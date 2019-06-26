 ДБР проводить близько 40 обшуків у справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн, - Труба (оновлено)

Про це заявив директор ДБР Роман Труба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"ДБР разом із Департаментом захисту економіки та Генпрокуратури за місцем проживання посадових осіб Міноборони, комерційних структур, в офісних приміщеннях ... У рамках кримінального провадження за фактами закупівель майна за завищеними цінами для Збройних сил", - заявив він на брифінгу в середу в Києві
"За попередньою інформацією, сума збитків, які завдані державі, на даний час становить близько 100 млн грн", - сказав Труба, пише Гордон.
Він зазначив, що це могло поставити під загрозу життя українських військовослужбовців.
"Для прикладу (і це лише деякі приклади, які нами встановлено, і на даний час збираються докази на підтвердження цих фактів), закуплено 20 тис. бронежилетів. За попередньою інформацією, три із п'яти бронежилетів прострілюються. Закуплено 100 тис. комплектів військової форми за завищеними цінами. І лише вартість одного елемента одягу завищена на суму близько 10 млн грн. Було закуплено намети, які непридатні для використання. Перелік таких непригідних речей, які були закуплені для ЗСУ, досить великий", - сказав голова ДБР.
За словами Труби, точна сума збитку буде відома після проведення експертиз.
У свою чергу директор теруправління ДБР у Києві Руслан Марчук додав, що бронежилети вилучено на військових складах і вони не надійшли на озброєння української армії.
Відповідаючи на запитання про те, хто є виробником цих бронежилетів, Марчук сказав, що поки слідство не може повідомити цю інформацію.
Труба уточнив, що договір на поставку бронежилетів був підписаний на початку цього року. Досудове розслідування проводиться близько двох місяців.
Він також повідомив, що в ході обшуків вилучено 11 тисяч бронежилетів.
За словами директора ДБР, до злочинної групи входили посадові особи Міноборони і приватних структур, однак поки підозру нікому не пред'являли.
"Всі особи, у яких проводяться обшуки, є свідками. Підозру я нікому не пред'являв", - підкреслив Труба, відповідаючи на запитання про те, на якій підставі проводилися обшуки у колишнього позаштатного радника п'ятого президента України Петра Порошенка, експомічника міністра оборони, кандидата в народні депутати від партії "Європейська Солідарність" Юрія Бірюкова.
"Процесуального документа в даний час відносно будь-кого не складено, підозра не висувалася", - додав він.
Також директор ДБР відкинув політичне підґрунтя у справі про закупівлю майна для Міноборони.
"Про яке політичне переслідування можна говорити, коли оперативні заходи здійснювалися впродовж року ... жодних політичних намірів у цьому кримінальному провадженні немає", - сказав він.
Раніше "Європейська Солідарність" заявила про обшуки у кандидата Бірюкова. Зазначимо, що раніше Бірюков був помічником міністра оборони з питань речового забезпечення ЗСУ.
Штош
Лише за сьогодні маємо ЗСУ залишило свої позиції біля Станиці Луганської
У волонтера Бірюкова обшуки
В 95-й десантно-штурмовій бригаді обшуки
В міністерстві оборони обшуки
Екс-начальника СБУ Києва, який штурмував Євромайдан, випустили з СІЗО...
Але ж гірше не буде, правда?
В суд уйдет Труба
те менее $4млн, а понтов выше крыши
"По предварительной информации, три из пяти бронежилетов простреливаются."
так любой бронежилет простреливается, например из авиационной пушки ))
" Закуплены 100 тыс. комплектов военной формы по завышенным ценам. И только стоимость одного элемента одежды завышена на сумму около 10 млн грн. " те менее 100 гр на комплект военной одежды..
и так все остальное
клоунада продолжается
и это уровень целой ГБР и 40 обысков только у свидетелей...
