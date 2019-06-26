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Все про:обшук (722) Бірюков (32) Європейська Солідарність (30)

 Чому у ДБР не виникає питання до тих, хто роками грабував українське військо, і політиків, які привели в Україну "російську весну"? - Петров

Дії працівників Державного бюро розслідувань, які сьогодні проводять обшуки вдома у волонтера Юрія Бірюкова, політично мотивовані.

Про це заявив учасник бойових дій на Донбасі, член команди партії "Європейська Солідарність" Олексій Петров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт політсили.

"Я був волонтером з березня 2014 року. Я пам'ятаю, в якому стані було українське військо: залізні каски часів СРСР, гумові тапочки, радянські рації... На кожного волонтера, такого як Юрій Бірюков, люди покладали дуже великі сподівання. Батьки наших бійців просили придбати за будь-яку ціну бронежилети, кевларові каски, тепловізори... І таких батьків були тисячі. Ми пам'ятаємо, як вся Україна збирала на це гроші. Зараз чомусь у ДБР виникли питання до одного з лідерів волонтерського руху. А чому у ДБР не виникає питання до тих, хто роками грабував українське військо - колишніх міністрів оборони, колишніх начальників Генерального штабу, політиків, які привели в Україну "російську весну"?", - заявив Олексій Петров.

Читайте також: Донік бреше. - Хіба порохоботи можуть брехати? - Можуть, - Бірюков. ВIДЕО

Олексій Петров зазначив, що рішення про проведення обшуку було ухвалено відразу ж після реєстрації Юрія Бірюкова кандидатом у народні депутати від партії "Європейська Солідарність".

Нагадаємо, 26 червня партія "Європейська Солідарність" повідомила, що у Юрія Бірюкова проходять "несанкціоновані обшуки".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134370
 
   
 Топ коментарі
 
Мої родичі пішли на контракт у ці роки. Дійсно, що нічого не було. Тепер почалися переслідування волонтерів. Що чекати від такої влади?
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Угу. И "личный враг хуйла" спокойно себе жил в Израэле, битком набитом русской агентурой Почему у ГБР не возникает вопроса к тем, кто годами грабил украинское войско, и политикам, которые привели в Украину "русскую весну"? - Петров - Цензор.НЕТ 4746
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Не думаю что Пакистан более технологически развит
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Чому це? Наявність у пакистанців атомної зброї не перешкоджає США надавати їм фінансову та військову допомогу.
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Тому, що ми підписали Будапештський меморандум, а Пакистан такого не робив. Далі ми маємо зовсім різну ментальність і структуру управління державами. Тому ми в таких умовах лише програємо росії.
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Дорогі товариші американці! Ми дуже вам вдячні, що ви передали Росії нашої зброї на ******** долярів і не взяли від нас за це ні копійки. Ми теж вам вдячні за те, що ви не забороняєте третім країнам продавати нам озброєння, а навіть час од часу надаєте нам допомогу в розмірі 1/150 вартості споживаного американцями щорік попкорну. Але, дорогі друзі, ми побоюємося, що країни, які стоять на порозі створення атомної зброї, дивлячись на сумну долю України, можуть не погодитись підписувати договори про контроль чи скорочення атомної зброї, не кажучи вже про її ліквідацію. Як вам здається, чи активні консультації українських дипльоматів поможуть цим країнам зрозуміти всю необхідність та невідкладність ядерного роззброєння? Що? Не треба консультацій? Ну добре, дуже дякуємо за ваш час, а ці файні ракети можете розташувати в Буковелі.
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Чому емоції? Що показало ПАРЄ? Що на Захід є тільки два важелі: гроші і шантаж. Чому б Україні не заявити про пляни скликати конференцію з питань ядерного роззброєння, запрошуючи туди Індію, Пакистан, Північну Корею, тощо? Делеґатів можна розважати знімками результатів Будапештського меморандуму, а навіть звозити на екскурсію. Хай зрозуміють всю невідкладність ядерного роззброєння.
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А це непогана пропозиція, хоча це можна втілити у життя лише при новій владі!
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Можна теж провести неформальні, а навіть здебільшого потаємні консультації з Білоруссю та Казахстаном в справі проведення урочистої конференції з ядерного роззброєння в якусь річницю підписання Будапештського договору. Настільки потаємні, природньо, щоб про них дізналися на Заході. Добре теж було б, щоб попередньо узгоджена дата конференції випадково збіглася з часом підготовки до чергової зустрічі Трампа з Кім Чен як йому там.
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так звозить у станицю луганська там зараз править обсє, але земля Українська, отака єрунда малята а ми про трубу з бірюковим
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У ПЕСа начали отнимать последнее, "будку" вот собаки и лают!
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Такое впечатление что ты бухой постоянно
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Це наслідки невагомості у ракеті Циклон, де він постійно на орбіті співає пісню:
Если очень захотеть, можно в космос полететь,
Если очень захотеть, можно в космос полететь,

