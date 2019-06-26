 Зброю, з якої вбили 5-річного Кирила Тлявова, досі не знайшли, - ДБР

Про це директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив під час брифінгу у середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Зараз основна наша мета – це встановлення зброї, з якої було вчинено постріли. Зброя на цей час не встановлена. Місцезнаходження – не встановлене, тому що серед осіб, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину є працівники правоохоронних органів. Тут суб’єкт, який діяв умисно на знищення знаряддя вчинення злочину", - сказав Труба.
Директор територіального управління ДБР у Києві Руслан Марчук додав, що правоохоронці встановили тип зброї, з якої стріляли та вилучили кулю. Наразі слідчі дії та експертизи у цьому провадженні іще тривають.
Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.
Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.
Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.
Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.
4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.
"...Прошло всего пару часов и в сети уже появился пост одиозного экс-заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова, который открыто заявил, что обыск в волонтера Юрия Бирюкова - это его работа. Мол обыск проводится в рамках уголовного дела по некачественным бронежилетам, которыми, якобы по схемам Порошенко, снабжали украинских военных на передовой, отмывая бюджетные средства. Интересный еще один нюанс, а именно - ГБР подчинено другу главы АП Богдана Трубе и в данном случае выполняет заказ друга Богдана Портнова, а кандидат от «Слуги народа» пророссийский блогер Макс Бужанский Портнову аплодирует в комментариях..."
А Андрюша Портнов для вас прямым текстом уже сказал: "Результаты дел будут где-то через год или два." Т.е. перевожу на общепонятный язык: "Никогда". Все просто - ВЫБОРЫ. Надо как можно больше Слуг в Раду пропихнуть.
Кто приказал покрывать преступников
Легко.
Я наиболее вероятным считаю два варианта:
- мусор неумышленно(не видел, дёрнули, круто промазал);
- сын мусоренка, вроде присутствовал лет 14, голова пуста, мог "поиграть".
С учётом синьки, они могли и не знать длительное время про произошедшее. Как не знать и про то, кто стрелял.
Только без кольца!!!
ще толком не почали працювати, але з ними вже все ясно - ефектності в їхній бурхливій діяльності буде багато, а ефективності - буде нуль - то шо надо для 72%-го Маппет-шоу