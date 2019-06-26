 Парламентська асамблея НАТО не прийме Росію назад і це залишається нашою позицією, - президент ПА Мун

Про це на брифінгу в Києві в середу заявила президент Парламентської асамблеї НАТО Мадлен Мун, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"Так, звичайно ми обговорювали (з Президентом Володимиром Зеленським. - Ред.) голосування в Парламентській асамблеї Ради Європи. Я - президент Парламентської асамблеї НАТО. В ПАРЄ є власна організація, у них є власні представники і вони роблять власні висновки. Приїжджати спостерігати за виборами чи ні - вони також мають вирішити це питання самостійно. Я можу говорити тільки від імені ПА НАТО, і я рада заявити, що ми вирішили в Братиславі, що не приймемо Росію назад, і це залишається нашою позицією", - сказала Мун.

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Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас раніше вітав рішення про повернення делегації РФ у Парламентську асамблею Ради Європи.