Каждый может стать пилотом,
Чтобы управлять самолетом,
Я согласен прямо завтра,
Превратиться в космонавта,
Ты не видел жизнь на Марсе,
Поскорей давай - одевайся,
Набери с собой побольше меди,
Полетели со мной на ракете.
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Об этом заявил член команды партии "Европейская Солидарность" Алексей ПетровИсточник: https://censor.net.ua/n3134370 - далі можне не читати ...

А все просто - соєва ботва просто отримує по заслузі Как выглядит реванш
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Х тебе, а не реванш!
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Зебилам на такие вопросы не ответить априори. Они не поняли в принципе, о чем идет речь. Ну а непонимание приводит к невозможности адекватной оценки и реакции. Не трудитесь, зеленоголовые. Это вопросы риторические, которые не требуют ваше реакции. Она будет, конечно. Позднее, но будет. Вы еще будете краснеть за свое позеленение.
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Во загнул, Гриценко - член семьи разумкова, а капительман - вообще кровница!
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проводники руцькой весны: медведчук и ахметов неприкасаемые благодаря партии бирюкова.
вот свежак и по другому направлению - Аудит заводу "Укроборонпрому" виявив зв'язки з РФ і махінації з офшором та землею. но виноват сами знаете кто)).
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Вообще-то проводники "русской весны" - это главные продвигатели Харьковских соглашений. Литвин, Клюев, Царев, Колесниченко, Олейник, Злочевский, Лебедев, Саламатин, Шуфрич, Тедеев, Шенцев, Стельмашенко, Лукьянов и т.д. Медведчук и Ахметов - бенефициары.
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За Оплот забыли Господа,и кто его лелеял и финансировал,Жилина не просто так мочканули?
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Ну так он и за Харьковские угоды первым стоял. Это вроде бы очевидно. "Оплот" - мясо. Они без команды "фас" ничего не делают. Не было бы базы в Крыму - не было бы крымнаша, не было бы крымнаша - не нужно было бы Домбабве для размена.
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Во все вновь созданные структуры пролазит вся колорадская шелупонь.
Почему так?
Украинцы, неужели снова просрём незалежнисть, как и 100 лет назад?
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Мы ее просрали когда Петя подружился с медведчуковичем и его кумом
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Очередная ложь дешёвого провокатора.
Порошенко Медведчука, как переговорщика в теме обмена пленными, предложила Меркель, с которой до этого общался кремлёвский карлик. Именно карлик и предложил Меркель уговорить Порошенко утвердить кандидатуру медведчука на этом направлении. Что должен был сделать Порошенко, отказаться? Тогда бы все, в один момент завизжали, что порох не хочет освобождать пленных. Других вариантов, к сожалению, не было. Порошенко понимал, что путлер, таким образом пытается легализовать медведчука в украинской политике, что мы собственно и видим на данный момент. Но нужно было выбирать и президент сделал выбор.
А кто бы сделал другой?
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Конечно Меркель подруга карлика сейчас доказала в пасе , кому она хочет угодить сильно. И ты победу пети с переговорщиком медведчуком наивный веришь до сих пор? И где же освобождённые пленные???? Это просто под этим видом он катается в москву. Но сколько веревочке не виться ... есть конец
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порошенко повинен думать про Україну не про те чи буде верещать меркель, ціна її мовчання 5 років пасе сьогодні
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порошенко повинен думать про Україну не про те чи буде верещать меркель, ціна її мовчання 5 років пасе сьогодні
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Ты - идийот!
При Порохе путин был изгоем в мире, а из-за вас, зебилов, сейчас будет выходить на мировую арену снова. ПАРЕ - первая ласточка.
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Ты в секте Святого Педро состоишь? За пять лет не понял как он тебя наивного кидал
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тупа работаишь. держи талончик. Чому у ДБР не виникає питання до тих, хто роками грабував українське військо, і політиків, які привели в Україну "російську весну"? - Петров - Цензор.НЕТ 309
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А ты колорад, что-ли?
Так я за незалежнисть. Это тебя кидали рыги - обещали тебе расею, а получили Майдан. Чому у ДБР не виникає питання до тих, хто роками грабував українське військо, і політиків, які привели в Україну "російську весну"? - Петров - Цензор.НЕТ 95
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Ватная шавка, то что сейчас происходит, благодаря таким как ты - рублевым дегенератам.
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Степень реванша будет зависеть от противодействия реваншистам со стороны патриотов и в первую очередь от единства патриотических сил. К сожалению, пока этого не наблюдается даже близко, поэтому реванш будет серьёзным. Активистам Майдана, волонтёрам и подобным нужно готовиться к преследованиям со стороны реваншистских властей. Это реальность.
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Петров,а почему ты не задаешь вопросы своему хозяину о:
-4х артарсеналах,высаженых в воздух
-2х котлах
-2х стратегических городах
-диком контрабасе в обе стороны
-мэрах и политиках-сепарах,с которыми твой шеф имел гешефт

