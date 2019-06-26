 Пам'ятний знак загиблим у 2014 році українським воїнам встановлено під Слов'янськом. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Донецька ОДА.

"В урочистостях взяли участь рідні та друзі загиблих, заступник голови Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін, керівництво Слов’янської райдержадміністрації, військові та небайдужі мешканці навколишніх населених пунктів.

"Сьогодні ми зібрались вшанувати пам’ять справжніх героїв, які віддали своє життя для того, щоб ми, наші діти, наші онуки жили у незалежній та мирній країні. Про їх подвиг та подвиги інших захисників України будуть розповідати на уроках патріотичного виховання у всіх навчальних закладах. Вони навіки залишаться в наших серцях та у нашій пам’яті. Низький уклін батькам, які виховали справжніх героїв", - сказав Вадим Філашкін під час свого виступу.

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Ініціатор створення меморіалу, мешканець Мирного Ярослав Золотий зазначив, що пам’ятний знак було створено за активної підтримки громадськості та районної влади та закликав місцевих мешканців піклуватись про історичне місце.

"Хлопці віддали свої життя заради миру на нашій землі, і найменше, що ми можемо зробити – забезпечити гідне вшанування їхньої пам’яті. Сьогодні ми відкрили пам’ятний знак, а вже найближчим часом почнемо висаджувати квіти та дерева на місці блокпосту. Це має велике символічне значення та береже пам’ять про наших героїв", - наголосив він.

На честь героїв, які до останнього боронили рідну землю, військовий капелан частини 3035 Національної гвардії України отець Діонісій провів пам’ятний молебень, а присутні поклали квіти до меморіалу.

Також під час вшанування пам’яті загиблих у бою біля Мирного колишній військовослужбовець НГУ Максим Петренко, який також обороняв цей рубіж, презентував книгу "Спокійної ночі", яка розповідає про останні дні Революції Гідності та перші бої антитерористичної операції 2014-го року" - зазначається в повідомленні.















Фото - видання Донецькі новини