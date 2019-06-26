 Наша фракція на першій сесії Київради винесе питання про повернення проспектів Бандери і Шухевича, - Порошенко

Про це Петро Порошенко заявив під час Форуму регіонального розвитку у Трускавці, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу партії
"Я зв’язався з керівництвом нашої фракції у Київраді, звернувся з проханням, щоб на першу сесію Київради було винесене питання щодо перейменування, ми ще раз прийняли рішення і дали по руках цим горе-суддям, які думають, що завтра вони перейменують Україну в Українську Радянську Соціалістичну Республіку. Ніхто цієї можливості не дасть, ніхто реваншу не пропустить. Українські Герої – це символ, ми їх будемо захищати так, як захищаємо Українську державу", – заявив Петро Порошенко
Петро Порошенко наголосив, що рішення ухвалював суд, який не встигли реформувати, а судді не пройшли необхідну процедуру перевірки.
"То не суддя: в нереформованому Київському окружному суді ні він, ні весь колектив суду не ходив ні на атестації, ні на іспити. А сьогодні він приймає рішення про скасування назв вулиць у Києві. Вони повертають комуністичні назви, дійдуть до того, що будуть ідоли Лєніна повертатися знову на українські вулиці в селах, селищах, містах. Вони забезпечують повернення з-за кордону злочинців епохи Януковича – ми точно цього не дозволимо зробити", – підкреслив лідер партії "Європейська Солідарність".
"В цих умовах наша команда буде боронити створення демократичного фундаменту української державності, чим ми й займалися ці п’ять років. Хочу запевнити – і в мене, і у всієї нашої команди буде достатньо ресурсів і можливостей, щоб впливати на цей рівень політики", – наголосив Петро Порошенко.
Нагадаємо, 25 червня Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київської міської ради про присвоєння двом проспектам у Києві імен Степана Бандери і Романа Шухевича.
Глава Інституту Національної пам'яті Володимир В'ятрович пообіцяв, що на це рішення буде подано апеляцію.
США - Пиночет нравится, а этого достаточно
Золотые слова!
а,поки іди у спам)
Повернення Росії в ПАРЄ- перша велика геополітична поразка президента Зеленського. Але його поразки - тепер і поразки України. Тож це- найбільша геополітична поразка України з 2014 року.На жаль, ця поразка не буде останньою. Нам час звикати до Зеленського як до президента-невдахи.
что такое "руцкий мир" я прекрасно знаЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..
он мне в Украине, на хер не нужен!!! ... это средневековье, скотство, повальный алкоголизм от безисходности, фальшивые ценности, фальшивые праздники, всеобщий стукатизм, фальшивая идентичность "руцкие", фальшивая история страны и другие примеры человеческой деградации..
Он это серьезно?
Петр Алексеевич скоро отберет лидерство у Йули... Вiн працюе!
сами гавнюки измажутся но сделают.
лучше бы улицу, но в свете последних решений кацапозеленого суда - киевсовет не тянет...
клячко? - ты бы хоть морды лица им там в судах набил в плоскость....
или ты не мер Киева?
Бандера и Шухевич - политические деятели, боровшиеся за свободу Украины. Тут никто не спорит. Даже те, кто хотел бы, чтобы их имена были забыты. У этих людей сама мысль, что Украина может быть свободна от восставшей из ада российской метрополии, вызывает верноподданнический скрепный зуд. Антиукраинские силы служат чужой стране. Тут тоже никто не спорит. Даже они. Их расчет прост. Они надеются, что московский царь, после того как они подточат Украину изнутри, оставит им гауляйтерство в кормление. Как это было с пророссийскими украинскими политиками и судьями в оккупированном Крыму. Все при деле. Все при барышах. Тут всё дело в Ницше. Рабы не хотят свободы, они хотят иметь своих рабов. Пытаясь вычеркнуть из украинской исторической памяти героев, которые боролись за независимость Украины, реваншисты стараются пересмотреть итоги победы тысяч и миллионов украинцев. Потому что они, как никто другой, понимают, что в Украине прямо сейчас создаётся самостоятельное государство со своей героикой, национальным мифом, культурой, языком и будущим. Сегодня вечный украинский вопрос заострился, как никогда. Малороссия против независимой Украины. Если результат первого раунда будет устанавливать Окружной Административный суд, то последствия могут быть непредсказуемые. Дело о переименовании проспектов тянется с октября 2016-го для Бандеры и с июля 2017-го для Шухевича. "Незаконное" решение Киевского городского совета оспаривают общественные организации "Антифашистское правозащитная лига" и "Еврейская правозащитная группа", представительницей которых в суде выступает Елена Бережная. ...
