почала роздачу паспортів на нашій землі, а ми у відповідь - розведення.

Вчора під Горлівкою для обстрілу наших позицій противник застосував російську станцію артилерійської розвідки "Зоопарк" у взаємодії зі 120 мм мінометами, 122 мм і 152 мм гаубицями. Тільки завдяки грамотним діям наших воїнів і швидкому виявленню і накриттю артилеристами "Азова" російського "Зоопарку", нашим вдалося обійтися без втрат.

Разведениями військ свою країну не звільнити і Путіна не умиротворити.

Тактичне рішення біля Станиці не мотивоване стратегією війни, майбутнє війни не визначено. У Путіна стратегія є - він здійснює політику затягування війни на нашій землі, асимілювання населення, роздачі паспортів, в України стратегії немає. У такій ситуації розраховувати на успіхи і зміну обстановки не доводиться. Думаю, розведення військ у ситуації, що склалася - це помилка Зеленського. Починати з такого на Донбасі не варто було".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134440
 
   
 Топ коментарі
 
У своего доктора спроси !
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Политическое решение - ))) С него политик как из 73% пуля!
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был выбор между войной и позором.Украина выбрала позор и получит войну. В 1001 раз на одни те же грабли......
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Газета "Вольная Кубань", 21 января 1919 года.

Розведення військ заради моста - політичне рішення президента Зеленського, що не виправдане військовою обстановкою, - Бутусов про ситуацію в Станиці Луганській - Цензор.НЕТ 8894
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Вот мы увидели и первые результаты действий Зека. Нас опускают в дерьмо, а мы вместо того, чтобы хотя бы попытаться встать с колен, опять начинаем низко кланяться.
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А когда Петя об этом договаривался и даже несколько раз пытался развести тогда все было нормально да?
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Что Хряк, что этот ЗеК, евреи. И видимо, Украина не та страна, которую они защищают. Что тот п#дор, что этот
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Аллан Левитов с Levitov Allan.
3 ч.
Мне вот что подумалось - если бы хоть ОДНА из вещей (которые сегодня случаются ежедневно) случилась при Порошенко - то ЗРАДА кричали бы где-то месяц.
ВСЕ сми бы кричали, и все "политические силы" - которые сейчас набрали в рот воды. (А именно):

- советизация улиц
- террористы и предатели выходят, по решению суда, из СИЗО (сегодня суд ОТПУСТИЛ ИЗ-ПОД СТРАЖИ главу СБУ подозреваемого в убийствах на Майдане)
- разгромный проигрыш в ПАСЕ (после ИГНОРА президентом Зеленским нашей делегации)
- отвод украинских войск в Станице Луганской
- пророссийские и рыговские ребята среди "кандидатов" в главы ОДА (глав ОДА уЗеленского ранее обещали назначать "по открытому конкурсу" и "с участием" международных HR-компаний)
- возвращение одиозных регионалов
- украинское ТВ/радио скоро прекратит вещание на оккупированных территориях
- несовершеннолетних осуждают за пикет ИЗ ДВУХ ЧЕЛОВЕК - потому что он был "за импичмент Зеленскому".

Самое забавное, что некоторые ДО СИХ ПОР продолжают обвинять в происходящем Порошенко.
Ребят, Порошенко уже давно НЕ Президент. Спрашивайте с Зеленского.

