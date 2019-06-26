 Трамп і Путін зустрінуться 28 червня, на порядку денному - Україна

Зустріч триватиме близько години і пройде за участю команд обох президентів. Про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Глави двох країн планують обговорити загальний стан двосторонніх справ, питання стратегічної стабільності і регіональні конфлікти. Маються на увазі Україна, Сирія, Корейський півострів, Афганістан, Венесуела, і "іранська програма".
Напередодні в адміністрації США заявили, що зустріч Трампа і Путіна в Осаці стане однією з серії особистих зустрічей Трампа з декількома зарубіжними лідерами. Глава Ради з міжнародних відносин США Річард Хаасс тоді заявив, що для успіху зустрічі в Осаці "нічого не підготовлено". Він зазначив, що відносини між Москвою і Вашингтоном "у поганому стані".
Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси:
- Схоже на те, що ми до кінця не розуміємо - що відбувається у відносинах України і Росії. Довгий час екс президент Порошенко переконував нас, що український народ чітко визначився зі своїм вибором, але виходячи з результатів останніх президентських перегонів, це м'яко кажучі не зовсім так.
- Конфлікт між Україною і Росією є сусідським непорозумінням політиків. Український народ зацікавлений у добрих відносинах з Росією. Взагалі все це не наша справа.
- Європа не повинна битися за американські інтереси в Україні. До того ж цього не бажає і сам український народ.
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.
Те, ради вежливости, аннулировали шенгенские визы отравителям...
Да на что вы надеетесь!
Будапештского меморандума вам мало, принятие РФ в ПАСЕ- мало, оккупации Донбасса и Крыма - мало.
Верить надо в себя и в свои силы ,а не в дядю Сема или старушку Европу!
Дело долгое, а с такими проходимцами как Петя, нам ничего не светит.
1. "Верить надо в себя и в свои силы ,а не в дядю Сема или старушку Европу!"Неистово плюсую.2. "... такими проходимцами как Петя ... "Не обсуждай, что Петя сделал для Украины, обсуди, что лично ты сделал для Ненькi.
Надіюсь, що наші "партнери" цим не скористаються... Ато в ПАРє вже європейці показали своє справжнє рило і "європейські" цінності...
Аби грошi...
зеля украл из бюджета больше, бегая от налогов, мог бы и заплатить
))))) дешОвка оно
Максим Мирович @maxim_nm 5 ч.5 часов назад
Хорошая купажная летняя коллекция от лучших фонфурье на замену резко испортившемуся грузинскому вину:
Чому вони заламують ратиці та переможно звинувачують Зеленського в тому, що його не запросили на саміт G20, а тріумфальну участь у таких самітах Порошенка з гідністю приховують?
Им будет неприятный сюрприз про СП-2 и кое что ещё