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Все про:ПАРЄ (501) Росія (17795) Гончаренко (187)

 Комітет ПАРЄ відхилив поправки, що передбачають санкції щодо російської делегації, - Гончаренко

Моніторинговий комітет Парламентської асамблеї Ради Європи не підтримав поправки до проекту резолюції про затвердження повноважень делегації Російської Федерації.

Про це повідомив у Facebook член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"Моніторинговий комітет ПАРЄ провалив усі поправки, що передбачають санкції щодо російської делегації. Страсбурзька змова триває. Останній бій буде зараз в залі Асамблеї", - написав Гончаренко.

Комітет ПАРЄ відхилив поправки, що передбачають санкції щодо російської делегації, - Гончаренко 01

Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

Регламентний комітет ПАРЄ визнав, що заперечення повноважень російської делегації з процедурних причин залишається в силі і одноголосно направив до Венеціанської комісії на вивчення питання: чи є депутатами ті, хто обрані в російський парламент за допомогою голосів Криму в одномандатному окрузі РФ (за партійними списками).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134417
 
 
 Топ коментарі
 
Слуги народу передивився, аж дах зриває? Це не вони просрали, це твій Зе просрав, точніше ті ідіоти, які його в президенти вибрали. Його Макрон і Меркель до себе запрошували, щоб подивитись, що то таке. От і результат. В них свої інтереси в Росії, а тут Зе, можна і уваги на нього не звертати. От така ось херня, дурнику.
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Геращенко, гончаренко та арьєв - просрали в парє все, що тільки могли.. Не в виправдовування парє, але делегація України нічого не зробила для України.. Вони були зайняті виключно участю в виборчій компанії в Україні..
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мнение 5% лузеров очень важно украинцам. мы вам перезвоним ))
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а уж как нам важно мнение дешёвых вонючек из лахты! большое спасибо! Комитет ПАСЕ отклонил поправки, предусматривающие санкции в отношении российской делегации, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 3522
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ещё один кац за рюмкой стеломоя пришкандыбал. держи уже талончик, страждущее. Комітет ПАРЄ відхилив поправки, що передбачають санкції щодо російської делегації, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 1970
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о...ше один москворотий cunt...))) ти нульовка також за своїм кєнтом-рахітом,рівним кроком...)))
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москворота,ти до українців яке відношення маєш? а ущєрб?))
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Не получается у Лёни плюсов себе заработать.
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надо по телефону этот сарай заминировать... Комитет ПАСЕ отклонил поправки, предусматривающие санкции в отношении российской делегации, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 3349
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Вовочка хорек ты хде? Шо за тишина пусть хоть кто-то пухлинькой ручкой от тебя в Фейсбуке накарлякает пару слов возмущения
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не пугайте чувака, а то щас инфаркт микарда случится
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И это у Зеленского еще нет большинства в Раде.
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Мордор из ПАСЕ никто не выгонял. Они имели право приходить, выступать, дискутировать. Но их лишили права голоса, что их обидело и они сами ушли, попутно заявив, что прекращают платить членские взносы. А о возвращении формата G8 (G7 + РФ) речь вообще не идет.
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Да все уже, в самом лучшем случае запретят депутатам из Крыма приезжать.
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В Турции, обслуга так говорит: У русских денег меньше, чем у украинцев, но русские тратят больше, чем украинцы...
...война миров, фули...*)
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Геращенко, гончаренко та арьєв - просрали в парє все, що тільки могли.. Не в виправдовування парє, але делегація України нічого не зробила для України.. Вони були зайняті виключно участю в виборчій компанії в Україні..
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😂😂😂😂не гони расеянен мы же знаем виноват Порошенко шо ты тут ложь карлякаешь
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Слуги народу передивився, аж дах зриває? Це не вони просрали, це твій Зе просрав, точніше ті ідіоти, які його в президенти вибрали. Його Макрон і Меркель до себе запрошували, щоб подивитись, що то таке. От і результат. В них свої інтереси в Росії, а тут Зе, можна і уваги на нього не звертати. От така ось херня, дурнику.
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Ты хоть знаешь что это в компетенции твоего зебила, внешней политика. Это он просрал, вместе с такими как и ты. И это только к сожелению начало, вашего зебильного шествия.
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Справа тут навіть не у допуску кацапів в ПАРЄ чи виборах Слуцького. Справа в тому, що ПАРЄ де-факто визнає окупацію Криму. От що найстрашніше.
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Походу ЕС становится раком перед рашей . Украине надо хорошо подумать, нужен ли ей тот ЕС.
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та не нужен он вам, сидите дома Комитет ПАСЕ отклонил поправки, предусматривающие санкции в отношении российской делегации, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 5581 ну или турция вон
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Я говорю не о туризме, а о вступлении в ЕС.
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ЕС - это не только Франция, Германия и Италия. Это еще и Польша, Швеция, Хорватия. Но если в ЕС бабло победит базовые ценности, то из него выйдет не только Британия. Собственно, разложение ЕС начато и успешно проводится мордором.
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Все верно.И у меня такое чувство,что в ЕС скоро между собой все перегрызутся.
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ЕС распадётся. Уж слишком лоскутное одеяло получилось. Шитое белыми нитками. Противоречия внутри ЕС будут наростать. Старая Европа прогнила насквозь. Они уже открыто пренебрегают теми ценностями, которые декларировали, превоатив эти самые ценности в ширму, из-за которой уже открыто торчат их карманы, набитые путинским баблом. Особенно удивили Нидерланды: 192 погибших гражданина этой страны были преданы продажными политиками-согражданами. Всё это вызывает чувство омерзения.
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ПАСЕ - это не ЕС. Если бы ПАСЕ был ЕС, то ни РФ, ни Украины там бы не было по определению.
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Обязательно нужен! Это главная цель Украины войти в ЕС,отвечающая самым коренным интересам украинского народа. Без ЕС и НАТО мы никогда не выберемся из этой ямы. А насчет обиды-на обиженных воду возят. Реальный мир циничен и практичен. Если в Украине большинство партий стремящихся в ВР Украины еще не определились, а нужна ли им Украина вообще, о чем тогда требовать с ЕС? Естественно никто не будет защищать такую расколотую страну перед лицом российской агрессии.
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Вступление в ЕС и НАТО это цивилизационный выбор страны уйти навсегда даже от даже мысли возможного возврате в российское стойло, и не должно быть ожиданием помощи и защиты.
Я думаю, такие призывы именно то что кремль ожидает.
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Где????? ГДЕ????? НАШ пРЕЗИДЕНТ???? У меня нет слов, за месяц слить Украину. Анекдоты он почесал нецензурные, а ржут теперь с нас.... Бл..... нет слов, мы в жо...е.
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Там еще у Маяковского такие строки есть:

Я адрес по-русски спросил у хохла, хохол отвечал: - Нэ чую. -

Я не из кацапов-разинь. Я - дедом козак, другим - сечевик, а по рожденью - грузин.
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Санкции ПАСЕ ввёл за Крым. А снял из-за работы таких вот Гончаренко, Березы и Геращенко. В ПАСЕ посмотрели на вас дебилов и поняли что сделали ошибку. 4 года Гончаренко, Березаи Геращенко Арьев делали всё чтобы в ПАСЕ стали не навидеть Украину.
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ПОСМОТРИ В ЗАПИСИ ЗАСЕДАНИЕ, ОНИ ДАЖЕ НЕ СЛУШАЛИ КТО ТАМ ЧТО ГОВОРИЛ, ИМ ДАЛИ КОМАНДУ ГОЛОСОВАТЬ ЗА И ВСЕ
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Даже комментировать этот бред лень. 5 лет справлялись, а как в Украине выбрали клоуна - вдруг перестали. Совпадение ?/
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Так и должно было быть,сын президента женился на шлёндре из правящего клана страны оккупанта,президент активно и много инвестировал в страну врага - почему европейцы должны прислушиваться к проблемам такой Украины и таких её граждан.
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Украина пригрозила отменить безвизовый режим с Европой в случае восстановления полномочий российской делегации в ПАСЕ.(c)
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Вряд ли. Безвизовый режим введен с Евросоюзом, а ПАСЕ - не орган Евросоюза.
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Понятно, что вряд ли. Разве что какой-нибудь придурок, типо Гончаренко ляпнет. А можэ это он и ляпнул. Я только что наткнулся на эту хрень.
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Госпади да бросайте нах то ПАСЕ срасе.. Выходите с резким заявлением и прекращайте платить членские взносы. Скоты соплежуйские без чести самоуважения и гордости. Хватит прогибаца перед евролядами. Дальше сидеть в этой помойке продажной вместе в кацапами это зашквар и унижение. Им в морду ссут еврошлюхи, а они носяца с этими подстилками кремлёвскими как дурень с писаной торбой. Ну сколько ещё будете унижаца..где та зелёная сопля ватная.. Внешняя политка это ж его монастырь, где ты чучело?? Сглотнул тряпка.
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Проясним некоторые вещи, если кто не знал.

