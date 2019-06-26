 Репутацію ПАРЄ в Європі сильно підірвано: ЗМІ почали публікувати поіменний список усіх, хто проголосував за повернення РФ, - Борислав Береза

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав член української делегації ПАРЄ Борислав Береза, передає Цензор.НЕТ.

"Для того, щоб припинити всі можливі спекуляції і розгін фейків від експердів, повідомляю:

Україна не вийшла з ПАРЄ. Українська делегація призупинила свою роботу в ПАРЄ на період цієї сесії і буде брати участь виключно в процесах з оскарження повноважень російської делегації і накладення на неї санкцій. У європейських ЗМІ дійсно почалася кампанія з обструкції депутатів ПАРЄ, які проголосували за повернення до Асамблеї російської делегації. У німецькій пресі почали вже публікувати поіменний список усіх, хто проголосував. Люди хочуть знати своїх "Херо". Репутація ПАРЄ в Європі сильно підірвана. Реакція України має бути виваженою, прагматичною, цинічною і болісною для ПАРЄ. Це повинно бути швидке консолідоване рішення Верховної Ради, Президента і міністра закордонних справ. Як один з варіантів - це відкликання запрошення ПАРЄ бути спостерігачами на виборах в Україні і закриття офісу Ради Європи в Києві через непродовження меморандуму. Після того, як наплювавши на свої правила і розтоптавши повагу до стандартів демократії, керівництво ПАРЄ повернуло в зал країну-агресора, країну-окупанта, то вважаю, що Рада Європи втратила право бути моральним авторитетом і задавати стандарти. Для початку Раді Європи і ПАРЄ треба буде відновити свою репутацію. Україна буде і далі взаємодіяти з ПАРЄ, як з органом, в якому приймаються важливі резолюції. Формат роботи буде визначено найближчим часом", - розповів Береза.

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"Україна мусить навчитися захищати себе на всіх фронтах. Зокрема і на дипломатичному рівні. Для подібних дій потрібні яйця. Сподіваюся, що вони є у всіх", - резюмував нардеп.

Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас раніше вітав рішення про повернення делегації РФ у Парламентську асамблею Ради Європи.