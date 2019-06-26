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Все про:ПАРЄ (501) Росія (17795) Волкер Курт (415)

 Повернувши Росію в ПАРЄ, Рада Європи відмовилася від власних принципів, - Волкер

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер прокоментував повернення Росії в ПАРЄ.

Спецпредставник США висловив жаль через ситуацію з поверненням делегації РФ у сесійний зал ПАРЄ без виконання будь-яких умов. Свою позицію Волкер висловив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Сумно, що Рада Європи відмовляється від власних принципів щодо захисту прав людини", - підкреслив Волкер.

Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас раніше вітав рішення про повернення делегації РФ у Парламентську асамблею Ради Європи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Це поразка Заходу і перемога Росії. І до цієї поразки Захід сам приклався", - Яценюк про повернення РФ в ПАРЄ. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134414
 
 
 Топ коментарі
 
Украина должна двигаться в фарватере США как южная Корея и тогда все будет окей
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США то этот высер переживёт, а вот переживёт ли старушка Европа ответный говнопад это вопрос, подачек типа плана Маршалла скоро ждать им не придётся.
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А КТО насрал?? Страны опозорившие себя в истории САМИ "легшие" под Гитлера, ВНОВЬ "ложаться" под русского Гитлера (((( вновь себя ОПОЗОРИВ в истории.....
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В первую очередь страна, породившая Гитлера поддержала Гитлера 21 века ((((( и Франция которая всю войну под оккупацией пересидела ((((( ПОЗОР !!!! Поэтому у нас и Минские соглашения НЕ РАБОТАЮТ из за таких "нейтральных нормандских наблюдателей"
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Украина должна двигаться в фарватере США как южная Корея и тогда все будет окей
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А что, поди тоскливо нынче в Ольгино? Хлебни стекломою, может полегчает.
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не факт. Вся Латинская Америка дружно лежит под США. Почитай, как хорошо живёт какой-нибудь Сальвадор или Гондурас.
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И с какого пальца ты это высосал? Латинская Америка со своими тенденциями социалистического тяготения всегда противостояла штатам.
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когда их подкармливал совок - да, так оно и было. Но совка уже почти 30 лет как не существует, и противостоять Штатам больше некому. рашка не в счёт - пытается усераться, но до совка ей очень далеко.
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Ну-да, сейчас Китай лучший друг в том регионе. У США один союзник в Америке (св/юж) - Канада. А латиносы как боролись, так и продолжают бороться с американским капитализмом.
Почитай о "China's influence in Latin America", и почитай о "U.S.-Latin America Relations" - где штаты всё что имеет от латинских стран Америки это нелегальная иммиграция и нарко-трафик.
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Волкер повністю правий, але як правильно вчинити українській делегації?
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Думаю что там уже идут консультации по дальнейшей стратегии.
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Це відомо, що є консультації. Поки відомо про присутність у залі української делегації лише у випадку обговорення санкції проти росії. Але що далі?
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З ПАРЕ не виходити і не влаштовувати ідіотських істерик. Зняти майки і вдягнутися нормально. Гончаренка прибрати, бо поводить себе як провокатор. А загалом треба змінювати курс зовнішньої політики. Нажаль, це лише мрії.
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Тобто треба змиритися із присутністю росіян та з тим, що їх повернули не виконавши своїх резолюцій?
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У безвихідній ситуації треба поводити гідно. Вийшовши з ПАРЕ, ми втратимо важелі і опинимось поза рамками європейського діалогу. Московитам це на руку та і франко-германії. Будуть потім самі казати, ось бачите все правильно було зроблено - українці вони такі, психические.
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А загалом треба змінювати курс зовнішньої політики.

