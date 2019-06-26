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Все про:Росія (17795) екстрадиція (223) Тумгоєв (21)

 Екстрадованого в РФ Тумгоєва засудили до 18 років колонії

У РФ засудили уродженця Владикавказа Тимура Тумгоєва до 18 років колонії суворого режиму за звинуваченням у тероризмі. Минулого року Тумгоєва було екстрадовано в РФ з України.

Про це повідомляє "Кавказский узел", передає Цензор.НЕТ.

Судді визнали Тумгоєва учасником угруповання сирійських бойовиків. Прокурор просив для Тумгоєва 19 років колонії, проте захист наполягав, що його вина не доведена, і просила виправдання. В останньому слові Тумгоєв назвав обвинувачення несправедливим, однак висловив готовність відправитися в колонію "з волі Аллаха".

Читайте також: Перед екстрадицією в ГПУ перевірятимуть, чи не захищав підозрюваний Україну на Донбасі, - Луценко

За версією слідства, в жовтні 2014 року Тимур Тумгоєв виїхав до Грузії, потім до Туреччини, а звідти до Сирії, де приєднався до бойовиків угруповання "Джейш аль-Мухаджірін валь-Ансар", яку обвинувачення вважає частиною забороненої в Росії судом терористичної організації "Ісламська держава".

Тумгоєва було затримано в Харкові у червні 2016 року, а у вересні 2018 року видано Росії на запит ФСБ.

Раніше Цензор.НЕТ докладно писав про ситуацію з екстрадицією Тумгоєва: Законна видача ціною в життя. Україна видала чоловіка, який утік із РФ і якого терористи звинувачують у тероризмі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134395
 
 
 Топ коментарі
 
марадёр за деньги готов любого сдать. соевая мразь 5 лет шарила по карманам украицев.
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Только он несколько лет ваевал на Донбасе и Украину защищал, а так, зачем быть благодарным тем, кто за твою страну кровь проливает?
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марадёр за деньги готов любого сдать. соевая мразь 5 лет шарила по карманам украицев.
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Украине нах не нужен алахакбар
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Ну и хер на него пусть ему Аллах помогает в тундре снег убирать
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Только он несколько лет ваевал на Донбасе и Украину защищал, а так, зачем быть благодарным тем, кто за твою страну кровь проливает?
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Эти "песни про "ЗРАДУ" мы долго слушали... Вот только запели их поздновато... Вопрос об задержании и экстрадиции Тумгоева решался в течение ГОДА!!! Чем занимался, всё это время, адвокат? Почему не собрал данные об участии Тумгоева, в АТО? А визг подняли, когда суд УЖЕ вынес решение об экстрадиции... Да и то, в его оправдание - слова ОДНОГО человека, произнесённые, как я слышал, вообще, не в судебном заседании, то есть, не под присягой... Ни приказов, ни других документов, в отношении его, нет... (В боёвках УПА, в партизанских условиях, и то документацию вели, списки личного состава, писали... Тумгоев что, был "один в поле воин"? "Боец невидимого фронта"? Или все сослуживцы погибли?
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что ты рассказываешь? ты лично во всем присутствовал и в курсе лучше чем Бутусов? в этой статье есть ссылка на статью, все там очень продробно, я должен тебе верить больше чем Бутусову?
https://censor.net.ua/resonance/3086213/zakonnaya_vydacha_tsenoyi_v_jizn_ukraina_vydala_sbejavshego_iz_rf_cheloveka_kotorogo_terroristy_obvinyayut

Сразу после экстрадиции начили проверку,
вот еще статья по этому поводу:
https://censor.net.ua/resonance/3089970/kak_idet_rassledovanie_vydachi_v_rf_timura_tumgoeva

