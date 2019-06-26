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Все про:військовополонені (290) МЗС (1788) моряки (621) Росія (17795)

 Росія не виконала наказ Міжнародного трибуналу з морського права і висунула неприйнятну умову для звільнення моряків, - МЗС

Російська Федерація не виконала наказ Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня 2019 року і продовжує незаконно утримувати 24 українських моряків - членів екіпажів військових кораблів "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу".

Про це йдеться в коментарі МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"25 червня МЗС України отримало ноту Міністерства закордонних справ Російської Федерації, в якій міститься цинічна пропозиція про надання українською стороною письмових гарантій участі України в продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства.

Вважаємо цю пропозицію Росії неприйнятною і такою, яка загострює суперечку між Україною і Росією щодо імунітету військових кораблів. Про це українська сторона вже проінформувала Міжнародний трибунал з морського права", - йдеться в повідомленні.

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МЗС вимагає від РФ без будь-яких подальших умов виконати наказ Міжнародного трибуналу з морського права і невідкладно звільнити захоплених 24 українських моряків.

В українському зовнішньополітичному відомстві звернули увагу Кремля на те, що для виконання вимоги Трибуналу вистачить наявних у російському законодавстві механізмів, а також існуючих багатосторонніх міжнародних договорів, учасниками яких є Україна і Росія.

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

Термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134403
 
   
 Топ коментарі
 
Зеле скажи. А то похоже наш зеленый прЗЕдент ничего об этом не слышал.
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Он сидит в фесбук-окопе и оттуда посты и ролики грозные шлет. Недонаполеон хренов. У него есть сейчас дела поважнее - ВЫБОРЫ. Надо как можно больше слуг в Раду пропихнуть. Что ему моряки или страна?
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Они на всех положили. Это стиль жизни лишнехромосомных такой. Залезть к соседу нагадить , обворовать , поубивать и ..... назвать братом .
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Оборзели на х@й, захватили военные корабли в территориальных водах Украины. Ещё и на трибунал положили.
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Зеле скажи. А то похоже наш зеленый прЗЕдент ничего об этом не слышал.
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Он сидит в фесбук-окопе и оттуда посты и ролики грозные шлет. Недонаполеон хренов. У него есть сейчас дела поважнее - ВЫБОРЫ. Надо как можно больше слуг в Раду пропихнуть. Что ему моряки или страна?
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Все просто - конфискация всего что плавает от парашки под другими флагами по всем морям и океанам.
Парашка понимает и уважает силу.
Переговоры для парашки это унижения достоинства. Парашка понимает только язык силы.
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Ха. Для этого яйца нужны, а зеля подонок и трус. Предпочитает секретарш новых щупать. На моряков он забил. Увидишь, тот факт, что Россия не выполнила требование трибунала, он предпочтет не заметить.
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период насыщения от перетраха, механизм которой в подсознании, пройдет. Так можно импотенцию подловить. Месяца 3 и его бабы не будут торкать, даже породистые.
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Главнокомандующий стране нужен сейчас, при чем умный и трезвый. А у нас, блд, зеленая жабка под кайфом - "Надо же, я преЗЕдент!". За три месяца жабка страну ******* до нуля.
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73% хотели полностью изменений, придется ловить издержки полной перезагрузки власти.
Ну, правда, с суперворами-олигархами в нагрузку, которых нужно сбросить с украинского тельца, как это делал петя. Петя хоть драчун, ему воевать хоть с зелей, хоть с чертом лысым, хоть со всеми олигархами и похер на личностные репутационные потери на их каналах. И ТАКИЕ ЛЮДИ НУЖНЫ УКРАИНЕ. Таких человека (черта из табакерки)пока 2 - петя и саакашвилли. И вроде есть они и у зе где-то глубоко. Их качества и нужны украине. Для них нету препятствий. И потому такое полезное для украины качество пети зашло сразу в коллизию с зе.
Пока полторак остался, есть надежда, что не сольется на 100%.И такие за 3 месяца не обнулят, хотя вреда будет канечно много.

