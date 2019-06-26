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Все про:Антимонопольний комітет (134) Терентьєв (22)

 В АМКУ створена служба за аналогією до Європейської комісії і департамент розслідувань

Служба здійснюватиме економічний аналіз кожної справи, якою займається Антимонопольний комітет України

В Антимонопольному комітеті створена служба за аналогією до Європейської комісії і європейських відомств, служба економічного аналізу, повідомив голова АМКУ Юрій Терентьєв в ефірі "5 каналу".

Крім того, за словами Терентьєва, велику кількість зусиль комітету було направлено в організацію роботи юридичного департаменту, а також створення окремого департаменту розслідувань.

"У нас була створена служба по аналогії з Європейською комісією і європейськими відомствами – служба економічного аналізу, яка здійснює економічний аналіз кожної справи. Також у нас дуже багато часу і зусиль інвестовано в юридичний департамент, який зараз очолює дуже висококласний директор – Данило Федорчук. Також у нас створено окремий департамент розслідувань, який займається суто розслідуваннями. І окремо – департаменти, які займаються суто ринковою проблематикою і, відповідно, здійснюють аналіз концентрації (концентрації бізнесів – ред.)", – Повідомив Терентьєв.

Як повідомлялося раніше, позитивний економічний ефект від роботи Антимонопольного комітету України (АМКУ) в минулому році сягнув 4 млрд гривень, що в 20 разів перевищує фінансування комітету державою.

Водночас, за словами директора інституту соціально-економічної трансформації Іллі Несходовського, прийшов час задуматися про безпеку працівників АМКУ.

Це необхідно у зв'язку з тим, що для працівників Антимонопольного комітету України, який за останні роки активізував свою роботу, існує потенційна загроза життю і здоров'ю через розслідування відомством зловживань на мільярди і штрафів компаніям на сотні мільйонів гривень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134355
 
 
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Когда вы єту рыжию гниду ахметовскую накажете -- он же все облєнерго уже скупил В АМКУ создана служба по аналогии с Европейской комиссией и департамент расследований - Цензор.НЕТ 7477
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значит - это кому-то выгодно? ну...чтоб он был...неприкосновенный полубог? кому???
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больше чиновников толстых и ленивых
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВ АМКУ створена служба за аналогією до Європейської комісії і департамент розслідувань
 
 
 
 
 
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