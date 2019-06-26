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Все про:НАТО (2015) Росія (17795) Мун Мадлен (3)

 Парламентська асамблея НАТО не прийме Росію назад і це залишається нашою позицією, - президент ПА Мун

Російська делегація не повернеться в Парламентську асамблею Північноатлантичного альянсу.

Про це на брифінгу в Києві в середу заявила президент Парламентської асамблеї НАТО Мадлен Мун, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"Так, звичайно ми обговорювали (з Президентом Володимиром Зеленським. - Ред.) голосування в Парламентській асамблеї Ради Європи. Я - президент Парламентської асамблеї НАТО. В ПАРЄ є власна організація, у них є власні представники і вони роблять власні висновки. Приїжджати спостерігати за виборами чи ні - вони також мають вирішити це питання самостійно. Я можу говорити тільки від імені ПА НАТО, і я рада заявити, що ми вирішили в Братиславі, що не приймемо Росію назад, і це залишається нашою позицією", - сказала Мун.

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Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас раніше вітав рішення про повернення делегації РФ у Парламентську асамблею Ради Європи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134399
 
   
 Топ коментарі
 
Среди блядей есть ещё люди . Спасибо огромное за поддержку Украины.
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в нато дураков и дур не берут на службу... Парламентская ассамблея НАТО не примет Россию назад и это остается нашей позицией, - президент ПА Мун - Цензор.НЕТ 2527
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Я давно казав у гузицю той ЄС, основна наша мета це НАТО!!!
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Среди ****** есть ещё люди . Спасибо огромное за поддержку Украины.
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Cреди людей есть *****, которые расставлены так грамотно, что кажется их большинство.
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в нато дураков и дур не берут на службу... Парламентская ассамблея НАТО не примет Россию назад и это остается нашей позицией, - президент ПА Мун - Цензор.НЕТ 2527
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Я давно казав у гузицю той ЄС, основна наша мета це НАТО!!!
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Хорошо бы, чтобы немцы с французами нам не мешали вступать в НАТО, что они делают со времен Ющенко
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В 2005 году сотрудничество с НАТО приобрело формат «Ускоренного диалога», который призван был стать первым шагом на пути вхождения Украины в Организацию Североатлантического договора. В начале 2008 года Альянс получил письмо за подписью президента Украины Виктора Ющенко с просьбой присоединить Украину к «Плану действий по членству в НАТО», однако на Бухарестском саммите НАТО в апреле того же года украинская сторона получила отказ из-за позиции Германии и Франции. Тем не менее после этого генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер заявил, что Украина со временем станет полноправным членом Альянса.
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Деньги, моряки и геи: ПАСЕ выдвинула России условия.
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Вот, где лично был Зеля - порядок, а там где дурковал порохоскот типа Арьева, Гончаренко и шлюхи Геращенко - маемо }{уйню.
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Потому что НАТО это в основном США. Они больше всех вносят бабла в эту организацию. А ЕС это в основном Германия и Франция.
Именно поэтому у нас есть шанс вступить в НАТО но никаких шансов на вступление в ЕС.
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Вывод - только организации где США играют ведущую роль имеют яйца.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономПарламентська асамблея НАТО не прийме Росію назад і це залишається нашою позицією, - президент ПА Мун
 
 
 
 
 
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