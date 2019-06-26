 ЦВК шляхом жеребкування визначила порядок розміщення партій у бюлетені. СПИСОК

Про це повідомляє "Опора", передає Цензор.НЕТ.
У жеребкуванні взяла участь 21 партія, за кожною з якої був закріплений порядковий номер у бюлетені.
- "Опозиційний блок"
- "Сила і честь"
- ВО "Батьківщина"
- "Патріот"
- "Сила людей"
- "Опозиційна платформа – За життя"
- "Партія зелених України"
- ВО "Факел"
- об’єднання "Самопоміч"
- "Європейська солідарність"
- "Українська стратегія Гройсмана"
- "Громадянська позиція"
- "Соціальна справедливість"
- "Слуга народу"
- "Сила права"
- "Радикальна партія"
- "Партія Шарія"
- "Голос"
- "Незалежність"
- "Аграрна партія"
- ВО "Свобода"
Слід також зазначити, що відповідно до судових рішень можливий повторний розгляд реєстрації деяких партій, наприклад, "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі. Якщо партія буде зареєстрована, жеребкування треба буде проводити заново.
У слуги колоМойшы другого быть не должно...
СЬОГОДНІ ЦВК ПРОВЕЛА ЖЕРЕБКУВАННЯ ПАРТІЙ БЕЗ РНС Вони ДО ЖЕРЕБКУВАННЯ мали зареєструвати РНС на базі рішення Суду І могли паралельно подати касацію до ВСУ Але вони вчинили по своєму порушивши ст.157ч.3 та ст.382ч.3 Тим самим вони підвели себе під відкриття КС по цим двом статтям
Прибрежный Лис @ponaduse
Прибрежный Лис Ретвитнул(а) Сергей Даншин
@ZelenskyyUa Зеленский,у нас каждый чиновник теперь будет знать что может не выполнять решения суда! А потеря доверия людей аукнется всей вашей команде на выборах 21 июля! Ruslan-Lev @RuslanLev76ZRA
Ruslan-Lev Ретвитнул(а) Boris Borisenko
А Зе повний рот води набрав !!! Давай гарант конституцii тримай так i надалi !!! Будуть тобi i голоса на виборах та iмпiчмент
Не знаєш як діяти, дій по Закону. От ЦВК і діє по Закону.
По сути это они должны судится за плагиат с новоделом, Слугой
и если ..... то кого рекомендуют
шоб голоса не ушли в унитаз
Пошла страна в разнос благодаря 75- процентным. И тут уж не виноваты ни европы с америками , а сильно хитро-мудрый украинский нарид. История его ничему не учит. Даже кровь своих сыновей.
Впервые за все годы независимости не верю в мудрый народ
И ПАМЯТЬ НЕ СЛУЖИТ УМУ,
история ходит по кругу
из крови - по грязи - во тьму...