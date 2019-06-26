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 Пам'ятний знак загиблим у 2014 році українським воїнам встановлено під Слов'янськом. ФОТОрепортаж

26 червня, біля селища Мирне Слов’янського району відбулось урочисте відкриття пам’ятного знаку, присвяченого учасникам АТО, які загинули під час бою 26 червня 2014 року, коли в результаті першої танкової атаки терористів на блокпост №1 загинули три бійців 95-ї окремої аеромобільної (в той час) бригади старший солдат Добрянський Максим Сергійович (1988 р.н.), солдат Ващук Ігор Олександрович (1994 р.н.), сержант Коган Андрій Ігорович (1984 р.н.) і солдат 2-го резервного добровольчого батальйону Національної гвардії України Гулик Артур Ярославович (1983 р.н.).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Донецька ОДА. 

"В урочистостях взяли участь рідні та друзі загиблих, заступник голови Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін, керівництво Слов’янської райдержадміністрації, військові та небайдужі мешканці навколишніх населених пунктів.

"Сьогодні ми зібрались вшанувати пам’ять справжніх героїв, які віддали своє життя для того, щоб ми, наші діти, наші онуки жили у незалежній та мирній країні. Про їх подвиг та подвиги інших захисників України будуть розповідати на уроках патріотичного виховання у всіх навчальних закладах. Вони навіки залишаться в наших серцях та у нашій пам’яті. Низький уклін батькам, які виховали справжніх героїв", - сказав Вадим Філашкін під час свого виступу.

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Ініціатор створення меморіалу, мешканець Мирного Ярослав Золотий зазначив, що пам’ятний знак було створено за активної підтримки громадськості та районної влади та закликав місцевих мешканців піклуватись про історичне місце.

"Хлопці віддали свої життя заради миру на нашій землі, і найменше, що ми можемо зробити – забезпечити гідне вшанування їхньої пам’яті. Сьогодні ми відкрили пам’ятний знак, а вже найближчим часом почнемо висаджувати квіти та дерева на місці блокпосту. Це має велике символічне значення та береже пам’ять про наших героїв", - наголосив він.

На честь героїв, які до останнього боронили рідну землю, військовий капелан частини 3035 Національної гвардії України отець Діонісій провів пам’ятний молебень, а присутні поклали квіти до меморіалу.

Також під час вшанування пам’яті загиблих у бою біля Мирного колишній військовослужбовець НГУ Максим Петренко, який також обороняв цей рубіж, презентував книгу "Спокійної ночі", яка розповідає про останні дні Революції Гідності та перші бої антитерористичної операції 2014-го року" - зазначається в повідомленні.

Памятний знак загиблим у 2014 році українським воїнам встановлено під Словянськом 01
Памятний знак загиблим у 2014 році українським воїнам встановлено під Словянськом 02
Памятний знак загиблим у 2014 році українським воїнам встановлено під Словянськом 03
Памятний знак загиблим у 2014 році українським воїнам встановлено під Словянськом 04
Памятний знак загиблим у 2014 році українським воїнам встановлено під Словянськом 05
Памятний знак загиблим у 2014 році українським воїнам встановлено під Словянськом 06
Памятний знак загиблим у 2014 році українським воїнам встановлено під Словянськом 07

Фото - видання Донецькі новини

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134433
 
   
 Топ коментарі
 
Відвід українських військ поблизу Станиці Луганської


Пояснюю на пальцях, що відбувається і що може статися.
- Саш, що робити? Це ж (далі йде експресивна гра слів). Бл☢︎дь, я це місце знаю як свої п'ять пальців. Я там воював, звідти не можна відходити!
Це текст одного з десятків повідомлень, які сьогодні прийшли мені в приват. Бійці розуміють, що відбувається.
А відбувається наступне:
Наразі наші війська перебувають на лінії фортифікаційних споруд, які будувались багато років. ЗСУ тонким шаром розподілені по передовій лінії. Є місця, де кілометр фронту захищає 10 солдат, а де й менше.
Але навіть в таких місцях прорвати оборону непросто. Тому що за роки ЗСУ забрали висоти, взяли під вогневий контроль сектори, організували логістику, викопали двометрові окопи та капоніри, закопали в землю ДОТи. Вибити навіть жменьку людей з укріпленої лінії непросто. А якщо почнеш вибивати - так до них допомога під'їде, бо логістика, продуманий підвіз боєприпасів, друга лінія фортифікації, третя, резерв - задовбешся цей клаптик землі завойовувати.
Сьогодні ми почали віддавати фортифікаційну лінію. Просто так. Наші війська останні тижні були обстріляні крупним калібром. Росія не повернула моряків. Не відпустила і других в'язнів Кремля. Хакнула ПАРЄ.
А ми просто почали відступати назад.
Без гарантій. Без прозорості. Просто тому, що так домовився Кучма.
Тепер я розповім, що буде далі.
Росія не виконає своїх зобов'язань. Вчергове. Почнуться бої. Загинуть солдати. Загинуть тільки тому, що хтось захотів пограти в піддавки. Ми втратимо ще один шматок контрольованої території. Наші солдати схилять суперника до миру, закопаються в землю, втримають ситуацію. Як зазвичай. Тому що зможуть. У цьому я не сумніваюся.
І ані Зеленський, ані Кучма не візьмуть на себе відповідальність за те, що сталося і станеться.
За моїми даними, в Адміністрації Президента Мінські домовленості віддані на відкуп Кучмі. На ПАРЄ взагалі забили. Команда Зеленського зараз займається бізнесом і виборами. Хомчак у відповідь на виявлену йому честь готовий виконувати будь-які рішення згори. Критика ЗСУ наверх не піднімається.
Так у нас зараз вирішуються питання війни.
Я спілкувався на двох зустрічах із представниками ОБСЄ. Вони мені прямо сказали, що не можуть контролювати пересування збройних сил РФ. Вони не контролюють кордон, їх спостерігачі допущені всього на два прикордонних пропускних пункти.
Тому заяви, що зараз відбувається відвід сил під контролем ОБСЄ - брехня та маніпуляції. Більше того, в ОБСЄ не уявляють, як могла б виглядати місія, яка взагалі зможе контролювати переміщення збройних сил РФ.
Висновок. Ми мали заморожений конфлікт, який передбачав мінімальну воєнну ескалацію. Тому що обидві сторони стояли на зміцнених фортифікаційних лініях зіткнення.
Зараз, завдяки неймовірному таланту Зеленського вирішувати такі ситуації, ми віддаємо фортифікаційну лінію та відступаємо в глибину, даючи можливість супернику вдарити по нас і почати активну стадію ескалації з маневреною війною, наступом, відбиттям штурмів і рештою того, чого не було з 2015 року.
Купляйте патрони та вчіться стріляти. Скоро цей скіл вам знадобиться.