дешОвка этот труба, как и все зеленка
персонально зеля украл больше из бюджета, бегая от налогов
а завышено на 100 миллионов,
то процент завышения составляет 0,1 %
Но звучит громко )))
Юрій Бірюков
24 июня меня (в рамках списка партии Європейська Солідарність) зарегистрировали кандидатом в народные депутаты.
24 июня Бориспольский горрайонный суд выдает текст решения, в котором санкционирует обыск. Ну, это ж типа совпадение, да?
В решении суда очень много странного. Уголовное производство по части 2 статьи 364 УК, это про злоупотребление властью и служебным положением. Осталось только понять как можно злоупотреблять служебным положением сотрудника патронатной службы, единственным полномочием которого является возможность подавать рапорты на имя министра обороны Украины. Странно и то, что ДБР вообще-то должно заниматься госслужащими, а я им не был никогда. То есть, они фактически превысили свои полномочия. Что и подтвердил следователь - он НЕ ЗНАЛ почему они пришли ко мне и как я могу превысить полномочия, которых нет.
Странно то, что наибольший интерес вызвала моя собственная форма, которую собрались изымать. Прямо вот уже мешок принесли, нитки-иголку, печать-протокол. Потом (блинский Віталій Гайдукевич спугнул) передумали, сказали, что уде не нужно.
Странно то, что очень большой интерес вызывал Приказ министра обороны о нормах вещевого обеспечения. Прям тоже хотели изъять, но потом увидели, что это Приказ за подписью Гриценко и Януковича, да и передумали.
Странно, что искали "нормативна документація на речове майно - ТУ". Это, ну возможно, страшная улика. Тогда делаю признание - все ТУ висят на сайте МО с 2015 года, это была одна из самых главных реформ в обеспечении армии, когда мы сломали многолетнюю монополию нескольких "избранных" поставщиков, которые ТУ оформляли на себя и делали потом поставки на условиях "эксклюзива".
Странно, что надеялись найти какие-то залежи денег и прочего дорогого барахла. Хотя, нет, не странно - да, я видел фотки с обысков и знаю страсть коррупционеров к слиткам золота и пачкам денег. Но я прошел фронт, пусть и не в статусе военного, а волонтера. Я хоронил друзей. Я рыдал потом под табличками с их фамилиями в Зале памяти. И за пять лет работы в МО мне нечего стыдиться и не за что бояться.
Начался реванш. И увы, он начался около армии.
Обыски идут у "пиратов" Dmitry Marchenko, обыски идут у офицеров, которые 4 года ломали схемы, вскрывали поставки дерьма в армию, находили воровство топлива и писали ТУ... которые теперь ищут следователи.
Дальше, как я понимаю, займутся продовольственным обеспечением и пайками - "старожилы" поставок ненавидят новую систему питания, а следователи ДБР у нас... странные. Странные и не знающие подследственности.
А там и до общаг дойдут.
1.Мента шлепнул торнадовец в целях самозащиты от преследования за защиту от агрессора и за то что немножко больше поотжимали у сепарни.
Ну и теперь шальная пуля залетела в мальца по закону случайностей, причем не намеренно и то по пяни(пянство не утягчение) - ментов за всеобщую лояльность к народу, такие косяки можно иногда прощать-аваков пусть семье насобирает баблишка и все менты скинутся семье на 100кбаксов и/или купят зачатие на стороне и вернут мальца с белыми глазами суперчеловека цивилизации семейству.
Балланс взаимонепресования(взаимолояльности) МЕНТЫ <-> НАРОД нужно сберечь. С одной стороны показатель: если послать мента накуй и тебя не разнесут на запчасти где-нибуть на подвале. И за такое лояльное отношение ментов нужно уважать, даже иногда защищать - особенно зарывающихся на ментов, что будет вызывать у ментов на агрессию против народа нужно отлавливать и давать песты. Тоесть, кто будет ментов сильно обижать, нужно создать бригады самообороны, отлавливать и давать песты легкими телесными повреждениями, можно стать с 4 сторон кинуть под ноги и ногами отключить от сознания причину агрессии ментов против народа. Это чтобы как в сша понты не стреляли по народу как на сафари.И в менты не шли патологические издевалки, которые ловят кайф от издевательств над людьми, как в попы идут до 12 лет педофилы.
