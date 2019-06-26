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Все про:Кабмін (2912) ОДА (600) Одеська область (1021) Седлецька (47)

 Призначений головою Одеської ОДА Андрейчиков постачає металобрухт у невизнане Придністров'я і фінансує проросійських сепаратистів, - Седлецька

На Одещині діє закритий мисливський клуб, в який входять Дмитро Череп, Сергій Кушнір та Андрій Андрейчиков.

Про це повідомила на facebook-сторінці журналістка Наталя Седлецька, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, в клуб "Мисливець 2007" входять лише десять осіб. Полюють вони на птахів і кабанів у Кілійських мисливських угіддях.

"Один із них - Дмитро Череп - у 2015 році хотів створити "Одеську народну республіку", в якій мав отримати керівну посаду. Звозив для цього бойовиків із "ЛНР/ДНР". За це його засудили на 5 років, він визнав провину і пішов на угоду зі слідством.

Також читайте: Зеленський вніс до Кабміну 8 кандидатів на посади голів ОДА, - Розенко. ПЕРЕЛІК

Другий - Сергій Кушнір - очолює одеський центр агресивно проросійської партії "Родіна", головою якої досі залишається Ігор Марков, який втік до Росії.

Третій учасник закритого мисливського клубу - Андрій Андрейчиков. Бізнесмен, який постачає металобрухт у невизнане Придністров'я, з чого годуються місцеві проросійські сепаратисти.

А ще Андрій Андрейчиков - новий, схвалений сьогодні Кабміном глава Одеської області", - зазначила Седлецька, уточнивши, що до офіційного призначення головою Одеської обласної державної адміністрації йому не вистачає лише одного підпису під указом президента.Призначений головою Одеської ОДА Андрейчиков постачає металобрухт у невизнане Придністровя і фінансує проросійських сепаратистів, - Седлецька 01

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 26 червня погодив призначення на пост глав восьми обласних державних адміністрацій. Зокрема, головою Донецької обласної державної адміністрації пропонується призначити Павла Кириленка, Закарпатської - Ігоря Бондаренка, Київської - Михайла Бно-Айріяна, Луганської - Віталія Комарницького.

Крім того, пропонується призначити головою Львівської обласної державної адміністрації Маркіяна Мальського, Одеської - Андрія Андрейчикова, Херсонської - Юрія Гусєва, Черкаської - Ігоря Шевченка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134429
 
   
 Топ коментарі
 
ЗЕлебобики, вы еще не поняли что вы натворили?
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А при ком договорились об отводе на этом участке?
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Цей реванш гірший, ніж при януковичі.
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Так. При Овочі принаймні не було війни, тому аж до кінця 2013 люди думали "та хій з ними усіма". (Але воно оно як усе вийшло).
Зараз радикально інша ситуація.
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Второй раз эти твари власть не выпустят. Украине пипец
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Віддадуть вони владу, але буде багато крові.
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Гірший...
Але стійкості зелебобів можна тільки позаздрити. Їх нещабаром продадуть немов худобу, а вони навіть не задумуються і продовжують блєяти - аби не Петя.
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"Андрейчиков - новый, одобренный сегодня Кабмином глава Одесской области"



Дык, в Кабмине 100%-я соя мародёрская.
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Если приняли, значит всё ОК! Не так ли? Назначенный главой Одесской ОГА Андрейчиков поставляет металлолом в непризнанное Приднестровье и финансирует пророссийских сепаратистов, - Седлецкая - Цензор.НЕТ 8432 Рада, например, законы сабботировала все.
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Так ЗЕ и подал кандидатуру в кабмин на согласование.
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«Кто эти люди?»: Розенко представил список Зеленского с кандидатами на должность глав восьми ОГА

Согласно части документа, опубликованной Розенко, в качестве главы Донецкой области Зеленский предлагает Павла Кириленко, Закарпатской - Игоря Бондаренко, Киевской - Михаила Бно-Айрияна, Луганской - Виталия Комарницкого, Львовской - Маркияна Мальского, Одесской - Андрея Андрейчикова, Херсонской - Юрия Гусева, Черкасской - Игоря Шевченко.
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що не новина, то зальот зеленого шута
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А, простите, Кабмин, уже Зеленского? Какие министры его?
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Сказать кто подал кандидатуры в кабмин на согласование, или сам погуглишь?
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Это залет шоколадного майстра,че он его не посадил
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За что - не посадил .? За торговлю металлоломом Призначений головою Одеської ОДА Андрейчиков постачає металобрухт у невизнане Придністров'я і фінансує проросійських сепаратистів, - Седлецька - Цензор.НЕТ 8330 .? Где в УК Украины есть такая статья , чтобы её можно было к этому " пришить " .? И потом , разговор тут не о том - почему не посадили тогда , а о том - почему назначили главой ОГА сейчас . Призначений головою Одеської ОДА Андрейчиков постачає металобрухт у невизнане Придністров'я і фінансує проросійських сепаратистів, - Седлецька - Цензор.НЕТ 9438 .
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Ты если читаеш то читай все,за финансирование сепаров
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Так теперь зехидрант посадит!
В кресло.
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Какая разница? Пусть финансирует террористов, пусть ворует, пусть дружит с ******. Ведь главное, чтобы не Порошенко...
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Поставь нормальный флажок. *******.
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каждый день становится ОЧЕВИДНЫМ , ((((( страна исчезает ((((.....
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А до назначения он что не спонсировал,где было СБУ,Полиция Пэтя в конце концов
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А при ЗЕ пошёл на повышение - целую область ему дал на кормление!
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Цифры,Факты от Седлецкой ? Я считаю это её версией,ничем не подтверждённой,как и многие исследования Ткача.Специалисты сосать из пальца сенсации.И Это действительно аксиома,не требующая доказательства
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https://24tv.ua/ru/saakashvili_obnarodoval_chernuju_kassu_odesskogo_gorsoveta_v_sude_nad_truhanovym_foto_n1171081

