 Окупанти відвели свої сили біля Станиці Луганської, - голова РДА Золкін

Про це в ефірі Громадського заявив голова Станично-Луганської районної держадміністрації Юрій Золкін, передає Цензор.НЕТ.
"Я справді дуже здивований, тому що ми пам'ятаємо, скільки разів були спроби розведення сил, але жодного разу окупанти не виконували тих зобов'язань щодо тих кроків, які вони повинні були зробити. Сьогодні сталося диво. Окупанти справді, за моєю інформацією, зробили той крок, який вони мали зробити", - розповів він.
Нагадаємо, 26 червня українські військові відійшли з однієї із позицій поблизу КПВВ "Станиця Луганська". За словами командувача Об'єднаних сил Олександра Сирського, це перший етап відведення сторін від околиць населеного пункту.
Я спілкувався сьогодні з євреями з Єврейського Центру.
Їх 20 чи 30 було. Щось таке.
Всі намагалися розмовляти українською, хоча їм було важко, але вони все одно намагалися розмовляти суто українською.
Ось саме це відрізняє нормальну, адекватну людину від "расєяніна".
И поддержим его в этом, если будет надо.
але там Білецький, котрий гонявся перед вибрами і паплюжив Порошенка.
Ні, за таку ганебну особу як Білецький, я голосувати не буду.
Але треба дивитися реально, націоаналісти якщо і пройдуть в Раду, то будуть в тотальній меньшісті.
Моя думка Вакарчук та Порошенко. За них треба всім голосувати.
А потім, коли зелених будуть міцно тримати за дубу, провести в Раду націоналістів, вони там будуть вкрай необхідні.
Ну маладєц,вислужився.
Нехороший прогноз, но сейчас при зеленом ..... этот прогноз реален.
Украина им еще и коридор от мин очистит, оказывается! Мост построит! Какие гостеприимные украинцы, оказались! Так и до Киева за 3 дня можно доехать!
Зеленский, концерты будешь давать, чтобы не скучал оккупант во время захвата Украины?!