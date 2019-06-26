 Суд відправив під домашній арешт двох підозрюваних у побитті харківського оператора Макарюка, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Під час проведення слідчо-оперативних заходів на сьогодні працівники поліції встановили трьох осіб, причетних до нападу на представника ЗМІ.

Одному з них, 26-річному харків'янину, раніше повідомлялося про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), ч. 4 ст. 296 (хуліганство), ч. 1 ст. 345-1 (загроза або насильство по відношенню до журналіста) Кримінального кодексу України. 12 червня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 10 серпня із застосуванням електронного засобу контролю.

Іншим двом особам, 21-річному та 37-річному харків'янам, також повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 171 (перешкоджання професійній діяльності журналіста), ч. 2. ст. 345-1 (загроза або насильство стосовно журналіста), а 37-річному чоловікові ще й за ч. 1 ст. 347-1 (умисне знищення або пошкодження майна журналіста) Кримінального кодексу України.

Сьогодні, 26 червня Київський районний суд Харкова обрав їм запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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