"В этой "черной кассе" подтверждение, что Труханов и Галантерник платили "черные зарплаты и премии" и подкупали нардепов, депутатов горсовета, КРУ, судей и платили деньги российским политтехнологам. Это делалось, чтобы принять "удобные" решения о продаже земли и коммунального имущества в своих интересах и легализовать свои преступления", - сказал экс-губернатор.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119
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Нехай чорнорота Сідлецька наведе докази афер з металоломом.
Бо, наприклад, доказів того, що саме Ситник вчинив злочин і надав їй таємні матеріали НСРД (і які вона згодом оприлюднила) - вона Ю.Луценку так і не надала.
Седлецька не заслуговує довіри.
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Юра, до чего ты докатился? Об этом сообщила на facebook-странице журналистка Наталья Седлецкая, передает Цензор.НЕТ. Деньги не пахнут? Призначений головою Одеської ОДА Андрейчиков постачає металобрухт у невизнане Придністров'я і фінансує проросійських сепаратистів, - Седлецька - Цензор.НЕТ 7040
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Ось бачте від перестановки януковощів сума не міняєтья
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Вы ещё Киселя (Киселёв Андрей УкрМет) который в Донецке организовывал сепаратистский переворот и он же кум Клименко бывшего министра сборов и доходов при Яныке, а так же живёт в гражданском браке с сестрой Ахметова, назначте тоже какой нибудь главой.............
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Сдай зебила на металлолом, получи скидку на просмотр знаменитого рояля, на котором играл гидрант демократии.
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Предыдущие комменты читать не хочу, но наверное, что зелебобики объясняют назначение этого бандюка тем, что Петя его не посадил. Типа, Зеля такой думает: "Вот какой есть сепар и уголовник, а Петя его не посадил. По этой причине назначу-ка я его губернатором." Правильно я понимаю?
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А почему Труханов не сидит? Шибко честный?
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Это, кстати, вторая причина назначения такого губернатора. "Труханов не сидит. Назначу поэтому губернатора-сепара". П.С. Кстати, плохо, что Труханов не сидит.
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видимо потомушо весна прошла и сажать поздно.......... пришлось назначать.....
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Прошёл всего 1 месяц... В 5-ти годах таких месяцев будет 60
(C)
@_Fashington

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Не люблю ругательных выражений, но подобного рода цитаты от твиттерных и прочих пророков напоминают ещё одну цитату: Анонимус хуже ******** (с)
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Именно Порошенко снял санкции с этого завода, так что поставки лома стали вполне законны.
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Напомните, кто там у нас Кабмин возглавляет?Уже ставленник Зеленского или ещё нет?
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Не понял причём так кабмин зебильчик. Назначил то их ЗЕкловун. Указ о назначении подписал ЗЕкловун. Кабмин причём зебил??
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Текст читай, данную кандидатуру одобрил Кабмин.
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Тексте читай зебилёнок. ЗЕкловун подписал указ о назначении. Новость кстати вчера была на Цензоре. Твой кловун утвердил их своим указом.
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Специальное пояснение для детей природы. Цитата.

А еще Андрей Андрейчиков - новый, одобренный сегодня Кабмином глава Одесской области", - отметила Седлецкая, уточнив, что до официального назначения председателем Одесской облгосадминистрации его отделяет лишь одна подпись под указом президента. Источник: https://censor.net.ua/n3134429
Причём тут Зеленский, педролюб?
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Ты ЗЕбил ? В твоём же тексте -- "его отделяет лишь одна подпись под указом президента."
Твой кловун вчера подписал этот указ, претензий не имел, подпись поставил. ЧТо зебил опять кловун не причём??
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Одобрял его кто?Вы там совсем от сои ошалели что ли?Вносить Зеленский может кого угодно, хоть Дарт Вейдера, но Кабмин должен обобрить или удобрить. А что сделал Кабмин?
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То есть кловун пописывает указы назначая людей которые ему даёт Петя))) Выходит твой кловун ставит подписи под указами, а рулит полностью Петя и Петин кабмин)))
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Грамотный?Читать умеешь?Разницу в словосочетаниях президентско-парламентская и парламентско-президенсткая республика улавливаешь?
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парламентско-президенсткая республика

