 Репутацію ПАРЄ в Європі сильно підірвано: ЗМІ почали публікувати поіменний список усіх, хто проголосував за повернення РФ, - Борислав Береза

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав член української делегації ПАРЄ Борислав Береза, передає Цензор.НЕТ.
"Для того, щоб припинити всі можливі спекуляції і розгін фейків від експердів, повідомляю:
- Україна не вийшла з ПАРЄ.
- Українська делегація призупинила свою роботу в ПАРЄ на період цієї сесії і буде брати участь виключно в процесах з оскарження повноважень російської делегації і накладення на неї санкцій.
- У європейських ЗМІ дійсно почалася кампанія з обструкції депутатів ПАРЄ, які проголосували за повернення до Асамблеї російської делегації. У німецькій пресі почали вже публікувати поіменний список усіх, хто проголосував. Люди хочуть знати своїх "Херо". Репутація ПАРЄ в Європі сильно підірвана.
- Реакція України має бути виваженою, прагматичною, цинічною і болісною для ПАРЄ. Це повинно бути швидке консолідоване рішення Верховної Ради, Президента і міністра закордонних справ. Як один з варіантів - це відкликання запрошення ПАРЄ бути спостерігачами на виборах в Україні і закриття офісу Ради Європи в Києві через непродовження меморандуму. Після того, як наплювавши на свої правила і розтоптавши повагу до стандартів демократії, керівництво ПАРЄ повернуло в зал країну-агресора, країну-окупанта, то вважаю, що Рада Європи втратила право бути моральним авторитетом і задавати стандарти. Для початку Раді Європи і ПАРЄ треба буде відновити свою репутацію.
- Україна буде і далі взаємодіяти з ПАРЄ, як з органом, в якому приймаються важливі резолюції. Формат роботи буде визначено найближчим часом", - розповів Береза.
"Україна мусить навчитися захищати себе на всіх фронтах. Зокрема і на дипломатичному рівні. Для подібних дій потрібні яйця. Сподіваюся, що вони є у всіх", - резюмував нардеп.
Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.
Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.
Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас раніше вітав рішення про повернення делегації РФ у Парламентську асамблею Ради Європи.
...
Ага, и под руководством вице спикера ПАСЕ товарища Слуцкого...из госдуры
Голосов недобрал
1. Украина может вполне обосновано потребовать обструкции всех Решение ПАСЕ
2.Украина может закрутить болт с гайкой и не реагирвоать на решения ЕСПЧ и отозвать своих судейц в ЕСПЧ.. и дезивуалирвоать свою подпись под Конвенцией чего они стоят решения ЕСПЧ и Конвенция.... если оккупанту красную дорожку расстелили это простите циничная низзость и западло
3. Украина может полностью аннулировать все выводы Венецианской комиссии с рекомендациями в частности всех нормативных актов и законов... это структура ПАСЕ
4. Украина может дистанироваться от 3 энергетического пакета Евросоююза что также есть парафия ПАСЕ...
5 Какие у нас там членские взносы не ясно- но эконмия пусть и 5-7 миллионов евро в год для Украины вместо платежей в ПАСЕ будет для нас лучше -чем выбросить их на ветер...
16 мин. ·
Штош. Трохи попсували свято росіянам. Регламентний комітет ПАРЄ визнав, що заперечення повноважень російської делегації з процедурних причин залишається в силі і одноголосно надіслав до Венеціанської комісії на вивчення питання: чи є депутатами ті, хто обрані в російський парламент за допомогою голосів Криму в одномандатному окрузі РФ (за партійними списками)? Тобто повної ратифікації російської делегації сьогодні не буде, одне питання підвисло над росіяним дамокловим мечем.
Не избрали педофила. Голосов недобрал
Це був лише перший тур. Сьогодні другий...
Нужны также тройки и военно-полевые суды.
Скоро понадобятся
хотя бы восстановить-вспомнить-обновить свои старые технологии и наработки (спецов хватит!!!) да и площадки для этого есть!!!
ПАРЕ йде на канікули до осені . Осінню від України в ПАРЕ будуть сидіти медведчуки з дубинянськими в обнімку з делегацією РФ
и шпыняйте тех, кто должен (!!! ) высказаться по этому поводу - ясно и конкретно (а не - ... удивлен и расстроен...)
странно ЗЕленый молчит как в рот дерьма набрал...
Може через розуміння що воно таке
Мені так здається, що там крім нього іноді тільки шаурма бува.
Вице-канцлер Шредер чем в Северном Потоке годами занимается?
Правильно! Не побоимся этого слова, мягко говоря, "лоббирует" в кристально-честном, в европейском - при-европейской, в самом что ни наесть Европейском Союзе.
P.S.№1 Теперь понятно что такое "європейський досвід та практика"
P.S.№2 Я категорически против вступления в ЕС. В НАТО - да, 200%.
