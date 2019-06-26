 Суд над Насіровим і Новіковим скасували через зайнятість суддів, - САП

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

"У середу, 26 червня 2019 року, в Шевченківському районному суді міста Києва заплановано судове засідання по суті з розгляду обвинувального акта у кримінальному провадженні за обвинуваченням ексглави ДФС України, а також керівника Департаменту ДФС України", - сказано на сторінці САП у Facebook .

Але засідання скасували, тому що судді зайняті в інших судових процесах.

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"У суді повідомили, що суддя з 27 червня 2019 перебуватиме у відпустці, тому засідання найближчим часом проводитися не будуть", - додали в САП.

При цьому термін дії обов'язків, покладених на фігурантів провадження, закінчується 4 липня 2019. Прокурори САП подали клопотання про їхнє продовження. Згідно із законом клопотання мають бути розглянуті впродовж 3 днів із моменту подачі.

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