1. Совет Европы и ПАСЕ - не органы Евросоюза.
2. Совет Европы - сбор министров европейских (всех, а не ЕС) стран, его часть ПАСЕ - сбор депутатов национальных парламентов.
3. ПАСЕ принимает только декларативные резолюции.

4. Каких-то серьезных санкций против РФ ПАСЕ не вводила ввиду отсутствия полномочий. Санкции ПАСЕ - это лишение россиян права голосовать в ПАСЕ, то есть, их даже не выгоняли.
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То есть, произошедшее- скорее Победа, чем поражение. Я всё правильно понял?
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не передергивайте - это конечно не победа
каждый раз когда русские не получают заслуженный поджопник конечно не есть хорошо
они должны были его получить и в пасе, а не получили
но и истерику пороть как там щас геращенко это делает - унизительно
все эти годы они там своей протянутой рукой успешно формировали имидж Украины как убогой пропрошайки о которую всегда можно вытереть ноги
как союственно и завещал великий попрошенко
так сто встали все спокойно, вышли из пасе и ушли делами заниматься к себе домой
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А кто передёргивает? Я??? Нисколечко. Вон, выше- так всё красиво изложено. Да и вы убедительны. В том- что всё в порядке. А я настаиваю: ничего хорошего не могло быть! Пока такая срань, аки Гончаренко- представляет интересы Украины!
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Это не победа, но и не поражение, поскольку тут нет игры один на один Украина-РФ. Вот когда Украина с РФ судится по каким-то вопросам, решения судов это победа или поражение, или компромиссная ничья. Санкции ПАСЕ - лишение РФ права голоса, были приняты вовсе не потому что Украина запросила их. Украина много чего просила в плане санкций, но мало что получила. Европа в целом и ЕС в частности вводил те санкции, которые считал нужным, и как посчитает нужным, так и отменит. Вот Украина действительно просила ужесточить санкции против РФ - в холостую, сразу прямо сказали, тут вопрос отмены стоит, о каком ужесточении вы просите? Украина просила санкции за захват моряков - тоже в холостую. Украина просила летальное оружие - на 5-м году США дали немного джавелинов с условием держать за пределами Донбасса, а ЕС вообще в отказ ушла.

Поэтому победа - это не когда кто-то ввел санкции против РФ из-за Украины, а когда Украина добилась введения этих санкций. Соответственно поражение, это когда отменяют санкции, которых добилась Украина, без согласия Украины. У каждого свое мнение, мое - такое.
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Зе!, астанавись!!, срочно зови Пьетра Ляксееича!!!
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ага, давайте этого профессионального попрошайку в пасе еще добавим, чтоб уже вся ассамблея блевала от одного упоминания Украины
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потому что в пасе должны находиться профессиональные люди, а не продажные бездельники-попрошайки типа этого гончаренки
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Ну що ж - маріонеточний режим кровавого бариги всім остогид...........
Навіть його кукловодам.
Так що наближається час відповідати баризі з підбарижниками за скоєні ними злочини. І схоже що їхні кукловоди не будуть їх рятувати.
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Эта продажная тварь-гончаренко (депутат от партии Регионов)-первый кандидат на виселицу в Одессе.
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ЕС нам обязательно нужен! Это главная цель Украины войти в ЕС,отвечающая самым коренным интересам украинского народа. Без ЕС и НАТО мы никогда не выберемся из этой ямы. А насчет обиды-на обиженных воду возят. Реальный мир циничен и практичен. Если в Украине большинство партий стремящихся в ВР Украины еще не определились, а нужна ли им Украина вообще, о чем тогда требовать с ЕС? Естественно никто не будет защищать такую расколотую страну перед лицом российской агрессии.
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поправився Льошик, зажирів в Європах. І тут толку з нього не було, тільки воду каламутив, а там з дурнуватою Іркою і подавно нічого путнього не зроблять.
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Барыжное шобло которое потратило народные деньги на прогулки в это ПАСЕ должно вернуть народу все до копейки и в последующем преданы суду за измену родине...
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За чеченских ********* и вонючее бабло продали Украину!
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