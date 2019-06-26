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Все про:армія (2493) Зеленський (1830) НАТО (2015)

 Впровадження стандартів НАТО у ЗСУ почнеться з 2020 року. Ця робота не повинна бути імітацією, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з 2020 року має розпочатися впровадження стандартів і процедур НАТО в діяльності Збройних сил України.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ.

Перш за все, процес торкнеться підготовки армії, сказав Зеленський після заслуховування доповіді начальника Генерального штабу - головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака.

"Ця робота не повинна бути імітацією, а реальними кроками реформування української армії відповідно до стандартів Північноатлантичного альянсу. При цьому ми маємо пам'ятати, що основною цінністю є людина", - зазначив Зеленський.

Він наголосив на необхідності підвищення інтенсивності впровадження оборонної реформи і закликав звернути особливу увагу на реформування управління ЗСУ.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134386
 
 
 Топ коментарі
 
Они скоро и безвиз введут и ассоциацию с ЕС подпишут Внедрение стандартов НАТО в ВСУ начнется с 2020 года. Эта работа не должна быть имитацией, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4190
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Andriy Kalnyshevsky - тоже заметили, да?

Зю ссыт в глаза совсем не стесняясь...
Шут гороховый...
У нас комиссия Украина-НАТО уже 5 лет работает...
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ЗАчем стандарты НАТО, если ты отводишь ВСУ и отдаешь земли оккупантам? Бабла отмыть? Нажиться на армии? Ну понятно, тебе не впервой тыреные у страны деньги отмывать, в Привате хорошу. школу прошел
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Петя их и не собирался вводить,была одна показуха.Разве можно было в начале войны уволить всех пронатовских генералов,убрать адмирала Кабаненко и Смешко и др. а поставить полного придурка адмирала Тенюха.. Внедрение стандартов НАТО в ВСУ начнется с 2020 года. Эта работа не должна быть имитацией, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2595
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Справедливости ради: Тенюха назначил Турчинов, причем в такой ситуации, когда думать о выборе было особенно некогда; и пробыл Тенюх и.о. министра всего месяц, а потом его сменил тоже назначенный Турчиновым генерал Коваль. А Порошенко, став президентом, назначил министром сперва лично ему преданного Гелетея, и только, когда непригодность Гелетея стала всем бить в глаза, назначил Полторака.
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вчіть, вчіть зебілів... Хоча би історії... Хоча... вони настільки зебіли, що нездатні навчатися.
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Министр обороны в Украине -никто,и звать его Никак.Должность завхоза,причём гражданская.Главный-президент и НГШ. За провалы 5 лет-спрос с Муженко и Пораженко.
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Внедрение стандартов НАТО в ВСУ начнется с 2020 года. Эта работа не должна быть имитацией, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7083бегать в светлых рубашках и броники жопой одевать научат? Внедрение стандартов НАТО в ВСУ начнется с 2020 года. Эта работа не должна быть имитацией, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7083
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Кому верить: генералам НАТО, которые высоко оценили процесс подготовки ВО сил Украины или президенту Зеленскому ???
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Это надо было начинать вчера,а не шаурму жрать и в фонтанах резвиться
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ЛЖИВЫЙ ПОПУЛИСТ!
В Украине эти "стандарты НАТО" уже ПЯТЬ ЛЕТ ВВОДЯТСЯ!!!
А блаЗЕнь их только собирается начать вводить через 1,5 года.
Он вообще преЗЕдент Украины или какой-то другой страны?!

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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВпровадження стандартів НАТО у ЗСУ почнеться з 2020 року. Ця робота не повинна бути імітацією, - Зеленський
 
 
 
 
 
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