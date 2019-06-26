 Повноваження делегації РФ в ПАРЄ повністю підтверджені. 7 делегацій влаштували демарш і залишили зал засідань

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Таким чином, делегація РФ повернулася до роботи в ПАРЄ з повним набором повноважень, чого і домагалася Росія.
Представники 7 держав-членів Ради Європи у її парламентській асамблеї оголосили спільну заяву про спільні дії на знак протесту проти безумовного повернення росіян, передає "Європейська правда".
"Безумовне відновлення прав російської делегації без виконання жодної з численних вимог Асамблеї суперечить основним цінностям Ради Європи та її статуту. Цей крок посилає дуже неправильний сигнал країні, яка вдалася до збройної агресії, до отруєнням, яка не дотримується прав своїх громадян і прагне дестабілізувати демократії в Європі", - йдеться у документі, зачитаному в залі після завершення дебатів.
Цю заяву, спільно підписану делегаціями України, Грузії, Польщі, Словаччини, Литви, Латвії та Естонії, зачитав голова української делегації у ПАРЄ Володимир Ар’єв.
"Майбутнє Ради Європи знаходиться під загрозою в цілому, оскільки Рада Європи втрачає довіру людей, яких вона захищає", - заявив він.
Ці 7 держав оголосили про спільні дії у ПАРЄ за "безпрецедентної кризи довіри (до Ради Європи), яка була створена на цьому тижні".
"Ми повертаємося додому, щоб проконсультуватися з нашими парламентами та урядами про спільні дії в Асамблеї на наступних сесіях", - йдеться у спільному документі.
Українські депутати, як і планували, залишають ПАРЄ щонайменше до кінця поточної сесії, але не всі інші парламентарі погодилися на такий крок через важливу резолюцію, що буде розглядатися в четвер. "Ми зважували можливість але вирішили лишитися, щоби голосувати по резолюції щодо Бориса Немцова", - пояснив один зі співрозмовників.
© Ліна Костенко, "Записки українського самашедшого"
Справа шіккельгрубера-джугашвілі живе й перемагає...
это капитуляция, которая даже хуже, чем Мюнхенское соглашение 1938 года.
Деньги правят миром...
Ученые обнаружили, что «русский мир», попадая человеку в голову, полностью вытесняет мозг.
Тепер руськаязІччних, які агітують за "рюській мірь" можна бити в пику без попередження, а євреїв можна називати відверто - жІди. І ПАРЄ ПНХ.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Канал 24", согласно результатам голосования, обнародованные на сайте ассамблеи, резолюцию в полном составе поддержали: Франция, Испания, Италия, Норвегия, Австрия, Словакия, Португалия, Сербия, Турция, Азербайжан. Источник: https://censor.net.ua/n3134024
Данное заявление, совместно подписанное делегациями Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии зачитал председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев. Источник: https://censor.net.ua/n3134422
Согласно результатам голосования, обнародованные на сайте ассамблеи, резолюцию в полном составе поддержали:
Франция (за - все 16 делегатов);
Испания (5 за);
Италия (12 за, 1 воздержался);
Норвегия (5 за);
Австрия (5 за);
Словакия (3 за, 1 против);
Португалия (3 за, 1 против);
Сербия (5 за);
Турция (10 за);
Азербайджан (6 за).
Частично резолюцию о возвращении РФ в ПАСЕ поддержали:
Швейцария (4 за, 1 против);
Германия (11 за, 2 против);
Молдова (2 за, 1 против);
Чехия (2 за, 1 против, 1 воздержался);
Армения (3 за, 1 против);
Нидерланды (5 за, 2 против).
Полным составом "против" голосовали:
Украина (10 против);
Грузия (5 против).
Подавляющее большинство делегатов отдали свои голоса против резолюции от:
Польши (9 против, 1 за);
Литвы (4 против);
Латвии (3 против);
Эстонии (3 против);
Великобритании (8 против, 2 за, 3 воздержались);
Швеции (4 против, 1 за).
Дебіли, ви ще до цього часу не зрозуміли , що кацапам люба резолюція до лампочки, якщо вона протирічить їхнім інтересам?
А от і делегація рассєюшкі підтягується в ПАСЕ(пасе іван свиней).
У 2017 році ЮВТ робить обмовку з приводу виборів президента, розповідаючи, що об'єднаний олігархат готує свого кандидата, який цитую "поняття зеленого не має а ні в економіці, а ні в політиці". Тоді ведуча подумала і озвучила прізвище Вакарчука. Хоча в той же час, трохи згодом поступає інформація, що Святослав вчиться у якомусь виші у Лондоні.
