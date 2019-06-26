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 Політика України, За кордоном
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Все про:ПАРЄ (501) Росія (17795) Береза Борислав (102)

 Репутацію ПАРЄ в Європі сильно підірвано: ЗМІ почали публікувати поіменний список усіх, хто проголосував за повернення РФ, - Борислав Береза

Рада Європи втратила право бути моральним авторитетом і задавати стандарти.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав член української делегації ПАРЄ Борислав Береза, передає Цензор.НЕТ.

"Для того, щоб припинити всі можливі спекуляції і розгін фейків від експердів, повідомляю:

  1. Україна не вийшла з ПАРЄ.
  2. Українська делегація призупинила свою роботу в ПАРЄ на період цієї сесії і буде брати участь виключно в процесах з оскарження повноважень російської делегації і накладення на неї санкцій.
  3. У європейських ЗМІ дійсно почалася кампанія з обструкції депутатів ПАРЄ, які проголосували за повернення до Асамблеї російської делегації. У німецькій пресі почали вже публікувати поіменний список усіх, хто проголосував. Люди хочуть знати своїх "Херо". Репутація ПАРЄ в Європі сильно підірвана.
  4. Реакція України має бути виваженою, прагматичною, цинічною і болісною для ПАРЄ. Це повинно бути швидке консолідоване рішення Верховної Ради, Президента і міністра закордонних справ. Як один з варіантів - це відкликання запрошення ПАРЄ бути спостерігачами на виборах в Україні і закриття офісу Ради Європи в Києві через непродовження меморандуму. Після того, як наплювавши на свої правила і розтоптавши повагу до стандартів демократії, керівництво ПАРЄ повернуло в зал країну-агресора, країну-окупанта, то вважаю, що Рада Європи втратила право бути моральним авторитетом і задавати стандарти. Для початку Раді Європи і ПАРЄ треба буде відновити свою репутацію.
  5. Україна буде і далі взаємодіяти з ПАРЄ, як з органом, в якому приймаються важливі резолюції. Формат роботи буде визначено найближчим часом", - розповів Береза.

Читайте також: Учора 101 голосу виявилося недостатньо для призначення Слуцького віцепрезидентом ПАРЄ. Сьогодні у другому турі вистачить 75, - Ірина Геращенко

"Україна мусить навчитися захищати себе на всіх фронтах. Зокрема і на дипломатичному рівні. Для подібних дій потрібні яйця. Сподіваюся, що вони є у всіх", - резюмував нардеп.

Репутацію ПАРЄ в Європі сильно підірвано: ЗМІ почали публікувати поіменний список усіх, хто проголосував за повернення РФ, - Борислав Береза 01

Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас раніше вітав рішення про повернення делегації РФ у Парламентську асамблею Ради Європи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134354
 
   
 Топ коментарі
 
так одним пАРЕ дело не заканчивется а только все интересное вереди
1. Украина может вполне обосновано потребовать обструкции всех Решение ПАСЕ
2.Украина может закрутить болт с гайкой и не реагирвоать на решения ЕСПЧ и отозвать своих судейц в ЕСПЧ.. и дезивуалирвоать свою подпись под Конвенцией чего они стоят решения ЕСПЧ и Конвенция.... если оккупанту красную дорожку расстелили это простите циничная низзость и западло
3. Украина может полностью аннулировать все выводы Венецианской комиссии с рекомендациями в частности всех нормативных актов и законов... это структура ПАСЕ
4. Украина может дистанироваться от 3 энергетического пакета Евросоююза что также есть парафия ПАСЕ...
5 Какие у нас там членские взносы не ясно- но эконмия пусть и 5-7 миллионов евро в год для Украины вместо платежей в ПАСЕ будет для нас лучше -чем выбросить их на ветер...
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Не избрали педофила.
Голосов недобрал
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странно ЗЕленый молчит как в рот дерьма набрал...
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"Украина будет и дальше взаимодействовать с ПАСЕ, как с органом, в котором принимаются важные резолюции"
...
Ага, и под руководством вице спикера ПАСЕ товарища Слуцкого...из госдуры
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Не избрали педофила.
Голосов недобрал
 показати весь коментар
 
 
так одним пАРЕ дело не заканчивется а только все интересное вереди
1. Украина может вполне обосновано потребовать обструкции всех Решение ПАСЕ
2.Украина может закрутить болт с гайкой и не реагирвоать на решения ЕСПЧ и отозвать своих судейц в ЕСПЧ.. и дезивуалирвоать свою подпись под Конвенцией чего они стоят решения ЕСПЧ и Конвенция.... если оккупанту красную дорожку расстелили это простите циничная низзость и западло
3. Украина может полностью аннулировать все выводы Венецианской комиссии с рекомендациями в частности всех нормативных актов и законов... это структура ПАСЕ
4. Украина может дистанироваться от 3 энергетического пакета Евросоююза что также есть парафия ПАСЕ...
5 Какие у нас там членские взносы не ясно- но эконмия пусть и 5-7 миллионов евро в год для Украины вместо платежей в ПАСЕ будет для нас лучше -чем выбросить их на ветер...
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Украина то может. Проблема в том что ПАСЕ до осени будет в отпуске, а осенью в ПАСЕ от Украины уже будут "слуги урода" с медведчуками...
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Volodymyr Ariev
16 мин. ·

