 Впровадження стандартів НАТО у ЗСУ почнеться з 2020 року. Ця робота не повинна бути імітацією, - Зеленський

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ.

Перш за все, процес торкнеться підготовки армії, сказав Зеленський після заслуховування доповіді начальника Генерального штабу - головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака.

"Ця робота не повинна бути імітацією, а реальними кроками реформування української армії відповідно до стандартів Північноатлантичного альянсу. При цьому ми маємо пам'ятати, що основною цінністю є людина", - зазначив Зеленський.

Він наголосив на необхідності підвищення інтенсивності впровадження оборонної реформи і закликав звернути особливу увагу на реформування управління ЗСУ.

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