 Наша фракція на першій сесії Київради винесе питання про повернення проспектів Бандери і Шухевича, - Порошенко

Про це Петро Порошенко заявив під час Форуму регіонального розвитку у Трускавці, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу партії

"Я зв’язався з керівництвом нашої фракції у Київраді, звернувся з проханням, щоб на першу сесію Київради було винесене питання щодо перейменування, ми ще раз прийняли рішення і дали по руках цим горе-суддям, які думають, що завтра вони перейменують Україну в Українську Радянську Соціалістичну Республіку. Ніхто цієї можливості не дасть, ніхто реваншу не пропустить. Українські Герої – це символ, ми їх будемо захищати так, як захищаємо Українську державу", – заявив Петро Порошенко

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Петро Порошенко наголосив, що рішення ухвалював суд, який не встигли реформувати, а судді не пройшли необхідну процедуру перевірки.

"То не суддя: в нереформованому Київському окружному суді ні він, ні весь колектив суду не ходив ні на атестації, ні на іспити. А сьогодні він приймає рішення про скасування назв вулиць у Києві. Вони повертають комуністичні назви, дійдуть до того, що будуть ідоли Лєніна повертатися знову на українські вулиці в селах, селищах, містах. Вони забезпечують повернення з-за кордону злочинців епохи Януковича – ми точно цього не дозволимо зробити", – підкреслив лідер партії "Європейська Солідарність".

"В цих умовах наша команда буде боронити створення демократичного фундаменту української державності, чим ми й займалися ці п’ять років. Хочу запевнити – і в мене, і у всієї нашої команди буде достатньо ресурсів і можливостей, щоб впливати на цей рівень політики", – наголосив Петро Порошенко.

Нагадаємо, 25 червня Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київської міської ради про присвоєння двом проспектам у Києві імен Степана Бандери і Романа Шухевича.

Глава Інституту Національної пам'яті Володимир В'ятрович пообіцяв, що на це рішення буде подано апеляцію.