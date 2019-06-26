 Екстрадованого в РФ Тумгоєва засудили до 18 років колонії

Про це повідомляє "Кавказский узел", передає Цензор.НЕТ.
Судді визнали Тумгоєва учасником угруповання сирійських бойовиків. Прокурор просив для Тумгоєва 19 років колонії, проте захист наполягав, що його вина не доведена, і просила виправдання. В останньому слові Тумгоєв назвав обвинувачення несправедливим, однак висловив готовність відправитися в колонію "з волі Аллаха".
За версією слідства, в жовтні 2014 року Тимур Тумгоєв виїхав до Грузії, потім до Туреччини, а звідти до Сирії, де приєднався до бойовиків угруповання "Джейш аль-Мухаджірін валь-Ансар", яку обвинувачення вважає частиною забороненої в Росії судом терористичної організації "Ісламська держава".
Тумгоєва було затримано в Харкові у червні 2016 року, а у вересні 2018 року видано Росії на запит ФСБ.
Раніше Цензор.НЕТ докладно писав про ситуацію з екстрадицією Тумгоєва: Законна видача ціною в життя. Україна видала чоловіка, який утік із РФ і якого терористи звинувачують у тероризмі
https://censor.net.ua/resonance/3086213/zakonnaya_vydacha_tsenoyi_v_jizn_ukraina_vydala_sbejavshego_iz_rf_cheloveka_kotorogo_terroristy_obvinyayut
Сразу после экстрадиции начили проверку,
вот еще статья по этому поводу:
https://censor.net.ua/resonance/3089970/kak_idet_rassledovanie_vydachi_v_rf_timura_tumgoeva
Читай и не неси ахинею.
Наголошую, що підтвердження участі в АТО є підставою для ВІДМОВИ у видачі особи до РФ. Про це особисто Луценко наголошував не раз.
Приклад - кейс Г.Церцвадзе - на наступний день після того, як стало відомо про його участь в АТО, особу звільнено з-під варти, згодом відмовлено у видачі до РФ. Чи вже всі забули?
Рішення про видачу Тумгоєва винесено у жовтні 2016 - жодних свідчень/доказів участі в АТО від нього, його адвокатів, третіх осіб надано не було. "Свідки" з'явилися лише після фактичної передачі Тумгоєва іноземній державі (де вони були усі 2 роки, поки тривали судові процеси?).
https://www.facebook.com/LarysaSargan/videos/2198057016934477/
Да что тебе рассказывать? Тебе ниже, всё сказали...
Если бы Украина скрывала ИГИЛовца - то получила бы пистон от США
«Це брехня, у ГПУ немає чим виправдати свої дії, тому вони зараз готові говорити будь-що, аби пояснити незаконну екстрадицію Тімура», - каже Ахмад.
За його словами, найближчими днями із заявою виступить командир підрозділу Муслім Чеберлоєвський, він ще раз готовий підтвердити: Тімур Тумгоєв воював на боці України проти Заява речника ГПУ Андрія Лисенка, в якій український посадовець повторював звинувачення ФСБ про причетність Тумгоєва до так званої «Ісламської держави», викликала обурення в батальйоні імені шейха Мансура. Вояки свідчать - Тумгоєв був одним із найзапекліших опонентів ІДІЛ.
«Це брехня, у ГПУ немає чим виправдати свої дії, тому вони зараз готові говорити будь-що, аби пояснити незаконну екстрадицію Тімура», - каже Ахмад.
За його словами, найближчими днями із заявою виступить командир підрозділу Муслім Чеберлоєвський, він ще раз готовий підтвердити: Тімур Тумгоєв воював на боці України проти російських гібридних сил.
https://www.google.com/amp/s/www.radiosvoboda.org/amp/29489944.html
Генпрокуратура України видала російського громадянина Тімура Тумгоєва до Росії на запит її спецслужб. Це підтвердив речник ГПУ Андрій Лисенко наступного дня після екстрадиції, яка відбулася вночі 12 вересня. Це перший випадок співробітництва українських і російських спецслужб, який офіційно визнав Київ.
Ты же предлагаешь УКРЫВАТЬ ТЕРРОРИСТОВ международного масштаба!
https://www.longwarjournal.org/archives/2012/10/al_nusrah_front_comm.php
Приклад - кейс Г.Церцвадзе - на наступний день після того, як стало відомо про його участь в АТО, особу звільнено з-під варти, згодом відмовлено у видачі до РФ. Чи вже всі забули?
