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Все про:Бандера (94) Київ (6217) перейменування (270) Порошенко (9130) Шухевич (45)

 Наша фракція на першій сесії Київради винесе питання про повернення проспектів Бандери і Шухевича, - Порошенко

Голова партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко обурений рішенням Окружного адміністративного суду Києва, який напередодні ухвалив рішення про скасування назви проспектів Бандери та Шухевича у столиці, повернувши їм старі проросійські назви. Лідер партії заявив, що вже зв’язався із керівництвом фракції "Солідарність" у Київраді, щоб міські депутати ще раз проголосували за перейменування вулиць.

Про це Петро Порошенко заявив під час Форуму регіонального розвитку у Трускавці, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу партії

"Я зв’язався з керівництвом нашої фракції у Київраді, звернувся з проханням, щоб на першу сесію Київради було винесене питання щодо перейменування, ми ще раз прийняли рішення і дали по руках цим горе-суддям, які думають, що завтра вони перейменують Україну в Українську Радянську Соціалістичну Республіку. Ніхто цієї можливості не дасть, ніхто реваншу не пропустить. Українські Герої – це символ, ми їх будемо захищати так, як захищаємо Українську державу", – заявив Петро Порошенко

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Петро Порошенко наголосив, що рішення ухвалював суд, який не встигли реформувати, а судді не пройшли необхідну процедуру перевірки.

"То не суддя: в нереформованому Київському окружному суді ні він, ні весь колектив суду не ходив ні на атестації, ні на іспити. А сьогодні він приймає рішення про скасування назв вулиць у Києві. Вони повертають комуністичні назви, дійдуть до того, що будуть ідоли Лєніна повертатися знову на українські вулиці в селах, селищах, містах. Вони забезпечують повернення з-за кордону злочинців епохи Януковича – ми точно цього не дозволимо зробити", – підкреслив лідер партії "Європейська Солідарність".

"В цих умовах наша команда буде боронити створення демократичного фундаменту української державності, чим ми й займалися ці п’ять років. Хочу запевнити – і в мене, і у всієї нашої команди буде достатньо ресурсів і можливостей, щоб впливати на цей рівень політики", – наголосив Петро Порошенко.

Нагадаємо,  25 червня Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київської міської ради про присвоєння двом проспектам у Києві імен Степана Бандери і Романа Шухевича.

Глава Інституту Національної пам'яті Володимир В'ятрович пообіцяв, що на це рішення буде подано апеляцію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134430
 
   
 Топ коментарі
 
Петя - твоєї нікчемної фракції не буде ні в Київраді, ні в Верховній Раді.. Йди геть..
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Пєтя піариться на героях. Бандера би його першого розстріляв.
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Для тих, хто ще довіряє обіцянкам петі - рекомендую перечитати його передвиборчу програму 2014 року "Жити по-новому!"...
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Самое время выйти в центр Амстердама и что-то там взять силой, потом в местной дурке расскажешь про реформы и антимайданы.
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А как же ДЕМОКРАТИЯ, Ивропа? Или уже НЕ?
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Хунта! твой шеф Пуйло сказал хунта- значит хунта! А антимайдан убивает - значит надо убивать его. а не выбор ему давать
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НЕ, постой, не беги! Ивропа уже НЕ? Демократия тоже НЕ? 25% это наше Фсё? Или Свын это уже Фсё? Или война до победного конца? А чей конец будет победным? НЕ?
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Чтобы противостоять русскому фашизму надо немного быть Пиночетом.. Пиночет в Европе многим не нравится, но именно он установил в Чили демократию и ушел.
США - Пиночет нравится, а этого достаточно
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"Петр Порошенко подчеркнул, что решение принимал суд, который не успели реформировать, а судьи не прошли необходимую процедуру проверки." Наша фракция на первой сессии Киевсовета вынесет вопрос о возвращении проспектов Бандеры и Шухевича, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6633
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треба було Петро прокацапських гнід саджати, а не лясами з ними...ось і маємо рогатих суддів та владу...
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може, зебіл розпочне саджати, нє? Он, самі мразі почали повертатись, Портнов, наприклад...
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Помечтай, ваша фракция будет на зоне шнырями.
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Они это знают, промежбулочные! Не поймут никак, что там только цвет как у ШАКАЛАда!
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Для тих, хто ще довіряє обіцянкам петі - рекомендую перечитати його передвиборчу програму 2014 року "Жити по-новому!"...
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Дякуємо, Петро Олексійович! Ви справжній патріот України! От тільки чому гроші Ви ховаєте в офшорах, віллу прикупили в Іспанії, недалечко від путінської, і дітки Ваші чомусь навчаються в Англії ? А все решта нормально і вишиванка Вам до лиця. )))
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Дякуємо, Петро Олексійович! Ви справжній патріот України! От тільки чому гроші Ви ховаєте в офшорах, віллу прикупили в Іспанії, недалечко від путінської, і дітки Ваші чомусь навчаються в Англії ?

