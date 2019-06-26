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 Якщо окупанти не відведуть війська, сили ООС повернуться на позицію, - глава Станично-Луганської РДА Золкін

Українська сторона чекає на підтвердження від ОБСЄ інформації про те, що російсько-окупаційні війська розпочали зі свого боку відведення сил біля Станиці Луганської. Підтвердження має надійти до завтрашнього ранку. Якщо цього не станеться, українські військові повернуться на свої позиції.

Про це "Укрінформу" повідомив голова Станично-Луганської РДА Юрій Золкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми маємо отримати інформацію з тієї сторони, що наш противник теж зробив крок. Інформацію ми отримуємо лише через ОБСЄ. Зараз у мене немає даних, що ОБСЄ підтвердила, що наш противник теж зробив такий крок. Я думаю, що зранку вже буде зрозуміло", - зазначив Золкін.

Відповідаючи на питання, чи повернуться українські військові на свої позиції у разі, якщо російсько-терористичні війська не відведуть свої підрозділі, Золкін повідомив: "Так, все повернеться на вихідні позиції".

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Він запевнив, що Об'єднані сили не робитимуть наступні кроки, допоки не отримають підтвердження, що противник виконує свої зобов'язання. Водночас глава райдержадміністрації висловив сумнів у тому, що терористичні угрупування дотримуватимуться Мінських домовленостей. "У мене особисто дуже великі сумніви, що вони будуть робити те, що вони зобов'язані зробити", - підсумував Золкін.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні, 26 червня українські військові відійшли з однієї із позицій поблизу КПВВ "Станиця Луганська". За словами командувача Об'єднаних сил Олександра Сирського, це перший етап відведення сторін від околиць населеного пункту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134392
 
 
 Топ коментарі
 
Ага, это если к утру оккупанты не займут эти украинские позиции.
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Це щоб повернутися на залишені!!! добровільно!!!! зручні позиції, скільки людей потрібно покласти? Чи може ОБСЄ на чолі з Мирським і головнокомандуючим позиції повертати піде?
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Вже на Європейській буде... Зранку їде термос на роботу, дорога перекрита, красааа))) пів Києва стоїть у пробці)
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Мені ось цікаво. Яке слідуче місто, ЗЕ віддасть окупанту? Маріуполь, Славянськ чи повністю капітулює? Воно тількі місяць при владі, а вже від нього нудить.
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Договариваться с козломордыми свиносабаками ??? Якщо окупанти не відведуть війська, сили ООС повернуться на позицію, - глава Станично-Луганської РДА Золкін - Цензор.НЕТ 1776
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А говорили що по сигналу з ракетниці всі розійшлися, а тут така обісрака...
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЯкщо окупанти не відведуть війська, сили ООС повернуться на позицію, - глава Станично-Луганської РДА Золкін
 
 
 
 
 
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