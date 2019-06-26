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Все про:Луганщина (1744) Бутусов Юрій (961) операція Об'єднаних сил (1312)

 Росія зірве розведення. Подібні спроби вже провалювалися в 14-15 рр., - Бутусов про відведення ЗСУ під Станицею Луганською

За відведенням українських військ у районі Станиці Луганської навряд чи підуть дзеркальні дії з боку терористів "ЛНР".

Про це написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Сьогодні о 12.00 під контролем ОБСЄ українські підрозділи були відведені назад із зайнятих позицій у районі пункту пропуску в Станиці Луганській. Реалізовано "розведення військ". Чи провів таке розведення противник, і чи підуть найманці з "Князя Ігоря"- невідомо.

Українські військові виявили добру волю - противник не припиняє нічні перестрілки зі стрілецької зброї. А за умовами розведення військ має бути повна тиша впродовж тижня. Через це раніше зривалися всі "розведення". Але ми це зробили. Ризик великий - але тепер подивимося, що далі. Відповідальність за рішення - на новому головнокомандувачі", - зазначив журналіст.

На його думку, Росія зірве "розведення", і спроба домогтися миру черговими безпорадними поступками буде провалена.

"Поступатися своєю землею не можна. Спроби розвести війська в 14-15 незмінно провалювалися. Але зараз це має особливо безглуздий вигляд, оскільки наші війська за три роки повернули десятки квадратних кілометрів сірих зон, і суттєво зміцнили наше становище на фронті", - робить висновок головний редактор Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо окупанти не відведуть війська, сили ООС повернуться на позицію, - глава Станично-Луганської РДА Золкін

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134367
 
 
 Топ коментарі
 
Кацапы недоговорные. Вообще. У них другие цели и задачи. Порошенко это понимал.
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Тобто без жодного пострілу віддали теротистам шматокнашої землі. Тепер щоб повернути її назад скільки життів наших солдат треба буде покласти, га, зебуїн?
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Що значить "зірве"? Українська сторона вже відвела війська. Тепер кацапи продвинуться вперед, от і все розведення. А точніше - разводка.
Вони сдєлалі українців вмєстє.
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Свою землю уступать нельзя. Это было при Порохе Забудьте .Щас, тихой сапой, отдадут всё что завоёвано и полито кровью наших Воинов. Пороха ушли военные зебилы и теперь на фронте рулят чучмоиды. Захватчики свои войска не отведут, а приберут к рукам оставленные ВСУ позиции. И накроют поляну ОБСЕ в кабаке Донецка. То, что они едят с рук абдраченцев известно с 2015 года. За чучму и говорить нечего. Он аппаратчик и ничего не делает без указания зешайки. Просто зачитывает написанный в АП текст.
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при порохе сдали крым и часть донбасса.. так шо не забудем не надейся Россия сорвет разведение. Подобные попытки уже проваливались в 14-15 гг., - Бутусов об отводе ВСУ под Станицей-Луганской - Цензор.НЕТ 8844
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Главнокомандующий ЗЕ сдаст всё, что было отвоёвано у сепаратистов при Порошенко.
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кацапов нужно уничтожать!.. это единственно правильный способ разговоров с ними о мире!
обращаю внимание!!! о мире на наших условиях!!!!!!!!!!!!!!!!
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Кацапы недоговорные. Вообще. У них другие цели и задачи. Порошенко это понимал.
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в одностороннем порядке вывели??????????? даже петя до такого не доходил
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По суті, так. Тепер чекають від ОБСЄ підтвердження, чи кацапи зробили то само Россия сорвет разведение. Подобные попытки уже проваливались в 14-15 гг., - Бутусов об отводе ВСУ под Станицей-Луганской - Цензор.НЕТ 2510
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Прошло уже 4 часа, а подтверждения нет.
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не сомневаюсь...
даже отведя... может вернуться обратно и (не дай Бог) дальше...
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Що значить "зірве"? Українська сторона вже відвела війська. Тепер кацапи продвинуться вперед, от і все розведення. А точніше - разводка.
Вони сдєлалі українців вмєстє.
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разводняк уже в процесі?..

Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

1 ч. ·

У Станиці Луганській відбулося розведення сил і засобів
#ООС #Операція_ОС
Сьогодні опівдні українські військові відійшли з однієї з позицій, котра знаходилась перед КПВВ "Станиця Луганська". Все відбувалось під наглядом представників ОБСЄ, котрі були по обидві сторони. Крім того за розведенням військ спостерігав особисто командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський. За його словами це перший етап відводу сторін від околиць Станиці Луганської.
По сигналу сигнальних ракет з нашої сторони та сторони бойовиків наші військові покинули визначені ОБСЄ позиції. Наразі не відомо чи відвів своїх військових противник, за цим уже стежать представники наглядової місії ОБСЄ. Також очікується на днях приїзд представника української тристоронньої контактної групи Леоніда Кучми для того аби продовжити роботу з розведення сторін на визначені Мінськими домовленостями рубежі.

