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 Повноваження делегації РФ в ПАРЄ повністю підтверджені. 7 делегацій влаштували демарш і залишили зал засідань

ПАРЄ підтвердила повноваження російської делегації в асамблеї, при цьому в резолюції не згадується жодних санкцій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Таким чином, делегація РФ повернулася до роботи в ПАРЄ з повним набором повноважень, чого і домагалася Росія.

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Представники 7 держав-членів Ради Європи у її парламентській асамблеї оголосили спільну заяву про спільні дії на знак протесту проти безумовного повернення росіян, передає "Європейська правда".

"Безумовне відновлення прав російської делегації без виконання жодної з численних вимог Асамблеї суперечить основним цінностям Ради Європи та її статуту. Цей крок посилає дуже неправильний сигнал країні, яка вдалася до збройної агресії, до отруєнням, яка не дотримується прав своїх громадян і прагне дестабілізувати демократії в Європі", - йдеться у документі, зачитаному в залі після завершення дебатів.

Цю заяву, спільно підписану делегаціями України, Грузії, Польщі, Словаччини, Литви, Латвії та Естонії, зачитав голова української делегації у ПАРЄ Володимир Ар’єв.

"Майбутнє Ради Європи знаходиться під загрозою в цілому, оскільки Рада Європи втрачає довіру людей, яких вона захищає", - заявив він.

Ці 7 держав оголосили про спільні дії у ПАРЄ за "безпрецедентної кризи довіри (до Ради Європи), яка була створена на цьому тижні".

"Ми повертаємося додому, щоб проконсультуватися з нашими парламентами та урядами про спільні дії в Асамблеї на наступних сесіях", - йдеться у спільному документі.

Українські депутати, як і планували, залишають ПАРЄ щонайменше до кінця поточної сесії, але не всі інші парламентарі погодилися на такий крок через важливу резолюцію, що буде розглядатися в четвер. "Ми зважували можливість але вирішили лишитися, щоби голосувати по резолюції щодо Бориса Немцова", - пояснив один зі співрозмовників.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134422
 
   
 Топ коментарі
 
Сегодня армия отошла на 900 метров возле Станицы, в ПАСЕ вернули россию. Зебильня, вы это сделали!
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Я б не сказав, що там все так добре. Там хватає своїх заморочок. Хоча б відсутність робочої сили, засилля муслімів і верховодство германії. Не дуже там і раді вже ЄС.
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Так.прямий результат Вовкиних поїздок в Німеччину і Францію.
Повноваження делегації РФ в ПАРЄ повністю підтверджені. 7 делегацій влаштували демарш і залишили зал засідань - Цензор.НЕТ 7956
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А це нічого, що рішення пустити Рашу в на засідання ПАРЕ було прийняте ще до інагурації Вовіка?
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А нічого, що це рішення удавалось стримувати, доки бобік не поїхав до гейропи?
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Рішення приняте може і було, але *проклятий* Порох не допустив його виконання!
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Дякуваты Тарасику Чорноволу уже смешно, дальше даже читать не стоит
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"Часом мені здається, що існує якийсь мозковий центр, що працює на самоліквідацію цієї держави, навіть не так руками її ворогів, як зусиллями власних тут ідіотів."

© Ліна Костенко, "Записки українського самашедшого"
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Но не все другие парламентарии согласились на такой шаг из-за важной резолюции, которая будет рассматриваться в четверг. "Мы взвешивали возможность, но решили остаться, чтобы голосовать по резолюции по Борису Немцову". Источник: https://censor.net.ua/n3134422
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Це'пасє' немає права на ісмнування!!!! Це збігорвисько нациків по розв'язуванню 3-ї світової Повноваження делегації РФ в ПАРЄ повністю підтверджені. 7 делегацій влаштували демарш і залишили зал засідань - Цензор.НЕТ 6194
Справа шіккельгрубера-джугашвілі живе й перемагає...
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вот вам ребята и европейские ценности, фашисты,рашисты,европейцы это слова синонимы?
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все союзники Украины должны вместе с Украиной покинуть ПАСЕ! Потому что возврат РФ -
это капитуляция, которая даже хуже, чем Мюнхенское соглашение 1938 года.
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7 делегаций устроили демарш и покинули зал заседаний

Деньги правят миром...


