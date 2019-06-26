 Призначений головою Одеської ОДА Андрейчиков постачає металобрухт у невизнане Придністров'я і фінансує проросійських сепаратистів, - Седлецька

Про це повідомила на facebook-сторінці журналістка Наталя Седлецька, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, в клуб "Мисливець 2007" входять лише десять осіб. Полюють вони на птахів і кабанів у Кілійських мисливських угіддях.
"Один із них - Дмитро Череп - у 2015 році хотів створити "Одеську народну республіку", в якій мав отримати керівну посаду. Звозив для цього бойовиків із "ЛНР/ДНР". За це його засудили на 5 років, він визнав провину і пішов на угоду зі слідством.
Другий - Сергій Кушнір - очолює одеський центр агресивно проросійської партії "Родіна", головою якої досі залишається Ігор Марков, який втік до Росії.
Третій учасник закритого мисливського клубу - Андрій Андрейчиков. Бізнесмен, який постачає металобрухт у невизнане Придністров'я, з чого годуються місцеві проросійські сепаратисти.
А ще Андрій Андрейчиков - новий, схвалений сьогодні Кабміном глава Одеської області", - зазначила Седлецька, уточнивши, що до офіційного призначення головою Одеської обласної державної адміністрації йому не вистачає лише одного підпису під указом президента.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України 26 червня погодив призначення на пост глав восьми обласних державних адміністрацій. Зокрема, головою Донецької обласної державної адміністрації пропонується призначити Павла Кириленка, Закарпатської - Ігоря Бондаренка, Київської - Михайла Бно-Айріяна, Луганської - Віталія Комарницького.
Крім того, пропонується призначити головою Львівської обласної державної адміністрації Маркіяна Мальського, Одеської - Андрія Андрейчикова, Херсонської - Юрія Гусєва, Черкаської - Ігоря Шевченка.
Зараз радикально інша ситуація.
Але стійкості зелебобів можна тільки позаздрити. Їх нещабаром продадуть немов худобу, а вони навіть не задумуються і продовжують блєяти - аби не Петя.
Дык, в Кабмине 100%-я соя мародёрская.
Согласно части документа, опубликованной Розенко, в качестве главы Донецкой области Зеленский предлагает Павла Кириленко, Закарпатской - Игоря Бондаренко, Киевской - Михаила Бно-Айрияна, Луганской - Виталия Комарницкого, Львовской - Маркияна Мальского, Одесской - Андрея Андрейчикова, Херсонской - Юрия Гусева, Черкасской - Игоря Шевченко.
В кресло.
"В этой "черной кассе" подтверждение, что Труханов и Галантерник платили "черные зарплаты и премии" и подкупали нардепов, депутатов горсовета, КРУ, судей и платили деньги российским политтехнологам. Это делалось, чтобы принять "удобные" решения о продаже земли и коммунального имущества в своих интересах и легализовать свои преступления", - сказал экс-губернатор.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119
Бо, наприклад, доказів того, що саме Ситник вчинив злочин і надав їй таємні матеріали НСРД (і які вона згодом оприлюднила) - вона Ю.Луценку так і не надала.
Седлецька не заслуговує довіри.
(C)
@_Fashington
А еще Андрей Андрейчиков - новый, одобренный сегодня Кабмином глава Одесской области", - отметила Седлецкая, уточнив, что до официального назначения председателем Одесской облгосадминистрации его отделяет лишь одна подпись под указом президента. Источник: https://censor.net.ua/n3134429
Причём тут Зеленский, педролюб?
Твой кловун вчера подписал этот указ, претензий не имел, подпись поставил. ЧТо зебил опять кловун не причём??
А кабмин тогда причём зебил))))))
Вопрос - а чем тогда Зеленский лучше Порошенко?
вить их..............
Зеленский сдаст Украину Путину и уедет на заслуженный отдых в Италию. Надоело ему уже быть президентом, хлопотно это.
Или опять Порошенко виноват???
******** ..как же я вас ..лядей 73%-х ненавижу,..мрази без чести и совести,..по приколу им было голосовать за чмо Зелёное..
Довыеживались???...кондомы штопаные.
Є різниця,якому мудаку цю посаду продадуть ?