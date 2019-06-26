 Розведення військ заради моста - політичне рішення президента Зеленського, що не виправдане військовою обстановкою, - Бутусов про ситуацію в Станиці Луганській

Про це він написав у Фейсбуці.
Бутусов зазначив: "Ситуація з розведення військ в Станиці Луганській. Ділянка розведення - приблизно 2 км по фронту, в районі підірваного моста наші підрозділи відведено на 1 км від лінії розмежування, визначеної ОБСЄ.
Інспекція ОБСЄ повідомляє, що підрозділ противника в районі моста також відведено на 1 км від лінії розмежування.
Після фіксації ОБСЄ розведення військ, у цій зоні буде розпочато розмінування під контролем ОБСЄ.
Мета розведення - українська сторона збирається відновити міст зі Станиці в Луганськ, щоб полегшити сполучення для жителів окупованих територій.
У зоні розведення встановлено три відеокамери для контролю обстановки, які цілодобово моніторять ситуацію.
Реалізовано план розведення, визначений у 2016-му, але який раніше ніколи фактично не виконувався з вини російської сторони.
У районі моста, за заявою командування ООС, противник стрілянину припинив.
У добрі наміри російського командування вірити не слід, висота з пам'ятником князю Ігорю, що височить над мостом, як і раніше контролюється противником, вона в зону розведення не потрапляє, й у ворога як і раніше зберігаються тактично вигідні позиції, а дистанція все одно дає змогу вести вогонь з важкого піхотного озброєння.
Розведення військ заради моста - політичне рішення президента Зеленського, що не виправдане військовою обстановкою.
Росія почала роздачу паспортів на нашій землі, а ми у відповідь - розведення.
Вчора під Горлівкою для обстрілу наших позицій противник застосував російську станцію артилерійської розвідки "Зоопарк" у взаємодії зі 120 мм мінометами, 122 мм і 152 мм гаубицями. Тільки завдяки грамотним діям наших воїнів і швидкому виявленню і накриттю артилеристами "Азова" російського "Зоопарку", нашим вдалося обійтися без втрат.
Разведениями військ свою країну не звільнити і Путіна не умиротворити.
Тактичне рішення біля Станиці не мотивоване стратегією війни, майбутнє війни не визначено. У Путіна стратегія є - він здійснює політику затягування війни на нашій землі, асимілювання населення, роздачі паспортів, в України стратегії немає. У такій ситуації розраховувати на успіхи і зміну обстановки не доводиться. Думаю, розведення військ у ситуації, що склалася - це помилка Зеленського. Починати з такого на Донбасі не варто було".
3 ч.
Мне вот что подумалось - если бы хоть ОДНА из вещей (которые сегодня случаются ежедневно) случилась при Порошенко - то ЗРАДА кричали бы где-то месяц.
ВСЕ сми бы кричали, и все "политические силы" - которые сейчас набрали в рот воды. (А именно):
- советизация улиц
- террористы и предатели выходят, по решению суда, из СИЗО (сегодня суд ОТПУСТИЛ ИЗ-ПОД СТРАЖИ главу СБУ подозреваемого в убийствах на Майдане)
- разгромный проигрыш в ПАСЕ (после ИГНОРА президентом Зеленским нашей делегации)
- отвод украинских войск в Станице Луганской
- пророссийские и рыговские ребята среди "кандидатов" в главы ОДА (глав ОДА уЗеленского ранее обещали назначать "по открытому конкурсу" и "с участием" международных HR-компаний)
- возвращение одиозных регионалов
- украинское ТВ/радио скоро прекратит вещание на оккупированных территориях
- несовершеннолетних осуждают за пикет ИЗ ДВУХ ЧЕЛОВЕК - потому что он был "за импичмент Зеленскому".
Самое забавное, что некоторые ДО СИХ ПОР продолжают обвинять в происходящем Порошенко.
Ребят, Порошенко уже давно НЕ Президент. Спрашивайте с Зеленского.
И, да, "ВИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ"
А вас предупреждали же
https://www.facebook.com/groups/Masons.of.ZRADA/permalink/2351484698263289/
ЗІ: хочеш знати щось про реформи в Україні - читай про них в Бальцеровича, Міклоша, Кубіліуса, Фурси, Кушнірука, Пасхвавера. Хоча тобі навряд чи допоможе. Ти ж навіть не знаєш, що це за люди.
Мы уже выиграли войну? Как по мне, активная фаза может начаться в любой момент.
Думаете зря винторогие раздают паспорта? Там наоборот необходимо минировать все, что можно! Так для чего этот мост подрывали? И для чего его восстанавливать спрашивается?!
Чтобы танкам было удобнее проехать?
Оху#енный мирный план
стр20 стенограммы заседания СНБО от 28 февраля 2014 года.
Репризы Тимошенко:
«Нельзя говорить о немедленном членстве в НАТО…
стр32.
…ни один танк не должен выйти из казармы, ни один солдат не должен поднять оружие ибо это будет проигрыш.
стр33.
Никакого военного положения и активизации наших войск».
- Белла, деточка, почему вы убеждены, что эти определения находятся в неразрешимом противоречии?