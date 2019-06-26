 Обвинуваченого у справі штурму Майдану ексглаву УСБУ Щеголєва відпустили під домашній арешт

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання Insider.

На Щеголєва поклали обов'язок носити електронний засіб контролю. Суддя зазначив, що ця постанова суду не підлягає оскарженню в апеляції.

На початку засідання захисники просили змінити Щеголєву запобіжний захід на будь-який не пов'язаний із утриманням під вартою.

Проросійський адвокат Рибін, що захищає його, заявив, що жодних ризиків не існує. Він посилався на два нещодавні рішення Конституційного суду, зокрема, про можливість для обвинувачених оскаржити запобіжний захід.

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Водночас прокурор Супрун акцентував, що не надано жодної інформації, яка б заперечувала наявність ризиків.

"Я хочу звернути увагу на цинічність підходу захисту до вивчення ефіру телеканалу. Я хочу нагадати, що ми мали можливість дивитися в онлайн режимі факти вчинення злочинів. Ми бачили різні наслідки дій спецназівців", - говорить він.

Втім, Шевченківський суд постановив задовольнити клопотання сторони захисту. Суд змінив запобіжний захід Щеголєву на цілодобовий домашній арешт.

У коментарі Insider прокурор сказав, що на Щеголєва будуть покладені всі передбачені нормами обов'язки, включно з носінням електронного браслета.

За його словами, Щеголєв вже сьогодні вийде з СІЗО.

Крім того, сьогодні суд продовжить вівчення відеодоказів, зокрема, завершить перегляд ефіру "5 каналу".

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Прокурор звернув увагу, що на відео зображена фаза активного наступу на вільне зібрання громадян. З гучномовця тоді прозвучало звернення до жінок і дітей про те, що на Майдані в Києві проводитиметься антитерористична операція.

На відео також видно, як беркутівці кидали каміння в активістів Майдану. Працівники Державтоінспекції зафіксували також застосування водометів проти активістів.

Прокурор зазначив, що на відеозаписі телеефіру видно, як протестувальники захищалися. "Коли правоохоронці на Майдані почали застосовувати помпові рушниці, люди почали захищатися всіма можливими підручними засобами", - говорить прокурор Олександр Супрун.

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Адвокат Валентин Рибін заперечує наступ правоохоронців на активістів. Мовляв, на відео немає цього моменту.

"Ми дивимося кіно, ваша честь. І нічого більше", - заявив він.

"Усім цим нехтували керівники штабів, зокрема Щеголєв. Згодом вже були загиблі. Про це повідомляли вже всі ЗМІ. Але не було зупинки штурму. Більш того - вони застосовували вже всі підрозділи спецпідрозділів", - акцентував прокурор.

Нагадаємо, Олександра Щеголєва звинувачують в організації і здійсненні силового штурму протестувальників на Майдані шляхом проведення антитерористичної операції, в тому числі її силової фази в Будинку профспілок. Щеголєва було взято під варту 20 серпня 2015.