Пример Израиль. Ни в ЕС, ни в НАТО а 70+ лет их арабы в море сбросить не могут. Есть чему поучится!
топ-автор
Страна лицемеров
5 годин тому Суспільство 2 453 258 6 19
Крым.Реалии
Мы яростно негодуем по поводу Европы, которая вернула Россию в ПАСЕ. Но почему нам кажется, что она должна поступать иначе?
Давайте примерим на себя оптику условного европейского политика.
Есть Украина. Страна, на которую напало соседнее государство. Агрессор аннексировал один регион и оккупировал еще два. За пять лет погибло 13 тысяч человек. Европейский политик открывает социологию и видит, что на пятый год войны к государству-агрессору хорошо или очень хорошо относятся 57% населения Украины. Плохо или очень плохо - лишь 27%. Еще 15% - не определились. При этом динамика вполне очевидна - отношение улучшается с каждым годом.
Вдобавок, число тех, кто хочет жить с соседом без границ и таможни достигло 48%. 38% хотят прекращения военных действий и замораживания конфликта. Еще 22% готовы предоставить оккупированным территориям автономию в составе страны. Сражаться до победного согласны лишь 18% жителей Украины.
У европейского политика нет оснований сомневаться в этих цифрах. Ведь на президентских выборах 73% украинских избирателей поддержали человека, который предлагал "просто прекратить стрелять". И спустя два месяца после его инаугурации 50% обывателей ждут, что новый президент «решит вопрос прекращения огня на Донбассе».
Список приоритетов вообще иллюстративный. 38% ждут снижения тарифов. 20% - повышения соцстандартов. А тех, кто ожидает укрепления армии и тех, кто хочет нормализации отношений с РФ, поровну - по 12%.
Социология беспристрастна. Европейский политик видит в этих цифрах страну, которая не хочет воевать. Которая устала от издержек. Которая хочет мира. Которая готова расплачиваться за мир суверенитетом. И почему он в этот момент должен вести себя как ястреб - если ястребами отказываются быть люди, на которых напали
НО! Кто представлял Украину в этой делегации, в последние годы? Слизняк гончаренко (явно засланный казачек, бо вреда от него слишком много), дуб береза, истеричка геращенко и похожий на свинью человек по фамилии арьев! (Остальные - вообще хзк)
Снарядив такую неадекватную гоп-компанию представлять себя в Европе - мы захотели положительного результата?!
Наша наивность нас же и погубит.
5 лет делегация воевала в ПАСЕ с Роисей, 5 лет ей не давали туда вернуться...
Съездила в ЕС ЗЕшмаркля и что-то пошло сразу не так. Делегация виновата ага.
ПыСы: Как тебе живется с калом вместо мозга? По инвалидности хоть платят шото?
Выпал он из авторитетов и смешался с порошенковской грязью.
https://twitter.com/Kasparov63/status/1143662957366259712
Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Ловкок потребовал от России разъяснений касательно того, откуда она получает координаты медицинских учреждений в сирийской провинции Идлиб.
Он выразил опасения, что действующие в Сирии российские военнослужащие используют данные, полученные от сирийской оппозиции согласно действующему под эгидой ООН механизму, обеспечивающему режим прекращения огня на северо-западе Сирии.
С конца апреля, когда сирийские правительственные войска активизировали действия в Идлибе, воздушным и артиллерийским ударам подверглись 23 больницы и других медицинских учреждений. Многие из них были выведены из строя. Известны случаи атак машин скорой помощи.
Действующие в провинции медики сообщили, что перестанут передавать информацию ООН, если та не докажет способность обеспечить сохранность передаваемых ей данных, пишет сайт "Аль-Баваба".
В ЕС есть свой процент охлоса типа наших зебилов, которому на все насрать, кроме жрачки, ржачки и срачки.
Вон в Нидерландах мало кто вобще в курсе про МН-17 и про то, кто его сбил.
Потому что за свои деньги - никакого удовольствия - это мазохизм какой то!
Вы действительно думаете что в Германии люди сильно интересуються как прголосовали представители их страны в какой то ПАРЄ по вопросу возвращения делегации далекой России после того как те в свою очередь влезли в дела далекой Украины?
Мне до Червонограда 1ч40 минут ехать.
Шахтёры называют Зеленского "треплом" и говорят, что если бы "Прямой" не купил квартиру, то Зеленский спустил бы свои бла-бла-бла про квартиры на тормозах.
Спрашиваю, откуда в Червонограде столько людей, которые голосовали за Зеленского?
Они отвечают... ну, были единицы, но в основной массе никто за Зеленского не голосовал.
Возникает вопрос к ЦВК ... вы, случаем голоса не попутали?
Порошенко может смело подавать в суд и требовать повторного подсчета голосов.