Потому петю нужно поддерживать по максимуму, хоть он и коррупционер, но очень жадный с порванными носками может шататься и это то что нужно украине - полный отморозок.
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Зеля Зеля, а что делал Порошенко для их освобождения?
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Добился решения трибунала. Если теперь давить дальше, не выполнить решение русне будет сложно. Но это если давить. А зеля, к сожалению, трус и дурак. Он просто сделает вид, что ничего не случилось.
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Решение только вступило в силу, что по вашему должен за это время сделать Зеля.
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Рот открывать не только чтоб шаурмуоткусывать,и не ролики для ЛОХтората снимать,а говорить хоть по бумажке.
А он европейских союзников и нейтралрв во врагов превращает.
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пусть теперь ******* свои косяки исправляет,моряки сами туда не просились,а раз педролло такой большой стратег,то пусть и решает
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правильно сделал и нужно еще так делать до полного запрета ватных суден по всему миру
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Они на всех положили. Это стиль жизни лишнехромосомных такой. Залезть к соседу нагадить , обворовать , поубивать и ..... назвать братом .
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Зебилы довольны, вон дескать, как наши дулю под нос Порошенко приставили. Будет знать на кого крошить батон. Своими гневными и справедливыми постами вы их только радуюте.
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ну тогда ра они нарушили Морское право-закрыть для военных кораблей проход через Босфор и Дарданеллы..пока не выполнят требование суда
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Кто это будет делать, левый дядя? Если сама Украина предпочитает отмалчиваться. Где выступления Зеленского? Их нет. Зеленскому пленные не интересны.
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І ось з таким "субъектом" ********* збирається про щось домовлятися?
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Дуже логічно - домовиться переслідувати на терирорії України всіх хто не подобається ************, та ще й по лішнєхромосомним законам!
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"Согласиться" с паРашкой. Забрать ребят. Объявить об абсолютном приоритете международного права над парашкинским. Снять с ребят все "обвинения". Amen.
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И плевать на все договоры и на Европу с их пасе
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прочитай, і зрозумій, що в парашинській ноті нічого не йдеться про те, що віддають наших.
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Что это за организации ,которые никак не могут повлиять на рассию?
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Трибунал - может, но это если Украина будет шевелиться. А зеля, к сожалению, на пленных забил. Зеле пленные не интересны.
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Нічого. Ми на все дамо кацапам адекватну відповідь. Ось, вони нас з виконанням рішення Трибуналу послали, а ми їм раз - і відвели війська від Станиці Луганської. На кожну западлянку з їхньої сторони проти нас ми теж відповімо западлянкою, але з нашої сторони... Ні, не проти них - проти нас теж. Ми їх збентежимо.
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Да срали они на все законы и права а Европа им анус вылизывает
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Что-то не видно предвыборного задора в отношение освобождения пленных от Владимира Александровича.... Россия не выполнила приказ Международного трибунала по морскому праву и выдвинула неприемлемое условие для освобождения моряков, - МИД - Цензор.НЕТ 2121
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никому не должен. кстати "Прислуга Урода" уже 34%. может в течении месяца у биомассы подсохнут мозги на солнышке, а то очень влажные были по весне, и все станет на свои места как осенью 17%.
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Прощай немытая раССея

Хм. А зачем?! Гораздо проще и продуктивнее исполнять, в предвыборном угаре, на рояле национальную украинскую пестню "Во фсем виноваты папередники". Электорат пестню схавает, да, впрочем, и продолжает хавать на "ура".
А начнешь шевелиться - наделаешь ненароком ошибок и дашь повод для обвинений оппонентам. Как по мне - то фсе по феншую.
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"Российский авианосец водоизмещением около 60 тысяч тонн превосходит действующий корабль Королевского ВМФ Queen Elizabeth, заявил научный руководитель «Крыловского государственного научного центра» Валерий Половинкин".
Вообще, у него лишь один недостаток - его не существует
(C)
@L_Stotch
🤔
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Дурачье, соглашаться нужно было, главное ребят вытащить.
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Тоже так подумал. Кацапорылые всегда так делают и нормас. И всех наюг.
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Еще и «условия» выдвигают.........вот же ж мудачье кацапское 😡
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Надо было соглашаться а потом после освобождения моряков в украинском суде установить отсутствие состава преступления. Но нашим центурионам и совковым комиссарам из МИДа лучше на моряках пиариться, а +-полгода их отсидки дело второстепенное.
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Идея хорошая, но с одним большим минусом: а что после этого будет с Сенцовым, Клыхом и другими гражданами Украины, находящимися в мокшанских тюрьмах? И это только самое первое, что приходит в голову.
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По ним уже есть приговоры рашкинских судов, значит пуйло их отпустит только поменяв на кого-то из своих, как это было с Савченко и российскими грушниками.
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не уверен, оно будет махать по всему миру этими обязательствами Украины и кричать что с нам нельзя верить и ни о чем договариваться. Сами себя в угол загоним.
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Кормящиеся на кацапские нефтедоллары 112 newsone журнашлюхи должны быть преданы праху.

