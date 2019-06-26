 Чому у ДБР не виникає питання до тих, хто роками грабував українське військо, і політиків, які привели в Україну "російську весну"? - Петров

Про це заявив учасник бойових дій на Донбасі, член команди партії "Європейська Солідарність" Олексій Петров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт політсили.

"Я був волонтером з березня 2014 року. Я пам'ятаю, в якому стані було українське військо: залізні каски часів СРСР, гумові тапочки, радянські рації... На кожного волонтера, такого як Юрій Бірюков, люди покладали дуже великі сподівання. Батьки наших бійців просили придбати за будь-яку ціну бронежилети, кевларові каски, тепловізори... І таких батьків були тисячі. Ми пам'ятаємо, як вся Україна збирала на це гроші. Зараз чомусь у ДБР виникли питання до одного з лідерів волонтерського руху. А чому у ДБР не виникає питання до тих, хто роками грабував українське військо - колишніх міністрів оборони, колишніх начальників Генерального штабу, політиків, які привели в Україну "російську весну"?", - заявив Олексій Петров.

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Олексій Петров зазначив, що рішення про проведення обшуку було ухвалено відразу ж після реєстрації Юрія Бірюкова кандидатом у народні депутати від партії "Європейська Солідарність".

Нагадаємо, 26 червня партія "Європейська Солідарність" повідомила, що у Юрія Бірюкова проходять "несанкціоновані обшуки".