Золотые слова!
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Та ладно вам! То ему Гройсман мешал. Чи то он Гройсману палки в колёса вставлял... Там хрена понять.
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ого)феесбешники дали справу почитати?)))
а,поки іди у спам)
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Andriy ******‏ @************ 25 июн.

Повернення Росії в ПАРЄ- перша велика геополітична поразка президента Зеленського. Але його поразки - тепер і поразки України. Тож це- найбільша геополітична поразка України з 2014 року.На жаль, ця поразка не буде останньою. Нам час звикати до Зеленського як до президента-невдахи.
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зепрезеденту була дана вказівка від його господаря злити інтереси країни задля власної вигоди
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я ожидаю худшего от встречи Трампа - пукина 28.06.19.. реально!!!!!!!!!
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А я уже давненько вовсе ничего хорошего не ожидаю. И, представьте- так и выходит.
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Андрей! .. почему Мы не побеждаем?!.. почему всякая промоцквская сволота начинает править бал?!.
что такое "руцкий мир" я прекрасно знаЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..
он мне в Украине, на хер не нужен!!! ... это средневековье, скотство, повальный алкоголизм от безисходности, фальшивые ценности, фальшивые праздники, всеобщий стукатизм, фальшивая идентичность "руцкие", фальшивая история страны и другие примеры человеческой деградации..
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Думаю, что все будет нормально...назло Европе он сдавать нас не будет... Наша фракція на першій сесії Київради винесе питання про повернення проспектів Бандери і Шухевича, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1284
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Ошибаетесь. Трампу нужно ,что бы путин опять ему помог на выборах. Поэтому он будет все делать, что потребуется *****.
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"Петр Порошенко подчеркнул, что решение принимал суд, который не успели реформировать, а судьи не прошли необходимую процедуру проверки."

Он это серьезно? Наша фракция на первой сессии Киевсовета вынесет вопрос о возвращении проспектов Бандеры и Шухевича, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2850
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Петр Порошенко подчеркнул, что решение принимал суд, который не успели реформировать

