 ЦВК шляхом жеребкування визначила порядок розміщення партій у бюлетені. СПИСОК

Про це повідомляє "Опора", передає Цензор.НЕТ.

У жеребкуванні взяла участь 21 партія, за кожною з якої був закріплений порядковий номер у бюлетені.

"Опозиційний блок" "Сила і честь" ВО "Батьківщина" "Патріот" "Сила людей" "Опозиційна платформа – За життя" "Партія зелених України" ВО "Факел" об’єднання "Самопоміч" "Європейська солідарність" "Українська стратегія Гройсмана" "Громадянська позиція" "Соціальна справедливість" "Слуга народу" "Сила права" "Радикальна партія" "Партія Шарія" "Голос" "Незалежність" "Аграрна партія" ВО "Свобода"

Слід також зазначити, що відповідно до судових рішень можливий повторний розгляд реєстрації деяких партій, наприклад, "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі. Якщо партія буде зареєстрована, жеребкування треба буде проводити заново.

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