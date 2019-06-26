 НАЗК знайшло порушення у звітах 18 партій

Як зазначають у прес-службі НАЗК, висновки підготовлені за результатами аналізу звітів політичних партій, які не є одержувачами коштів, виділених з Державного бюджету України на фінансування статутної діяльності, повідомляє Цензор.НЕТ.

Уточнюється, що висновки щодо звітів політичних партій "Відродження України", "Миру і розквіту", "Промисловців і підприємців України", "Нова європейська Україна", "Партія регіонів", "Справа", "Народно-трудовий союз України", "Солідарність правих сил", "Майбутнє країни", "Самоврядна українська держава", "Духовна Україна", "Українська громадська рада", "Нові обличчя", "Партія Наталії Королевської "Україна–вперед!", "ВО "Черкащани", "Соціалісти", "Відродження", "Партія сильної влади" містять інформацію про порушення порядку подання звіту політичної партії і встановленого порядку надання або отримання внеску в підтримку політичної партії, за що передбачена відповідальність за статтями 212-21, 212-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зазначається, що за I квартал 2019 року у Національне агентство надійшли 267 звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру. Перші 62 виведення були затверджені рішенням Національного агентства на засіданні 31 травня 2019 року.

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