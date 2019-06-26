 Чому у ДБР не виникає питання до тих, хто роками грабував українське військо, і політиків, які привели в Україну "російську весну"? - Петров

Про це заявив учасник бойових дій на Донбасі, член команди партії "Європейська Солідарність" Олексій Петров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт політсили.
"Я був волонтером з березня 2014 року. Я пам'ятаю, в якому стані було українське військо: залізні каски часів СРСР, гумові тапочки, радянські рації... На кожного волонтера, такого як Юрій Бірюков, люди покладали дуже великі сподівання. Батьки наших бійців просили придбати за будь-яку ціну бронежилети, кевларові каски, тепловізори... І таких батьків були тисячі. Ми пам'ятаємо, як вся Україна збирала на це гроші. Зараз чомусь у ДБР виникли питання до одного з лідерів волонтерського руху. А чому у ДБР не виникає питання до тих, хто роками грабував українське військо - колишніх міністрів оборони, колишніх начальників Генерального штабу, політиків, які привели в Україну "російську весну"?", - заявив Олексій Петров.
Олексій Петров зазначив, що рішення про проведення обшуку було ухвалено відразу ж після реєстрації Юрія Бірюкова кандидатом у народні депутати від партії "Європейська Солідарність".
Нагадаємо, 26 червня партія "Європейська Солідарність" повідомила, що у Юрія Бірюкова проходять "несанкціоновані обшуки".
Если очень захотеть, можно в космос полететь,
Если очень захотеть, можно в космос полететь,
Каждый может стать пилотом,
Чтобы управлять самолетом,
Я согласен прямо завтра,
Превратиться в космонавта,
Ты не видел жизнь на Марсе,
Поскорей давай - одевайся,
Набери с собой побольше меди,
Полетели со мной на ракете.
А все просто - соєва ботва просто отримує по заслузі Как выглядит реванш
вот свежак и по другому направлению - Аудит заводу "Укроборонпрому" виявив зв'язки з РФ і махінації з офшором та землею. но виноват сами знаете кто)).
Почему так?
Украинцы, неужели снова просрём незалежнисть, как и 100 лет назад?
Порошенко Медведчука, как переговорщика в теме обмена пленными, предложила Меркель, с которой до этого общался кремлёвский карлик. Именно карлик и предложил Меркель уговорить Порошенко утвердить кандидатуру медведчука на этом направлении. Что должен был сделать Порошенко, отказаться? Тогда бы все, в один момент завизжали, что порох не хочет освобождать пленных. Других вариантов, к сожалению, не было. Порошенко понимал, что путлер, таким образом пытается легализовать медведчука в украинской политике, что мы собственно и видим на данный момент. Но нужно было выбирать и президент сделал выбор.
А кто бы сделал другой?
При Порохе путин был изгоем в мире, а из-за вас, зебилов, сейчас будет выходить на мировую арену снова. ПАРЕ - первая ласточка.
Так я за незалежнисть. Это тебя кидали рыги - обещали тебе расею, а получили Майдан.
-4х артарсеналах,высаженых в воздух
-2х котлах
-2х стратегических городах
-диком контрабасе в обе стороны
-мэрах и политиках-сепарах,с которыми твой шеф имел гешефт
или слишком хорошо платят?
у Рычковой не спрашивай,она не знает.
Но реванша не будет, не волнуйтесь. А будет со всеми этими "реваншистами" то, что и бывает со всеми предателями...
У 2017 році ЮВТ робить обмовку з приводу виборів президента, розповідаючи, що об'єднаний олігархат готує свого кандидата, який цитую "поняття зеленого не має а ні в економіці, а ні в політиці". Тоді ведуча подумала і озвучила прізвище Вакарчука. Хоча в той же час, трохи згодом поступає інформація, що Святослав вчиться у якомусь виші у Лондоні.
3 роки назад на екрані 1+1 з'явився телесеріал "Слуга народу". У ролі президента ВОЗ. Все легко і чудово, смішки смішками, але тоді перші думки про Президента Зеленського промайнули у кожного третього глядача. В той же час ефір плюсів починає цілковито і повністю заповнюватися обличчям майбутнього гаранта - Вечірній квартал, Вечірній Київ, Ліга сміху і т.д. 100% ротація серіалів, розважальних передач та фільмів з ВОЗом.
В цей період всі новини на усіх олігархічних каналах транслюють хоча б один сюжет про "косяки" влади на різних рівнях.
Добробати блокують залізничні сполучення під егідою "зупинити торгівлю з окупантами". Сьома Семенчкнко і Ко активно виступають із заявами, що влада наживається.
Так звані добробати Донбас, Азов, Дніпро 1 і 2 були створені ІВКоломою, і суперечливою думати, що вони мали ціль зберегти Дніпропетровську область. Насамперед, офіс Приватгрупи знаходився у Дніпрі, тому скоріше був банальний захист своїх активів, а не населення, як багато хто досі вважає.
Розкрадання Приват Банку у 5.5 млрд зелених підтверджено аудитом Kroll, але враховуючи, що цей банк зайняв майже всю нішу бюджетників і не тільки, закриття його "поклало" б всю банківську систему. У той же час активно капіталізують державний Ощад, як альтернативу відомого банку.
Повернення Укрнафти у державу став остаточним ляпасом Коломойському, який із своїм партнером Боголюбовим швидкоруч покидають кордони України.
