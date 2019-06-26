 Росія зірве розведення. Подібні спроби вже провалювалися в 14-15 рр., - Бутусов про відведення ЗСУ під Станицею Луганською

Про це написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Сьогодні о 12.00 під контролем ОБСЄ українські підрозділи були відведені назад із зайнятих позицій у районі пункту пропуску в Станиці Луганській. Реалізовано "розведення військ". Чи провів таке розведення противник, і чи підуть найманці з "Князя Ігоря"- невідомо.

Українські військові виявили добру волю - противник не припиняє нічні перестрілки зі стрілецької зброї. А за умовами розведення військ має бути повна тиша впродовж тижня. Через це раніше зривалися всі "розведення". Але ми це зробили. Ризик великий - але тепер подивимося, що далі. Відповідальність за рішення - на новому головнокомандувачі", - зазначив журналіст.

На його думку, Росія зірве "розведення", і спроба домогтися миру черговими безпорадними поступками буде провалена.

"Поступатися своєю землею не можна. Спроби розвести війська в 14-15 незмінно провалювалися. Але зараз це має особливо безглуздий вигляд, оскільки наші війська за три роки повернули десятки квадратних кілометрів сірих зон, і суттєво зміцнили наше становище на фронті", - робить висновок головний редактор Цензор.НЕТ.

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