Читай и не неси ахинею.
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Два года решался:
Наголошую, що підтвердження участі в АТО є підставою для ВІДМОВИ у видачі особи до РФ. Про це особисто Луценко наголошував не раз.
Приклад - кейс Г.Церцвадзе - на наступний день після того, як стало відомо про його участь в АТО, особу звільнено з-під варти, згодом відмовлено у видачі до РФ. Чи вже всі забули?
Рішення про видачу Тумгоєва винесено у жовтні 2016 - жодних свідчень/доказів участі в АТО від нього, його адвокатів, третіх осіб надано не було. "Свідки" з'явилися лише після фактичної передачі Тумгоєва іноземній державі (де вони були усі 2 роки, поки тривали судові процеси?).
https://www.facebook.com/LarysaSargan/videos/2198057016934477/
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Ты "тормоз"?!... "Экстрадиция" - это ПЕРЕДАЧА лица правоохранительным органам другой страны, при наличии оснований к уголовному преследованию... Ей предшествует соответствующая проверка и рассмотрение дела об экстрадиции, судом...
Да что тебе рассказывать? Тебе ниже, всё сказали...
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Теперь бы беню напару с гундявым выдать куда-нибудь. Желательно за полярный круг.
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загодував шаурмою до непритомності та вивіз за наказом коломойського Экстрадированного в РФ Тумгоева приговорили к 18 годам колонии - Цензор.НЕТ 9457 а петя нічого не знав.
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тебя так взволновала его судьба?
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А Гигу за пам'ять платять, мабудь) Що потрібно - воно не пам'ятає
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ну,видать не к тем боевикам примкнул...к нескрепным
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Ты придурок. Он за Украину воевал, а диабет его слил *****
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Он за ИГИЛ воевал, а не за Украину.
Если бы Украина скрывала ИГИЛовца - то получила бы пистон от США
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Путинская РФ всех кто восстал в Сирии против людоеда Асада считает террористами. Порохоботам это прекрасно известно - но готовы позориться, что бы хряка отмазать.
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кацапа,ты в своих делах разобраться не можешь-а лезешь судить в сирию.там хорошо,где вас нет.и в сирии было бы хорошо-но появились вы.
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"В Сирии было хорошо при Асадах, пока туда не пришли беларусы" - Гыг, порохоботство окончательно доело твой мосХ и уже грызет кость
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да ладно...тут таких беларусов-целый отдел ольгино,направление цензор Экстрадированного в РФ Тумгоева приговорили к 18 годам колонии - Цензор.НЕТ 7043
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​Заява речника ГПУ Андрія Лисенка, в якій український посадовець повторював звинувачення ФСБ про причетність Тумгоєва до так званої «Ісламської держави», викликала обурення в батальйоні імені шейха Мансура. Вояки свідчать - Тумгоєв був одним із найзапекліших опонентів ІДІЛ.

«Це брехня, у ГПУ немає чим виправдати свої дії, тому вони зараз готові говорити будь-що, аби пояснити незаконну екстрадицію Тімура», - каже Ахмад.

За його словами, найближчими днями із заявою виступить командир підрозділу Муслім Чеберлоєвський, він ще раз готовий підтвердити: Тімур Тумгоєв воював на боці України проти ​Заява речника ГПУ Андрія Лисенка, в якій український посадовець повторював звинувачення ФСБ про причетність Тумгоєва до так званої «Ісламської держави», викликала обурення в батальйоні імені шейха Мансура. Вояки свідчать - Тумгоєв був одним із найзапекліших опонентів ІДІЛ.

«Це брехня, у ГПУ немає чим виправдати свої дії, тому вони зараз готові говорити будь-що, аби пояснити незаконну екстрадицію Тімура», - каже Ахмад.