А кабмин тогда причём зебил))))))
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Да не причём, не считая того, что он должен одобрить или не одобрить кандидатуру. Петекантропов реально надо кодировать от Порошенко как алкашей от водяры, ью белое братство блин, весь моск соей атрофирован.
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Ничошная такая ЗЕКкоманда собралась..сепары, бандюки, откровенно кацапская шваль, старые аферисты вроде Богданчика...Уже прям вижу как страна меняеца и расцветает на глазах под руководство ЗЕкловуна...ох и попрёт щас козырная карта с такими то тузами при власти, да зебилятки..Готовы по 4000 евриков получать?
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О, це ще тільки початок, ну що, 73%, ви цього хотіли???
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Соя какие вы тупые, эти поставки металла начались еще при Порошенко, для чего тот и снял санкции, но у вас виноват Зеленский. В кабинете министров тоже сидят люди Порошенко.
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так а что изменилось, смысл этого похода во власть квартала95 - насмешить мир ???
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Да просто бесит что гонят на Зелю а Порось у них чуть не святой.
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Парвильно. И пустить к ней Путина. Украина - лишнее звено.
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А, ну понятно, это все объясняет - можно смело назначать на ответственные посты барыг - сторонников "русского мира". Порошенко виноват, Зеленский ни при чем.
Вопрос - а чем тогда Зеленский лучше Порошенко?
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ЗЕракл видимо решил победить сепарню и коррупцию старым проверенным способом - возгла-
вить их..............
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Следует череда "новых лиц". Со звериным оскалом российского империализма.
Зеленский сдаст Украину Путину и уедет на заслуженный отдых в Италию. Надоело ему уже быть президентом, хлопотно это.
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Ну что,полуфабрикаты зелёные....что дальше петь будете??
Или опять Порошенко виноват???
******** ..как же я вас ..лядей 73%-х ненавижу,..мрази без чести и совести,..по приколу им было голосовать за чмо Зелёное..
Довыеживались???...кондомы штопаные.
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Если вы ненавидите почти 3/4 збирателей, проголосовавших за Зеленского, то чемоан-вокзал-рашка, окасабленные в Украине не нужны.
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Ненавидит оно народ Украины, так пусть валит подальше.
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Тупая мразь, а кто по твоему виноват, кто снял санкции с завода единоличным решением.
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СВОЮ НЕНАВИСТЬ ДЕХТО МОЖЕ ЗАСУНУТИ СОБІ В ДУПУ Призначений головою Одеської ОДА Андрейчиков постачає металобрухт у невизнане Придністров'я і фінансує проросійських сепаратистів, - Седлецька - Цензор.НЕТ 8840
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комовсравський, ПНХ! Тобі, дебілу шлях до палати № 6!!!
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Теперь точно только за Партию Шария! 🎈🎈🎈🎈🎈
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То виходе,що СБУ, Генпрокуратура, МВС, ДФСУ та громадянське суспільство на протязі 5 років закривали очі на протиправну діяльність сєпарів?! Тоді навіщо нам такі правоохоронні органи?
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Ага. И такой президент. Или он ничего не знал, когда назначал?
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зєлєботи! ФАС!!! Чого мовчите??? За місяць ваш клоун стільки кумів-любих друзів кримінального гатунку напризначав на посади, що вже торчки під оХвіс збираються з вимогами їх захищати...а шо, раз през такий, то треба й кодло подібних берегти...
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Данія, це треба обовязково зробити - заблокувати Північний поток 2, а 1 разобрать на металлолом.
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А шо,це сенсація ? Просто бізнес. Чувак на металі трохи дєнюжок підняв,купив собі пост голови ОДА(депутатська ксіва в слузі дорожча).Був напівбандюком,стане уважаємим чєловєком.По-моєму,удачна інвестиція,тим більше регіон жирненький.
Є різниця,якому мудаку цю посаду продадуть ?
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"Та мало ли в бразилії донов Педров ?" А чи вперше ми бачимо призначення відвертої сепарні від злочинної кліки вальцмано-гройсманів ? 5 років країна втратила через цих безпринципних бариг-колаборантів
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Так указ о назначении вчера подписал преЗЕдент Зеленский...
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Все это он делал при суперпроукраинском президенте Порошенко,при прокуроре куме Порошенко и при послушных Порошенко судах,но дело на него не открыли и суд его не осудил - значит хлопчик невиновен.
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Вовочка просто ватна потвора!цю цапську кошерно- обрізану дебіляку треба гнати як найшвидше .,бо знищить державу!!!!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПризначений головою Одеської ОДА Андрейчиков постачає металобрухт у невизнане Придністров'я і фінансує проросійських сепаратистів, - Седлецька
 
 
 
 
 
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