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Вот и весь итог дипломатической работы которую возглавлял шеколадный барон накрылась медным тазом - пусти себе пулю в башку ушлепок конченный...
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Nasha Canada Newspaper 🇨🇦‏ @NashaCanada



Ученые обнаружили, что «русский мир», попадая человеку в голову, полностью вытесняет мозг.
Повноваження делегації РФ в ПАРЄ повністю підтверджені. 7 делегацій влаштували демарш і залишили зал засідань - Цензор.НЕТ 9651
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да, и после 25 лет отсутстсвия совка все еще проявляется в детских книжках "русский как иностранньій для детей" в виде текстов, где рассказьівается, как мамашка русская **** дочке мозг безпочвенно.
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Я навіть бачу вигоду в цьому.
Тепер руськаязІччних, які агітують за "рюській мірь" можна бити в пику без попередження, а євреїв можна називати відверто - жІди. І ПАРЄ ПНХ.
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Что-то непонятно. Передумали?
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Канал 24", согласно результатам голосования, обнародованные на сайте ассамблеи, резолюцию в полном составе поддержали: Франция, Испания, Италия, Норвегия, Австрия, Словакия, Португалия, Сербия, Турция, Азербайжан. Источник: https://censor.net.ua/n3134024

Данное заявление, совместно подписанное делегациями Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии зачитал председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев. Источник: https://censor.net.ua/n3134422

Согласно результатам голосования, обнародованные на сайте ассамблеи, резолюцию в полном составе поддержали:
Франция (за - все 16 делегатов);
Испания (5 за);
Италия (12 за, 1 воздержался);
Норвегия (5 за);
Австрия (5 за);
Словакия (3 за, 1 против);
Португалия (3 за, 1 против);
Сербия (5 за);
Турция (10 за);
Азербайджан (6 за).

Частично резолюцию о возвращении РФ в ПАСЕ поддержали:
Швейцария (4 за, 1 против);
Германия (11 за, 2 против);
Молдова (2 за, 1 против);
Чехия (2 за, 1 против, 1 воздержался);
Армения (3 за, 1 против);
Нидерланды (5 за, 2 против).

Полным составом "против" голосовали:
Украина (10 против);
Грузия (5 против).