или слишком хорошо платят?
у Рычковой не спрашивай,она не знает.
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Г-но Петров поднял этот вопрос, чтобы отвлечь внимание от мародёров, которые грабят ВСУ сейчас во время войны с Московией.
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Непокарання одних злочинців, не є підставою для непритягнення до покарання других злочинців.. До речі - чому кум югко не пред'явив жодного звинувачення щодо розкрадання та розвалу армії в період до 2014 року?
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Да что тут не понятного. Коломойский через своего агента Портнова мстит Порошенко и всем кто с ним работал, в сфере восстановления обороноспособности ВСУ. Это ещё раз доказывает, что Коломойскому глубоко плевать на Украину. И что его в этой стране интересует только личный гешефт. Причём аппетит у израильской обезьяны, растёт не по дням, а по часам.
Но реванша не будет, не волнуйтесь. А будет со всеми этими "реваншистами" то, что и бывает со всеми предателями...
Почему у ГБР не возникает вопроса к тем, кто годами грабил украинское войско, и политикам, которые привели в Украину "русскую весну"? - Петров - Цензор.НЕТ 4566
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З яких пір для Портнова кацапи - це ворог? Погано в Москві жилося після втечи з України? Забагато доводилося платити за безпеку та харчування?
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Ні, я думаю, що це просто маніпуляція з неабиякою часткою пафосу і цинізму. От і все. Таких як Портнов, необхідно нейтралізувати в зародку і максимально щільно, бо у них немає ні совісті, ні батьківщини, а основним життєвим правилом є накопичення максимально великої кількості нулів на банківських рахунках.
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Нарешті, можу скласти свій пазл. Раніше я декому розповідав свій погляд на ситуацію. Але тепер все складається дуже цікаво.
У 2017 році ЮВТ робить обмовку з приводу виборів президента, розповідаючи, що об'єднаний олігархат готує свого кандидата, який цитую "поняття зеленого не має а ні в економіці, а ні в політиці". Тоді ведуча подумала і озвучила прізвище Вакарчука. Хоча в той же час, трохи згодом поступає інформація, що Святослав вчиться у якомусь виші у Лондоні.
3 роки назад на екрані 1+1 з'явився телесеріал "Слуга народу". У ролі президента ВОЗ. Все легко і чудово, смішки смішками, але тоді перші думки про Президента Зеленського промайнули у кожного третього глядача. В той же час ефір плюсів починає цілковито і повністю заповнюватися обличчям майбутнього гаранта - Вечірній квартал, Вечірній Київ, Ліга сміху і т.д. 100% ротація серіалів, розважальних передач та фільмів з ВОЗом.
В цей період всі новини на усіх олігархічних каналах транслюють хоча б один сюжет про "косяки" влади на різних рівнях.
Добробати блокують залізничні сполучення під егідою "зупинити торгівлю з окупантами". Сьома Семенчкнко і Ко активно виступають із заявами, що влада наживається.
Так звані добробати Донбас, Азов, Дніпро 1 і 2 були створені ІВКоломою, і суперечливою думати, що вони мали ціль зберегти Дніпропетровську область. Насамперед, офіс Приватгрупи знаходився у Дніпрі, тому скоріше був банальний захист своїх активів, а не населення, як багато хто досі вважає.
Розкрадання Приват Банку у 5.5 млрд зелених підтверджено аудитом Kroll, але враховуючи, що цей банк зайняв майже всю нішу бюджетників і не тільки, закриття його "поклало" б всю банківську систему. У той же час активно капіталізують державний Ощад, як альтернативу відомого банку.
Повернення Укрнафти у державу став остаточним ляпасом Коломойському, який із своїм партнером Боголюбовим швидкоруч покидають кордони України.
Фірташ під санкціями у Австрії, яку покидати не збирається через тиск ФБР, яке намагається отримати екстрадицію для суду.
У 2014 ПОП разом з Кличком літали до нього - домовлятися. Бо не секрет партія УДАР і боксер лобіювали інтереси Фірташа. Тоді, як виявилося, президентство в обмін на контроль Києва.