За його словами, найближчими днями із заявою виступить командир підрозділу Муслім Чеберлоєвський, він ще раз готовий підтвердити: Тімур Тумгоєв воював на боці України проти російських гібридних сил.
https://www.google.com/amp/s/www.radiosvoboda.org/amp/29489944.html
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Імбіцил соєвий на читай, розвивайся недоумку
Генпрокуратура України видала російського громадянина Тімура Тумгоєва до Росії на запит її спецслужб. Це підтвердив речник ГПУ Андрій Лисенко наступного дня після екстрадиції, яка відбулася вночі 12 вересня. Це перший випадок співробітництва українських і російських спецслужб, який офіційно визнав Київ.
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Потому что Тімур Тумгоєв - исламист, ИГИЛовец, против которого воюет Западная коалиция во главе с США. А выдали тула, откуда пришел.
Ты же предлагаешь УКРЫВАТЬ ТЕРРОРИСТОВ международного масштаба!
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Це тобі слідком ******** особисто повідомив??
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Читай зевата:
https://www.longwarjournal.org/archives/2012/10/al_nusrah_front_comm.php
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То є сайт петерастів у мусульманскому світі? Экстрадированного в РФ Тумгоева приговорили к 18 годам колонии - Цензор.НЕТ 3787
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Наголошую, що підтвердження участі в АТО є підставою для ВІДМОВИ у видачі особи до РФ. Про це особисто Луценко наголошував не раз.
Приклад - кейс Г.Церцвадзе - на наступний день після того, як стало відомо про його участь в АТО, особу звільнено з-під варти, згодом відмовлено у видачі до РФ. Чи вже всі забули?
Рішення про видачу Тумгоєва винесено у жовтні 2016 - жодних свідчень/доказів участі в АТО від нього, його адвокатів, третіх осіб надано не було. "Свідки" з'явилися лише після фактичної передачі Тумгоєва іноземній державі (де вони були усі 2 роки, поки тривали судові процеси?).

https://www.facebook.com/LarysaSargan/videos/2198057016934477/
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Тобто я повинен повірити Юґіку, куму шоколадної свині??
Ти зовсім тупий бот) Грошей не будє Экстрадированного в РФ Тумгоева приговорили к 18 годам колонии - Цензор.НЕТ 9152
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Читай брехливий пєцєпасте:
Навесні 2017 року Комітет ООН з прав людини, до якого у справі Тумгоєва звернулися юристи Харківської правозахисної групи (ХПГ), заборонив українській владі екстрадицію до розгляду справи по суті.
Глущенко в коментарі Радіо Свобода наголосив, що на момент екстрадиції його клієнта заборона залишалася чинною, оскільки тривала процедура комунікації української сторони з Комітетом ООН з прав людини.
Тимур Тумгоєв - учасник північнокавказького антимосковського підпілля, боєць батальону ім. Шейха Мансура, який спільно з восьмим батальоном Української Добровольчої Армії ювоює на східному фронті проти московських окупантів.
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западная коалиция говоришь...пасе тебе в ж....у
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Неправда, это группировка не считается частью ИГИЛ, не считается таковой ни в США, ни в ООН, они воюют с Асадом и объявили войну рф, за участие в войне на стороне Асада, а также ведут войну против ИГИЛ, вот ссылка:
https://www.longwarjournal.org/archives/2015/07/officials-from-al-nusrah-front-ahrar-al-sham-vow-to-continue-fight-against-islamic-state.php
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Это неверно:
"В мае 2013 г. группировка «****** аль-Мухаджирин» объединилась с двумя другими отрядами исламистов и приняла своё название «Джейш-аль-Мухаджирин валь-Ансар». Командующим группировкой долгое время был человек, известный под псевдонимом «Абу 'Умар аш-Шишани»араб. - Абу Умар Чеченец. Позднее он вместе со своим отрядом перешёл на сторону Исламского государства. Начиная с октября 2012 г., «Джейш-аль-Мухаджирин валь-Ансар» вместе с «Фронтом ан-Нусра» принимала участие в боях за Алеппо
Т.е. эти ДВЕ группировки не одно и тоже

https://www.longwarjournal.org/archives/2012/10/al_nusrah_front_comm.php
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Нет, это была одна групировка, это один из их лидеров перешел на сторону ИГИЛ в 2012, а сама группировка не была частью ИГИЛ. Читайте сами информацию, которую постите:
Позднее он вместе со своим отрядом перешёл на сторону Исламского государства. Начиная с октября 2012 г., «Джейш-аль-Мухаджирин валь-Ансар» вместе с «Фронтом ан-Нусра» принимала участие в боях за Алепп.
Ну и русскоязычная версия википедии конечно источник.
Почитайте хотя бы английскую версию:
The group was briefly affiliated with the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) in 2013,[5] but after changes in leadership, it took an increasingly hostile stance against it.[
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Ну таки то . что он воевал добровольцем он сам и от прокуратуры и от суда скрывал . сообщили об этом его же коллеги из батальона Мансура уже после того как был передан . передать его раше насколько помню постановил Европейский суд по правам человека опять таки после того как он просрочил документы на пребывание в Украине .
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воевал задним числом Экстрадированного в РФ Тумгоева приговорили к 18 годам колонии - Цензор.НЕТ 2361
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Порох вместе с луциком предатели УКРАИНЫ!!!!!!МРАЗИ!!!!Защитника нашей родины ,отослать в страну,которая напала на нас и убивает наших люде каждый день. ЭТО -СВЕРХ ЦИНИЗМ!!!
РАСТРЕЛЯТЬ ВАС,ГНИД
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Відносно педролуцика підтримую на 100% . А от що робити з Зєльцом і його шіферами та менделями , який за місяць приніс стільки шкоди Україні ?
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Итого:
Украине нах не нужен алахакбар. Все, кто спекулирует на этой выдаче, хотят на деле превратить Украину в убежище ИСЛАМИСТОВ-ТЕРРОРИСТОВ международного масштаба!

