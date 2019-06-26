 Впровадження стандартів НАТО у ЗСУ почнеться з 2020 року. Ця робота не повинна бути імітацією, - Зеленський

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ.
Перш за все, процес торкнеться підготовки армії, сказав Зеленський після заслуховування доповіді начальника Генерального штабу - головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака.
"Ця робота не повинна бути імітацією, а реальними кроками реформування української армії відповідно до стандартів Північноатлантичного альянсу. При цьому ми маємо пам'ятати, що основною цінністю є людина", - зазначив Зеленський.
Він наголосив на необхідності підвищення інтенсивності впровадження оборонної реформи і закликав звернути особливу увагу на реформування управління ЗСУ.
В Украине эти "стандарты НАТО" уже ПЯТЬ ЛЕТ ВВОДЯТСЯ!!!
А блаЗЕнь их только собирается начать вводить через 1,5 года.
Он вообще преЗЕдент Украины или какой-то другой страны?!