Фірташ під санкціями у Австрії, яку покидати не збирається через тиск ФБР, яке намагається отримати екстрадицію для суду.
У 2014 ПОП разом з Кличком літали до нього - домовлятися. Бо не секрет партія УДАР і боксер лобіювали інтереси Фірташа. Тоді, як виявилося, президентство в обмін на контроль Києва.
Пінчук "найінтелегентніший" з усіх, тихенько зайняв позицію вичікування до кінця 2018 та початку 2019.
Розкачування населення невдоволенням влади досягає апогею в кінці 18го, коли лиса балакуча голова, що займалася пів життя шахрайством, записує змонтовано та зрежисоване інтерв'ю із Зеленським. Активно поширюжться в мережі і ось вуаля, молодь ютуба та інстаграма "хавають" нового кандидата, ще до його офіційної заяви.
Паралельно за ці роки активності наберають блогери такі як Наумич, Дубінський, що шатають у своїх зверненнях бляхерів, кабмін, дороги, ціни, а згодом і самого ПАП.
31 грудня в ефірі плюсів замість привітання Президента на екрані голос хриплого коали, що повідомляє про своє балотування. І, еврика, під шампанське та бутерброд з червоною ікрою, "зубожілий" народ попадає на гачок нового обличчя.
Наступні 3 місяці відверто по всім каналам починається чорнуха в сторону Пороха та його оточення, фієрія - розслідування Бігуса по Оборонпром. (До речі інформацію якому злити міг сам Матіос, щоб залишитися при посаді наступні 5 років - чувак непогано збагатився).
Вся кампанія Зеленого будується на відеозвернення та маніпулятивними бордами з "кінцем епохи бідності", "ні обіцянок, ні пробачень", "весна - будемо сажати". Жодних програм, жодних реальних дій.
Перед 1-м туром куратори блазня роблять фатальну помилку, випускають на ефір до Мазур, де кандидат ні бе, ні ме. Після чого тактично ховають його від журналістів та людей. З екранів ТВ та соц.мереж транслюють лише гарно зрежисовані відео, де українська мова без проблем, де речення чіткі та вигляд впевненого чоловіка. Рейтинг врятовано, 2й тур виграно.
Пінчук влаштовує зустрічі з впливовими дядьками Європи , презентує хлопця.
Дебати шоу, яке показує дуже "демократичні вибори" для всіх.
Беззаперечну перемогу святкує штаб.
І ось, поїздка в Туреччину, простого "парня з народу" в оточенні чималої охорони, наданої ІВК по "контрактіку". ВОЗ втомлений, треба відпочити, всі 73% підтримують свого кандидата, бо йому ай скільки ще працювати на благо - "знизити тарифи, побудувати дороги, подолати корупцію і загалом перезавантажити систему". Але ж ніфіга. Розумков дав чітке поняття, що то не функція Президента, та зробив месседж майбутнім виборам у Раду, мов "хлопці та дівчата все буде, але треба в раду партію нашу".
Бо зараз це єдиний важіль у нашій державі не пустити все коту під сраку.
Так от з турками, веселками, відпочинком. По дивному збігу обставин святкувати Пасху разом з Зеленським вирішило багато іншої еліти нашої держави - Медведчук, представники Фірташа та Ахмєтова, Боголюбов, Коломойський та деякі риги.
Здається мені, шо нас вже розпиляли. Що кому і як, та хто з ким та над ким. А хлопчику просто дали певні інструкції (сценарій), який треба вивчити та впевнено донести люду, чому нові обличчя це всі тіж старі, тільки з ботексом.
Росія активно кошмарить схід та шатає Україну.
Так от відчуття у мене кепське, що ми на порозі великого шухеру.
Чому?
просто в спам мацкаля.
Я жду когда придут за свинарчуком, который был самым большим злом-вором в армии еще месяц назад.
А за ним никто не приходит.
Не скучай, Джеймс.
Я руководствуюсь собственным опытом.
Действительно, почему?
Заказ зеленого узкоглазого?
40 хв. ·
АрмияФМ перестанет вещать на ООС и оккупированные территории.
Ну вот, в принципе, и все. В июле и начале августа заканчиваются дозволы на тимчасове мовлення в ООС и на Чонгаре. Подовження этих дозволів должно было быть еще в мае... НО НацРада с питань телерадиовещания этого не сделала, не делает и сейчас - не приходят члены нацрады на заседания.
В июле, одиннадцатого числа, через две недели - мы потеряем вещание в Гірнику, Бахмутовке и на Чонгаре. Второго августа - Мариуполь, Бахмут, Волноваха, Славянск, Краматорск, Светлодарск и Попасная.
Вещание, добивавшее до Донецка и Луганска... ну вы поняли.
То же самое происходит с украинскими телеканалами. На теле-и-радиочастотах уже начали вещание российские и сепарские станции, работающие из Донецка и Луганска.
Ненавижу приносить плохие вести. Но это - именно они.
Яна Холодная - было честью работать с тобой и твоей командой Армія FM.
Члены нацрады не назначены Порохом, они и раньше не всегда нормально реагировали.
Может после огласки соизволят пошевелиться.
Wings of *******
@*************
·4 ч
Они очень надеялись найти злата-серебра, тонны денег, коллекции раритетных автомобилей... Скажу честно - и я бы такое хотел найти. Но увы
То что помогали - молодцы, а то, что под шумок себе грабанули -к ответу !!!