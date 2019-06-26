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 Трамп і Путін зустрінуться 28 червня, на порядку денному - Україна

Президенти США Дональд Трамп і Росії Володимир Путін зустрінуться 28 червня на полях саміту Великої Двадцятки в Осаці (Японія).

Зустріч триватиме близько години і пройде за участю команд обох президентів. Про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Глави двох країн планують обговорити загальний стан двосторонніх справ, питання стратегічної стабільності і регіональні конфлікти. Маються на увазі Україна, Сирія, Корейський півострів, Афганістан, Венесуела, і "іранська програма".

Напередодні в адміністрації США заявили, що зустріч Трампа і Путіна в Осаці стане однією з серії особистих зустрічей Трампа з декількома зарубіжними лідерами. Глава Ради з міжнародних відносин США Річард Хаасс тоді заявив, що для успіху зустрічі в Осаці "нічого не підготовлено". Він зазначив, що відносини між Москвою і Вашингтоном "у поганому стані".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Трамп і Путін на зустрічі в рамках G20 говоритимуть про звільнення українських моряків, - Клімкін. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134387
 
 
 Топ коментарі
 
Так і було, при Порошенкові. І Україна, вато, пишеться з великої літери, на відміну від рашки
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Пуйло уже натирает свои новенькие лабутены
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теперь пиндосы сдавать Украину будут
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а ее уже сдали
Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси:
- Схоже на те, що ми до кінця не розуміємо - що відбувається у відносинах України і Росії. Довгий час екс президент Порошенко переконував нас, що український народ чітко визначився зі своїм вибором, але виходячи з результатів останніх президентських перегонів, це м'яко кажучі не зовсім так.
- Конфлікт між Україною і Росією є сусідським непорозумінням політиків. Український народ зацікавлений у добрих відносинах з Росією. Взагалі все це не наша справа.
- Європа не повинна битися за американські інтереси в Україні. До того ж цього не бажає і сам український народ.
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.
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Петиное "об украине не без украины будет"?
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Так і було, при Порошенкові. І Україна, вато, пишеться з великої літери, на відміну від рашки
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После встречи Трампа и Путина пост в фейсбуке: "Я разочарован...Наши американские партнёры не дослушались к нам".
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Як продумано працюють тролі. Трамп в них "друг путіна", хоча США мабуть єдина країна, котра нам реально допомогла та допомагає в цій війні. А західні європейці, котрі допомагали путіну проти нас з 2014 року - хороші люди, "партнери".
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Трамп ≠ США. США помогают как страна, а Трамп во многом ставит палки в колёса (уже как 3 года игнорирует наложение санкций на парашку)
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За Скрипалей сам не ввёл, да ещё и саботировал ЕС.
Те, ради вежливости, аннулировали шенгенские визы отравителям...
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Коли були президентські перегони в США почитував "українську" "правду" (є такий сайт). Так от там кожен божий день на протязі 3-4 місяців виходили статєйки продажних публіцистів, про те яка Трамп ганебна людина, що він чай з цукром п'є тощо. В унісон цього напряму поливу працювали інші українські ЗМІ, вірніше "українські". Я вже не кажу про антиамериканську діяльність провокаторів (лєщенко і компанія). І на що ви чекаєте після цього: що людині будуть систематично плювати у писок, а вона вам руки цілуватиме. Хоча американці нас все одно підтримують, Зрозуміло ж що не за красиві очі, а тому ще їм вигідно. Але і на тому дяка.
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Хочется верить, что Осака-2019 не станет для Украины Мюнхеном-1938..
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Хочется верить, что Осака-2019 не станет для Украины Мюнхеном-1938..

Да на что вы надеетесь!
Будапештского меморандума вам мало, принятие РФ в ПАСЕ- мало, оккупации Донбасса и Крыма - мало.
Верить надо в себя и в свои силы ,а не в дядю Сема или старушку Европу!
Дело долгое, а с такими проходимцами как Петя, нам ничего не светит.
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петя??? ))))) ну и публика эти зебилы ))))))))))))
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As As ed2896ce

1. "Верить надо в себя и в свои силы ,а не в дядю Сема или старушку Европу!"Неистово плюсую.2. "... такими проходимцами как Петя ... "Не обсуждай, что Петя сделал для Украины, обсуди, что лично ты сделал для Ненькi.
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Зараз Україна дуже слабка - недосвічений гарант, ВР і кабмін, що "доживають" останні тижні, риго і соєва сволота, що преться до влади і скуповує все, включно з судами і цілими телеканалами...
Надіюсь, що наші "партнери" цим не скористаються... Ато в ПАРє вже європейці показали своє справжнє рило і "європейські" цінності...
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😂 Штанишки проверь там Порох не насрал тебе? А то у вас Зесептиконов частенько это в последнее время. Про покупают суды особый перл 😁
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Я і не за Петра, і не за Зе і тим більше проти риг. Так що ідіть в дупу, пане порохобот.
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Ато в ПАРє вже європейці показали своє справжнє рило і "європейські" цінності...

Аби грошi...
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там сумма 33 млн евро.
зеля украл из бюджета больше, бегая от налогов, мог бы и заплатить
))))) дешОвка оно
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да не подъемно для бени, он так обнищал..)))
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***** небось со своим пойлом едет Трамп и Путин встретятся 28 июня, на повестке дня - Украина - Цензор.НЕТ 6890

Максим Мирович‏ @maxim_nm 5 ч.5 часов назад

Хорошая купажная летняя коллекция от лучших фонфурье на замену резко испортившемуся грузинскому вину:

Трамп и Путин встретятся 28 июня, на повестке дня - Украина - Цензор.НЕТ 2084
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если хохлы такие тупорылые, пусть идут в рашку за обрезанным зеленым "моисеем", но не 40 лет, как в еврейской песне-шаг вперед и два назад, а сразу. наХ рубить хвост собаки по кусочку. пусть пуйло отстегнет нормальным 25% украинцам по 100 000$ на переезд и мы свалим, у плешивого карлика бабла море! будет единое государство, сокращенно ЕВ-РО.
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украина опять объект чужой торговли... спасибо зебилам. это их выбор
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Стало известно что скажет Трамп кремлёвскому ******:
Трамп и Путин встретятся 28 июня, на повестке дня - Украина - Цензор.НЕТ 5100


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Млин. "На повестке дня Украина" - а по истеричным заявам запоребриковых в Украине "гражданская война"! Эуропа вчера, поверив запоребриковым лицемерам ипанулась вконец. Будем посмотреть, что стало с США.
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А де істеричні заяви скапцанілих петріотів про зраду Америки та продажність Трампа?
Чому вони заламують ратиці та переможно звинувачують Зеленського в тому, що його не запросили на саміт G20, а тріумфальну участь у таких самітах Порошенка з гідністю приховують?
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А Путін з Трампом знають про такий порядок денний їхньої зустрічі?
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Трамп очень зол продажным решением евробарыг в ПАСЕ.
Им будет неприятный сюрприз про СП-2 и кое что ещё
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**** при Пороху Україну не обговорювали на самітах без участі України.
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да ладно ? И за забором Белого дома это не твой Рошенка выступал, а кто-то другой ?
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономТрамп і Путін зустрінуться 28 червня, на порядку денному - Україна
 
 
 
 
 
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