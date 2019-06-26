 Розведення військ заради моста - політичне рішення президента Зеленського, що не виправдане військовою обстановкою, - Бутусов про ситуацію в Станиці Луганській

Про це він написав у Фейсбуці.

Бутусов зазначив: "Ситуація з розведення військ в Станиці Луганській. Ділянка розведення - приблизно 2 км по фронту, в районі підірваного моста наші підрозділи відведено на 1 км від лінії розмежування, визначеної ОБСЄ.

Інспекція ОБСЄ повідомляє, що підрозділ противника в районі моста також відведено на 1 км від лінії розмежування.

Після фіксації ОБСЄ розведення військ, у цій зоні буде розпочато розмінування під контролем ОБСЄ.

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Мета розведення - українська сторона збирається відновити міст зі Станиці в Луганськ, щоб полегшити сполучення для жителів окупованих територій.

У зоні розведення встановлено три відеокамери для контролю обстановки, які цілодобово моніторять ситуацію.

Реалізовано план розведення, визначений у 2016-му, але який раніше ніколи фактично не виконувався з вини російської сторони.

У районі моста, за заявою командування ООС, противник стрілянину припинив.

У добрі наміри російського командування вірити не слід, висота з пам'ятником князю Ігорю, що височить над мостом, як і раніше контролюється противником, вона в зону розведення не потрапляє, й у ворога як і раніше зберігаються тактично вигідні позиції, а дистанція все одно дає змогу вести вогонь з важкого піхотного озброєння.

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Розведення військ заради моста - політичне рішення президента Зеленського, що не виправдане військовою обстановкою.

Росія почала роздачу паспортів на нашій землі, а ми у відповідь - розведення.

Вчора під Горлівкою для обстрілу наших позицій противник застосував російську станцію артилерійської розвідки "Зоопарк" у взаємодії зі 120 мм мінометами, 122 мм і 152 мм гаубицями. Тільки завдяки грамотним діям наших воїнів і швидкому виявленню і накриттю артилеристами "Азова" російського "Зоопарку", нашим вдалося обійтися без втрат.

Разведениями військ свою країну не звільнити і Путіна не умиротворити.

Тактичне рішення біля Станиці не мотивоване стратегією війни, майбутнє війни не визначено. У Путіна стратегія є - він здійснює політику затягування війни на нашій землі, асимілювання населення, роздачі паспортів, в України стратегії немає. У такій ситуації розраховувати на успіхи і зміну обстановки не доводиться. Думаю, розведення військ у ситуації, що склалася - це помилка Зеленського. Починати з такого на Донбасі не варто було".