Детальний відеозвіт про розведення підрозділів буде опубліковано згодом. Слідкуйте за оновленням інформації!
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Тобто без жодного пострілу віддали теротистам шматокнашої землі. Тепер щоб повернути її назад скільки життів наших солдат треба буде покласти, га, зебуїн?
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в дыре заяваят что всу отступили от их натиска, воодушевление врага
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статью-то хоть сам прочитал, убогий? Тупые ЗЕленые твари.
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Кацапы это лживые выродки биомусор говорить с этими подонками себя не уважать
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Так чего ж ты за Зелю топил перед выборами?
Или ты не знал что так будет?
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У кацапов идет скрытая мобилизация,а тут разводняк..!
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Порох всегда говорил не сантиметра нашей земли не отдадим - так шо сходи нахер со своим высером
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Во оно как, пэтька алкаш разводил и это пэидиотов не смущало, тут вой подняли.
Тем более, шо кудряшка пью и замутило те минские договорняки
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Гы...Гы....кудряшка пью....это ты классно придумал....Так теперича у нас знаки всем керует кудряшка Кью??
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При главкоме Пете освободили 2/3 донбасса. А что освободил ЗЕ-наполеон ?
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С террористами так себя не ведут. И названия не меняют с АТО на другие.
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Зе:
- Я верховный говнокомандующий и имею право сам наступить на эти грабли! Причем с прыжка и обоими ногами!
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Россия сорвет разведение. Подобные попытки уже проваливались в 14-15 гг., - Бутусов об отводе ВСУ под Станицей-Луганской - Цензор.НЕТ 6038 Мирослав Гай‏ @miroslavgai 2 ч.2 часа назад

Ми відвели війська від Станіци Луганської. Чи відвів противник - невідомо.

Боюся ми втратимо контроль над переправою.
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Россия сорвет разведение. Подобные попытки уже проваливались в 14-15 гг., - Бутусов об отводе ВСУ под Станицей-Луганской - Цензор.НЕТ 5286Игнат‏ @Mrignats 38 мин.38 минут назад
Вот такое ватники российские ставят по поводу Станицы Луганской

Россия сорвет разведение. Подобные попытки уже проваливались в 14-15 гг., - Бутусов об отводе ВСУ под Станицей-Луганской - Цензор.НЕТ 7816