Serg Marco (Демократична Сокира)
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К таким монументам нужно камеры наблюдения ставить, чтобы ловить сепаров-вандалов. Памятный знак погибшим украинским воинам установлен под Славянском - Цензор.НЕТ 6982
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К таким монументам нужно камеры наблюдения ставить, чтобы ловить сепаров-вандалов. Памятный знак погибшим украинским воинам установлен под Славянском - Цензор.НЕТ 6982
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Когда найдут и посадят виновного, кто приказал Гиркина и КО через зеленый коридор с Славянска выпустить.
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На, звеЗЕдун, полюбуйся на "зеленый коридор" для Гиркина
https://youtu.be/kn26GYDKJik
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і одразу перехресно камери спостереження, щоби на селфі ватку ловити
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Вот был уверен,что скотство в такой теме начнут разводить петеботы.И,естественно,не ошибся.Ты посмотри,как армия голосовала,и заткнись.
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А где был ЗЕ во время боев за Славянск ? Какую серию "Сватов" снимал для российских оккупантов ?
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Славянск освободили в начале июля, а ты видео про конец августа постишь. Так что вопрос остался открытым.
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О...шикарная аругументация.Т.е. он был в зоне АТО и бойцы его приветствовали,но это не то...У меня тогда встречный вопрос"А где ты был в то время?"(внимание,спойлер,-к военкомату и близко не подходил)Просто подобные претензии с вероятностью 99,9 процента предъявляют те,кто только в компъютере в войнушку играют.Я прав?
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Нет не прав. Размер обуви, ВУС и и звание тебя тоже интересуют?... любознательный ты наш любитель фейсбуков.
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Кацапня,вы уже спалились.Там один,который за тебя мазу тянул,типа на украинском написал вместо стоп-стіп.Это провал.
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Спалились,спалились"стіп"Это как "одесские ополченцы"говорили в 14-ом:"отойди за поребрик!"
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Головне, щоб зелена влада не почала знищувати пам'ять про наших воїнів.
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Відвід українських військ поблизу Станиці Луганської