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попросить прощения у кацапов в ПАСЕ?
Понятно что надо действовать культурно и продуктивно- но куда ты собрался менять курс внешней политики? Сделать вид как будто ничего не случилось и все норм?
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Натякав на прапорець біля вашого ніку.
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к сожалению для смены курса в эту сторону- Украина должна показать стабильный вектор направления, даже не в экономике, а в своей внешней политике, а если Украину будет колбасить в разные стороны или страна будет пытаться сидеть на 2х стульях- США не будут наращивать свою не финансовую помощь Украине- так и будут просто помогать баблом и все, но никакой другой существенной помощи на других уровнях не будет
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З чогось треба починати. Перший крок найважчий
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Канеша, не уходить из ПАСЕ, а вредить и разваливать изнутри Отозвать громко и публично мандат на выборы ВР, в качестве наблюдателей. Ну и парламент должен не медленно, в очень жёсткой форме, ответить.
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Получается, что они там сидят ради денег, бабло отмывают.
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В Брюсселе, нищие мамки с детьми, на улицах попрошайничают, спят и гадят прямо в центре... ...был недавно, когда их фотал -- чуть не побили...*)
...может на них бюджета СЕ без параши не хватает? -- незашо за их права бороться...*)
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Та, какие они нищие? -- беженцы побочно зарабатывают...*)
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Надо почаще мокать мокать мордой евролядей в их какахи. Чтобы взяв кровавые деньги отмыться было сложновато
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Бык он иесть бык!
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Евро-пейские ценности победили . Зачем Европе поддерживать Украину? Они имеют доступ к нашим ресурсам, рынку, пользуются нашей рабочей силой, получают проценты с кредитов. Конкурент им не нужен. И зачем им ссориться с поставщиком энергоресурсов, бензоколонкой и потребителем их товаров - россией?
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Для салтовский партизан 18:29 Вот именно... Каждое государство поступает исходя только из собственных интересов...
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якраз то Європа притримується власних принципів, а Україна, на жаль, їх розтринькала. Плюс тотальна корупція, непослідовність в політиці зовнішній і внутрішній. Нема чого звинувачувати європейців. Нам ніхто нічого не винен.Треба жити своїм розумом
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В мене наприкінці 80-х велосипед такий був, альтаїр. Ху*ня повна! Чомусь згадалося...
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алі, як там удмуртки? Покохав якусь дівулю з фотки? Вони близькі до твого етносу
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Так а де він тут їх знайде? Це на альтаірі ********* розвелося, спаму нема...
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дурне ти і нехитре, це стосується вчорашньої суперечки. Мацквааа рулит
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А що вчора сталося? Пайку в лахті не видали? Ну "ви там дєрєжитєсь, здаров'я вам і харошева настраєнія..."
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Стара зажирівша проститутка Європа єдине що ******** - це гроші.. На всі інші цінності вона плює..
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можна казати що йдемо,але робити протилежне,ідеологія у влади змінилася і це відразу вловили в ЄС.
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В ЕС "вловили", что 5 лет это много и пора кончать!
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Ну що, все правильно Волкєр сказав. Ще якби нагадав жвроблядям про "руськіх казак в паріже", то було б взагалі по феншую...
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вы в каком полку служили? я дам вам парабеллум...
а, вы плоскостопый...
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США объяснило всему миру и Украине,что Украина важный союзник и стратегический партнер,а управляющие ею люди, - шалости демократии.
Группы военн.советников получили инструкции избегать контактов с гражданской командой Зеленского и работать напрямую с ВСУ.
(C)
@agny262
🤔😱
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Попутно США объяснило режиму Зеленского через хороших людей что
"Протесты в Грузии должны быть уроком Зеленскому. Любая сделка с Россией, которая противоречила настроениям в обществе, встретит сопротивление", - отметил Щелиговски. (старший аналитик по вопросам Украины в PISM)
(C)
@agny262
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Но Зеленский не понял. Визит во Францию и заключение контракта а ля Аваков на покупку катеров у Франции, при том что США отдают лучше этих и даром, обучая экипажи, сказало США все что нужно.
Время пошло, г-н Зеленский.
(C)
@agny262
😱
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Українці, нах.я вам те ПАРЄ ?
Адже у вас є "Свати" !
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Подивилася Європа на те,що вибрала Україна і вирішила,що немає сенсу втрачати 30 млн на рік... Вернув Россию в ПАСЕ, Совет Европы отказался от собственных принципов, - Волкер - Цензор.НЕТ 2338
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В країні,що воює,президентом обрали нікчемного клоуна. В ПАР'Є поміркували: раз так, чому і нам не можна бути конченими дебілами?
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Возвращение кацапов в ПАСЕ - это результат сцикливой и двуличной политики Трампа и паралич американских спецслужб, оккупированых бабами и **********
США сдулись и это факт
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Схоже ЄС починає посилати піндосів в "еротичну подорож"...........
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"Они , украинская делегация в ПАСЕ сражались, как могли. Но их бросили без дипломатического прикрытия", - Порошенко

Зеро сдал - пуйло принял.
73% сделали ЭТО разом
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Волкер молодець,разом рогатих переможемо!!!
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а Волкер не замечал как свын мародер торговал с ******. так европейцы тоже хотят как пэтька мальдивская
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Це мені одному здається , чо ЗЕ був з офіційним візитом в Франції і Німетчині саме для того, щоб Росію повернули в ПАРЄ ?
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ОТ ВАМ І ТРОЯНСЬКИЙ КІНЬ І ЗЕлені чоловічки з їх головним.
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Наші 73% "усталі ат вайни" і проголосували за ковбасу по 2.20.
Європа теж "устала" і проголосувала за свою ковбасу по 2.20
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"ДЯКУЮ" 73 ЗЕЛЕНИМ ЧОЛОВІЧКАМ "ВИ НАЙКРАЩІ " Ви зробили все щоб ваш "слуга" керував країною за російським сценарієм.
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Волкер прост был занят, личная жизнь, грузинская журналистка, свадьба, короче не до Украины.
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Порох їздив на всі саміти, а як сувеніри привозив нові санкції, зе - вгостив свій народ лайном. Далі буде...
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Иногда вспоминаю канадского полковника (Ромео Даллер), которого доблестные бельгийцы и французы фактически кинули в охваченной резней Руанде, оставив лишь с ганийским контингентом..сказал он примерно так: знай мой отец в 1944-м какие европейцы пи....,то навряд ли проливал бы свою кровь на берегах Нормандии, освобождая от нацистов..
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А вот и самые главные слова...
И они точно совпадают с нашими.. Это хорошо
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