Рішення про видачу Тумгоєва винесено у жовтні 2016 - жодних свідчень/доказів участі в АТО від нього, його адвокатів, третіх осіб надано не було. "Свідки" з'явилися лише після фактичної передачі Тумгоєва іноземній державі (де вони були усі 2 роки, поки тривали судові процеси?).
https://www.facebook.com/LarysaSargan/videos/2198057016934477/
Ти зовсім тупий бот) Грошей не будє
Навесні 2017 року Комітет ООН з прав людини, до якого у справі Тумгоєва звернулися юристи Харківської правозахисної групи (ХПГ), заборонив українській владі екстрадицію до розгляду справи по суті.
Глущенко в коментарі Радіо Свобода наголосив, що на момент екстрадиції його клієнта заборона залишалася чинною, оскільки тривала процедура комунікації української сторони з Комітетом ООН з прав людини.
Тимур Тумгоєв - учасник північнокавказького антимосковського підпілля, боєць батальону ім. Шейха Мансура, який спільно з восьмим батальоном Української Добровольчої Армії ювоює на східному фронті проти московських окупантів.
https://www.longwarjournal.org/archives/2015/07/officials-from-al-nusrah-front-ahrar-al-sham-vow-to-continue-fight-against-islamic-state.php
"В мае 2013 г. группировка «****** аль-Мухаджирин» объединилась с двумя другими отрядами исламистов и приняла своё название «Джейш-аль-Мухаджирин валь-Ансар». Командующим группировкой долгое время был человек, известный под псевдонимом «Абу 'Умар аш-Шишани» (с араб. - Абу Умар Чеченец. Позднее он вместе со своим отрядом перешёл на сторону Исламского государства. Начиная с октября 2012 г., «Джейш-аль-Мухаджирин валь-Ансар» вместе с «Фронтом ан-Нусра» принимала участие в боях за Алеппо
Т.е. эти ДВЕ группировки не одно и тоже
https://www.longwarjournal.org/archives/2012/10/al_nusrah_front_comm.php
Позднее он вместе со своим отрядом перешёл на сторону Исламского государства. Начиная с октября 2012 г., «Джейш-аль-Мухаджирин валь-Ансар» вместе с «Фронтом ан-Нусра» принимала участие в боях за Алепп.
Ну и русскоязычная версия википедии конечно источник.
Почитайте хотя бы английскую версию:
The group was briefly affiliated with the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) in 2013,[5] but after changes in leadership, it took an increasingly hostile stance against it.[
РАСТРЕЛЯТЬ ВАС,ГНИД
Украине нах не нужен алахакбар. Все, кто спекулирует на этой выдаче, хотят на деле превратить Украину в убежище ИСЛАМИСТОВ-ТЕРРОРИСТОВ международного масштаба!
Потому что Тімур Тумгоєв - исламист, ИГИЛовец, против которого воюет Западная коалиция во главе с США!!! А выдали туда, откуда пришел.
то . что он ЯКОБЫ воевал добровольцем он сам и от прокуратуры и от суда скрывал , сообщили об этом его же коллеги из батальона Мансура уже после того как был передан .
передать его раше постановил Европейский суд по правам человека опять таки после того как он просрочил документы на пребывание в Украине .
хотя буду на твоем языке-
что,нраицца когда наши защитники на рассейских тюрмах?
Що ви,накинуться,розірвуть-та як посмів,на наших добровольців-захисників !
Як на мене-фуфєльний батальон(рота,може,й буде),катаються по тилам,гроші з діаспори освоюють,ще й прихисток землякам дають,може іноді якийсь комбриг дозволяє на передовій постріляти.
Европейский суд по правам человека дважды знакомился со всеми материалами дела гражданина России Тимура Тумгоева и решил: нет оснований считать, что он преследуется в РФ на политической, этнической или религиозной почве, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"...Наголошую, що підтвердження участі в АТО є підставою для ВІДМОВИ у видачі особи до РФ. Про це особисто Луценко наголошував не раз.
Приклад - кейс Г.Церцвадзе - на наступний день після того, як стало відомо про його участь в АТО, особу звільнено з-під варти, згодом відмовлено у видачі до РФ. Чи вже всі забули?
Рішення про видачу Тумгоєва винесено у жовтні 2016 - жодних свідчень/доказів участі в АТО від нього, його адвокатів, третіх осіб надано не було. "Свідки" з'явилися лише після фактичної передачі Тумгоєва іноземній державі (де вони були усі 2 роки, поки тривали судові процеси?).
https://www.facebook.com/LarysaSargan/videos/2198057016934477/
(Є.Дикий)