Тем не менее не стоит забывать, что судьи в Украине - это отдельная ветвь власти, которая должна очищать сама себя. Чего вот уже пять лет не происходит. Отдельные случаи проявлений судебной чести только подтверждают общую картину. Судебную реформу провалили все. Подконтрольные судьи перекрасились и рады стараться, скажите вы. Все не так просто. Недолюстрованные суды в Украине полностью независимы. Сложно представить, что судье Чудак звонили из первого кабинета с настоятельной просьбой "вернуть все как было". Скорее всего, осознавая смену настроений в стране, она сама решила больше не стесняться. Возможно, у неё был интерес в этом деле. Кто знает? Самое ужасное, что суды могут принимать любое решение, и, если оно будет неправосудно, граждане могут попытаться оспорить его, подав аппеляцию или кассацию. Или в Европейский суд по правам человека. Абсурд в том, что судья судит именем Украины, а значит, никакой личной ответственности за принятые решения не несёт. Судебная система в Украине давно стала корпорацией узаконенного беззакония. Да, она подчинялась власти. Но не потому, что вынуждена бояться. А потому что сама готова была платить лояльностью за право на безнаказанность судей.
Оказывается, что для того чтобы развернуть Украину на 180 градусов и погнать её на второй круг национально-освободительной борьбы, достаточно просто ничего не делать. Для придания ситуации театральных эффектов, можно фантазировать декларациями и "обеспокоенностями" по ключевым вопросам внешней и внутренней политики. Одиозные решения украинских судов свидетельствуют о том, что слабая украинская государственная система пошла в разнос. Этим в полной мере пользуются такие "авторитетные" правоведы, как Андрей Портнов и Виктор Медведчук. Помните лозунг президентской кампании: "Не обещаний, не прощений"? В оригинале песни Виктора Павлика (кстати, он не хочет подать в суд о нарушении авторских прав?) припев звучит так: "Не обещаний, не прощений, все случилось само собою". Мы с вами наблюдаем "само собою" в полной мере. Во всех судах страны. Проблема не в том, что новый президент давит на чиновников, проводя антиукраинскую политику. А в том, что он бездействует, пока реваншисты тянут страну в имперское стойло. До рассмотрения апелляции официально Московского проспекта и проспекта Ватутина в Киеве не будет. Но тот факт, что украинский суд идёт на встречу пророссийским силам, а государство в лице президента бездействует, сам по себе является угрозой национальной безопасности.
Сегодня преЗЕдент делает вид, что не контролирует произвол судов, и не говорит, что судебную реформу, перезагрузку нужно начать немедленно. А что он будет делать завтра, когда необходимо будет сохранять контроль над хаотизированной страной? Надо просто перестать прикидываться невовлеченным в процесс арбитром, господин президент. И посчитать, на что у вас больше шансов повлиять. В свете открывающихся перспектив. На судебный реванш, или на народ на площадях? Особенно на народ, который чтит память борцов за украинскую независимость.
Лариса ВОЛОШИНА, журналіст, переселенка з окупованого Криму.
http://www.dsnews.ua/politics/maydan-bandery-i-shuhevicha-hvatit-zelenskomu-prikidyvatsya-26062019131500