За тымчука нужно разменять предателей свинную тушку с отрицательной шеей рабиновича, и шуфрича с журнашлюхами, которые остались на зик. Предательских журнашлюх на 112 newsone на размен на тымчука.
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Совсем больной если предлагаешь убить журналистов.
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ватник, они не журналисты, это молюски которые делают какак в противоположную сторону от корма - корм из ватных нефтедолларов(zik это из новых тем суркова, обещанных путину).
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Если они остались работать это конечно плохо но смерти не стоит.
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с их молчания они привели войну и уничтожили армию в сговоре с их олигархами и их зомбо каналами, которые покрывали разворовывание армии и страны.

А теперь еще приглашают путина в украину. Потому расстреливать и чем скорее тем более украинцы целее будут. Меньше ватные изверги убьют людей в украине за украинскую ленточку на рюкзаке.
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Та бред, рос право на тер. Украины ну никак не может быть распространено, но через украинский суд можно было бы все закончить... глупейшая ситуация.
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Что и следовало ожидать. На мой взгляд, дальше глубокой озабоченность, дело не пойдёт.
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Рашка теперь заявит что мол хотела отпустить при условии суда в Украине, в ЕС вполне это проглотят.
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" Хочу звернутися до людини, яка займає дуже високий пост, пост президента України. Пан зеленський, я дуже хочу, щоб ви від «я вам ничего не должен» перейшли до «я зроблю», а саме згадали про те, про що ви забули, про наших полонених моряків, які зараз сидять за ґратами і чекають, поки ви реєструєте торгівельні марки "Ze" и "ZeNews", та іншу херню, на кшталт лозунгів "Зробимо це разом!", Команда Зеленського, Зе!, Зе, Зе!Команда, Зекоманда, Ze, Ze!, Ze2019.


Будь ласка, зробіть це. Це ваші справи. Тому що блазень, який став президентом, це сумно." (с)
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А чё ты у Свына не спросила? ОНО их туда послало и всё прекрасно знало!
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Заганяйте парашку на ее же живца

