EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Протести в Грузії Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Суспільство
  557  17
Матеріали за темою:
Все про:суд (5227) Насіров (545) Антикорупційна прокуратура (918)

 Суд над Насіровим і Новіковим скасували через зайнятість суддів, - САП

Шевченківський райсуд мав розглядати сьогодні справу колишнього глави ДФС Романа Насірова. Але засідання скасували через зайнятість суддів. Суддя йде у відпустку, тож найближчим часом засідань не буде.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

"У середу, 26 червня 2019 року, в Шевченківському районному суді міста Києва заплановано судове засідання по суті з розгляду обвинувального акта у кримінальному провадженні за обвинуваченням ексглави ДФС України, а також керівника Департаменту ДФС України", - сказано на сторінці САП у Facebook .

Але засідання скасували, тому що судді зайняті в інших судових процесах.

Також читайте: Суд відмовився зобов'язати Насірова здати закордонний паспорт, - САП

"У суді повідомили, що суддя з 27 червня 2019 перебуватиме у відпустці, тому засідання найближчим часом проводитися не будуть", - додали в САП.

При цьому термін дії обов'язків, покладених на фігурантів провадження, закінчується 4 липня 2019. Прокурори САП подали клопотання про їхнє продовження. Згідно із законом клопотання мають бути розглянуті впродовж 3 днів із моменту подачі.

Читайте також: З Насірова знімають запобіжний захід - суд перенесено на пізнішу дату, - САП

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134360
 
 
 Топ коментарі
 
Над девочкой с плакатом не отменили, а над коррупционеров отменили. Пока в обществе будет проходить такая фигня нечего кивать на европейцев.
 показати весь коментар
 
с беспределом судейским надо что то делать ,обнаглели что нет на них управы суки в мантиях до самой ручки Суд над Проданом отменили из-за занятости судей, - САП - Цензор.НЕТ 9198
 показати весь коментар
 
та они офигели вообще, это новые зебенины судьи...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Над девочкой с плакатом не отменили, а над коррупционеров отменили. Пока в обществе будет проходить такая фигня нечего кивать на европейцев.
 показати весь коментар
 
 
слепая Фемида на вес "чувствует" каким делом ей лучше заняться
с девочки что сшибешь? а с коррупционера? (как весы не ломаются!?!)))))
 показати весь коментар
 
 
та они офигели вообще, это новые зебенины судьи...
 показати весь коментар
 
 
Никакие они не новые-это внуки судей ещё при Щербицком. Только внешнее правление американцами может спасти Украину от коррупции судей, но это не возможно. К сожалению.
 показати весь коментар
 
 
Это когда ж Зеленский успел судей назначить?
Или вы просто БРЕХЛО ВАТНОЕ КОН-Е!
 показати весь коментар
 
с беспределом судейским надо что то делать ,обнаглели что нет на них управы суки в мантиях до самой ручки Суд над Проданом отменили из-за занятости судей, - САП - Цензор.НЕТ 9198
 показати весь коментар
 
 
ой и чем же они заняты? в ручную переслюнявливают "заставы"?
 показати весь коментар
 
Чем заняты? Бабло от Насирова щитают?
 показати весь коментар
 
Судья ,глав врач и сразу дом как у царя!!!! Сколько же вас много!!!!
Ничего- все пройдет!!!
 показати весь коментар
 
ну так там и без суда все ясно....линчевать падлюк
 показати весь коментар
 
судьи жрут шаурму и купаються в фонтанах,просьба не беспокоить
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільствоСуд над Насіровим і Новіковим скасували через зайнятість суддів, - САП
 
 
 
 
 
 вгору