Пінчук "найінтелегентніший" з усіх, тихенько зайняв позицію вичікування до кінця 2018 та початку 2019.
Розкачування населення невдоволенням влади досягає апогею в кінці 18го, коли лиса балакуча голова, що займалася пів життя шахрайством, записує змонтовано та зрежисоване інтерв'ю із Зеленським. Активно поширюжться в мережі і ось вуаля, молодь ютуба та інстаграма "хавають" нового кандидата, ще до його офіційної заяви.
Паралельно за ці роки активності наберають блогери такі як Наумич, Дубінський, що шатають у своїх зверненнях бляхерів, кабмін, дороги, ціни, а згодом і самого ПАП.
31 грудня в ефірі плюсів замість привітання Президента на екрані голос хриплого коали, що повідомляє про своє балотування. І, еврика, під шампанське та бутерброд з червоною ікрою, "зубожілий" народ попадає на гачок нового обличчя.
Наступні 3 місяці відверто по всім каналам починається чорнуха в сторону Пороха та його оточення, фієрія - розслідування Бігуса по Оборонпром. (До речі інформацію якому злити міг сам Матіос, щоб залишитися при посаді наступні 5 років - чувак непогано збагатився).
Вся кампанія Зеленого будується на відеозвернення та маніпулятивними бордами з "кінцем епохи бідності", "ні обіцянок, ні пробачень", "весна - будемо сажати". Жодних програм, жодних реальних дій.
Перед 1-м туром куратори блазня роблять фатальну помилку, випускають на ефір до Мазур, де кандидат ні бе, ні ме. Після чого тактично ховають його від журналістів та людей. З екранів ТВ та соц.мереж транслюють лише гарно зрежисовані відео, де українська мова без проблем, де речення чіткі та вигляд впевненого чоловіка. Рейтинг врятовано, 2й тур виграно.
Пінчук влаштовує зустрічі з впливовими дядьками Європи , презентує хлопця.
Дебати шоу, яке показує дуже "демократичні вибори" для всіх.
Беззаперечну перемогу святкує штаб.
І ось, поїздка в Туреччину, простого "парня з народу" в оточенні чималої охорони, наданої ІВК по "контрактіку". ВОЗ втомлений, треба відпочити, всі 73% підтримують свого кандидата, бо йому ай скільки ще працювати на благо - "знизити тарифи, побудувати дороги, подолати корупцію і загалом перезавантажити систему". Але ж ніфіга. Розумков дав чітке поняття, що то не функція Президента, та зробив месседж майбутнім виборам у Раду, мов "хлопці та дівчата все буде, але треба в раду партію нашу".
Бо зараз це єдиний важіль у нашій державі не пустити все коту під сраку.
Так от з турками, веселками, відпочинком. По дивному збігу обставин святкувати Пасху разом з Зеленським вирішило багато іншої еліти нашої держави - Медведчук, представники Фірташа та Ахмєтова, Боголюбов, Коломойський та деякі риги.
Здається мені, шо нас вже розпиляли. Що кому і як, та хто з ким та над ким. А хлопчику просто дали певні інструкції (сценарій), який треба вивчити та впевнено донести люду, чому нові обличчя це всі тіж старі, тільки з ботексом.
Росія активно кошмарить схід та шатає Україну.
Так от відчуття у мене кепське, що ми на порозі великого шухеру.
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потому что при расследовании выйдут на знакомые уже 30 лет нам персонажи,как говорится на манеже одни и те же Почему у ГБР не возникает вопроса к тем, кто годами грабил украинское войско, и политикам, которые привели в Украину "русскую весну"? - Петров - Цензор.НЕТ 8657
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.. уЗеленського з тими людьми одна ідеологія, вони вихідці з того субстрату, їх не чіпатимуть.
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В псах приличных людей нет,так что ГБР совсем не ошиблась,крышеватели свинарчуков должны быть обысканы,конфискованы и посажены все без исключения.
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ГБР не прийшло до Свинарчука із обшуком.
Чому?
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для чого ви русішеншвайну якісь питання задаєте?
просто в спам мацкаля.
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Ну так их крыша пока держится,политическое прикрытие в зраде работает,прокурорское крышевание луциком в деле,судьишки все порошенковские,грося тоже мешает,как может поэтому свинарчуки ещё не на скамье подсудимых.