готовьте новый проход с парочкой лоханок с паспортами моссада для создания причин для закрытия парашке всех морей и океанов. Потому что кого боятся чекисты это моссад.
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Потому что моссад по парашке убил по миру больше людей чем чекисты.
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Украіна повинна навчитись сама себе захищати і перше,що украінці мають зробити -це пробудитись від летаргічного сну і обрати нарешті лише украінців з украінців до влади. Інакше пропадемо, розліземось по світах, як байстрята, про яких Шевченко писав. Треба бути зовсім без головими щоб надіятись на те, що москаль, жид, чи ще хтось інший буде дбати про нас. Я взагалі почав думати, що всі ці біди, які на нас звалились протягом років незалежності, неспроста, і засилля всяких добкіних і кернесів, що так вільно себе ведуть -то є операція по створенню на нашій землі новітньоі Хазаріі. Всесвітній сіонізм своі справи робить повільно, але методично йде до поставленоі мети.
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Решения международных трибуналов откровенно херятся, а уродов в ПА ОБСЕ продажные европейцы на коленях просят вернуться!
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Я о ПРОДАЖНЫХ европейцах, которые за кусок колбасы/круассана готовы дрочить на лапотных недофашиков. К Литве, например, это никак относиться не может...
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Так мы в Европу или в Литву? Или Литва это основа Европы?
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Мы пенсионеры, нам уже позно в школу... нам уже...!
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кОЗЛОРИЛІЯ (СНІГЕРІЯ) з однієї сторони І ЗАКОННІСТЬ, ДОТРИМАННЯ УГОД, рішень судів, з іншої - це речі паралельні, тобто ті, які ніколи не перетинались в минулому, не перетнуться і в майбутньому.
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Треба було надати ці "писемні ґарантії", забрати чуваків і сказати кацапам: "Добре, подякували".
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Да все очень просто по морскому праву.,...дата, (как они разыграли в ПАСЕ) и после даты запрет на лоцманские обслуживание во всех портах мира. И...фсьо!! Ни один порт их не примет.
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Затем снова...молча следующая дата.. и система AIS индентификации судов в море(обязательная!) будет ограничена для российских судовладельцев. Суда смогут ею пользоваться для безопасности мореплавания. А вот судовладельцы..НЕТ.
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Нук я дальше не продолжаю.. вы поняли набор инструментов?
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///простите не совсем по теме... про руцкое импортоХРЕНзамещение
Еще год назад "Интерфакс" со ссылкой на источники писал: новые спутники ГЛОНАСС появятся с небольшой задержкой. Из-за все тех же... небольших проблем с импортозамещением. Тогда «Роскосмос» сообщал, что все будет в срок. НО
А теперь власти, как пишет РБК, признали: без иностранных комплектующих Россия не может запустить в серийное производство новые аппараты. Свою компонентную базу она так и не создала. И год, конечно, ничего не решил. Точнее, не год, а пять лет, когда против страны ввели санкции, запрещающие поставки товаров двойного назначения.
Время же показало, что и пять лет крайне мало, чтобы создать свою электронику. Особенно с учетом, что от иностранной составляющей российские спутники зависят на 80-85%.
Можно вспомнить историю с газовыми турбинами Siemens. Она появилась только потому, что мы (раша) так и не научились строить турбины большой мощности, а опытный образец сломался еще на испытаниях.
Действующие спутники ГЛОНАСС тоже выходят из строя, у них закончился срок эксплуатации. Теперь же России (срашке) придется тратить миллиарды рублей на то, чтобы докупить минимальный запас компонентной базы. Но любые запасы рано или поздно кончаются.
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))) небольшая задержка просто означала, шо роскосмос был чуть-чуть беременен спутниками. но теперь оказалось, шо там всё закончилось традиционным руцким выкидышем ))
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Після нещодавних подій в ПАСЕ я б радив міжнародному трибуналу по морському праву попросить прощення у московії за "нєдаразумєнія, патаму-что хахлы самі вінавати, справациравав етот канфлікт".
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Пора уже прекращать жаловаться всем.., каждое кацапское корыто, попадающее в зону поражения , надо уничтожать.., нафик.. ))
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С чего? Да ладно корабли, вон военная база под Армянском, артой и градами можно накрыть, но ведь и ответка будет и сотни, тысячи погибших.
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ну так надо предоставить "письменные гарантии", забрать моряков и послать на куй! пусть для начала выполнят письменные гарантии территориальной целостности Украины.
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неужели?!
кацапо-фашисты понимают только силу!
когда вы уже поймете!наконец!
я.о восстанавливать нужно. и вооружаться до зубов!
все остальное блеф! Россия не выполнила приказ Международного трибунала по морскому праву и выдвинула неприемлемое условие для освобождения моряков, - МИД - Цензор.НЕТ 9374
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""...что для выполнения требования Трибунала достаточно имеющихся в российском законодательстве механизмов, а также существующих многосторонних международных договоров, участниками которых являются Украина и Россия."""
М-да... Кто-то надеется на выполнение ********** каких-то договоров??
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Одуревшие от безнаказанности московиты, решили усилить градус наглости. Они уже явно и открыто издеваются над решениями Международных судов! Не удивлюсь, если они завтра устроят суд над Прокуратурой Нидерландов и потребуют отправить в сибирские лагеря тех, кто доказал вину РФ в сбитии Боинга МН17.
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А їх і так "кудись" відправлять якщо результати справжнього розслідування будуть відрізнятись від уже оприлюднених.
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А не надо было ЯО отдавать. И голова не болела бы.
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Та наобещайте этой козлятине всё что они хотят ,а потом сделаем как нам надо.
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согласиться, забрать людей, устроить шоу и оправдать.
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шото не видно и не слышно Владимира Александровича Шестизванного - спасителя и кормителя, ******* мира и бобрца с коррупцией и олигархами.. ну хоть говорящего двойника ейного покажите его лохторату - зебилам..
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРосія не виконала наказ Міжнародного трибуналу з морського права і висунула неприйнятну умову для звільнення моряків, - МЗС
 
 
 
 
 
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