 Будемо зачитувати Конституцію кожному члену ЦВК, - Сакварелідзе

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Сакварелідзе зазначив: "Доведеться відловлювати і стукати до кожного члена ЦВК по черзі! Як у "старі добрі часи" зачитувати їм Конституцію!

І нікуди ви не подінетесь!"

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