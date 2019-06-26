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 Політика України
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 Окупанти відвели свої сили біля Станиці Луганської, - голова РДА Золкін

Терористи "ЛНР" відвели свої сили біля Станиці Луганської, як про це раніше домовилися на переговорах у Мінську.

Про це в ефірі Громадського заявив голова Станично-Луганської районної держадміністрації Юрій Золкін, передає Цензор.НЕТ.

"Я справді дуже здивований, тому що ми пам'ятаємо, скільки разів були спроби розведення сил, але жодного разу окупанти не виконували тих зобов'язань щодо тих кроків, які вони повинні були зробити. Сьогодні сталося диво. Окупанти справді, за моєю інформацією, зробили той крок, який вони мали зробити", - розповів він.

Також читайте: Росія зірве розведення. Подібні спроби вже провалювалися в 14-15 рр., - Бутусов про відведення ЗСУ під Станицею Луганською

Нагадаємо, 26 червня українські військові відійшли з однієї із позицій поблизу КПВВ "Станиця Луганська". За словами командувача Об'єднаних сил Олександра Сирського, це перший етап відведення сторін від околиць населеного пункту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134439
 
 
 Топ коментарі
 
Відвід українських військ поблизу Станиці Луганської
Пояснюю на пальцях, що відбувається і що може статися.
"Саш, що робити? Це ж (далі йде експресивна гра слів). Бл☢︎дь, я це місце знаю як свої п'ять пальців. Я там воював, звідти не можна відходити!" - це текст одного з десятків повідомлень, які сьогодні прийшли мені в приват. Бійці розуміють, що відбувається.
А відбувається наступне:
Наразі наші війська перебувають на лінії фортифікаційних споруд, які будувались багато років. ЗСУ тонким шаром розподілені по передовій лінії. Є місця, де кілометр фронту захищає 10 солдат, а де й менше.
Але навіть в таких місцях прорвати оборону непросто. Тому що за роки ЗСУ забрали висоти, взяли під вогневий контроль сектори, організували логістику, викопали двометрові окопи та капоніри, закопали в землю ДОТи. Вибити навіть жменьку людей з укріпленої лінії непросто. А якщо почнеш вибивати - так до них допомога під'їде, бо логістика, продуманий підвіз боєприпасів, друга лінія фортифікації, третя, резерв - задовбешся цей клаптик землі завойовувати.
Сьогодні ми почали віддавати фортифікаційну лінію. Просто так. Наші війська останні тижні були обстріляні крупним калібром. Росія не повернула моряків. Не відпустила і других в'язнів Кремля. Хакнула ПАРЄ.
А ми просто почали відступати назад.
Без гарантій. Без прозорості. Просто тому, що так домовився Кучма.
Тепер я розповім, що буде далі.
Росія не виконає своїх зобов'язань. Вчергове. Почнуться бої. Загинуть солдати. Загинуть тільки тому, що хтось захотів пограти в піддавки. Ми втратимо ще один шматок контрольованої території. Наші солдати схилять суперника до миру, закопаються в землю, втримають ситуацію. Як зазвичай. Тому що зможуть. У цьому я не сумніваюся.
І ані Зеленський, ані Кучма не візьмуть на себе відповідальність за те, що сталося і станеться.
За моїми даними, в Адміністрації Президента Мінські домовленості віддані на відкуп Кучмі. На ПАРЄ взагалі забили. Команда Зеленського зараз займається бізнесом і виборами. Хомчак у відповідь на виявлену йому честь готовий виконувати будь-які рішення згори. Критика ЗСУ наверх не піднімається.
Так у нас зараз вирішуються питання війни.

Я спілкувався на двох зустрічах із представниками ОБСЄ. Вони мені прямо сказали, що не можуть контролювати пересування збройних сил РФ. Вони не контролюють кордон, їх спостерігачі допущені всього на два прикордонних пропускних пункти.
Тому заяви, що зараз відбувається відвід сил під контролем ОБСЄ - брехня та маніпуляції. Більше того, в ОБСЄ не уявляють, як могла б виглядати місія, яка взагалі зможе контролювати переміщення збройних сил РФ.
Висновок. Ми мали заморожений конфлікт, який передбачав мінімальну воєнну ескалацію. Тому що обидві сторони стояли на зміцнених фортифікаційних лініях зіткнення.
Зараз, завдяки неймовірному таланту Зеленського вирішувати такі ситуації, ми віддаємо фортифікаційну лінію та відступаємо в глибину, даючи можливість супернику вдарити по нас і почати активну стадію ескалації з маневреною війною, наступом, відбиттям штурмів і рештою того, чого не було з 2015 року.

