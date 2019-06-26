 ДБР проводить близько 40 обшуків у справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн, - Труба (оновлено)

Про це заявив директор ДБР Роман Труба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"ДБР разом із Департаментом захисту економіки та Генпрокуратури за місцем проживання посадових осіб Міноборони, комерційних структур, в офісних приміщеннях ... У рамках кримінального провадження за фактами закупівель майна за завищеними цінами для Збройних сил", - заявив він на брифінгу в середу в Києві

"За попередньою інформацією, сума збитків, які завдані державі, на даний час становить близько 100 млн грн", - сказав Труба, пише Гордон.



Він зазначив, що це могло поставити під загрозу життя українських військовослужбовців.



"Для прикладу (і це лише деякі приклади, які нами встановлено, і на даний час збираються докази на підтвердження цих фактів), закуплено 20 тис. бронежилетів. За попередньою інформацією, три із п'яти бронежилетів прострілюються. Закуплено 100 тис. комплектів військової форми за завищеними цінами. І лише вартість одного елемента одягу завищена на суму близько 10 млн грн. Було закуплено намети, які непридатні для використання. Перелік таких непригідних речей, які були закуплені для ЗСУ, досить великий", - сказав голова ДБР.



За словами Труби, точна сума збитку буде відома після проведення експертиз.





Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чому у ДБР не виникає питання до тих, хто роками грабував українське військо, і політиків, які привели в Україну "російську весну"? - Петров

У свою чергу директор теруправління ДБР у Києві Руслан Марчук додав, що бронежилети вилучено на військових складах і вони не надійшли на озброєння української армії.

Відповідаючи на запитання про те, хто є виробником цих бронежилетів, Марчук сказав, що поки слідство не може повідомити цю інформацію.

Труба уточнив, що договір на поставку бронежилетів був підписаний на початку цього року. Досудове розслідування проводиться близько двох місяців.

Він також повідомив, що в ході обшуків вилучено 11 тисяч бронежилетів.

За словами директора ДБР, до злочинної групи входили посадові особи Міноборони і приватних структур, однак поки підозру нікому не пред'являли.

"Всі особи, у яких проводяться обшуки, є свідками. Підозру я нікому не пред'являв", - підкреслив Труба, відповідаючи на запитання про те, на якій підставі проводилися обшуки у колишнього позаштатного радника п'ятого президента України Петра Порошенка, експомічника міністра оборони, кандидата в народні депутати від партії "Європейська Солідарність" Юрія Бірюкова.

"Процесуального документа в даний час відносно будь-кого не складено, підозра не висувалася", - додав він.

Також директор ДБР відкинув політичне підґрунтя у справі про закупівлю майна для Міноборони.

"Про яке політичне переслідування можна говорити, коли оперативні заходи здійснювалися впродовж року ... жодних політичних намірів у цьому кримінальному провадженні немає", - сказав він.

Раніше "Європейська Солідарність" заявила про обшуки у кандидата Бірюкова. Зазначимо, що раніше Бірюков був помічником міністра оборони з питань речового забезпечення ЗСУ.