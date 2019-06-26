EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Протести в Грузії Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  5181  30
Все про:вибори (4034) Одеса (1946) опозиційний блок (235) Ківа (70) дострокові вибори (34)

 "Ми терпіли багато, ми терпіли довго. Але Ківа...", - частина одеської "Опозиційної платформи - За життя" вийшла з партії

Глава одеського відділення "Опозиційної платформи - За життя" Микола Пундик заявив про вихід деяких представників з обласного осередку партії, включно з ним самим, і закликав голосувати за "Опоблок".

Про це повідомляє Апостроф із посиланням на видання "Одеські відомості", передає Цензор.НЕТ

Зокрема, свою недовіру до керівництва "За життя" і заяву про розпуск зробили 24 районні парторганізації області, а також міська і її осередки в 4 районах Одеси.

За словами Пундика, таке рішення пов’язане з включенням до прохідної частини списку, за його словами, "затятого націоналіста-маргінала" Іллі Ківи.

На думку політика, заради приходу до влади, керівництво партії пішло на відвертий продаж прохідних місць у списках.

Читайте також: "Слуга народу", "ОП - За життя", "Батьківщина", "Європейська Солідарність", "Голос" та "Сила і честь" долають 5% бар'єр, - опитування "Демініціатив" і Центру Разумкова

"Ми терпіли багато, ми терпіли довго. Але сьогодні настав момент, коли терпіти стало неможливо. Включення до прохідної частини списку відвертих пособників минулої влади, відвертих націоналістів унеможливлює наше подальше перебування в цій організації. Ми змушені покинути це безпринципне комерційне утворення, яке неможливо назвати ні політичною, ні опозиційною, ні партією", - заявив Пундик.

Політик вважає, що єдина політична сила, яка стала реальною опозицією є "Опозиційний блок".

"В умовах парламентських виборів, які проходять в Україні, ми заявляємо про підтримку і закликаємо голосувати за єдину реальну партію миру і справедливості - за партію "Опозиційний блок", - підсумував Пундик.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134362
 
   
 Топ коментарі
 
З Киви такий же націоналіст, як із риби альпініст!
 показати весь коментар
 
Кива националист ? да он на ваш каприз может быть кем угодно "Мы терпели многое, мы терпели долго. Но Кива....", - часть одесской "Оппозиционной платформы - За життя" вышла из партии - Цензор.НЕТ 4437
 показати весь коментар
 
ой какие брезгливые)))) кива им не симпатичен)))
балуваная ваша Галя))))
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Кива смотрящий Авакова за сепарами зажопа "Мы терпели многое, мы терпели долго. Но Кива....", - часть одесской "Оппозиционной платформы - За життя" вышла из партии - Цензор.НЕТ 2990 .
 показати весь коментар
 
 
НЕ можуть із скромності сказати, що їх перекупив рижий Ахмєтка.
 показати весь коментар
 
 
ой какие брезгливые)))) кива им не симпатичен)))
балуваная ваша Галя))))
 показати весь коментар
 
 
З Киви такий же націоналіст, як із риби альпініст!
 показати весь коментар
 
 
Кива националист ? да он на ваш каприз может быть кем угодно "Мы терпели многое, мы терпели долго. Но Кива....", - часть одесской "Оппозиционной платформы - За життя" вышла из партии - Цензор.НЕТ 4437
 показати весь коментар
 
 
лучше перестреляйте друг друга - и счеты сведете и нам легче и спокойнее.
 показати весь коментар
 
 
Кива их научит тяжелым наркотикам.. просто пацаны за ЗОЖ и веганы!
 показати весь коментар
 
 
єто хорошо когда в оккупационном блоке междусобойчик.
 показати весь коментар
 
 
Сюр, просто ідіотія якась.Ватноголові бабло між собою не поділили.Дебіл Ківа їм не сподобався.
 показати весь коментар
 
 
Кива националист? Та он ваш до мозга костей, такое же дерьмо!!!
 показати весь коментар
 
 
В Червонограде вообще история интересная вырисовывается.
Мне до Червонограда 1ч40 минут ехать.
Шахтёры называют Зеленского "треплом" и говорят, что если бы "Прямой" не купил квартиру, то Зеленский спустил бы свои бла-бла-бла про квартиры на тормозах.
Спрашиваю, откуда в Червонограде столько людей, которые голосовали за Зеленского?
Они отвечают... ну, были единицы, но в основной массе никто за Зеленского не голосовал.
Возникает вопрос к ЦВК ... вы, случаем голоса не попутали?

Порошенко может смело подавать в суд и требовать повторного подсчета голосов.
 показати весь коментар
 
Поразку треба сприймати гідно, порохоботи. А головне робити правильні висновки!!!
Народна приказка : " Брехнею весь світ обійдеш, але назад не повернешся".
Треба було не брехати, не красти, не цілуватись в засос з ригами, а робити справу, засранці соєві.
 показати весь коментар
 
 
Це не до порохоботів, це ти до Зеленського з приводу його ганебної поразки в Червонограді. "Ми терпіли багато, ми терпіли довго. Але Ківа...", - частина одеської "Опозиційної платформи - За життя" вийшла з партії - Цензор.НЕТ 9148
 показати весь коментар
 
 
Чего это они так небрежно о Киве?
Это жы ж руководитель "Социалистической партии Украины" как ни как...
 показати весь коментар
 
ПРОСТІТУТ він. Уже 3-тя партія за 3 роки... Скоро Петра наздожене і обжене...
 показати весь коментар
 
 
Вчера случайно включил Zik, и увидел там пастора церкви "Мира" Киву, с проповедью о мире с повстанцами ордло.
 показати весь коментар
 
Запасаемся попкорном- толи еще будет..))
 показати весь коментар
 
Шизофренік, який навіть борщ жере руками, розвалить банду з середини.
 показати весь коментар
 
"Откровенный пособник прошлой власти" - это как? Какой "прошлой"?
 показати весь коментар
 
Так какая же он "прошлая" Он самая "настоящая"!
 показати весь коментар
 
ЖОПАБЛОК ДАЖЕ ВНУТРИ ПАРТИИ ДОГОВОРИТСЯ НЕ МОЖЕТ, А ПО ТЕЛЕУ РАСКАЗИВАЮТ ЧТО ДОГОВОРЯТСЯ С ПУТИНИМ... СМЕШНО
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Ми терпіли багато, ми терпіли довго. Але Ківа...", - частина одеської "Опозиційної платформи - За життя" вийшла з партії
 
 
 
 
 
 вгору