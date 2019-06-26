 Трамп і Путін зустрінуться 28 червня, на порядку денному - Україна

Зустріч триватиме близько години і пройде за участю команд обох президентів. Про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Глави двох країн планують обговорити загальний стан двосторонніх справ, питання стратегічної стабільності і регіональні конфлікти. Маються на увазі Україна, Сирія, Корейський півострів, Афганістан, Венесуела, і "іранська програма".

Напередодні в адміністрації США заявили, що зустріч Трампа і Путіна в Осаці стане однією з серії особистих зустрічей Трампа з декількома зарубіжними лідерами. Глава Ради з міжнародних відносин США Річард Хаасс тоді заявив, що для успіху зустрічі в Осаці "нічого не підготовлено". Він зазначив, що відносини між Москвою і Вашингтоном "у поганому стані".

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