3 роки назад на екрані 1+1 з'явився телесеріал "Слуга народу". У ролі президента ВОЗ. Все легко і чудово, смішки смішками, але тоді перші думки про Президента Зеленського промайнули у кожного третього глядача. В той же час ефір плюсів починає цілковито і повністю заповнюватися обличчям майбутнього гаранта - Вечірній квартал, Вечірній Київ, Ліга сміху і т.д. 100% ротація серіалів, розважальних передач та фільмів з ВОЗом.
В цей період всі новини на усіх олігархічних каналах транслюють хоча б один сюжет про "косяки" влади на різних рівнях.
Добробати блокують залізничні сполучення під егідою "зупинити торгівлю з окупантами". Сьома Семенчкнко і Ко активно виступають із заявами, що влада наживається.
Так звані добробати Донбас, Азов, Дніпро 1 і 2 були створені ІВКоломою, і суперечливою думати, що вони мали ціль зберегти Дніпропетровську область. Насамперед, офіс Приватгрупи знаходився у Дніпрі, тому скоріше був банальний захист своїх активів, а не населення, як багато хто досі вважає.
Розкрадання Приват Банку у 5.5 млрд зелених підтверджено аудитом Kroll, але враховуючи, що цей банк зайняв майже всю нішу бюджетників і не тільки, закриття його "поклало" б всю банківську систему. У той же час активно капіталізують державний Ощад, як альтернативу відомого банку.
Повернення Укрнафти у державу став остаточним ляпасом Коломойському, який із своїм партнером Боголюбовим швидкоруч покидають кордони України.
Фірташ під санкціями у Австрії, яку покидати не збирається через тиск ФБР, яке намагається отримати екстрадицію для суду.
У 2014 ПОП разом з Кличком літали до нього - домовлятися. Бо не секрет партія УДАР і боксер лобіювали інтереси Фірташа. Тоді, як виявилося, президентство в обмін на контроль Києва.
Пінчук "найінтелегентніший" з усіх, тихенько зайняв позицію вичікування до кінця 2018 та початку 2019.
Розкачування населення невдоволенням влади досягає апогею в кінці 18го, коли лиса балакуча голова, що займалася пів життя шахрайством, записує змонтовано та зрежисоване інтерв'ю із Зеленським. Активно поширюжться в мережі і ось вуаля, молодь ютуба та інстаграма "хавають" нового кандидата, ще до його офіційної заяви.
Паралельно за ці роки активності наберають блогери такі як Наумич, Дубінський, що шатають у своїх зверненнях бляхерів, кабмін, дороги, ціни, а згодом і самого ПАП.
31 грудня в ефірі плюсів замість привітання Президента на екрані голос хриплого коали, що повідомляє про своє балотування. І, еврика, під шампанське та бутерброд з червоною ікрою, "зубожілий" народ попадає на гачок нового обличчя.
Наступні 3 місяці відверто по всім каналам починається чорнуха в сторону Пороха та його оточення, фієрія - розслідування Бігуса по Оборонпром. (До речі інформацію якому злити міг сам Матіос, щоб залишитися при посаді наступні 5 років - чувак непогано збагатився).
Вся кампанія Зеленого будується на відеозвернення та маніпулятивними бордами з "кінцем епохи бідності", "ні обіцянок, ні пробачень", "весна - будемо сажати". Жодних програм, жодних реальних дій.
Перед 1-м туром куратори блазня роблять фатальну помилку, випускають на ефір до Мазур, де кандидат ні бе, ні ме. Після чого тактично ховають його від журналістів та людей. З екранів ТВ та соц.мереж транслюють лише гарно зрежисовані відео, де українська мова без проблем, де речення чіткі та вигляд впевненого чоловіка. Рейтинг врятовано, 2й тур виграно.
Пінчук влаштовує зустрічі з впливовими дядьками Європи , презентує хлопця.
Дебати шоу, яке показує дуже "демократичні вибори" для всіх.
Беззаперечну перемогу святкує штаб.
І ось, поїздка в Туреччину, простого "парня з народу" в оточенні чималої охорони, наданої ІВК по "контрактіку". ВОЗ втомлений, треба відпочити, всі 73% підтримують свого кандидата, бо йому ай скільки ще працювати на благо - "знизити тарифи, побудувати дороги, подолати корупцію і загалом перезавантажити систему". Але ж ніфіга. Розумков дав чітке поняття, що то не функція Президента, та зробив месседж майбутнім виборам у Раду, мов "хлопці та дівчата все буде, але треба в раду партію нашу".
Бо зараз це єдиний важіль у нашій державі не пустити все коту під сраку.
Так от з турками, веселками, відпочинком. По дивному збігу обставин святкувати Пасху разом з Зеленським вирішило багато іншої еліти нашої держави - Медведчук, представники Фірташа та Ахмєтова, Боголюбов, Коломойський та деякі риги.
