 Якщо окупанти не відведуть війська, сили ООС повернуться на позицію, - глава Станично-Луганської РДА Золкін

Про це "Укрінформу" повідомив голова Станично-Луганської РДА Юрій Золкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми маємо отримати інформацію з тієї сторони, що наш противник теж зробив крок. Інформацію ми отримуємо лише через ОБСЄ. Зараз у мене немає даних, що ОБСЄ підтвердила, що наш противник теж зробив такий крок. Я думаю, що зранку вже буде зрозуміло", - зазначив Золкін.

Відповідаючи на питання, чи повернуться українські військові на свої позиції у разі, якщо російсько-терористичні війська не відведуть свої підрозділі, Золкін повідомив: "Так, все повернеться на вихідні позиції".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відведення українських підрозділів відбулося в районі Станиці Луганської

Він запевнив, що Об'єднані сили не робитимуть наступні кроки, допоки не отримають підтвердження, що противник виконує свої зобов'язання. Водночас глава райдержадміністрації висловив сумнів у тому, що терористичні угрупування дотримуватимуться Мінських домовленостей. "У мене особисто дуже великі сумніви, що вони будуть робити те, що вони зобов'язані зробити", - підсумував Золкін.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні, 26 червня українські військові відійшли з однієї із позицій поблизу КПВВ "Станиця Луганська". За словами командувача Об'єднаних сил Олександра Сирського, це перший етап відведення сторін від околиць населеного пункту.