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 Справу "Корвалолу" поки не виграла жодна зі сторін, - адвокат

Суперечка за торгову марку "Корвалол Corvalolum" між фармацевтичними компаніями "Фармак" і "Дарниця" (обидві - Київ) поки не виграно жодною зі сторін.

Судові розгляди триватимуть. Про це повідомив партнер юридичної компанії AEQUO Олександр Мамуня, що представляє інтереси "Дарниці", коментуючи рішення Великої палати Верховного Суду від 25 червня, передає УНІАН.

"У цій справі раніше було два рішення нижчих судів. Суд першої інстанції вирішив на користь "Фармак", суд апеляційної інстанції - на користь "Дарниці". Обидва рішення - і першої, і другої інстанції - 25 червня були скасовані. Відповідно, суд не віддав перевагу ні одній, ні іншій стороні", - пояснив юрист. За його словами, оскільки Верховний суд направив справу на повторний розгляд до суду першої інстанції, можна сказати, що судді фактично запропонували сторонам розглянути справу з самого початку. Мамуня також підкреслив, що зараз "Дарниця" має законне право випускати препарат "Корвалол-Дарниця".

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"На сьогодні "Фармак" не володіє добре відомим знаком "Корвалол". У реєстрі добре відомих знаків він відсутній, оскільки був вилучений за рішенням апеляційного суду", - пояснив адвокат. Як повідомлялося, "Фармак" прагне скасувати реєстрацію препарату "Корвалол-Дарниця", вважаючи себе єдиним законним правовласником торгового знака "Корвалол Corvalolum". Судове протистояння триває з 2004 року. У 2011 році "Фармак" остаточно програв спір, однак у 2017-му вирішив відновити його. Апеляційна палата Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) визнала позначення "Корвалол Corvalolum" добре відомим стосовно"Фармак". Однак у 2018 році Київський апеляційний господарський суд за апеляційною скаргою "Дарниці" скасував це рішення. ПрАТ "Фармак" засноване в 1925 році. Є однією з найбільших фармкомпаній України.

У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 25,16% - до 1,05 млрд грн. ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" засноване в 1930 році. Є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Портфель компанії включає близько 250 найменувань готових лікарських засобів. У 2018 році "Дарниця" збільшила чистий прибуток на 31,3%, до 449,134 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134391
 
 
 Топ коментарі
 
Они уже возросли. После прихода к влсти барыги-мародера. Платежки, нищенские пенсии-зарплаты, цены..... Корвалол популярен уже не только среди пенсионеров.
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Та скока тама той Ылиты!
🤣
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Они к заднице прикладывали портрет порошенко,болезни как рукой снимало
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О пенсионерах думают - за них и бьются.
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За нариков они бьются, а не за пенсионеров. Справу "Корвалолу" поки не виграла жодна зі сторін, - адвокат - Цензор.НЕТ 3161 Вернее за производство фенобарбитала.
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Мы на пороге корвалольных войн с бабульками-титушками.
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Ну, с приходом команды узеленского к власти, продажи корвалола точно возрастут.
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Они уже возросли. После прихода к влсти барыги-мародера. Платежки, нищенские пенсии-зарплаты, цены..... Корвалол популярен уже не только среди пенсионеров.
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Сторчаться на барбитуре, если ты неудачник - это твой выбор.
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Там одни школьные учителя после зарплаты цистерны две вылакают. А еще зеботам обмывать корвалолом крайне удачную шутку Зе о снижении тарифов! До них с трудом доходит и Герус им все недавно растолковывал.
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Та Я про тебе Ылітник і твоїх свинопесиків..
😁
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Та писал бы уже не тая и про своих роялецелователей.
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Зроби щеплення від сказу, свиноПЕСику...
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Я тут до чого? Нехай твій хазяїн тобі робить...
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Они к заднице прикладывали портрет порошенко,болезни как рукой снимало
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Зеботы то писей о рояль трутся, то задницей о портреты, то в любых комбинациях перечисленных вещей и органов... Перекрашивайте зеленую команду в голубую...
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Можем тебя перекрасить,поймаем и перекрасим
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Вы только ту штуку у Зе поймаете, которой он на рояле играет. Причем, тем местом, которым вы о портреты третесь.
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Ты шо на парад ходил,мыслишки у тебя с голубоватым оттенком
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Ну, давайте посмотрим, кто тут первым про задницы писать начал? Да еще и с элементами пигмалионизма... Да это же Алексей Мурманцев!
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Говорят, препарат корвалол (как и валидол) - это фуфломицин, т. е., ни хрена не помогает сердцу.
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Он помогает, но так себе. В его составе есть фенобарбитал, на него люди преклонного возрачта легко подсаживаются на него. А он очень медленно выводится и может прилично накапливаться, особенно учитывая замедленный метаболизм у пожилых людей.

Как разовое средство - нормально, но каждый день его лучше не пить. Ну и водителям его нельзя.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоСправу "Корвалолу" поки не виграла жодна зі сторін, - адвокат
 
 
 
 
 
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