Потому что Тімур Тумгоєв - исламист, ИГИЛовец, против которого воюет Западная коалиция во главе с США!!! А выдали туда, откуда пришел.

то . что он ЯКОБЫ воевал добровольцем он сам и от прокуратуры и от суда скрывал , сообщили об этом его же коллеги из батальона Мансура уже после того как был передан .
передать его раше постановил Европейский суд по правам человека опять таки после того как он просрочил документы на пребывание в Украине .
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только приехал он из Турции, а насколько я знаю закон о реадмиссии, выслать должны были в страну из которй заехал, а передали рф.
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Все зробили правильно.Заява на видачу за злочин-з країни громадянства,підстав для невидачі не було,ЄСПЛ підтвердив.А туркам він нафіг нада ?
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про заборону видачі Тумгоєва комітетом з прав людини ООН до завершення розгляду справи - але рішення комітету ООН для нас це не обов'язок Источник: https://censor.net.ua/r3086213
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Да. если Турция согласна. Главное то, что Украина не могла себе позволить его укрывать
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Если бы не отказывала, то выслали бы туда. Это токсичный персонаж - неужели непонятно?
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Если бы Турция отказалась, то ген прокуратура бы не упустила отмазать себя, вот видите, Турция не захотела, по-тому мы вынуждены были...
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Если Турция отказалась, то выдают туда. куда берут
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Это ты гнидота токсична для нашей страны,чего ты сидишь в Голландии и здесь ОШИВАЕШЬСЯ,КАЦАПСКАЯ ТВАРЮКА!!!!!
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Погрався в воїна аллаха,тепер буде час подумати.
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баран,він захищав Українську землю.
хотя буду на твоем языке-
что,нраицца когда наши защитники на рассейских тюрмах?
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Особисто МЕНІ ТАКИЙ захисник НАХ... не здався. Якось без мутних персонажів обійдемось.Защітнік...
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А кацапы честнейшие . чистейшие и лишнехромосомнопатриотные да . пригожинскодырявый интернетбоец
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Хохлы не предатели,а доверчивые, всяким проходимцам верим (О ВЛАСТЕ),а они нас имеют !!!!
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После Иловайска, Дебальцево и взорванных складов такая развязки была вполне очевидной..(
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Это позор Украины и личный позор мародеров и предателей Порошенка, Луценка и ост мразей . кто выполнил эту просьбу путлера . через Медведчука .
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Живим Тумгоєв з в'язниці не вийде, нажаль.. Прокуратура України, часів нікчемної каденції петі - свідомо видала його кацапам на заклання... В цьому - весь петя, та всі його прихвостні..
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Принимал ли Тумгоев участие в АТО?Экстрадированного в РФ Тумгоева приговорили к 18 годам колонии - Цензор.НЕТ 1948Муслим ЧеберлоевскийФото из открытых источников"Когда Тимур прилетел в Украину, он рассказал задержавшим его эсбэушникам, что хочет помогать своим братьям в нашем батальоне… Он подлечился и с прошлого года был зачислен в состав батальона, ему было выдано удостоверение. Служил и на базе, и на передовой. Регулярно ездил отмечаться к следователю в Харьков".Это слова Муслима Чеберлоевского, командира батальона им. Шейха Мансура (входящего в состав "Украинской добровольческой армии"). В комментарии "Фактам" он заявил, что Тумгоев все же участвовал в АТО. (отмазка)
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https://112.ua/glavnye-novosti/ukraina-ekstradirovala-v-rossiyu-cheloveka-po-zaprosu-fsb-eto-kak-voobshhe-462559.html
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Просто на цьому ресурсі не прийнято задавати питання-а що це за батальон такий в УДА ? Чим вони займаються ? Де брали участь ?Чому слова Мусліва повинні для мене бути авторитетом?
Що ви,накинуться,розірвуть-та як посмів,на наших добровольців-захисників !
Як на мене-фуфєльний батальон(рота,може,й буде),катаються по тилам,гроші з діаспори освоюють,ще й прихисток землякам дають,може іноді якийсь комбриг дозволяє на передовій постріляти.
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Луценко заявил, что доказательств участия Тумгоева в АТО нет
Европейский суд по правам человека дважды знакомился со всеми материалами дела гражданина России Тимура Тумгоева и решил: нет оснований считать, что он преследуется в РФ на политической, этнической или религиозной почве, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
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https://gordonua.com/news/war/lucenko-zayavil-chto-dokazatelstv-uchastiya-tumgoeva-v-ato-net-356953.html
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Твій луценко - такий самий брехун, як і ти.. Повірити словам когось із нікчемної сімейки чи то луценків, чи то порошенків - себе надурити..
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Для особо оЗЕбоченных:

