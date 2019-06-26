 Комітет ПАРЄ відхилив поправки, що передбачають санкції щодо російської делегації, - Гончаренко

Про це повідомив у Facebook член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.
"Моніторинговий комітет ПАРЄ провалив усі поправки, що передбачають санкції щодо російської делегації. Страсбурзька змова триває. Останній бій буде зараз в залі Асамблеї", - написав Гончаренко.
Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.
Регламентний комітет ПАРЄ визнав, що заперечення повноважень російської делегації з процедурних причин залишається в силі і одноголосно направив до Венеціанської комісії на вивчення питання: чи є депутатами ті, хто обрані в російський парламент за допомогою голосів Криму в одномандатному окрузі РФ (за партійними списками).
...война миров, фули...*)
Я думаю, такие призывы именно то что кремль ожидает.
Я адрес по-русски спросил у хохла, хохол отвечал: - Нэ чую. -
Я не из кацапов-разинь. Я - дедом козак, другим - сечевик, а по рожденью - грузин.
1. Совет Европы и ПАСЕ - не органы Евросоюза.
2. Совет Европы - сбор министров европейских (всех, а не ЕС) стран, его часть ПАСЕ - сбор депутатов национальных парламентов.
3. ПАСЕ принимает только декларативные резолюции.
4. Каких-то серьезных санкций против РФ ПАСЕ не вводила ввиду отсутствия полномочий. Санкции ПАСЕ - это лишение россиян права голосовать в ПАСЕ, то есть, их даже не выгоняли.
каждый раз когда русские не получают заслуженный поджопник конечно не есть хорошо
они должны были его получить и в пасе, а не получили
но и истерику пороть как там щас геращенко это делает - унизительно
все эти годы они там своей протянутой рукой успешно формировали имидж Украины как убогой пропрошайки о которую всегда можно вытереть ноги
как союственно и завещал великий попрошенко
так сто встали все спокойно, вышли из пасе и ушли делами заниматься к себе домой
Поэтому победа - это не когда кто-то ввел санкции против РФ из-за Украины, а когда Украина добилась введения этих санкций. Соответственно поражение, это когда отменяют санкции, которых добилась Украина, без согласия Украины. У каждого свое мнение, мое - такое.
Навіть його кукловодам.
Так що наближається час відповідати баризі з підбарижниками за скоєні ними злочини. І схоже що їхні кукловоди не будуть їх рятувати.