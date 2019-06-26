 Повної ратифікації делегації РФ у ПАРЄ сьогодні не буде: питання повноважень "депутатів" "обраних" в окупованому Криму відправлено на вивчення до Венеціанської комісії, - Ар'єв

Про це написав на своїй сторінці в Фейсбуці глава української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв, передає Цензор.НЕТ.
"Штош. Трохи попсували свято росіянам. Регламентний комітет ПАРЄ визнав, що заперечення повноважень російської делегації з процедурних причин залишається в силі і одноголосно надіслав до Венеціанської комісії на вивчення питання: чи є депутатами ті, хто обрані в російський парламент за допомогою голосів Криму в одномандатному окрузі РФ (за партійними списками)? Тобто повної ратифікації російської делегації сьогодні не буде, одне питання підвисло над росіяним дамокловим мечем", - розповів Ар'єв.
Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.
Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.
Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас раніше вітав рішення про повернення делегації РФ у Парламентську асамблею Ради Європи.
преЗЕбил как молчал, так и молчит. Выраженное сожаление - это почти молчаливое согласие. А если это пофиг Украине, какого х... и ради чего европа будет отказыватьсяот жирного кусочка?
Владелец сервиса Viber приглашен Зеленским в Национальный инвестиционный совет
Сьогодні о 14:17•Журналіст
Вчера, 25 июня, президент Зеленский провел встречу с основателем японской компании Rakuten, известной как владелец сервиса Viber, Хироши Микитани и предложил ему войти в состав Национального инвестиционного совета. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Во время встречи
стороны обсудили вопросы увеличения присутствия японской компании в Украине, а
именно расширение офиса в Одессе и открытие нового офиса в Киеве.
Хироши Микитани
отметил, что готов поддерживать идею увеличения количества инвестиционных
проектов в Украине, ведь она является приоритетным рынком для компании.
Он выразил
желание сотрудничать в проекте «Государство в смартфоне», поскольку Viber
является неотъемлемой частью смартфона почти каждого украинца.
Ранее «Журналист» сообщал, что президент Зеленский сменил состав Национального инвестиционного совета.
Арьев всегда лжет. Это аксиома.
Вы уж простите мою назойливость, но хочу обратить ваше внимание, что у нас ПАРЛАМЕНТСКИЕ выборы и ни одна партия проходящая в ВР, за исключением ЕС, не удосужилась внятно прокомментировать ситуацию с ПАСЕ. ДУМАЙТЕ !
Мне до Червонограда 1ч40 минут ехать.
Шахтёры называют Зеленского "треплом" и говорят, что если бы "Прямой" не купил квартиру, то Зеленский спустил бы свои бла-бла-бла про квартиры на тормозах.
Спрашиваю, откуда в Червонограде столько людей, которые голосовали за Зеленского?
Они отвечают... были единицы, в основной массе никто за Зеленского не голосовал.
Возникает вопрос к ЦВК ... вы, случаем голоса не попутали?
Порошенко может смело подавать в суд и требовать повторного подсчета голосов.
«ребята пейте транквилизаторы; пройдите реабилитацию; забудьте, наконец, о вороватом Порошенко». Не помогает пока)
тайный мир... идиотов)
Это уже навязчивая бесконечность. Чистый сериал о буднях психиатрической лечебницы, которая везде. В парламент, на улицах, в социальных сетях. Небольшая, но чрезвычайно агрессивная часть наших сограждан так и не может выйти из внутренней информационной войны. Казалось бы, все - «выдыхайте и переходите на новые форматы общественного диалога». Но нет. «Мы хотим продолжать свои заунывные песни про белого бычка»...
Те же ребята, которые вчера с остервенением обливали грязью кандидата Зеленского и тем самым быстро увеличивали его популярность и гробили остаточный рейтинг всех тогдашних институтов власти, сегодня ни на йоту не перестроились и продолжают выискивать огрехи в работе уже нового президента). Ты им - «ребята, Чел месяц как на работе); Чел по/прежнему ни черта не контролирует; Кабмин и парламент все еще у старых; просто смотрим и ждём». Ну нет же! Он - исчадие ада, съевшее белого, пушистого и честнейшего аки слеза младенца предшественника. Любой - самый неадекватный - повод идёт в pr-работу. Взбудоражило про/российское решение ПАСЕ? Конечно. А должно было быть иначе? Пока ещё министр Климкин откровенно говорит, что «подобное решение зрело в течении последних полутора лет». Причины разные. Одна из ключевых - абсолютное неумении прошлой команды работать на внешних рынках, лицемерие всей этой бригады Арьев/Логвинский/Гончаренко и разумеется истерической Геращенко. Тупо в лоб сказано, что гопников с замашками сельских воров современный мир не любит. Но нет же, «мир полезных идиотов» продолжает обвинять... Зеленского). Только не гопников, выставлявших нас шутами-попрошайками)...
Очевидно что подобная тактика - прямолинейных оскорблений - совсем не работает. Очевидно, что нужно уже смириться с тем, что время беспредельного беспредела идиотов закончилось. Надо бы подышать, отоспаться и немножко подождать. Но нет же. Полезные и добровольные pr-идиоты продолжают сами себя накручивать, доводить до исступления, поливать землю тоннами едкой слюны и активно разрушать собственную психику. Само собой их идиотизм совершенно не влияет на основную массу населения. Общество за пять лет нереально от этого устало. А потому и социологией, и прямым голосованием наотмашь так - «ребята пейте транквилизаторы; пройдите реабилитацию; забудьте, наконец, о вороватом Порошенко». Не помогает пока). Кое-кто упорно хочет убедить общество в необходимости принудительного психиатрического для наиболее оголтелых. Впрочем, обнуления вчерашних полит/бригад на парламентских - уже окажет сильный лечебный эффект...
Кстати, моё негативное отношение к господину Порошенко имеет иную природу. Здесь нет ничего личного и нет ни малейших разочарований. Но есть публичное требование, чтобы люди подобного типа несли обязательную ответственность за абсолютно разрушительные действия в качестве гос/топа. Если наказание ПА не случится, то с Зеленским мы пойдём на точно такой же круг. Круг безответственного управления)...
Михаил Подоляк
🤗