"...Наголошую, що підтвердження участі в АТО є підставою для ВІДМОВИ у видачі особи до РФ. Про це особисто Луценко наголошував не раз.
Приклад - кейс Г.Церцвадзе - на наступний день після того, як стало відомо про його участь в АТО, особу звільнено з-під варти, згодом відмовлено у видачі до РФ. Чи вже всі забули?
Рішення про видачу Тумгоєва винесено у жовтні 2016 - жодних свідчень/доказів участі в АТО від нього, його адвокатів, третіх осіб надано не було. "Свідки" з'явилися лише після фактичної передачі Тумгоєва іноземній державі (де вони були усі 2 роки, поки тривали судові процеси?).

https://www.facebook.com/LarysaSargan/videos/2198057016934477/
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потом пэдрики "удивляются" почему совет Европы вернул рашистов....вернул и потому что Украина выдала рашие Тумгоева...
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Что бы там он ни сделал в Сирии, Украина - не Сирия. Нас их проблемы не должны волновать, а вот выдача ветерана войны, да еще и Рашке - только за это можно было убирать порошенко от власти.
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"Не важить, чи воював Тимур Тумгоєв за Україну. Тобто трохи важить - якщо так, то злочин прокурорських має додаткову обтяжуючу обставину, вони мають сісти ще й за державну зраду. Але якщо він навіть ніколи не замислювався про це - байдуже. Більше того, абсолютно не важить, чи був він дійсно причетний до "Ісламської Держави", чи воював у Сирії... Навіть якби його звинувачували у серійних вбивствах чи зґвалтуваннях - ніхто не мав права видати його до РФ. Ми мали б судити його тут у себе, або ж видати одній з тих країн, які дотримуються прав людини та бодай мінімальних стандартів правосуддя. РФ до таких країн не належить, і хоч наш генпрокурор "юрфаків не закінчував", про це навіть він не міг не чути... Про те ж, щоб видавати до РФ людину, яку звинувачують за політичним мотивом, звинувачують в тому що вона воювала проти РФ та злочинного режиму Асада...Хай би він навіть і у лавах ІДІЛ, "Аль Каїди", та хоч у лавах чорта лисого воював - про таке у країні, яка п'ятий рік відбиває збройну агресію РФ, просто не може йти мови! Точніше, не могло б, якби ми дійсно всі жили у цій, воюючій, Україні. Але нас знову ткнули носом у те, що наша війна - не для всіх та не про всіх".
(Є.Дикий)
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Петекантропы сейчас изо всех сил делают вид, что они не понимают о чем речь и всячески пытаются тупо заболтать подлейший поступок своего говнокомандующего.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономЕкстрадованого в РФ Тумгоєва засудили до 18 років колонії
 
 
 
 
 
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