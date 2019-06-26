 Росія не виконала наказ Міжнародного трибуналу з морського права і висунула неприйнятну умову для звільнення моряків, - МЗС

Про це йдеться в коментарі МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"25 червня МЗС України отримало ноту Міністерства закордонних справ Російської Федерації, в якій міститься цинічна пропозиція про надання українською стороною письмових гарантій участі України в продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства.

Вважаємо цю пропозицію Росії неприйнятною і такою, яка загострює суперечку між Україною і Росією щодо імунітету військових кораблів. Про це українська сторона вже проінформувала Міжнародний трибунал з морського права", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Захопленим Росією в полон морякам загрожує до 6 років позбавлення волі, - адвокат

МЗС вимагає від РФ без будь-яких подальших умов виконати наказ Міжнародного трибуналу з морського права і невідкладно звільнити захоплених 24 українських моряків.

В українському зовнішньополітичному відомстві звернули увагу Кремля на те, що для виконання вимоги Трибуналу вистачить наявних у російському законодавстві механізмів, а також існуючих багатосторонніх міжнародних договорів, учасниками яких є Україна і Росія.

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

Термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.