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Я вже написав, щоб прибрали його брехню. Вони мене оббріхували і називали Хрещатиком, якого тут давно нема. Далі буде ще якась чорнорота брехня Чому у ДБР не виникає питання до тих, хто роками грабував українське військо, і політиків, які привели в Україну "російську весну"? - Петров - Цензор.НЕТ 2196
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Если кто-то боится вопросов на ФОРУМЕ, то ему лучше сюда не ходить.
Я жду когда придут за свинарчуком, который был самым большим злом-вором в армии еще месяц назад.
А за ним никто не приходит.
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Ну так можешь же не быть вопросительной крысой,излагай мысли обсудим,если что хочешь узнать - весь интернет перед тобой,ищи и получай информацию.
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Уточнение написанного в чужом комменте без ВОПРОСОВ к нему невозможно.
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Все ты прекрасно понимаешь,дурочку не включай.
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Краще йому випити якогось пургену, щоб сидів на унітазі без ноута.
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Здорово да я вас питерских козликов прикозлил.
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Чого не переходиш на українську мову? Не розумієш, кацапе?
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По удаленным комментам видно кого прикозлили.)
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Ну так включи логику,лубянский бутусик для чего удаляет комменты - что бы люди их не прочитали,потому что они удачные,остроумные и содержательные,говно,которое дискредитирует врага путина и врага воришки потроха он не удалил бы.
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Наверное я тоже выпью, кофе.
Не скучай, Джеймс.
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Попей,попей,настойка с боярышником тоже не помешает.
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Спасибо, не надо.
Я руководствуюсь собственным опытом.
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Джонс.Новосад-известная порохоботка,что за Петю ежедневно "топит",как многостаночница.Она по другому не может,работа такая.
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Новосад - херня,здесь бутусов дает им волю разгуляться,удаляет и банит всех кто слишком правдиво и справедливо говорит про ботокса и вора-потроха.
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Джонс.Ну это не новость.Цензор уже давно стал рассадником порохоботов и порохоботства.Бывало раз по пять или шесть свой коммент повторять приходилось,все порохоботы баловались,в спам игрались.
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Это скорей порохоботы путают пятый или прямой аналы с Цензором и его форумом.Ишла бы ты Новосад на пятый анал,и там бы аналила.
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Главный порохобот - это бутусов и его лубянкие кураторы.
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Еще один, путающий общественно-политический форум со скамейкой у подъезда.
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Тобто ви за кумовське правосуддя. Нема питань хто ви є.
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І це тільки початок - схоже тепер ПЕСики тікатимуть з Будки з подвійною швидкістю ... Почему у ГБР не возникает вопроса к тем, кто годами грабил украинское войско, и политикам, которые привели в Украину "русскую весну"? - Петров - Цензор.НЕТ 7207
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Хороший вопрос.
Действительно, почему?
Заказ зеленого узкоглазого?
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Алексей Петров знатный петин жополиз. И все, что он написал, почему бывших не трогают, пусть к пете и адресует.
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Мартин Брест
40 хв. ·