Пояснюю на пальцях, що відбувається і що може статися.
- Саш, що робити? Це ж (далі йде експресивна гра слів). Бл☢︎дь, я це місце знаю як свої п'ять пальців. Я там воював, звідти не можна відходити!
Це текст одного з десятків повідомлень, які сьогодні прийшли мені в приват. Бійці розуміють, що відбувається.
А відбувається наступне:
Наразі наші війська перебувають на лінії фортифікаційних споруд, які будувались багато років. ЗСУ тонким шаром розподілені по передовій лінії. Є місця, де кілометр фронту захищає 10 солдат, а де й менше.
Але навіть в таких місцях прорвати оборону непросто. Тому що за роки ЗСУ забрали висоти, взяли під вогневий контроль сектори, організували логістику, викопали двометрові окопи та капоніри, закопали в землю ДОТи. Вибити навіть жменьку людей з укріпленої лінії непросто. А якщо почнеш вибивати - так до них допомога під'їде, бо логістика, продуманий підвіз ***********, друга лінія фортифікації, третя, резерв - задовбешся цей клаптик землі завойовувати.
Сьогодні ми почали віддавати фортифікаційну лінію. Просто так. Наші війська останні тижні були обстріляні крупним калібром. Росія не повернула моряків. Не відпустила і других в'язнів Кремля. Хакнула ПАРЄ.
А ми просто почали відступати назад.
Без гарантій. Без прозорості. Просто тому, що так домовився Кучма.
Тепер я розповім, що буде далі.
Росія не виконає своїх зобов'язань. Вчергове. Почнуться бої. Загинуть солдати. Загинуть тільки тому, що хтось захотів пограти в піддавки. Ми втратимо ще один шматок контрольованої території. Наші солдати схилять суперника до миру, закопаються в землю, втримають ситуацію. Як зазвичай. Тому що зможуть. У цьому я не сумніваюся.
І ані Зеленський, ані Кучма не візьмуть на себе відповідальність за те, що сталося і станеться.
За моїми даними, в Адміністрації Президента Мінські домовленості віддані на відкуп Кучмі. На ПАРЄ взагалі забили. Команда Зеленського зараз займається бізнесом і виборами. Хомчак у відповідь на виявлену йому честь готовий виконувати будь-які рішення згори. Критика ЗСУ наверх не піднімається.
Так у нас зараз вирішуються питання війни.
Я спілкувався на двох зустрічах із представниками ОБСЄ. Вони мені прямо сказали, що не можуть контролювати пересування збройних сил РФ. Вони не контролюють кордон, їх спостерігачі допущені всього на два прикордонних пропускних пункти.
Тому заяви, що зараз відбувається відвід сил під контролем ОБСЄ - брехня та маніпуляції. Більше того, в ОБСЄ не уявляють, як могла б виглядати місія, яка взагалі зможе контролювати переміщення збройних сил РФ.
Висновок. Ми мали заморожений конфлікт, який передбачав мінімальну воєнну ескалацію. Тому що обидві сторони стояли на зміцнених фортифікаційних лініях зіткнення.
Зараз, завдяки неймовірному таланту Зеленського вирішувати такі ситуації, ми віддаємо фортифікаційну лінію та відступаємо в глибину, даючи можливість супернику вдарити по нас і почати активну стадію ескалації з маневреною війною, наступом, відбиттям штурмів і рештою того, чого не було з 2015 року.
Купляйте патрони та вчіться стріляти. Скоро цей скіл вам знадобиться.

Serg Marco (Демократична Сокира)
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А что насчёт зелёного коридора для гиркина из Славянска в Донецк?Не хочешь накатать простыню?Когда наши самолёты пролетали над этим безобразием и запрашивали разрешение на уничтожение.Но...Так появилась днр,между прочим.Давай,повозмущайся над этим.
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Це є вагомою причиною для нинішньої очевидної зради?
Може, ще й у Київ їх пустити - за той коридор?
Блть, у вас що, голови - "я в неї їм"? Памятный знак погибшим в 2014 году украинским воинам установлен под Славянском - Цензор.НЕТ 774
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Я просто уточняю.Ты того преступления не отрицаешь?
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Он хочет тебе сказать, что ты балбес, который пишет вранье.
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...стіп. Тупанув під кінець дня. Зелений коридор для ГІРКІНА?!
Поцікався, як цей "герой" х*ярив в тил "зеленим" коридором. В багажнику, ліл.
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"стіп" Украинец хреновтупанув он под конец дня.Сначала признал,а потом кураторы подсказали,что нужно отрицать
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Зебилам хоть кол на голове теши, а они продолжают врать про "зеленый коридор" для Гиркина.
На, полюбуйся на "зеленый коридор"
https://youtu.be/kn26GYDKJik
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2536752989692793&set=a.747741671927276&type=3&theater Читай и не ври,подлец.
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Иди в задницу со своим Фейсбуком. Тоже мне аргумент нашел. Я видео снятое журналистами "Радио Свобода" верю больше, чем ста каким-то записям в фейсбуке.
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Сам иди в задницу.Группировка гиркина живёхонькая передислоцировалась в Донецк.И основала там днр.Чему ты там веришь-твоё дело.Факты-вещь упрямая.
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///
В 2018 году из Украины в Россию тайно экстрадировали Тимура Тумгоева, которого власти РФ разыскивали по обвинению в терроризме. Суд признал его участником группировки сирийских боевиков и приговорил к длительному заключению в колонии. Тумгоев свою вину не признал.
Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону 26 июня приговорил уроженца Владикавказа Тимура Тумгоева к 18 годам тюрьмы по обвинению в участии в боевых действиях в Сирии на стороне боевиков. Мужчина находился в Украине с 2016 года. В батальоне имени Шейха Мансура, который принимает участие в боевых действиях на Донбассе, заявили, что Тумгоев был бойцом их подразделения.
Замгенпрокурора Украины Евгений Енин сообщил, что подтверждений участия в АТО экстрадированный не предоставил, но признался, что воевал в Сирии.
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Героям слава!
Вічна пам'ять гагиблим.
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У кого куплять патрони?
У петрухи???
У того, що добробати озброїв пістолетами і кинув на Марік?
А танки на це дивились?
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Недолго ему стоять, сторонники Зеленского снесут не сегодня - завтра, причем вполне официально, в рамках "изменившейся идеологии".
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоПам'ятний знак загиблим у 2014 році українським воїнам встановлено під Слов'янськом. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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