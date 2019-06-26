 Росія зірве розведення. Подібні спроби вже провалювалися в 14-15 рр., - Бутусов про відведення ЗСУ під Станицею Луганською

Про це написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Сьогодні о 12.00 під контролем ОБСЄ українські підрозділи були відведені назад із зайнятих позицій у районі пункту пропуску в Станиці Луганській. Реалізовано "розведення військ". Чи провів таке розведення противник, і чи підуть найманці з "Князя Ігоря"- невідомо.
Українські військові виявили добру волю - противник не припиняє нічні перестрілки зі стрілецької зброї. А за умовами розведення військ має бути повна тиша впродовж тижня. Через це раніше зривалися всі "розведення". Але ми це зробили. Ризик великий - але тепер подивимося, що далі. Відповідальність за рішення - на новому головнокомандувачі", - зазначив журналіст.
На його думку, Росія зірве "розведення", і спроба домогтися миру черговими безпорадними поступками буде провалена.
"Поступатися своєю землею не можна. Спроби розвести війська в 14-15 незмінно провалювалися. Але зараз це має особливо безглуздий вигляд, оскільки наші війська за три роки повернули десятки квадратних кілометрів сірих зон, і суттєво зміцнили наше становище на фронті", - робить висновок головний редактор Цензор.НЕТ.
обращаю внимание!!! о мире на наших условиях!!!!!!!!!!!!!!!!
даже отведя... может вернуться обратно и (не дай Бог) дальше...
Вони сдєлалі українців вмєстє.
Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
1 ч. ·
У Станиці Луганській відбулося розведення сил і засобів
#ООС #Операція_ОС
Сьогодні опівдні українські військові відійшли з однієї з позицій, котра знаходилась перед КПВВ "Станиця Луганська". Все відбувалось під наглядом представників ОБСЄ, котрі були по обидві сторони. Крім того за розведенням військ спостерігав особисто командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський. За його словами це перший етап відводу сторін від околиць Станиці Луганської.
По сигналу сигнальних ракет з нашої сторони та сторони бойовиків наші військові покинули визначені ОБСЄ позиції. Наразі не відомо чи відвів своїх військових противник, за цим уже стежать представники наглядової місії ОБСЄ. Також очікується на днях приїзд представника української тристоронньої контактної групи Леоніда Кучми для того аби продовжити роботу з розведення сторін на визначені Мінськими домовленостями рубежі.
Детальний відеозвіт про розведення підрозділів буде опубліковано згодом. Слідкуйте за оновленням інформації!
Или ты не знал что так будет?
Тем более, шо кудряшка пью и замутило те минские договорняки
- Я верховный говнокомандующий и имею право сам наступить на эти грабли! Причем с прыжка и обоими ногами!
Мирослав Гай @miroslavgai 2 ч.2 часа назад
Ми відвели війська від Станіци Луганської. Чи відвів противник - невідомо.
Боюся ми втратимо контроль над переправою.
Вот такое ватники российские ставят по поводу Станицы Луганской
От пиз-еца, который ты читаешь каждый день просто рвет мозг! Может мне кто-то объяснить, почему на 6-й год войны мы должны читать об отводе войск?? Дальше что? "Вернем" Славянск и Мариуполь русским?
Там ***** скобеева уже ссыт от счастья! Куда спрятаться от этого всего!??
"Главное - не стрелять!"
Сданы первые метры нашей территории.
Политые кровью метры.
Вектор движения задан.
Особенно прикольно теперь вспоминать, когда каждый день "перемога" за "перемогой", как г-н Бутусов топИл Пороха и тОпил за Зе.
Если зе сегодня похоронит войну с парашкой, то этим он обречет будущие поколения на новую войну и новые отжимы. Кроме этого если украина сейчас не использует шанс, то рашка через лет 5 полезет снова кого-то убивать, например в казахстан, а потом через 10 лет снова в украину, потом польшу и румунию,тд, пока ее снова кто-то не развалит. Так почему терять этот хороший шанс терять сегодня, чтобы кацапы завтра снова пришли убивать ваших сыновей и внуков, не легче сегодня из парашки сделать севкорею-2 и посроить китайскую стену от дураков. И этим убитым может быть сынок зе или внук зе в украине или *венесеэле-2*, когда про зе все будут проклинать как хмельницкого за здачу и капитуляцию.Но понятно сегодня ему нужно больше голосов.
И если сегодня меркель-макроны путен наклонит как с украиной, то завтра он их и украину снова наклонит, например, заставит покупать газ по 1000 или 5000евро, поотрубав все трубопроводы, кроме своих.Парашники сегодня - это жадные дикие капиталисты.Про коммунизм забывайте.Ну или полезет с войной на европу для воссоздания югославии до ламанша как в сирии и поделит гернимаю с францией снова по 2 части - войска парашки ведь будут готовы к 2020-2025году - а там ******** и левые чурки - кто будет германию и за что защищать-кому это в германии и франции надо, а парашники желают сноваповторить? Парашники когда-то какие-то договора соблюдали? Так что парашкинская имперская фантазия буйна и безмерна и останавливается лишь там, где ее останавливают, а не договора.Могут и до индийского океана поскакать как жириновский мечтает но уже после уничтожения европы.Так что украина это последний бастион от разрастания капапского аппетита для наступления на европу.******** и бабская ценностная полика по еврозомбоящику этому только способствуют что европейцы побегут, а не будут воевать с парашкой после поглощения украины и белорусии как мясо для забрасывания. И поедет сынок зели на передовую чтобы сдохнуть за руцмир болот и гнили. Как когда то варвары захватили рим и повергли часть мира в темные средние века аж до вознаграждения римской культуры в 18веке.Так сегодня кацапские дикие варвары могут учудить с европой, выключив свет в ней на более 1000 лет до следующего возрождения в 3300 году от рождества христого.Что сильно за рим тогда растелененные римляне воевали? когда больше населения были чурки и гомосеки.Так и сегодня никто за европу не будет воевать.******** лгбт с чурками тогда уничтожили римскую империю и сегодня они уничтожат западную цивилизацию.Потому что на западе народ есть быдло и не учится на уроках прошлого.Радикальная толерастия к лгбт, чуркам и высоким правам женищинам вымывает основной класс белых мужиков, которым уже не зачем есть за что воевать и за что бороться и запад ждет мрак на след 1000-1500 лет. Болезни,жизнь до глубокой старости в 30лет, муждуусобицы, битвы за картошку и тд- вся прелесть темных веков до возможной потери даже письменности.