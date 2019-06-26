 Призначений головою Одеської ОДА Андрейчиков постачає металобрухт у невизнане Придністров'я і фінансує проросійських сепаратистів, - Седлецька

Про це повідомила на facebook-сторінці журналістка Наталя Седлецька, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, в клуб "Мисливець 2007" входять лише десять осіб. Полюють вони на птахів і кабанів у Кілійських мисливських угіддях.

"Один із них - Дмитро Череп - у 2015 році хотів створити "Одеську народну республіку", в якій мав отримати керівну посаду. Звозив для цього бойовиків із "ЛНР/ДНР". За це його засудили на 5 років, він визнав провину і пішов на угоду зі слідством.

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Другий - Сергій Кушнір - очолює одеський центр агресивно проросійської партії "Родіна", головою якої досі залишається Ігор Марков, який втік до Росії.

Третій учасник закритого мисливського клубу - Андрій Андрейчиков. Бізнесмен, який постачає металобрухт у невизнане Придністров'я, з чого годуються місцеві проросійські сепаратисти.

А ще Андрій Андрейчиков - новий, схвалений сьогодні Кабміном глава Одеської області", - зазначила Седлецька, уточнивши, що до офіційного призначення головою Одеської обласної державної адміністрації йому не вистачає лише одного підпису під указом президента.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 26 червня погодив призначення на пост глав восьми обласних державних адміністрацій. Зокрема, головою Донецької обласної державної адміністрації пропонується призначити Павла Кириленка, Закарпатської - Ігоря Бондаренка, Київської - Михайла Бно-Айріяна, Луганської - Віталія Комарницького.

Крім того, пропонується призначити головою Львівської обласної державної адміністрації Маркіяна Мальського, Одеської - Андрія Андрейчикова, Херсонської - Юрія Гусєва, Черкаської - Ігоря Шевченка.