Подавляющее большинство делегатов отдали свои голоса против резолюции от:
Польши (9 против, 1 за);
Литвы (4 против);
Латвии (3 против);
Эстонии (3 против);
Великобритании (8 против, 2 за, 3 воздержались);
Швеции (4 против, 1 за).
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правильно, весь европейский буфер между парашкой и Европой голосовл против.
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Скоріше пуйло просто підкупив євродепутатів. В нього добре працює мережа інформаторів в країнах ЄС. І він добре знає - хто може взяти хабар, а хто - ні. Відносно копійчаний внесок Раші - лише привід. Всі інші аргументи теж не витримують критики. Просто гроші пуйла лягли безпосередньо в кишені деяких євродепутатів. А це означає, що Європі - капець Повноваження делегації РФ в ПАРЄ повністю підтверджені. 7 делегацій влаштували демарш і залишили зал засідань - Цензор.НЕТ 6255
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Почему в этом списке нет Молдовы,например, при оккупации ее территории. И это при том ,что парламент Молдовы принял резолюцию о выводе российской армии из Приднестровья. Ах да забыл почему молдован называют "малдаванами". Непонятно что делает Азербайджан, видно мало их научило,что армяне при безусловной поддержке мордора забрали 20% территории...
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Сдача Украины в ПАСЕ - это не конец. Это только начало от продажной европы
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"Мы взвешивали возможность но решили остаться, чтобы голосовать по резолюции по Бориса Немцова", пояснил один из собеседников. Источник"
Дебіли, ви ще до цього часу не зрозуміли , що кацапам люба резолюція до лампочки, якщо вона протирічить їхнім інтересам?
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А от і делегація рассєюшкі підтягується в ПАСЕ(пасе іван свиней).
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"ДЯКУЮ" 73 ЗЕЛЕНИМ ЧОЛОВІЧКАМ "ВИ НАЙКРАЩІ " Ви зробили все щоб ваш "слуга" керував країною за російським сценарієм.
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Та нет, порохососы, это вы сделали. Разворовывая страну сильной её не сделать, а слабых даже ПАСЕ не любит.
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а чо за Украину допу драть, если на вьіборах ожидается пророссийский парламент.
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Не надо винить Президента в этом, этот вопрос решила жадность к деньгам Европы.Вот теперь в Украины серьезный выбор, строить самостоятельно свою государственность, ложится под россию или дальше воровать, тогда россия сама вытрет ноги об Украину, преступит и пойдет на Европу.
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З ІНТЕРНЕТУ:Нарешті, можу скласти свій пазл. Раніше я декому розповідав свій погляд на ситуацію. Але тепер все складається дуже цікаво.
У 2017 році ЮВТ робить обмовку з приводу виборів президента, розповідаючи, що об'єднаний олігархат готує свого кандидата, який цитую "поняття зеленого не має а ні в економіці, а ні в політиці". Тоді ведуча подумала і озвучила прізвище Вакарчука. Хоча в той же час, трохи згодом поступає інформація, що Святослав вчиться у якомусь виші у Лондоні.
3 роки назад на екрані 1+1 з'явився телесеріал "Слуга народу". У ролі президента ВОЗ. Все легко і чудово, смішки смішками, але тоді перші думки про Президента Зеленського промайнули у кожного третього глядача. В той же час ефір плюсів починає цілковито і повністю заповнюватися обличчям майбутнього гаранта - Вечірній квартал, Вечірній Київ, Ліга сміху і т.д. 100% ротація серіалів, розважальних передач та фільмів з ВОЗом.
В цей період всі новини на усіх олігархічних каналах транслюють хоча б один сюжет про "косяки" влади на різних рівнях.
Добробати блокують залізничні сполучення під егідою "зупинити торгівлю з окупантами". Сьома Семенчкнко і Ко активно виступають із заявами, що влада наживається.
Так звані добробати Донбас, Азов, Дніпро 1 і 2 були створені ІВКоломою, і суперечливою думати, що вони мали ціль зберегти Дніпропетровську область. Насамперед, офіс Приватгрупи знаходився у Дніпрі, тому скоріше був банальний захист своїх активів, а не населення, як багато хто досі вважає.
Розкрадання Приват Банку у 5.5 млрд зелених підтверджено аудитом Kroll, але враховуючи, що цей банк зайняв майже всю нішу бюджетників і не тільки, закриття його "поклало" б всю банківську систему. У той же час активно капіталізують державний Ощад, як альтернативу відомого банку.
Повернення Укрнафти у державу став остаточним ляпасом Коломойському, який із своїм партнером Боголюбовим швидкоруч покидають кордони України.
Фірташ під санкціями у Австрії, яку покидати не збирається через тиск ФБР, яке намагається отримати екстрадицію для суду.
У 2014 ПОП разом з Кличком літали до нього - домовлятися. Бо не секрет партія УДАР і боксер лобіювали інтереси Фірташа. Тоді, як виявилося, президентство в обмін на контроль Києва.
Пінчук "найінтелегентніший" з усіх, тихенько зайняв позицію вичікування до кінця 2018 та початку 2019.
Розкачування населення невдоволенням влади досягає апогею в кінці 18го, коли лиса балакуча голова, що займалася пів життя шахрайством, записує змонтовано та зрежисоване інтерв'ю із Зеленським. Активно поширюжться в мережі і ось вуаля, молодь ютуба та інстаграма "хавають" нового кандидата, ще до його офіційної заяви.
Паралельно за ці роки активності наберають блогери такі як Наумич, Дубінський, що шатають у своїх зверненнях бляхерів, кабмін, дороги, ціни, а згодом і самого ПАП.
31 грудня в ефірі плюсів замість привітання Президента на екрані голос хриплого коали, що повідомляє про своє балотування. І, еврика, під шампанське та бутерброд з червоною ікрою, "зубожілий" народ попадає на гачок нового обличчя.
Наступні 3 місяці відверто по всім каналам починається чорнуха в сторону Пороха та його оточення, фієрія - розслідування Бігуса по Оборонпром. (До речі інформацію якому злити міг сам Матіос, щоб залишитися при посаді наступні 5 років - чувак непогано збагатився).
Вся кампанія Зеленого будується на відеозвернення та маніпулятивними бордами з "кінцем епохи бідності", "ні обіцянок, ні пробачень", "весна - будемо сажати". Жодних програм, жодних реальних дій.
Перед 1-м туром куратори блазня роблять фатальну помилку, випускають на ефір до Мазур, де кандидат ні бе, ні ме. Після чого тактично ховають його від журналістів та людей. З екранів ТВ та соц.мереж транслюють лише гарно зрежисовані відео, де українська мова без проблем, де речення чіткі та вигляд впевненого чоловіка. Рейтинг врятовано, 2й тур виграно.
Пінчук влаштовує зустрічі з впливовими дядьками Європи , презентує хлопця.
Дебати шоу, яке показує дуже "демократичні вибори" для всіх.
Беззаперечну перемогу святкує штаб.
І ось, поїздка в Туреччину, простого "парня з народу" в оточенні чималої охорони, наданої ІВК по "контрактіку". ВОЗ втомлений, треба відпочити, всі 73% підтримують свого кандидата, бо йому ай скільки ще працювати на благо - "знизити тарифи, побудувати дороги, подолати корупцію і загалом перезавантажити систему". Але ж ніфіга. Розумков дав чітке поняття, що то не функція Президента, та зробив месседж майбутнім виборам у Раду, мов "хлопці та дівчата все буде, але треба в раду партію нашу".
Бо зараз це єдиний важіль у нашій державі не пустити все коту під сраку.
Так от з турками, веселками, відпочинком. По дивному збігу обставин святкувати Пасху разом з Зеленським вирішило багато іншої еліти нашої держави - Медведчук, представники Фірташа та Ахмєтова, Боголюбов, Коломойський та деякі риги.
Здається мені, шо нас вже розпиляли. Що кому і як, та хто з ким та над ким. А хлопчику просто дали певні інструкції (сценарій), який треба вивчити та впевнено донести люду, чому нові обличчя це всі тіж старі, тільки з ботексом.
Росія активно кошмарить схід та шатає Україну.Так от відчуття у мене кепське, що ми на порозі великого шухеру.
Хто посилив текст, дякую за увагу.
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а юЛЄЧКА НЕ ЗРОБИЛА ОБМОвКУ ЯК ЇЙ ПРИСНИЛОСЬ,ЩО ВОНА знову ДОРВЕТЬСЯ ДО ЗВР України щоб їх "успішно" про..бати?
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Тимур Тумгоев был выдан властями Украины России в сентябре 2018 года. Он получил 18 лет лагерей. Как пишут чеченцы, почему Украине можно заигрывать с Кремлем, а Европе -нет?
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Надо делать союз из Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии. Старую зажравшуюся европу слать на х*@. Зачем друзья которые хуже врагов?
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Сбылась мечта Порошенка . он как никто хотел видеть в ПАСЕ парашку. да и решение приняли при нем .
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Человекоподобный ты неизлечимо болен
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Восстановление Раши - результат бездарной политики Порошенко за 5 лет...
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нихрена, просто почувствовали, что рашка возвращается в Украину и решили не париться за Украину. єто как "какой презерватив берем - со вкусом клубники или малиньі? - да какя разница, все-равно по говну кататься". и получилось єто все с прихоом Зе. данньіе действия говорят лишь об том, как оценивается наш Зе там - слабак.
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Порох їздив на всі саміти, а як сувеніри привозив нові санкції, зе - вгостив свій народ лайном. Далі буде...
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В скором будущем выдвинут резолюцию о признании Крыма российским, результаты не трудно предугадать. А Вова и дальше будет сопли жевать...
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Нынешний типа гетьман это а-ля оновлэный Янукович, с очень хитрыми хозяевами. Тот все делал напрямую, ну типа Харьковских соглашений и т.п., а этот типа не при чем при любом происходящем дерьме, которое после коронации повалило как из рога изобилия, дерьмового изобилия.
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вернутся все ка миленькие в говно-пасе.
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Відвід українських військ поблизу Станиці Луганської

