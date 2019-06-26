 Президент ПА НАТО Мун попросила Зеленського організувати її візит на Донбас

Про це Мун заявила на брифінгу в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.
"Ми почали діалог. Я також запропонувала президенту, якщо він захоче це зробити, організувати візит у зону конфлікту на Донбасі, щоб я могла побачити своїми очима і потім чітко відзвітувати перед Парламентською асамблеєю про те, що там побачила", - сказала вона.
Також Мун повідомила, що президента України Володимира Зеленського чекають на засіданні Парламентської асамблеї НАТО, яка відбудеться в Лондоні восени цього року.
"Я щойно мала першу, зі, сподіваюся, цілої низки зустрічей і цікавих розмов із новим президентом паном Зеленським. Ми обговорили майбутню співпрацю між Україною, в тому числі президентом, з Парламентською асамблеєю НАТО. У нас тут заплановані дві майбутні зустрічі", - сказала Мун.
Вона зазначила, що одна з цих зустрічей стосується спостереження за виборами до Верховної Ради в липні.
"Також я запросила президента приєднатися до нас на щорічній осінній сесії Парламентської асамблеї восени. Сподіваюся, він зможе приїхати і звернутися до Асамблеї. Будуть представлені два звіти, які розглядатимуться на щорічній Парламентської асамблеї в Лондоні. Один із них стосується безпосередньо України, в тому числі ситуації щодо безпеки. Друга доповідь стосується санкцій", - зазначила вона.
Когда возвращался обратно встретил на вьезде в город и по трассе очень много авто на дипломатических номерах - едущих в Бердянск
борошнастраждання він зроблений.
а если еще мигалку на каске, но то потом....
я бы ее внедрил в плане подготовки к вступлению в нато..
- перед візитом Мун (не тої, що вночі на небі світить, а з НАТО) "повсранцям" дадуть суворий наказ не фулюганити;
- вона приїздить - а там все спокійно;
- НАТО заявляють, що жодної війни там нєтутя, не кажучи вже про кацапів;
- черговий злив України та тріумф кацапів.
Покладіть мій комент собі у кишеню. Тут і парфумів викликати не треба, щоб спрогнозувати. Сценарій під назвою "готуємось, такого-то числа до нас РАПТОВО їде ревізор".
-- коммуняк, кацапов, сепаров, банкротов, жидов, жлобов и диллетантов...
...и, шоб попасть в Зону Конфликта, надо будет только до Польско-Украинской границы доехать...
Мадлен Мун и без Зели обойдётся -- сама допхается -- тут недалеко...
Пять лет возил меня по всем своим кондитерским.