И, да, "ВИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ"
А вас предупреждали же
https://www.facebook.com/groups/Masons.of.ZRADA/permalink/2351484698263289/
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Вот и за это тоже ***** ответит..... Порохобот, покажи мне патужные риформы которые Петя сделал, чтоб то о чем ты поёш было не возможным!?
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зебіл, ти ж про реформи і чути не хочеш. Що тобі ще розказувати?
ЗІ: хочеш знати щось про реформи в Україні - читай про них в Бальцеровича, Міклоша, Кубіліуса, Фурси, Кушнірука, Пасхвавера. Хоча тобі навряд чи допоможе. Ти ж навіть не знаєш, що це за люди.
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Правильно ли я понял, что отвод войск состоялся с двух сторон, чтобы разминировать территорию вокруг моста и отремонтировать мост? Для кого? Денег много, или ума мало?!
Мы уже выиграли войну? Как по мне, активная фаза может начаться в любой момент.
Думаете зря винторогие раздают паспорта? Там наоборот необходимо минировать все, что можно! Так для чего этот мост подрывали? И для чего его восстанавливать спрашивается?!
Чтобы танкам было удобнее проехать?
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с языка снял , дорогу выстелают суки для путинских спасителей !!!
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По делам его будет и заслуга,время покажет кто прав.
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Ну так диванные порохоботы.Бросаем компьютеры и выдвигаемся к ап зели и свергаем его.В чем проблема?
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Вам ли не знать, что когда готовится настолько форматный, по целому ряду ключевых направлений, план поглощения государства, отрабатываются и резервируются практически все возможные варианты, в том числе и оперативная замена, в том числе, и "первых лиц" . И в настоящий момент, когда активная часть , находясь в шоке от происходящего, "ищет выхода в конкретное решение по "определенному лицу" ", основные кукловоды работают над необратимостью изменений в стране в цiлому, где то самое " определенное лицо" особой ценности не представляет. Это и есть их стратегия, она успешно отыграла себя в ЛНР и ДНР.. Интересно, Сам то он достаточно далеко видит, чтобы понять, какая у него роль?
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Не нужно своих стратегических исследований.Я помню как прокацапы в 2014 году кричали вот вот ***** тут будет.Это на словах все просто.У кого какая роль не вам решать.У ***** уже не так много места для маневра.Все,что он мог он уже получил.Дальше уже непредсказуемый сценарий с которым он уже не справится.А зеля и его команда прекрасна понимает,чем обернется сдача Украины.Они я думаю даже не рассматривают этих вариантов.
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Ракета в жопе не сделает из Вас космонавта, она сделает из Вас идиота с ракетой в жопе, даже если это достаточно мощная ракета ( 73%)
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Сел лох с каталой в карты играть, и непонятно на что рассчитывает. На честь и благородство? Это не поможет, как не помог гей-парад с еврогеями.
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Я вообще очень сомневаюсь в способности Зеленского принимать взвешенные решения, уже сама по себе эта авантюра с президентством, говорит о его слабой воле, ничтожных амбициях и полной зависимости от сомнительного окружения. Ну да ничего, потопчемся на месте, где-то проиграем, возможно даже крупно, 73% будут медленно и мучительно прозревать и возможно лет через 10-15 начнем делать что-то более прагматичное.
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Будем кормить сепарню дешевыми украинскими продуктами уже фурами, а не кравчучками, пока они в нас стрелять и поносить будут и дрочить на рашку?
Оху#енный мирный план
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Ну ты то для начала свой бы ротец освежилл, а то может у 25% и принято не вынимая Петин огрызок рассказывать что кругом петросяны, но это признак серьёзного психического растройства...
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Мне больше юля нравилась как през Украины, но надеюсь зеля всем покажет, что он не шут и вернет территории
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Вернет. И будет процветать обновленный Советский Союз.
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22.02.2016 Обнародована стенограмма заседания СНБО от 28 февраля 2014 года: за введение военного положения голосовал один Турчинов. ДОКУМЕНТЫ
стр20 стенограммы заседания СНБО от 28 февраля 2014 года.
Репризы Тимошенко:
«Нельзя говорить о немедленном членстве в НАТО…
стр32.
…ни один танк не должен выйти из казармы, ни один солдат не должен поднять оружие ибо это будет проигрыш.
стр33.
Никакого военного положения и активизации наших войск».
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Головне що "бес барих і сінафірчука (хто це мля?)"..А уйло і нє такой уж плахой как єго ізображала соєфая прапаганта..
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Нравится лядям своё лайно и на вентилятор.
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А як Бутусов за клоуна топив. Так і зеботи локоточки покусують, ті що не упороті прокацппські. Правду казала велика Людина, Степан Андрійович - коли між хлібом і війною обирають хліб в кінці кінців залишаться з війною і без хдіба. Зебіли бл....ть.
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малорос виконує інструкції кремля, до чого тут воєнна обстановка
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клоун-нарколига це не гарант а кончений прокацапсінский дєгєнєрат!
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Бутусов закончил институт международных отношений,надо ему поручить переговоры в Пасе,Берлине,Париже и Минске.Мы сразу освободим донбасс!
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Дайте уже Бутусову автомат, пусть повоюет, надоел со своими странными, зачастую неадекватными призывами. Думает, что сепары согласятся отойти назад на 1 км для ремонта моста, при том, что ВСУ останется на месте?
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п. Бутусов писав й пише, що Порошенко поганий був, а тут уже й активно ним вихваляємий зеленський не такий, навіщо ж Ви його пхали?
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- Роза, я вот никак не могу понять, Зеленский, он дурак или предатель ?
- Белла, деточка, почему вы убеждены, что эти определения находятся в неразрешимом противоречии?
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фельдмаршал бутускин лучше всех знает обстановку,надо прислушиваться к его советам Розведення військ заради моста - політичне рішення президента Зеленського, що не виправдане військовою обстановкою, - Бутусов про ситуацію в Станиці Луганській - Цензор.НЕТ 8455
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сколько погибло наших воинов за этот километр? или зе пох.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїРозведення військ заради моста - політичне рішення президента Зеленського, що не виправдане військовою обстановкою, - Бутусов про ситуацію в Станиці Луганській
 
 
 
 
 
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