Пояснюю на пальцях, що відбувається і що може статися.
- Саш, що робити? Це ж (далі йде експресивна гра слів). Бл☢︎дь, я це місце знаю як свої п'ять пальців. Я там воював, звідти не можна відходити!
Це текст одного з десятків повідомлень, які сьогодні прийшли мені в приват. Бійці розуміють, що відбувається.
А відбувається наступне:
Наразі наші війська перебувають на лінії фортифікаційних споруд, які будувались багато років. ЗСУ тонким шаром розподілені по передовій лінії. Є місця, де кілометр фронту захищає 10 солдат, а де й менше.
Але навіть в таких місцях прорвати оборону непросто. Тому що за роки ЗСУ забрали висоти, взяли під вогневий контроль сектори, організували логістику, викопали двометрові окопи та капоніри, закопали в землю ДОТи. Вибити навіть жменьку людей з укріпленої лінії непросто. А якщо почнеш вибивати - так до них допомога під'їде, бо логістика, продуманий підвіз ***********, друга лінія фортифікації, третя, резерв - задовбешся цей клаптик землі завойовувати.
Сьогодні ми почали віддавати фортифікаційну лінію. Просто так. Наші війська останні тижні були обстріляні крупним калібром. Росія не повернула моряків. Не відпустила і других в'язнів Кремля. Хакнула ПАРЄ.
А ми просто почали відступати назад.
Без гарантій. Без прозорості. Просто тому, що так домовився Кучма.
Тепер я розповім, що буде далі.
Росія не виконає своїх зобов'язань. Вчергове. Почнуться бої. Загинуть солдати. Загинуть тільки тому, що хтось захотів пограти в піддавки. Ми втратимо ще один шматок контрольованої території. Наші солдати схилять суперника до миру, закопаються в землю, втримають ситуацію. Як зазвичай. Тому що зможуть. У цьому я не сумніваюся.
І ані Зеленський, ані Кучма не візьмуть на себе відповідальність за те, що сталося і станеться.
За моїми даними, в Адміністрації Президента Мінські домовленості віддані на відкуп Кучмі. На ПАРЄ взагалі забили. Команда Зеленського зараз займається бізнесом і виборами. Хомчак у відповідь на виявлену йому честь готовий виконувати будь-які рішення згори. Критика ЗСУ наверх не піднімається.
Так у нас зараз вирішуються питання війни.
Я спілкувався на двох зустрічах із представниками ОБСЄ. Вони мені прямо сказали, що не можуть контролювати пересування збройних сил РФ. Вони не контролюють кордон, їх спостерігачі допущені всього на два прикордонних пропускних пункти.
Тому заяви, що зараз відбувається відвід сил під контролем ОБСЄ - брехня та маніпуляції. Більше того, в ОБСЄ не уявляють, як могла б виглядати місія, яка взагалі зможе контролювати переміщення збройних сил РФ.
Висновок. Ми мали заморожений конфлікт, який передбачав мінімальну воєнну ескалацію. Тому що обидві сторони стояли на зміцнених фортифікаційних лініях зіткнення.
Зараз, завдяки неймовірному таланту Зеленського вирішувати такі ситуації, ми віддаємо фортифікаційну лінію та відступаємо в глибину, даючи можливість супернику вдарити по нас і почати активну стадію ескалації з маневреною війною, наступом, відбиттям штурмів і рештою того, чого не було з 2015 року.
Купляйте патрони та вчіться стріляти. Скоро цей скіл вам знадобиться.

