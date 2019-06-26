 "Ми терпіли багато, ми терпіли довго. Але Ківа...", - частина одеської "Опозиційної платформи - За життя" вийшла з партії

Про це повідомляє Апостроф із посиланням на видання "Одеські відомості", передає Цензор.НЕТ
Зокрема, свою недовіру до керівництва "За життя" і заяву про розпуск зробили 24 районні парторганізації області, а також міська і її осередки в 4 районах Одеси.
За словами Пундика, таке рішення пов’язане з включенням до прохідної частини списку, за його словами, "затятого націоналіста-маргінала" Іллі Ківи.
На думку політика, заради приходу до влади, керівництво партії пішло на відвертий продаж прохідних місць у списках.
"Ми терпіли багато, ми терпіли довго. Але сьогодні настав момент, коли терпіти стало неможливо. Включення до прохідної частини списку відвертих пособників минулої влади, відвертих націоналістів унеможливлює наше подальше перебування в цій організації. Ми змушені покинути це безпринципне комерційне утворення, яке неможливо назвати ні політичною, ні опозиційною, ні партією", - заявив Пундик.
Політик вважає, що єдина політична сила, яка стала реальною опозицією є "Опозиційний блок".
"В умовах парламентських виборів, які проходять в Україні, ми заявляємо про підтримку і закликаємо голосувати за єдину реальну партію миру і справедливості - за партію "Опозиційний блок", - підсумував Пундик.
балуваная ваша Галя))))
Мне до Червонограда 1ч40 минут ехать.
Шахтёры называют Зеленского "треплом" и говорят, что если бы "Прямой" не купил квартиру, то Зеленский спустил бы свои бла-бла-бла про квартиры на тормозах.
Спрашиваю, откуда в Червонограде столько людей, которые голосовали за Зеленского?
Они отвечают... ну, были единицы, но в основной массе никто за Зеленского не голосовал.
Возникает вопрос к ЦВК ... вы, случаем голоса не попутали?
Порошенко может смело подавать в суд и требовать повторного подсчета голосов.
Народна приказка : " Брехнею весь світ обійдеш, але назад не повернешся".
Треба було не брехати, не красти, не цілуватись в засос з ригами, а робити справу, засранці соєві.
Это жы ж руководитель "Социалистической партии Украины" как ни как...