 Філатов подав заяву до прокуратури на керівництво парку Глоби

Так, у заяві йдеться про те, що керівництвом парку укладалися сумнівні договори та надавалися будівлі парку в оренду без відповідного дозволу. Про це 26 червня повідомив директор департаменту парків та рекреацій Дніпровської міської ради Максим Музика.

Максим Музика

"З третього квітня управління аудиту та контролю Дніпровської міської ради проводило аудит роботи парку. За його результатами міській голова Борис Філатов подав заяву до прокуратури Дніпропетровської області за ознаками кримінальних правопорушень. Серед них – завищення цін будівельних робіт та цін на матеріали і товари, укладання незаконних договорів через здачу будівель під оренду, хоча парк не мав права це робити без дозволу департаменту активів, порушення правил розміщення тимчасових споруд. Тепер із цим розбиратиметься прокуратура", – зазначив Максим Музика.

Крім цього, через інцидент, який стався нещодавно з оглядовим колесом, із власником 56 одиниць атракціонів ТОВ "Кедр", які розташовані у парку Глоби (зокрема оглядове колесо) було розірвано договір "Про часткове компенсування витрат на утримання та благоустрій парку ім. Л. Глоби" в односторонньому порядку.

Так, власник має у п’ятиденний термін припинити роботу цих атракціонів та самостійно їх демонтувати.

"Ціна для відвідувачів за користування цими атракціонами від 20 до 100 гривень. На місяць вони сплачують парку в літній період 19 800 грн. Загалом цей власник займає 2700 квадратних метрів парку, лише прибирання території, якою має опікуватися парк, коштує дорожче, ніж покриває ця сума. Парк недоотримував кошти, але це вже питання правоохоронних органів. Наше завдання спочатку розчистити парк від небезпечних та морально і фізично застарілих атракціонів. Зокрема оглядове колесо 1991 року випуску. Ми несемо відповідальність за життя та безпеку наших дітей, які користуються цими атракціонами. Ми хочемо, щоб у парку з’явилися нові атракціони, на прозорих конкурсних умовах, тож запрошуємо підприємців, щоб вони зверталися до департаменту парків та рекреацій зі своїми пропозиціями", – додав Максим Музика.