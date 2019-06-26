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 Політика України
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Все про:Зеленський (1830) НАТО (2015) Донбас (12215) Мун Мадлен (3)

 Президент ПА НАТО Мун попросила Зеленського організувати її візит на Донбас

Президент Парламентської асамблеї НАТО Мадлен Мун запропонувала Президенту України Володимиру Зеленському звозити її в зону конфлікту на Донбасі.

Про це Мун заявила на брифінгу в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"Ми почали діалог. Я також запропонувала президенту, якщо він захоче це зробити, організувати візит у зону конфлікту на Донбасі, щоб я могла побачити своїми очима і потім чітко відзвітувати перед Парламентською асамблеєю про те, що там побачила", - сказала вона.

Також Мун повідомила, що президента України Володимира Зеленського чекають на засіданні Парламентської асамблеї НАТО, яка відбудеться в Лондоні восени цього року.

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"Я щойно мала першу, зі, сподіваюся, цілої низки зустрічей і цікавих розмов із новим президентом паном Зеленським. Ми обговорили майбутню співпрацю між Україною, в тому числі президентом, з Парламентською асамблеєю НАТО. У нас тут заплановані дві майбутні зустрічі", - сказала Мун.

Вона зазначила, що одна з цих зустрічей стосується спостереження за виборами до Верховної Ради в липні.

"Також я запросила президента приєднатися до нас на щорічній осінній сесії Парламентської асамблеї восени. Сподіваюся, він зможе приїхати і звернутися до Асамблеї. Будуть представлені два звіти, які розглядатимуться на щорічній Парламентської асамблеї в Лондоні. Один із них стосується безпосередньо України, в тому числі ситуації щодо безпеки. Друга доповідь стосується санкцій", - зазначила вона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134389
 
   
 Топ коментарі
 
Давайте краще депутатів ПАСЕ, одразу на підвали.
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Пусть берет с собой этих даунов из ПАСЕ и на ноль их всех
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нашла кого просить свозить на передовую...он и сам не особый туда ходок. Президент ПА НАТО Мун попросила Зеленского организовать ее визит на Донбасс - Цензор.НЕТ 3181
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Давайте краще депутатів ПАСЕ, одразу на підвали.
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Был на днях в Бердянске, время от времени слышно глухое уханье взрывов со стороны Мариуполя! Такой диссонанс - идёшь вдоль пляжа - люди загорают, пьют пиво в кафе, а на горизонте - БА-БАХ! БА-БАХ!

Когда возвращался обратно встретил на вьезде в город и по трассе очень много авто на дипломатических номерах - едущих в Бердянск
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Пусть берет с собой этих даунов из ПАСЕ и на ноль их всех
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коментар відмічено як спам  
 
