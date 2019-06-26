 Суд над Насіровим і Новіковим скасували через зайнятість суддів, - САП

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.
"У середу, 26 червня 2019 року, в Шевченківському районному суді міста Києва заплановано судове засідання по суті з розгляду обвинувального акта у кримінальному провадженні за обвинуваченням ексглави ДФС України, а також керівника Департаменту ДФС України", - сказано на сторінці САП у Facebook .
Але засідання скасували, тому що судді зайняті в інших судових процесах.
"У суді повідомили, що суддя з 27 червня 2019 перебуватиме у відпустці, тому засідання найближчим часом проводитися не будуть", - додали в САП.
При цьому термін дії обов'язків, покладених на фігурантів провадження, закінчується 4 липня 2019. Прокурори САП подали клопотання про їхнє продовження. Згідно із законом клопотання мають бути розглянуті впродовж 3 днів із моменту подачі.
с девочки что сшибешь? а с коррупционера? (как весы не ломаются!?!)))))
Или вы просто БРЕХЛО ВАТНОЕ КОН-Е!
Это когда ж Зеленский успел судей назначить?
Зеленський призначив дев'ятьох суддів
Ничего- все пройдет!!!