АрмияФМ перестанет вещать на ООС и оккупированные территории.


Ну вот, в принципе, и все. В июле и начале августа заканчиваются дозволы на тимчасове мовлення в ООС и на Чонгаре. Подовження этих дозволів должно было быть еще в мае... НО НацРада с питань телерадиовещания этого не сделала, не делает и сейчас - не приходят члены нацрады на заседания.

В июле, одиннадцатого числа, через две недели - мы потеряем вещание в Гірнику, Бахмутовке и на Чонгаре. Второго августа - Мариуполь, Бахмут, Волноваха, Славянск, Краматорск, Светлодарск и Попасная.
Вещание, добивавшее до Донецка и Луганска... ну вы поняли.

То же самое происходит с украинскими телеканалами. На теле-и-радиочастотах уже начали вещание российские и сепарские станции, работающие из Донецка и Луганска.
Ненавижу приносить плохие вести. Но это - именно они.
Яна Холодная - было честью работать с тобой и твоей командой Армія FM.
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Треба складати хронологію зливу України цими сепарами.
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Мож.Беня устанавливает свои порядки подковерные с Вовой?
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Беня може лише вказувати і керувати.
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Алла , в нацраде все тебе что и раньше , почему не собираются ? К тому же Сюмар из комитета по телевидению и радиовещанию, сейчас в партии с Порохом . Вопросы к кому ? Или они выборами заняты и им пофиг страна ?
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"не приходят члены нацрады на заседания..."

Члены нацрады не назначены Порохом, они и раньше не всегда нормально реагировали.
Может после огласки соизволят пошевелиться.
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Так. Чомусь аталотій та інші йулі не відповідають за те, що розграбували армію та її тре було розбудовувати на ходу військових подій... Чипляють я до тих, хто її відбудував й зараз бояться з ними конкурувати навіть за їх меньшистю...
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Про "Двічі не судимого" ні слова , ну-ну. Ті хто за Україну в лайно а тим хто дійсно розвалив армію лавровий вінок.Якось так.
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Реыолюция только тогда чего- то стоит,если умеет защищаться.А,что сделано по защите революции 2014г?НИЧЕГО.Сепаратня,пятая колона и прочие путинутые все пять лет прекрасно себя чувствовали.ЕСли ты не вырубаешь ,под корень сорняк,жди,что сорняк захватит весь твой участок.
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Волонтеры в основном все перегрызлись из-за корыта,кроме тех кто молча делал свою работы и не лез на телепередачи.
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Wings of *******

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·4 ч
Они очень надеялись найти злата-серебра, тонны денег, коллекции раритетных автомобилей... Скажу честно - и я бы такое хотел найти. Но увы Чому у ДБР не виникає питання до тих, хто роками грабував українське військо, і політиків, які привели в Україну "російську весну"? - Петров - Цензор.НЕТ 8310
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Найдут Шимус,найдут.Парламент только поменяем вместе с премьером и генпрокурором,и найдем.Да что там искать,некоторых и искать не надо,а просто вспомнить.Хотя бы "бриллиантовых" прокуроров.
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..вот зебилы, те из них, кто реально патриотично настроены, но любят пошутить над кем-то, удивятся, когда раздуплятся наконец, что это над ними посмеялся Владимир Александрович Петросян-Бенин, причём в особоизвращённой форме..
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Ну, ну...раз УБД или волонтер так сразу - авторитет ?
То что помогали - молодцы, а то, что под шумок себе грабанули -к ответу !!!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЧому у ДБР не виникає питання до тих, хто роками грабував українське військо, і політиків, які привели в Україну "російську весну"? - Петров
 
 
 
 
 
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