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 Суспільство
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Все про:суд (5227) Євромайдан (557) Щеголєв (12) домашній арешт (35) Рибін Валентин (11)

 Обвинуваченого у справі штурму Майдану ексглаву УСБУ Щеголєва відпустили під домашній арешт

Захист зміг переконати суд у тому, що немає втечі Олександра Щеголєва. Його зобов'язали носити електронний браслет.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання Insider.

На Щеголєва поклали обов'язок носити електронний засіб контролю. Суддя зазначив, що ця постанова суду не підлягає оскарженню в апеляції.

На початку засідання захисники просили змінити Щеголєву запобіжний захід на будь-який не пов'язаний із утриманням під вартою.

Проросійський адвокат Рибін, що захищає його, заявив, що жодних ризиків не існує. Він посилався на два нещодавні рішення Конституційного суду, зокрема, про можливість для обвинувачених оскаржити запобіжний захід.

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Водночас прокурор Супрун акцентував, що не надано жодної інформації, яка б заперечувала наявність ризиків.

"Я хочу звернути увагу на цинічність підходу захисту до вивчення ефіру телеканалу. Я хочу нагадати, що ми мали можливість дивитися в онлайн режимі факти вчинення злочинів. Ми бачили різні наслідки дій спецназівців", - говорить він.

Втім, Шевченківський суд постановив задовольнити клопотання сторони захисту. Суд змінив запобіжний захід Щеголєву на цілодобовий домашній арешт.

У коментарі Insider прокурор сказав, що на Щеголєва будуть покладені всі передбачені нормами обов'язки, включно з носінням електронного браслета.

За його словами, Щеголєв вже сьогодні вийде з СІЗО.

Крім того, сьогодні суд продовжить вівчення відеодоказів, зокрема, завершить перегляд ефіру "5 каналу".

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Прокурор звернув увагу, що на відео зображена фаза активного наступу на вільне зібрання громадян. З гучномовця тоді прозвучало звернення до жінок і дітей про те, що на Майдані в Києві проводитиметься антитерористична операція.

На відео також видно, як беркутівці кидали каміння в активістів Майдану. Працівники Державтоінспекції зафіксували також застосування водометів проти активістів.

Прокурор зазначив, що на відеозаписі телеефіру видно, як протестувальники захищалися. "Коли правоохоронці на Майдані почали застосовувати помпові рушниці, люди почали захищатися всіма можливими підручними засобами", - говорить прокурор Олександр Супрун.

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Адвокат Валентин Рибін заперечує наступ правоохоронців на активістів. Мовляв, на відео немає цього моменту.

"Ми дивимося кіно, ваша честь. І нічого більше", - заявив він.

"Усім цим нехтували керівники штабів, зокрема Щеголєв. Згодом вже були загиблі. Про це повідомляли вже всі ЗМІ. Але не було зупинки штурму. Більш того - вони застосовували вже всі підрозділи спецпідрозділів", - акцентував прокурор.

Нагадаємо, Олександра Щеголєва звинувачують в організації і здійсненні силового штурму протестувальників на Майдані шляхом проведення антитерористичної операції, в тому числі її силової фази в Будинку профспілок. Щеголєва було взято під варту 20 серпня 2015.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134374
 
 
 Топ коментарі
 
привіт вам, зебіли) Усталі ат вайни?
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Такое впечатление что судьям дали отмашку.
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привіт потужно реформованому пеціному суду та прокуратурі. вишенька на торті рошен
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зебілізм крепчав, Зе біли й далі думали про голобородьковатність Зе
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Если не хватает мозгов выключить зомбоящик имени Мосейчук и Дубинского и почитать первоисточники, один раз так и быть помогу. У нас прошел первый этап судовой реформы - законодательство, Верховный суд, Совет судей и Высший совет правосудия. И все. До низов, до судовой "первички" по плану должны были добраться на третьем этапе только в 2020 году. А вообще - гугл в помощь. Мне за образование дебилов денег не дают.
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я не смотрю телевизор вообще єто имитация реформ и лохотрон и сегодняшнее решение тому подтверждение
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Такое впечатление что судьям дали отмашку.
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так что ждем возвращения хфедоровича???
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На банковій вільно,може повертатися туди,адміністрація його вже повернулася.
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Расстреляли сотню человек в центре европейской столицы среди бела дня и никто не наказан
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Дык один зебил никак следственный эксперимент провести не может.
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5 лет проводят следствие,никому нет дела

Петя сам на себя будет дело открывать?...
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Когда представят к правительственной награде? Это будет первый, награждённый лично зю?

