 Повернувши Росію в ПАРЄ, Рада Європи відмовилася від власних принципів, - Волкер

Спецпредставник США висловив жаль через ситуацію з поверненням делегації РФ у сесійний зал ПАРЄ без виконання будь-яких умов. Свою позицію Волкер висловив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Сумно, що Рада Європи відмовляється від власних принципів щодо захисту прав людини", - підкреслив Волкер.
Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.
Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.
Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас раніше вітав рішення про повернення делегації РФ у Парламентську асамблею Ради Європи.
Почитай о "China's influence in Latin America", и почитай о "U.S.-Latin America Relations" - где штаты всё что имеет от латинских стран Америки это нелегальная иммиграция и нарко-трафик.
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попросить прощения у кацапов в ПАСЕ?
Понятно что надо действовать культурно и продуктивно- но куда ты собрался менять курс внешней политики? Сделать вид как будто ничего не случилось и все норм?
...может на них бюджета СЕ без параши не хватает? -- незашо за их права бороться...*)
а, вы плоскостопый...
Группы военн.советников получили инструкции избегать контактов с гражданской командой Зеленского и работать напрямую с ВСУ.
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@agny262
🤔😱
"Протесты в Грузии должны быть уроком Зеленскому. Любая сделка с Россией, которая противоречила настроениям в обществе, встретит сопротивление", - отметил Щелиговски. (старший аналитик по вопросам Украины в PISM)
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@agny262
Время пошло, г-н Зеленский.
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@agny262
😱
Адже у вас є "Свати" !
США сдулись и это факт
Зеро сдал - пуйло принял.
73% сделали ЭТО разом
Європа теж "устала" і проголосувала за свою ковбасу по 2.20
И они точно совпадают с нашими.. Это хорошо