Петр Алексеевич скоро отберет лидерство у Йули... Вiн працюе!
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За проспект Бандери у Києві лише в порохоботів бомбануло. Вибачте, а Степан Андрійович вже не є ідейним вдохновителем українських націоналістів. В столиці їх вагон і маленька тєлєжка, а вони ніби і не помітили, як промосковська вата пішла у наступ. Наша фракция на первой сессии Киевсовета вынесет вопрос о возвращении проспектов Бандеры и Шухевича, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1690
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зебеня їхнім вожакам не давав команди діяти)))
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нуууу... "Свобода", "ПС", Азов" это проститутционалистынационалисты за хороший чек...
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Росію повернули в ПАРЄ, санкції знімуть, Україну не запросили на G20!! Зате ходимо в новий офіс Президента в шортах та їмо шаурму!
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Ну ка напомни когда это Украину приглашали на G20.
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пэдрот никогда не был приглашён на G20.
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Наша фракция Должна сидеть в тюрьме....
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тогда почему ваша шобла ещё не за решёткою?)))
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Единственная фракция у Пети должна быть в тюрьме.Само заварило все эти "рехфомы"а когда его суды теперь принимают решения репетуе.Упырь брезгливый.
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Вещание "Армия ФМ" на Донбассе может прекратиться уже в июле ,потом будет сокращение Украинской Армии и ликвидация вооружённых сил Украины,похоже всё идёт к тому, всем надоела война,многим хочется тишины.и Московия успешно работает в тылу Украины.Короче пипец всему...
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ПРИ ПОРОШЕНКУ: "Проспекти Московські" перейменовували на "проспекти Бандери". ПРИ ЗЕЛЕНСЬКОМУ: "Проспекти Бандери" перейменовують на "проспекти Московські". Наша фракція на першій сесії Київради винесе питання про повернення проспектів Бандери і Шухевича, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8888
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Ест все шансы что данное решение суда было с подачи Пети, ему это выгодно как никому другому.
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Чиничный Бандера ! Вот не пи ди ! В кумирах у тебя и твоего шобла - Сталин . Членин , семья Кимов и тд . Наци гоните урода от себя по- дальше .
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А в кумирах у Зеленского - Бандера, Шухевич и Коновалец. Правильно я понимаю?
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У Зеленого конечно нет ! Но он и не пи дит , об этом . думаю у него в кумирах люди шоу бизнеса , кто рубанул много денег и остался в истории. А Пепа лицемерное чмо . лучше бы молчало бы . у него один кумир - доллар !
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Ну да, ну да. Пусть предложат назвать проспект именем кумира из шоу-бизнеса. Помню, как-то Зеля рассказывал, что любит посещать концерты Лепса. Прекрасное название - проспект Лепса.
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тока не памятник - кацапы краской или там говном обольют....
сами гавнюки измажутся но сделают.
лучше бы улицу, но в свете последних решений кацапозеленого суда - киевсовет не тянет...
клячко? - ты бы хоть морды лица им там в судах набил в плоскость....
или ты не мер Киева?
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Вальцман, ну какой ты националист? Подлиза!
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Вот Зельцман - это да, это националист. Оуновец прям в четвертом поколении.
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Барыге не нравятся действия отреформированых им же судов?Неожиданно, правда? Наша фракція на першій сесії Київради винесе питання про повернення проспектів Бандери і Шухевича, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6533
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Старый анекдот вспомнился. Мужик косит траву в акваланге и с гирями, примотанными к косе. Мимо проходит женщина, задаёт резонный вопрос, дескать а зачем?Ну, тот ей и отвечает, мол люблю преодолевать трудности, а когда их нет, то сам создаю, чтобы было что преодолевать. Ну, слово за слово, она ему предлагает уедниться в ближайшем лесочке, на что тот отвечает: Хорошо, но только стоя и в гамаке Наша фракція на першій сесії Київради винесе питання про повернення проспектів Бандери і Шухевича, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7914
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Мда, то зовсім не схоже на групу єврейських альпіністів, які успішно обійшли Еверест )
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Ага, как тот муравей, который стоя перед ж/д путями подумал: Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт...
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Этот малдаванский цыганский барон пиарится на всем!
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смотрю кацапня возликовала как их предко после молитво ваньки кронщлодского об победе Наша фракція на першій сесії Київради винесе питання про повернення проспектів Бандери і Шухевича, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5105
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Майдан Бандеры и Шухевича. Хватит Зеленскому прикидываться отстраненным Сегодня вечный украинский вопрос заострился, как никогда. Малороссия против независимой Украины. Если результат первого раунда будет устанавливать Окружной административный суд, то последствия могут быть непредсказуемые

Бандера и Шухевич - политические деятели, боровшиеся за свободу Украины. Тут никто не спорит. Даже те, кто хотел бы, чтобы их имена были забыты. У этих людей сама мысль, что Украина может быть свободна от восставшей из ада российской метрополии, вызывает верноподданнический скрепный зуд. Антиукраинские силы служат чужой стране. Тут тоже никто не спорит. Даже они. Их расчет прост. Они надеются, что московский царь, после того как они подточат Украину изнутри, оставит им гауляйтерство в кормление. Как это было с пророссийскими украинскими политиками и судьями в оккупированном Крыму. Все при деле. Все при барышах. Тут всё дело в Ницше. Рабы не хотят свободы, они хотят иметь своих рабов. Пытаясь вычеркнуть из украинской исторической памяти героев, которые боролись за независимость Украины, реваншисты стараются пересмотреть итоги победы тысяч и миллионов украинцев. Потому что они, как никто другой, понимают, что в Украине прямо сейчас создаётся самостоятельное государство со своей героикой, национальным мифом, культурой, языком и будущим. Сегодня вечный украинский вопрос заострился, как никогда. Малороссия против независимой Украины. Если результат первого раунда будет устанавливать Окружной Административный суд, то последствия могут быть непредсказуемые. Дело о переименовании проспектов тянется с октября 2016-го для Бандеры и с июля 2017-го для Шухевича. "Незаконное" решение Киевского городского совета оспаривают общественные организации "Антифашистское правозащитная лига" и "Еврейская правозащитная группа", представительницей которых в суде выступает Елена Бережная. ...