Здається мені, шо нас вже розпиляли. Що кому і як, та хто з ким та над ким. А хлопчику просто дали певні інструкції (сценарій), який треба вивчити та впевнено донести люду, чому нові обличчя це всі тіж старі, тільки з ботексом.
Росія активно кошмарить схід та шатає Україну.Так от відчуття у мене кепське, що ми на порозі великого шухеру.
Хто посилив текст, дякую за увагу.
Пояснюю на пальцях, що відбувається і що може статися.
- Саш, що робити? Це ж (далі йде експресивна гра слів). Бл☢︎дь, я це місце знаю як свої п'ять пальців. Я там воював, звідти не можна відходити!
Це текст одного з десятків повідомлень, які сьогодні прийшли мені в приват. Бійці розуміють, що відбувається.
А відбувається наступне:
Наразі наші війська перебувають на лінії фортифікаційних споруд, які будувались багато років. ЗСУ тонким шаром розподілені по передовій лінії. Є місця, де кілометр фронту захищає 10 солдат, а де й менше.
Але навіть в таких місцях прорвати оборону непросто. Тому що за роки ЗСУ забрали висоти, взяли під вогневий контроль сектори, організували логістику, викопали двометрові окопи та капоніри, закопали в землю ДОТи. Вибити навіть жменьку людей з укріпленої лінії непросто. А якщо почнеш вибивати - так до них допомога під'їде, бо логістика, продуманий підвіз ***********, друга лінія фортифікації, третя, резерв - задовбешся цей клаптик землі завойовувати.
Сьогодні ми почали віддавати фортифікаційну лінію. Просто так. Наші війська останні тижні були обстріляні крупним калібром. Росія не повернула моряків. Не відпустила і других в'язнів Кремля. Хакнула ПАРЄ.
А ми просто почали відступати назад.
Без гарантій. Без прозорості. Просто тому, що так домовився Кучма.
Тепер я розповім, що буде далі.
Росія не виконає своїх зобов'язань. Вчергове. Почнуться бої. Загинуть солдати. Загинуть тільки тому, що хтось захотів пограти в піддавки. Ми втратимо ще один шматок контрольованої території. Наші солдати схилять суперника до миру, закопаються в землю, втримають ситуацію. Як зазвичай. Тому що зможуть. У цьому я не сумніваюся.
І ані Зеленський, ані Кучма не візьмуть на себе відповідальність за те, що сталося і станеться.
За моїми даними, в Адміністрації Президента Мінські домовленості віддані на відкуп Кучмі. На ПАРЄ взагалі забили. Команда Зеленського зараз займається бізнесом і виборами. Хомчак у відповідь на виявлену йому честь готовий виконувати будь-які рішення згори. Критика ЗСУ наверх не піднімається.
Так у нас зараз вирішуються питання війни.
Я спілкувався на двох зустрічах із представниками ОБСЄ. Вони мені прямо сказали, що не можуть контролювати пересування збройних сил РФ. Вони не контролюють кордон, їх спостерігачі допущені всього на два прикордонних пропускних пункти.
Тому заяви, що зараз відбувається відвід сил під контролем ОБСЄ - брехня та маніпуляції. Більше того, в ОБСЄ не уявляють, як могла б виглядати місія, яка взагалі зможе контролювати переміщення збройних сил РФ.
Висновок. Ми мали заморожений конфлікт, який передбачав мінімальну воєнну ескалацію. Тому що обидві сторони стояли на зміцнених фортифікаційних лініях зіткнення.
Зараз, завдяки неймовірному таланту Зеленського вирішувати такі ситуації, ми віддаємо фортифікаційну лінію та відступаємо в глибину, даючи можливість супернику вдарити по нас і почати активну стадію ескалації з маневреною війною, наступом, відбиттям штурмів і рештою того, чого не було з 2015 року.
Купляйте патрони та вчіться стріляти. Скоро цей скіл вам знадобиться.
Serg Marco (Демократична Сокира)
пох що не візьмуть.
відповідальність на Президентові політична.
пройоб лінії фронту відімститься Зе вратою 5-6 десятків нардепів..
Петру Порошенко было удобнее обсуждать бизнес-дела с путиным, при посредничестве его бизнес-друзей - Германии и Франции.
Державні діячі роблять трохи інше..
Пєтя пішов в нікуди-його персональні домовленості обезцінились (
Долой русскую срань из Донбасса. Объявим его БАНТУСТАНОМ!
Оцепим колючкой. Организуем НИППЕЛЬ. Кто хочет к нам. Кто не хочет- НАХРЕН! В Раху!
Смерть Мэдвэдчуку и Путину.
Да здравствует Зеленский!
красавы - такое назелебенили, шо и на конях не обьехать...
Посмотрим, хватит ли ума у Зеленского на выполнения такого плана.