2. Полная свобода в украине. Скоростных ограничений в общем не существует - кроме реально окуевших гонщиков - этих тоже иногда отлавливать и можно применять нижнюю 4х-стороннюю стратегию отключения от созднания с легкими повреждениями.Кто живет слишком близко к гоночными трасам и это мешает - пусть свои территории за заборами, украденные у народа, возвращают на свои места.То есть каждая тварь, которая построила забор на общественной территории должна сама ремонтировать свой забор за свой счет и его разрешается ломать, можно кувалдой, если кто построил забор будет бузить, то менты должны его закрыть и ввалить штраф за ограничение пользованию общенародных ресурсов, а кто ломает незаконное не трогать.То есть за недопуск к пользованию общенародных ресурсов нужно увеличить наказание и штрафы, а то понастраивают китайских или индусских кварталов с голландскими узкими проездами.А кто пришел кувалдой поработать, те кто построил забор на дороге или дом, должен будет оплатить работу любому кому это мешает по 10 кратной шкале.Если он купил суд, то риск оплаты кувалдной работы на суде более высокого подчинения будет уже 1000крат или 10крат с конфискацией строительных материалов в пользу кувальдщика.
Это будет противодействием от превращение городов в китайские кварталы и созданию пробок.
3. Перекрытие проездов и дорог в больших городах бетонками. А то все хотят жить как в мегаполисе и чтобы на районе не ездили как на хуторе. Если не нравится, пусть пестуют на хутор.За закрытие где необходимо проезд для экономии топлива, которое прямо капает агрессору на нападение. От пробок города нужно избавлять. А кто перекрывает себе дороги нужно принудельно отселять на хутор.Тоесть если застройка предлагает закрытие проезда и это увеличивает уровень пробок, то это должно караться высокими штрафами каждый год, в 10крат больше сколько было потрчено машинами за топливо в течении года и поступлению этих средств на агрессию агрессора.
Застройки незаконные уничтожать.- во избежание превращения городов в
4. Чтобы в украине росли мужики со здоровой мужской психикой(чтобы не были гнусными моральными *********** как поляки старого поколения, который за счастье изподтишка считает за бравоту тебе где-то поднасрать) нужно разрешить бои с легкими повреждениями до 3 раза в год-больше уже акуевший агрессор. Тем более есть исскуства боя когда дрыщ может ввалить огромному шкафу - вопрос в личной стойкости заставить себя ходить на нужные секции. Оружие должно быть запрещено, нужно как зеля бегать по качалкам и уметь себя защищать, а не рости фесбук-растением с оружием под матрасом.
Уличное образования для мужика это должно быть на уровне авдемического.
5. Доставка народа из А в Б должна быть дешевой и быстрой. Для этого должны быть уничтожены все монополии по перевозкам как по дорогам общественного пользования, так и железным дорогам. Где перевозка далеко за нормами уровня цивилизации такие проезды разрешается не оплачивать. Потому укрзализныця должны быть поделена на 2 части.Укрзализныця сейчас ПАТ,тоесть отжата коррупционерами, которые не вкладывают в инфраструктуру, а поднимают цены как на западе.Потому такое нужно делить на 2 части.
https://www.youtube.com/watch?v=eJZ34Yrn9f8 с вагонами 100летней давности и скоростями 100 летней давности.Также маршрутки должны быть уничтожена коррупционные монополии и должны быть разные компании по налаживанию проездов.
зеЛя,манатки на ростов собирай!будешь драпать совсем скоро!
Вова, это тупо.. до крЫку.. ты про.бал внешнюю политику, теперь взялся про.бать и армию - то на буя ты такой нужен со своей зекомандОй?