Тем не менее не стоит забывать, что судьи в Украине - это отдельная ветвь власти, которая должна очищать сама себя. Чего вот уже пять лет не происходит. Отдельные случаи проявлений судебной чести только подтверждают общую картину. Судебную реформу провалили все. Подконтрольные судьи перекрасились и рады стараться, скажите вы. Все не так просто. Недолюстрованные суды в Украине полностью независимы. Сложно представить, что судье Чудак звонили из первого кабинета с настоятельной просьбой "вернуть все как было". Скорее всего, осознавая смену настроений в стране, она сама решила больше не стесняться. Возможно, у неё был интерес в этом деле. Кто знает? Самое ужасное, что суды могут принимать любое решение, и, если оно будет неправосудно, граждане могут попытаться оспорить его, подав аппеляцию или кассацию. Или в Европейский суд по правам человека. Абсурд в том, что судья судит именем Украины, а значит, никакой личной ответственности за принятые решения не несёт. Судебная система в Украине давно стала корпорацией узаконенного беззакония. Да, она подчинялась власти. Но не потому, что вынуждена бояться. А потому что сама готова была платить лояльностью за право на безнаказанность судей.

Оказывается, что для того чтобы развернуть Украину на 180 градусов и погнать её на второй круг национально-освободительной борьбы, достаточно просто ничего не делать. Для придания ситуации театральных эффектов, можно фантазировать декларациями и "обеспокоенностями" по ключевым вопросам внешней и внутренней политики. Одиозные решения украинских судов свидетельствуют о том, что слабая украинская государственная система пошла в разнос. Этим в полной мере пользуются такие "авторитетные" правоведы, как Андрей Портнов и Виктор Медведчук. Помните лозунг президентской кампании: "Не обещаний, не прощений"? В оригинале песни Виктора Павлика (кстати, он не хочет подать в суд о нарушении авторских прав?) припев звучит так: "Не обещаний, не прощений, все случилось само собою". Мы с вами наблюдаем "само собою" в полной мере. Во всех судах страны. Проблема не в том, что новый президент давит на чиновников, проводя антиукраинскую политику. А в том, что он бездействует, пока реваншисты тянут страну в имперское стойло. До рассмотрения апелляции официально Московского проспекта и проспекта Ватутина в Киеве не будет. Но тот факт, что украинский суд идёт на встречу пророссийским силам, а государство в лице президента бездействует, сам по себе является угрозой национальной безопасности.

Сегодня преЗЕдент делает вид, что не контролирует произвол судов, и не говорит, что судебную реформу, перезагрузку нужно начать немедленно. А что он будет делать завтра, когда необходимо будет сохранять контроль над хаотизированной страной? Надо просто перестать прикидываться невовлеченным в процесс арбитром, господин президент. И посчитать, на что у вас больше шансов повлиять. В свете открывающихся перспектив. На судебный реванш, или на народ на площадях? Особенно на народ, который чтит память борцов за украинскую независимость.

Лариса ВОЛОШИНА, журналіст, переселенка з окупованого Криму.
http://www.dsnews.ua/politics/maydan-bandery-i-shuhevicha-hvatit-zelenskomu-prikidyvatsya-26062019131500
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Дякуємо, Петро Олексійович! Ви справжній патріот України! От тільки чому гроші Ви ховаєте в офшорах, віллу прикупили в Іспанії, недалечко від путінської, і дітки Ваші чомусь навчаються в Англії ? А все решта нормально і вишиванка Вам до лиця. )))
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Пока он Шухевичами занимался, Меркель в это время к Путину моталась договариваться о потоках в обход Украины. А нас, пересичных громадян каждый месяц новыми тарифами баловали.
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Не волнуйся. Щас не Шухевичами, а Лениными будут все заниматься. А тарифами вас продолжат баловать.
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Лицемірний покруч за 5 років свого злочинного правління не спромігся повернути звання Героя України ані Бандері ані Шухевичу, а зараз воно вирішило попіаритися перед виборами. Перед смертю не надихаєшся, Мародере !
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоНаша фракція на першій сесії Київради винесе питання про повернення проспектів Бандери і Шухевича, - Порошенко
 
 
 
 
 
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