Serg Marco (Демократична Сокира)
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ані Зеленський, ані Кучма не візьмуть на себе відповідальність за те, що сталося і станеться.

пох що не візьмуть.
відповідальність на Президентові політична.
пройоб лінії фронту відімститься Зе вратою 5-6 десятків нардепів..
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Надеюсь теперь то все уже поняли, в чём было предательство Петра Порошенко, когда он согласился на переговоры в Минске, при посредничестве Германии и Франции, а не США и Великобритании?

Петру Порошенко было удобнее обсуждать бизнес-дела с путиным, при посредничестве его бизнес-друзей - Германии и Франции.
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Пєтя "вибудовував домовленості"..постійна торгівля для бариг-це життя.

Державні діячі роблять трохи інше..
Пєтя пішов в нікуди-його персональні домовленості обезцінились (
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плетут тут все хрень, один хлеще другого, да вот только один нюанс не даст вернуть все как было.... Хоть один закон ущемляющий права и свободы человека, хоть один удар мусара по митингующим или студентам, и будет пи*дец тому ЗЕ и всей собраной шобле вокруг него!
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Ответим им ударом на удар!
Долой русскую срань из Донбасса. Объявим его БАНТУСТАНОМ!
Оцепим колючкой. Организуем НИППЕЛЬ. Кто хочет к нам. Кто не хочет- НАХРЕН! В Раху!
Смерть Мэдвэдчуку и Путину.
Да здравствует Зеленский!
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И как у вас уважаемый, при 2+2 получается 5? Зеленскому русский мир ближе и роднее, чем наш Бандера, наивный вы что ли.
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Ну з шісткою вічно скривджених і пригноблених все ясно, а словаків хто за сраку вкусив ?
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дебилы - ето наше все!
красавы - такое назелебенили, шо и на конях не обьехать...
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Как интересно развиваются события.. Ещё со времён УНР поднимали вопросы о Балто-Черноморский союзе.. как щите от мордора..
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Неужто неожиданно? Западные европейские страны в свое время легли под Германию, сегодня ложатся под Россию. Короче говоря, соображать и воевать умели лишь немцы, воевать, правда без соображения, умеют лишь славяне. Но в этом деле как никто они преуспевают. Вспомним хотя бы Александра Македонского и все европейские войны. Поэтому ответ лежит на поверхности. Достаточно чуток припугнуть Западную Европу , используя англосакский мир, славян ( кроме России) , Китай-как тут же Франция , Германия и Италия примут подобающую для них позу.
Посмотрим, хватит ли ума у Зеленского на выполнения такого плана.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономПовноваження делегації РФ в ПАРЄ повністю підтверджені. 7 делегацій влаштували демарш і залишили зал засідань
 
 
 
 
 
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