пусть обменяют ее на моряков
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а от и повод на колени грохнуться перед даунбасянцами - поперло короче....
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Нормально, и продвигать идею настоящего перемирия с миротворцами и без обстрелов.
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Тобто ти за прямі перемовини із сепарами?
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Я за двустороннее выполняющееся перемирие с гарантиями миротворцев ООН, а кто с кем будет вести переговоры ради этого - мне наплевать.
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О як почав говорити! А це і є визнання сепарів та ордло незалежними від України. Тобто ти сепар.
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Нет, ты обычный соевый манипулятор, сознательно подменяющий понятия "независимый" и "неконтролируемый".
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Коли будеш писати українською сепар? Ти підмінив те, що з вашими сепарами перемовини не ведуть. Твої сепари не є визнаними суб'єктами з якими ведуть перемовини. Зрозумів, сепар?
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Ради перемирия и введения миротворцев переговоры пусть ведутся хоть с чертом, как их вели когда надо было поменять пленных. Потому как перемирие ни устанавливает новых границ, ни меняет государственный устрой Украины.
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Брехня. Перемовини ведуть лише з рівними. Ще раз кажу, що ви маєте сепарські погляди і тому ви є сепаром.
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Вони "ради миру" хочуть приєднати Україну до ордло
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Так путина пусть попросит! его банда как раз вернулась!
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Чтоб увидеть истину надо ехать туда без предупреждения и переодеться в обычного человека. А так их встретят с караваем и ...
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точно)) и ещё мастер заголовков скромно, стесняясь, добавил в конце "Также я пригласила президента присоединиться к нам на ежегодной осенней сессии Парламентской ассамблеи осенью..."
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Дык посмотрит, а потом скажет вова, дай денег а? А то я скажу что, у вас там тихо спокойно и нет никакой войны. Грамотно подошла к вопросу.
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Узеленский сам по себе зона конфликта так шо и ехать никуда не надо просто послушайте шо оно несёт
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Только везти ее надо не туда, где Владимир Александрович рассекал в голубой рубашке прямо на самой передовой....якобы... Президент ПА НАТО Мун попросила Зеленского организовать ее визит на Донбасс - Цензор.НЕТ 445
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За тымчука нужно разменять предателей рабиновича и шуфрича с журнашлюхами которые остались на зик. Предательских журнашлюх на 112 newsone на размен на тымчука
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нашла кого просить свозить на передовую...он и сам не особый туда ходок. Президент ПА НАТО Мун попросила Зеленского организовать ее визит на Донбасс - Цензор.НЕТ 3181
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Так вона тому його і прохала, що хоча побачити з якого борошна страждання Президент ПА НАТО Мун попросила Зеленского организовать ее визит на Донбасс - Цензор.НЕТ 5166 він зроблений.
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І чи може він очолити державний будуй у військові годинники - чи не почне спонтанно здавати паркан сечі на аналіз, якщо раптом почнуть стріляти зі стовбурів артилерійських знарядь Президент ПА НАТО Мун попросила Зеленского организовать ее визит на Донбасс - Цензор.НЕТ 7667
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Звичайно йому все по силах, а якщо не буде виходити лайно із його стовбура, то прибіжить зекоманда і почне кидатися лайном, яке вони загорнули у методички.
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почему? - рубаха синяя знаете как маскирует?
а если еще мигалку на каске, но то потом....
я бы ее внедрил в плане подготовки к вступлению в нато..
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надеюсь тетка додумается проверить по GPS куда её отвезут, а то завезёт клоун куда-нидь под Киев и скажет "вот видите всё тихо-мирно у нас, не зовёте меня в НАТО? Ну и не надо."
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Вангую сценарій:
- перед візитом Мун (не тої, що вночі на небі світить, а з НАТО) "повсранцям" дадуть суворий наказ не фулюганити;
- вона приїздить - а там все спокійно;
- НАТО заявляють, що жодної війни там нєтутя, не кажучи вже про кацапів;
- черговий злив України та тріумф кацапів.
Покладіть мій комент собі у кишеню. Тут і парфумів викликати не треба, щоб спрогнозувати. Сценарій під назвою "готуємось, такого-то числа до нас РАПТОВО їде ревізор".
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сепары будут ходить строем по передку, в стволах цветочки, в блиндажах картинки про мечту о мире и т.д. Сына полка может заведут.
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Шо мы имеем в украинской Власти, через совсем скоро?
-- коммуняк, кацапов, сепаров, банкротов, жидов, жлобов и диллетантов...
...и, шоб попасть в Зону Конфликта, надо будет только до Польско-Украинской границы доехать...
Мадлен Мун и без Зели обойдётся -- сама допхается -- тут недалеко...
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Круто, відчуваю ваше київське походження!
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під обстріли?відвезти..чи накрити стіл прям на передовій?
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Если уж она хочет поехать посмотреть, то должна побывать с двух сторон линии разграничения. Для полноты картины.
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если проведет по тем местам, где сам был на передовой, то и выезжать на донбасс не придется и безопасно будет
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на сафари на мелкую дамбасню просится. это хорошо.
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Что-то мне подсказывает не будет ни одного обстрела, мало того, срочно все отремонтируют и покрасят.
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Клоуну легче шаурмы пожрать да в фонтане покупаться А там сыкотно
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Ща казломордые ЗАВЕРЕСЧАТЬ!!!: НАТО НАСТУПАЕТ!
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НАТО - це чи не єдина організація, з якою треба співпрацювати, бо на псевдодемократичне ПАСЕ сподіватись нічого!
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