Россия сорвет разведение. Подобные попытки уже проваливались в 14-15 гг., - Бутусов об отводе ВСУ под Станицей-Луганской - Цензор.НЕТ 362
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Надежда, конечно, умирает последней...., НО оркам верить - себя 10 раз нае...........
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Россия сорвет разведение. Подобные попытки уже проваливались в 14-15 гг., - Бутусов об отводе ВСУ под Станицей-Луганской - Цензор.НЕТ 877Пухнастий на 25% 🇺🇦 ⚓️‏ @UaArtem 9 мин.9 минут назад
От пиз-еца, который ты читаешь каждый день просто рвет мозг! Может мне кто-то объяснить, почему на 6-й год войны мы должны читать об отводе войск?? Дальше что? "Вернем" Славянск и Мариуполь русским?
Там ***** скобеева уже ссыт от счастья! Куда спрятаться от этого всего!??
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А чего только Славянск и Мариуполь? У нас ещё много городов, хороших и разных.
"Главное - не стрелять!"
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Россия сорвет разведение. Подобные попытки уже проваливались в 14-15 гг., - Бутусов об отводе ВСУ под Станицей-Луганской - Цензор.НЕТ 4387Креативна Сотня‏ @kreatyvna100 2 ч.2 часа назад
Сданы первые метры нашей территории.
Политые кровью метры.
Вектор движения задан.
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О, зашибись, Зе-генералиссимус взялся за отведение войск , перестать стрелять уже мало))
Особенно прикольно теперь вспоминать, когда каждый день "перемога" за "перемогой", как г-н Бутусов топИл Пороха и тОпил за Зе.
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Этим разведением зебил и его представитель значительно ухудшили положение наших парней на передовой.До сегоднешнего дня р.Сев.Донец была естественным препятствием,у сепарастов,для наступления.Сегодня наших с левого берега отвели подальше и фактически ОТДАЛИ этот берег на откуп кацапне.Они и так на правом берегу были на естественной высотке,а теперь еще и левый им отдали.Ладно эти два долбостука второй и шестой,но военные,они что?Ждем,когда кацапня закрепится на левом берегу.Ведь это уже было в 2014г. когда обявляли перемирие,кацапы закреплялись на новых территориях.
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А почему Бутусов не баллотируется по мажоритарке, ? Он ведь выиграет 100 проуентов- это феномен Зеленского
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Самое мирное сосуществование с парашкой есть война. Гибридная даже лучше, потому что множество военных инструментов парашка не может использовать по жанрам гибридной она не может использовать без засвета и не возможности запада и мира не реагировать(гибридные методы - это такие, какие дают возможность германии и франции закрывать глаза и ломать дурака при полном понимании происходящего).А украина может как защищающаяся от агрессии парашки может задействовать весь свой военный инструментария. В этом и есть преимущество. Кроме этого эта идет на пользу украине, так как общество, государство и армия милитизируется, начинает вырабатывать антитела для защиты организма от внешнего воздействия и внутренней гангрены(предатели и вши бойко, кащей, мураев, рабинович и тд).Все что нас не убивает, делает нас сильнее.Не простота противостояния состоит в том что обстрелы, ложные минирования и тд направлены на удержание страха, нервно неуровновешенных 73% голограммного супербыдла, которое не способно перестроится и не обращать внимание, когда например постоянно звенит зуммер.Которые готовы в рабство и дохнуть с голоду лишь бы убрать этот звенящий зуммер.Если они не способны выключить этот зуммер в голове и не обращать внимания на дискомфорт, то это потенциальные клиенты санитаров.Самый простой способ включите шиплящее радио только с шумом и попробуйте быстро научиться учиться не обращать внимание.
Если зе сегодня похоронит войну с парашкой, то этим он обречет будущие поколения на новую войну и новые отжимы. Кроме этого если украина сейчас не использует шанс, то рашка через лет 5 полезет снова кого-то убивать, например в казахстан, а потом через 10 лет снова в украину, потом польшу и румунию,тд, пока ее снова кто-то не развалит. Так почему терять этот хороший шанс терять сегодня, чтобы кацапы завтра снова пришли убивать ваших сыновей и внуков, не легче сегодня из парашки сделать севкорею-2 и посроить китайскую стену от дураков. И этим убитым может быть сынок зе или внук зе в украине или *венесеэле-2*, когда про зе все будут проклинать как хмельницкого за здачу и капитуляцию.Но понятно сегодня ему нужно больше голосов.
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Конечно меркель и макрон это союзники путлера, или макрону нужно чтобы еще ему музей лувр путлер сжег чтобы он окончательно начал слушать путина? Нужно заставить за предательство макрона из за защиту от руцмира заставить разрешить поставку и производство самолетов Антонов, который францы так нагло не дают продавать и содейсвуют развалу антонова с воровством ан70(теперь это наз а400м) с целой ********* конструкторов с германией.
И если сегодня меркель-макроны путен наклонит как с украиной, то завтра он их и украину снова наклонит, например, заставит покупать газ по 1000 или 5000евро, поотрубав все трубопроводы, кроме своих.Парашники сегодня - это жадные дикие капиталисты.Про коммунизм забывайте.Ну или полезет с войной на европу для воссоздания югославии до ламанша как в сирии и поделит гернимаю с францией снова по 2 части - войска парашки ведь будут готовы к 2020-2025году - а там ******** и левые чурки - кто будет германию и за что защищать-кому это в германии и франции надо, а парашники желают сноваповторить? Парашники когда-то какие-то договора соблюдали? Так что парашкинская имперская фантазия буйна и безмерна и останавливается лишь там, где ее останавливают, а не договора.Могут и до индийского океана поскакать как жириновский мечтает но уже после уничтожения европы.Так что украина это последний бастион от разрастания капапского аппетита для наступления на европу.******** и бабская ценностная полика по еврозомбоящику этому только способствуют что европейцы побегут, а не будут воевать с парашкой после поглощения украины и белорусии как мясо для забрасывания. И поедет сынок зели на передовую чтобы сдохнуть за руцмир болот и гнили. Как когда то варвары захватили рим и повергли часть мира в темные средние века аж до вознаграждения римской культуры в 18веке.Так сегодня кацапские дикие варвары могут учудить с европой, выключив свет в ней на более 1000 лет до следующего возрождения в 3300 году от рождества христого.Что сильно за рим тогда растелененные римляне воевали? когда больше населения были чурки и гомосеки.Так и сегодня никто за европу не будет воевать.******** лгбт с чурками тогда уничтожили римскую империю и сегодня они уничтожат западную цивилизацию.Потому что на западе народ есть быдло и не учится на уроках прошлого.Радикальная толерастия к лгбт, чуркам и высоким правам женищинам вымывает основной класс белых мужиков, которым уже не зачем есть за что воевать и за что бороться и запад ждет мрак на след 1000-1500 лет. Болезни,жизнь до глубокой старости в 30лет, муждуусобицы, битвы за картошку и тд- вся прелесть темных веков до возможной потери даже письменности.
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'Розведення', це - чергове знищення українських військових задля зрадницьких забаганок неукраїнців! Россия сорвет разведение. Подобные попытки уже проваливались в 14-15 гг., - Бутусов об отводе ВСУ под Станицей-Луганской - Цензор.НЕТ 6918
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Да, устроят гады ночную перестрелку с отведенными с фронта частями ВСУ из стрелкового оружия и сорвут перемирие. Им ради провокации ничего не стоит стрелять из Калашникова на 4 км.
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Вои больше чем уверена,что сейчас росия добилась своего и таки уйдет.
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БУТУСОВ- може себе важати папріотом, але Він ніколи їм не булде . Те що відбулося просто ганьба , просто смачний харкач в душу! Від прихильників Зе! Ви поверните наших друзів?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїРосія зірве розведення. Подібні спроби вже провалювалися в 14-15 рр., - Бутусов про відведення ЗСУ під Станицею Луганською
 
 
 
 
 
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