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 Суд відправив під домашній арешт двох підозрюваних у побитті харківського оператора Макарюка, - Нацполіція. ФОТО

Сьогодні в Харкові Київський районний суд обрав запобіжний захід ще двом підозрюваним у нападі на оператора місцевого телеканалу Макарюка під час конфлікту на території торгового центру "Барабашово" 7 червня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Суд відправив під домашній арешт двох підозрюваних у побитті харківського оператора Макарюка, - Нацполіція 01

Під час проведення слідчо-оперативних заходів на сьогодні працівники поліції встановили трьох осіб, причетних до нападу на представника ЗМІ.

Одному з них, 26-річному харків'янину, раніше повідомлялося про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), ч. 4 ст. 296 (хуліганство), ч. 1 ст. 345-1 (загроза або насильство по відношенню до журналіста) Кримінального кодексу України. 12 червня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 10 серпня із застосуванням електронного засобу контролю.

Іншим двом особам, 21-річному та 37-річному харків'янам, також повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 171 (перешкоджання професійній діяльності журналіста), ч. 2. ст. 345-1 (загроза або насильство стосовно журналіста), а 37-річному чоловікові ще й за ч. 1 ст. 347-1 (умисне знищення або пошкодження майна журналіста) Кримінального кодексу України.

Сьогодні, 26 червня Київський районний суд Харкова обрав їм запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134428
 
 
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Так он вроде умер этот оператор ... и под домашний арест ?! Что там у вас творится?!?!
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Яркий пример , когда слышишь звон , но не знаешь где он . Умер журналист в Черкассах , а это Харьков . Вы хотяб статью прочли .
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воу успокойся, у нас измена Родине и терроризм домашний арест, колонии это те что тюрячки консервируют, читай новости, сидельцев нет, страна победившего гуманизма, одних мерзавцев атошников сажают, Родину защищать это не предавать, там сразу арест, всех остальных отпускают, чтоб тебя посадили в этой стране надо либо изнасиловать и убить ребенка или воевать в ато всех остальных прощают, правда вроде новый тренд за плакат против зе на улице тоже походу закрывать будут
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Цензор.НЕТНовиниПодіїСуд відправив під домашній арешт двох підозрюваних у побитті харківського оператора Макарюка, - Нацполіція. ФОТО
 
 
 
 
 
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