 Справу "Корвалолу" поки не виграла жодна зі сторін, - адвокат

Судові розгляди триватимуть. Про це повідомив партнер юридичної компанії AEQUO Олександр Мамуня, що представляє інтереси "Дарниці", коментуючи рішення Великої палати Верховного Суду від 25 червня, передає УНІАН.

"У цій справі раніше було два рішення нижчих судів. Суд першої інстанції вирішив на користь "Фармак", суд апеляційної інстанції - на користь "Дарниці". Обидва рішення - і першої, і другої інстанції - 25 червня були скасовані. Відповідно, суд не віддав перевагу ні одній, ні іншій стороні", - пояснив юрист. За його словами, оскільки Верховний суд направив справу на повторний розгляд до суду першої інстанції, можна сказати, що судді фактично запропонували сторонам розглянути справу з самого початку. Мамуня також підкреслив, що зараз "Дарниця" має законне право випускати препарат "Корвалол-Дарниця".

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"На сьогодні "Фармак" не володіє добре відомим знаком "Корвалол". У реєстрі добре відомих знаків він відсутній, оскільки був вилучений за рішенням апеляційного суду", - пояснив адвокат. Як повідомлялося, "Фармак" прагне скасувати реєстрацію препарату "Корвалол-Дарниця", вважаючи себе єдиним законним правовласником торгового знака "Корвалол Corvalolum". Судове протистояння триває з 2004 року. У 2011 році "Фармак" остаточно програв спір, однак у 2017-му вирішив відновити його. Апеляційна палата Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) визнала позначення "Корвалол Corvalolum" добре відомим стосовно"Фармак". Однак у 2018 році Київський апеляційний господарський суд за апеляційною скаргою "Дарниці" скасував це рішення. ПрАТ "Фармак" засноване в 1925 році. Є однією з найбільших фармкомпаній України.

У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 25,16% - до 1,05 млрд грн. ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" засноване в 1930 році. Є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Портфель компанії включає близько 250 найменувань готових лікарських засобів. У 2018 році "Дарниця" збільшила чистий прибуток на 31,3%, до 449,134 млн грн.