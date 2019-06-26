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Все про:Нацполіція (7752) Труба (85) ДБР (321) Кирило Тлявов (9)

 Зброю, з якої вбили 5-річного Кирила Тлявова, досі не знайшли, - ДБР

Слідство виявило кулю і встановило тип зброї, з якого був убитий Кирило Тлявов. Але саму зброю не знайшли, можливо, її знищили співробітники правоохоронних органів.

Про це директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив під час брифінгу у середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Зараз основна наша мета – це встановлення зброї, з якої було вчинено постріли. Зброя на цей час не встановлена. Місцезнаходження – не встановлене, тому що серед осіб, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину є працівники правоохоронних органів. Тут суб’єкт, який діяв умисно на знищення знаряддя вчинення злочину", - сказав Труба.

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Директор територіального управління ДБР у Києві Руслан Марчук додав, що правоохоронці встановили тип зброї, з якої стріляли та вилучили кулю. Наразі слідчі дії та експертизи у цьому провадженні іще тривають.

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134407
 
 
 Топ коментарі
 
Мутное дело, оружия нет, даже конкретного подозреваемого нет, менты якобы ничего не помнят, замнут похоже со временем.
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ГБР сейчас не до этого. Они заказ Бени отрабатывают:

"...Прошло всего пару часов и в сети уже появился пост одиозного экс-заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова, который открыто заявил, что обыск в волонтера Юрия Бирюкова - это его работа. Мол обыск проводится в рамках уголовного дела по некачественным бронежилетам, которыми, якобы по схемам Порошенко, снабжали украинских военных на передовой, отмывая бюджетные средства. Интересный еще один нюанс, а именно - ГБР подчинено другу главы АП Богдана Трубе и в данном случае выполняет заказ друга Богдана Портнова, а кандидат от «Слуги народа» пророссийский блогер Макс Бужанский Портнову аплодирует в комментариях..."
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как то мыролюбно все получается. Убитый мальчик есть а оружия мусоров убийц нету. Может это последствия мыролюбной реформы воров свиновальцмана?
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Мутное дело, оружия нет, даже конкретного подозреваемого нет, менты якобы ничего не помнят, замнут похоже со временем.
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и в СМИ идёт вал сообщений про педофильские дела. для вымывания информации про дело Кирилла из голов людей.
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ГБР сейчас не до этого. Они заказ Бени отрабатывают:

"...Прошло всего пару часов и в сети уже появился пост одиозного экс-заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова, который открыто заявил, что обыск в волонтера Юрия Бирюкова - это его работа. Мол обыск проводится в рамках уголовного дела по некачественным бронежилетам, которыми, якобы по схемам Порошенко, снабжали украинских военных на передовой, отмывая бюджетные средства. Интересный еще один нюанс, а именно - ГБР подчинено другу главы АП Богдана Трубе и в данном случае выполняет заказ друга Богдана Портнова, а кандидат от «Слуги народа» пророссийский блогер Макс Бужанский Портнову аплодирует в комментариях..."
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Вот только не надо про Бюрюкова, на него уже столько дел заведено и старых и по его волонтерской деятельности, даже гуманитарку воровать ухитрялся, были жалобы от благотворительных фондов.
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17.00 "По делу о закупках имущества для ВСУ по завышенным ценам о подозрении пока никому не сообщили" - глава ГБР Труба. Следствие продлится два месяца (какое совпадение).

А Андрюша Портнов для вас прямым текстом уже сказал: "Результаты дел будут где-то через год или два." Т.е. перевожу на общепонятный язык: "Никогда". Все просто - ВЫБОРЫ. Надо как можно больше Слуг в Раду пропихнуть.
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Ну они ж знают как надо дело разваливать. Пусть их сейчас и посадят но через годик они апелляцию подадут по нарушениям, в том числе и отсутствие оружия, там может и на должности восстановятся или хотя бы спец пенсии не лишатся.
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какие сотрудники, каких правоохранительных органов, с какой целью стали сообщниками убийц
Кто приказал покрывать преступников
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Моя собачка, лучший следователь в мире .Прикус 2 тонны, 50мм клыков. Мну только надо оставить её один на один с преступником, надеть наушники и отвернутся.
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Ну нет - так нет,отцу ребенка нужно просто организовать справедливый суд мистера Линча.
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как то мыролюбно все получается. Убитый мальчик есть а оружия мусоров убийц нету. Может это последствия мыролюбной реформы воров свиновальцмана?
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я конечно соевого не люблю, но он то тут при чем? если ствол утопили где то в днепре (закопали и т.д.), как ты его найдешь? разве что подозреваемого ******* до полусмерти, но этож мент, кто его дубасить будит? свои что-ли?
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Уже лет как пятнадцать и не мента не ******. А зря.
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Уже и не найдут. Вечное сизо этим выродкам, а ведь кто-то из них знает куда целил... самое обидное что это могла быть детская месть или вседозволенность, но доказать это будет не возможно.
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да не целил он в малого. тупо случайно. что его не оправдывает, так как надо быть ********* чтоб стрелять по банкам в населенном пункте. им что, тира не хватает?
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Сын мусоренка по приколу мог целится?
Легко.
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не сын, а мусор. я не верю что можно быть таким *********, чтоб это делать намеренно. ему не 5-7 лет. и работнк полиции, значит проверки прошел, тесты, всякую прочую шлабуду.
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Ну ты точно тоже не знаешь?
Я наиболее вероятным считаю два варианта:
- мусор неумышленно(не видел, дёрнули, круто промазал);
- сын мусоренка, вроде присутствовал лет 14, голова пуста, мог "поиграть".
С учётом синьки, они могли и не знать длительное время про произошедшее. Как не знать и про то, кто стрелял.
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так я ж и говорю, что неумышленно. были бухими, стреляли по банкам. естественно что в малого он спецом не целился. но он мент, должен вообще на зубок знать правила обращения с оружием, и стрелять в населенном пункте ради забавы - верх идиотизма. а ство конечно не найдут. думаю давно его в днепре утопил
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Менты правила на зубок знают, но соблюдают правила как кацапы минские соглашения. Я с ними в ато был, в 14м, знаю.
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ну, везде люди одинаковые. в милиции, как и в армии (да и везде) процент дибилов такой же. я видел как опытный офицер при заступании в наряд не выняв магазин из пистолета "передернул" его и в стену шмальнул. правда это по трезвому.
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Мешканцям містечка треба шукати способів тиску на мусорів, прокуратуру, суддів, яки покривають цей страшний злочин. Хай в них буквально земля горить під ногами.
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Подарить по гранате родственникам подозреваемых.
Только без кольца!!!
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Дебільне Бюро Розслідувань тупо "лебідя грає", разом з авак-овцями та їх родИнами, сімейний театр на дроті
ще толком не почали працювати, але з ними вже все ясно - ефектності в їхній бурхливій діяльності буде багато, а ефективності - буде нуль - то шо надо для 72%-го Маппет-шоу
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЗброю, з якої вбили 5-річного Кирила Тлявова, досі не знайшли, - ДБР
 
 
 
 
 
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