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Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko 51 минуту назад

Згадуєм, згадуєм узус 90-х.
Те, що вони зараз роблять з країною, називається кошмарити.
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насрав у штани порохоботам Обвиняемого по делу штурма Майдана экс-главу УСБУ Щеголева отпустили под домашний арест - Цензор.НЕТ 2635
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Ленин всегда живой ,Ленин всегда со мной,глянешь на Вову и чё то пионер лагерь вспоминается и радостно, .и грустно,хотя бы на следующее утро не проснуться в таком пионар лагере Обвиняемого по делу штурма Майдана экс-главу УСБУ Щеголева отпустили под домашний арест - Цензор.НЕТ 1209
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Еще один замечательный человек, незаслуженно пострадавший от киевской хунты....
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Послезавтра окажется в Крыму, как и Садовник.
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Этот запрет ни кому не нужен - пользуюсь яндекс почтой лет 10 и вдруг какой-то умник "запретил" мне ей пользоваться. Поставил Тор и дальше пользуюсь почтой , а Петю при всяком удобном случае костерю вдоль и поперек, не говоря уже о курсе доллара!
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лаптеногий иди поешь блины с лопаты яандекс ты наш
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у меня впечатление,что народ еще не веря происходящему,трет глаза и ждет,когда кончится этот сон..
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К узеленскому вопросов не было изначально понятно шо это кусок тупого говнища . СТРАНУ ПРОСРАЛИ 72 процента ЗЕБИЛОВ и вот к ним есть вопросы . Шо собираетесь предпринимать а хомяки ?
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они не по этому делу, они хотят кушать. ЭТО ВСЕ ЧЕГО ОНИ ХОТЯТ.
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А понятно ну так хер собачий под майонезом это их харч будет уже очень скоро . Там с октября вводят 1000 купюру я так понимаю ярдов 20-30 ото там и будет дешёвая коммуналка зарплаты по 4 тысячи долларов пенсии как во Франции доллар по 50 ну и на майонез обязательно тоже выделят
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Хотят, чтобы их дети поехали в Сирию умирать за брата Асада, или брать Триполи для генерала Хафтара, или бились с ИГ за нефтяные скважины, или гибли за передел алмазов в ЦАР, или на каких-то еще "братских" задворках цивилизации. Но до них это никак не доходит. Кисель в голове.
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Но до них это никак не доходит. Кисель в голове.

И ядерный пепл в мечтах.
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Стадом идти в московское стойло,нам уже Кремль столько пастухов наготовил Обвиняемого по делу штурма Майдана экс-главу УСБУ Щеголева отпустили под домашний арест - Цензор.НЕТ 3056
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А буде так: как только "запахнет жареным " и орки повалят в атаку, адепты секты святого торчка резко сморщатся и втянутся обратно в шкурку, а нам снова придется закатывать рукава и идти на фронт защищать свою страну и этих 73% додиков.
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100% так и будет за него голосовали обиженые по жизни ЛУЗЕРЫ
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а нам снова придется закатывать рукава

Боюсь у вас на "вооружении" только клетчатые одеяла...
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А навіщо для цього рішення суду?Зеленський вже скасовував документи за підписом попередників ,то може просто скасувати підписаний Кравчуком документ у резиденції Вискулі(1991рік) і вуалЯ ,повернувся срср.
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та шо там мелочиться с теми браслетами?
кацапам волю и шаурму...
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Мразь на свободе.Где твоя судебная реформа, Порошенко?
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мадам вы ничего не путаете?
цифры там, президентов, фамилии - не?
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"Захист зміг переконати суд............"
"Ми дивимося кіно, ваша честь. І нічого більше", - заявив він. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3134374
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Кроме того, сегодня суд продолжит исследование видеодоказательств, в частности, завершит просмотр эфира "5 канала".


Кто-бы сомневался в способностях говноканала. Еще подтяните г@@донов с "Прямого", типа поца Ганапольского Обвинуваченого у справі штурму Майдану ексглаву УСБУ Щеголєва відпустили під домашній арешт - Цензор.НЕТ 3729
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То ли дело твой Секель с Соловьем, да мордва?
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Может єто и не гуманно таких простонужно мочитб око за око
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Да объявите уже что все майдановцы "экстремисты" и дайте авакову команду фас, он и его шавки с удовольствием ее выполнят... Востановите в должности пшонку, захарченко и все остальную п...здоту. Снимите с овоща все обвинения, выплатите все компенсации за "вынужденный" прогул и давайте возвращайте в Украину со всеми почестями... Перенисите столицу в Харьков, в конце та концов и мер там "не плохой", и в Сесесере в свое время так было... Да признайте уже и АРК кацапским... и вообще, Украина эта автономная область в составе ленере и денере!!!! Бл...дь, 73%, вы **...нутые петухи....
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Есть такая высшая судебная инстанция - Высший Совет Юстициии (ВСЮ). Так вот нужно массовово в письменном виде обращаться в ВСЮ, грамотно излагать суть правонарушения и требовать от ВСЮ принять соответствующие меры против таких судей.
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вся ветка засрана ПЕТЕрастами-их полоумніми криками про зєбилов и 73%...
а новость-то знаковая-отпустили уголовного преступника,отпустил рехформированній суд.
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Чего всполошились? Для последних 5 лет это обычное явление. Если сторона обвинения не может (или не хочет) делать качественно свою работу, то сторона защиты этим обязательно воспользуется.
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Скоріше вибори до ВРУ бо народ почне думати!!!
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоОбвинуваченого у справі штурму Майдану ексглаву УСБУ Щеголєва відпустили під домашній арешт
 
 
 
 
 
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