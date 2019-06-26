 Росія не виконала наказ Міжнародного трибуналу з морського права і висунула неприйнятну умову для звільнення моряків, - МЗС

Про це йдеться в коментарі МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.
"25 червня МЗС України отримало ноту Міністерства закордонних справ Російської Федерації, в якій міститься цинічна пропозиція про надання українською стороною письмових гарантій участі України в продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства.
Вважаємо цю пропозицію Росії неприйнятною і такою, яка загострює суперечку між Україною і Росією щодо імунітету військових кораблів. Про це українська сторона вже проінформувала Міжнародний трибунал з морського права", - йдеться в повідомленні.
МЗС вимагає від РФ без будь-яких подальших умов виконати наказ Міжнародного трибуналу з морського права і невідкладно звільнити захоплених 24 українських моряків.
В українському зовнішньополітичному відомстві звернули увагу Кремля на те, що для виконання вимоги Трибуналу вистачить наявних у російському законодавстві механізмів, а також існуючих багатосторонніх міжнародних договорів, учасниками яких є Україна і Росія.
Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.
Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".
Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.
30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".
Термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.
Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.
Парашка понимает и уважает силу.
Переговоры для парашки это унижения достоинства. Парашка понимает только язык силы.
Ну, правда, с суперворами-олигархами в нагрузку, которых нужно сбросить с украинского тельца, как это делал петя. Петя хоть драчун, ему воевать хоть с зелей, хоть с чертом лысым, хоть со всеми олигархами и похер на личностные репутационные потери на их каналах. И ТАКИЕ ЛЮДИ НУЖНЫ УКРАИНЕ. Таких человека (черта из табакерки)пока 2 - петя и саакашвилли. И вроде есть они и у зе где-то глубоко. Их качества и нужны украине. Для них нету препятствий. И потому такое полезное для украины качество пети зашло сразу в коллизию с зе.
Пока полторак остался, есть надежда, что не сольется на 100%.И такие за 3 месяца не обнулят, хотя вреда будет канечно много.
Потому петю нужно поддерживать по максимуму, хоть он и коррупционер, но очень жадный с порванными носками может шататься и это то что нужно украине - полный отморозок.
А он европейских союзников и нейтралрв во врагов превращает.
Хм. А зачем?! Гораздо проще и продуктивнее исполнять, в предвыборном угаре, на рояле национальную украинскую пестню "Во фсем виноваты папередники". Электорат пестню схавает, да, впрочем, и продолжает хавать на "ура".
А начнешь шевелиться - наделаешь ненароком ошибок и дашь повод для обвинений оппонентам. Как по мне - то фсе по феншую.
Вообще, у него лишь один недостаток - его не существует
(C)
@L_Stotch
🤔
За тымчука нужно разменять предателей свинную тушку с отрицательной шеей рабиновича, и шуфрича с журнашлюхами, которые остались на зик. Предательских журнашлюх на 112 newsone на размен на тымчука.
А теперь еще приглашают путина в украину. Потому расстреливать и чем скорее тем более украинцы целее будут. Меньше ватные изверги убьют людей в украине за украинскую ленточку на рюкзаке.
Будь ласка, зробіть це. Це ваші справи. Тому що блазень, який став президентом, це сумно." (с)
Мешок на голову и... фьють!
На дурку.
Алкоголики это ж наш профиль
готовьте новый проход с парочкой лоханок с паспортами моссада для создания причин для закрытия парашке всех морей и океанов. Потому что кого боятся чекисты это моссад.
Был прав покойный Немцов.
Еще год назад "Интерфакс" со ссылкой на источники писал: новые спутники ГЛОНАСС появятся с небольшой задержкой. Из-за все тех же... небольших проблем с импортозамещением. Тогда «Роскосмос» сообщал, что все будет в срок. НО
А теперь власти, как пишет РБК, признали: без иностранных комплектующих Россия не может запустить в серийное производство новые аппараты. Свою компонентную базу она так и не создала. И год, конечно, ничего не решил. Точнее, не год, а пять лет, когда против страны ввели санкции, запрещающие поставки товаров двойного назначения.
Время же показало, что и пять лет крайне мало, чтобы создать свою электронику. Особенно с учетом, что от иностранной составляющей российские спутники зависят на 80-85%.
Можно вспомнить историю с газовыми турбинами Siemens. Она появилась только потому, что мы (раша) так и не научились строить турбины большой мощности, а опытный образец сломался еще на испытаниях.
Действующие спутники ГЛОНАСС тоже выходят из строя, у них закончился срок эксплуатации. Теперь же России (срашке) придется тратить миллиарды рублей на то, чтобы докупить минимальный запас компонентной базы. Но любые запасы рано или поздно кончаются.
кацапо-фашисты понимают только силу!
когда вы уже поймете!наконец!
я.о восстанавливать нужно. и вооружаться до зубов!
все остальное блеф!
М-да... Кто-то надеется на выполнение ********** каких-то договоров??