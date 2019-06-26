 Зброю, з якої вбили 5-річного Кирила Тлявова, досі не знайшли, - ДБР

Про це директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив під час брифінгу у середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Зараз основна наша мета – це встановлення зброї, з якої було вчинено постріли. Зброя на цей час не встановлена. Місцезнаходження – не встановлене, тому що серед осіб, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину є працівники правоохоронних органів. Тут суб’єкт, який діяв умисно на знищення знаряддя вчинення злочину", - сказав Труба.

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Директор територіального управління ДБР у Києві Руслан Марчук додав, що правоохоронці встановили тип зброї, з якої стріляли та вилучили кулю. Наразі слідчі дії та експертизи у цьому провадженні іще тривають.

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.