Купляйте патрони та вчіться стріляти. Скоро цей скіл вам знадобиться.

Serg Marco - https://ibigdan.livejournal.com/23849727.html#cutid1
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Это преступление и предательство Родины.
Отвечать будут трое: Зеленский, Богдан, Розумков.
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оооо! тупой сепар на связи!!.. Ты пенсию к нам приедешь получать?!
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не звертайте уваги.
Я спілкувався сьогодні з євреями з Єврейського Центру.
Їх 20 чи 30 було. Щось таке.
Всі намагалися розмовляти українською, хоча їм було важко, але вони все одно намагалися розмовляти суто українською.
Ось саме це відрізняє нормальну, адекватну людину від "расєяніна".
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Чи довго триватиме,цей,цирк Окупанти відвели свої сили біля Станиці Луганської, - голова РДА Золкін - Цензор.НЕТ 3308 Цей квартал 2019, починає набридати...
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а то что порошенко еще давно подписал это разведение -это не считается?
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Ви, вважаєте,що лайно від зміни етикетки змінюється Я,добре пам'ятаю чучму лайна патякающу в кремлі з х_йлом, про гнгарний народ,що викидає,його,з президентства...
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Это не начало конца войны.Это начало конца Украины, как унитарного гос-ва.Да здравствует амнистия убийц украинских патриотов,легализацию их в виде погранцов,ментов и сбушников!Да здравствует узаконивание пасечника,пушилина и прочей мрази,как реальной власти в ордло!Да здравствует отдельная от Украины прокуратура и суды.Да здравствует автономия сепарастов!Да здравствуют сепарасты в ВР!Да здравствуют две удавки на шее Украины!Да здравствуют успехи нашего нового гаранта!Ура товарищи!Ура-а-а-а!!!
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Будем надеятся, что Д. Ярош слов на ветер не бросает.
И поддержим его в этом, если будет надо.
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Якщо ми чекаємо на порятунок від націоналістів, то треба голосувати саме за них.
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Повністю підтримую вас....
але там Білецький, котрий гонявся перед вибрами і паплюжив Порошенка.
Ні, за таку ганебну особу як Білецький, я голосувати не буду.
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Сьогодні, вважаю, в країні дуже загрозлива ситуація, яка може привести до катастрофи. А тому, на мою думку, патріотам треба відкинути (винести за дужки) всі взаємні претензії, щоб відстояти саме існування України. Час об'єднуватись, забувши, хоча б на час битви, всі минулі претензії.
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Повністю Вас підтримую.
Але треба дивитися реально, націоаналісти якщо і пройдуть в Раду, то будуть в тотальній меньшісті.
Моя думка Вакарчук та Порошенко. За них треба всім голосувати.
А потім, коли зелених будуть міцно тримати за дубу, провести в Раду націоналістів, вони там будуть вкрай необхідні.
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До речі, не тільки чекаємо, але і підтримуємо їх.
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значит зеля согласился на федерализацию
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Не так страшні кацапські воші,як вітчизняні гниди!!!
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Я щось не зрозумів. Оцей Золкін їздив з ОБСЄ,і слідкував,чи покинули вони свої позиції ? А завтра він теж проїдеться,ну так,перевірити на всякий случай ? А через тиждень ? Клоуни....
Ну маладєц,вислужився.
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Врет подхалим Зе! Бутусов сказал, что невозможно, значит невозможно. Там сейчас бой идет, а подхалимы пишут, что тихо.
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Вечером отвели , утром будет новое Дебальцево. Кучма не хочет потребовать вернуть Украине Дебальцево согласно Минским договорённостям ? Или у него маразм уже , у падлы сепарской , продавшей всю Украину касапам за копейки ?
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мда уж.
Нехороший прогноз, но сейчас при зеленом ..... этот прогноз реален.
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Конечно отвели!
Украина им еще и коридор от мин очистит, оказывается! Мост построит! Какие гостеприимные украинцы, оказались! Так и до Киева за 3 дня можно доехать!
Зеленский, концерты будешь давать, чтобы не скучал оккупант во время захвата Украины?!
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Какие нахрен тераристы лнр? Это свинорусы, а тот кто написал стытью, *******.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниОкупанти відвели свої сили біля Станиці Луганської, - голова РДА Золкін
 
 
 
 
 
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