Штош. Трохи попсували свято росіянам. Регламентний комітет ПАРЄ визнав, що заперечення повноважень російської делегації з процедурних причин залишається в силі і одноголосно надіслав до Венеціанської комісії на вивчення питання: чи є депутатами ті, хто обрані в російський парламент за допомогою голосів Криму в одномандатному окрузі РФ (за партійними списками)? Тобто повної ратифікації російської делегації сьогодні не буде, одне питання підвисло над росіяним дамокловим мечем.
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Юрій Ан
Не избрали педофила. Голосов недобрал
Це був лише перший тур. Сьогодні другий... Репутация ПАСЕ в Европе сильно подорвана: СМИ начали публиковать поименный список всех проголосовавших за возвращение РФ, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 7744
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Под шумок следует восстановить смертную казнь.
Нужны также тройки и военно-полевые суды.
Скоро понадобятся
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и ядерное оружие....
хотя бы восстановить-вспомнить-обновить свои старые технологии и наработки (спецов хватит!!!) да и площадки для этого есть!!!
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РЕБЯТ МОРЯКОВ НЕ ОТПУСТИЛИ КАКАЯ ТАМ РЕАКЦИЯ У НАШИХ С МИД?
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зато репутация Березы в Европе, мире и Галактике взлетела необычайно
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Московію в ПЕСЄ повернули не через зраду європейців. А через втрату залишків будь-якого авторитету Україною.
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Даже больше скажу. Товарисч Береза своей агитацией за шута, устроившего капитуляцию, тоже перестал быть моральным авторитетом.
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От цинізма да, невистачає і кожному любителю ****, особисто вручати півня з гімна.
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А толку?
ПАРЕ йде на канікули до осені . Осінню від України в ПАРЕ будуть сидіти медведчуки з дубинянськими в обнімку з делегацією РФ
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дерзайте! молчать однозначно нельзя!
и шпыняйте тех, кто должен (!!! ) высказаться по этому поводу - ясно и конкретно (а не - ... удивлен и расстроен...)
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странно ЗЕленый молчит как в рот дерьма набрал...
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Vasiliy Pupkin a199226b
странно ЗЕленый молчит как в рот дерьма набрал...
Може через розуміння що воно таке Репутация ПАСЕ в Европе сильно подорвана: СМИ начали публиковать поименный список всех проголосовавших за возвращение РФ, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 5681

Репутация ПАСЕ в Европе сильно подорвана: СМИ начали публиковать поименный список всех проголосовавших за возвращение РФ, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 6245

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А чому "как"?
Мені так здається, що там крім нього іноді тільки шаурма бува.
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Та ладно - какая там "обструкция" в европейских СМИ!
Вице-канцлер Шредер чем в Северном Потоке годами занимается?
Правильно! Не побоимся этого слова, мягко говоря, "лоббирует" в кристально-честном, в европейском - при-европейской, в самом что ни наесть Европейском Союзе.

P.S.№1 Теперь понятно что такое "європейський досвід та практика"
P.S.№2 Я категорически против вступления в ЕС. В НАТО - да, 200%.
Пример Израиль. Ни в ЕС, ни в НАТО а 70+ лет их арабы в море сбросить не могут. Есть чему поучится!
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Ізраїль - непоганий приклад: союзник США поза НАТО. Але їхні прем'єри за більшу частину історії Ізраїля були спочатку вояками, потім одночасно яструбами-патріотами і... корупціонерами (нікого не нагадує?) А наш миролюбний хлопчик навряд чи зможе добитися такого статусу для України (та й не намагатиметься, швидше за все).
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Павел Казарин
топ-автор

​Страна лицемеров

5 годин тому Суспільство 2 453 258 6 19

Крым.Реалии
Мы яростно негодуем по поводу Европы, которая вернула Россию в ПАСЕ. Но почему нам кажется, что она должна поступать иначе?
Давайте примерим на себя оптику условного европейского политика.
Есть Украина. Страна, на которую напало соседнее государство. Агрессор аннексировал один регион и оккупировал еще два. За пять лет погибло 13 тысяч человек. Европейский политик открывает социологию и видит, что на пятый год войны к государству-агрессору хорошо или очень хорошо относятся 57% населения Украины. Плохо или очень плохо - лишь 27%. Еще 15% - не определились. При этом динамика вполне очевидна - отношение улучшается с каждым годом.
Вдобавок, число тех, кто хочет жить с соседом без границ и таможни достигло 48%. 38% хотят прекращения военных действий и замораживания конфликта. Еще 22% готовы предоставить оккупированным территориям автономию в составе страны. Сражаться до победного согласны лишь 18% жителей Украины.
У европейского политика нет оснований сомневаться в этих цифрах. Ведь на президентских выборах 73% украинских избирателей поддержали человека, который предлагал "просто прекратить стрелять". И спустя два месяца после его инаугурации 50% обывателей ждут, что новый президент «решит вопрос прекращения огня на Донбассе».
Список приоритетов вообще иллюстративный. 38% ждут снижения тарифов. 20% - повышения соцстандартов. А тех, кто ожидает укрепления армии и тех, кто хочет нормализации отношений с РФ, поровну - по 12%.
Социология беспристрастна. Европейский политик видит в этих цифрах страну, которая не хочет воевать. Которая устала от издержек. Которая хочет мира. Которая готова расплачиваться за мир суверенитетом. И почему он в этот момент должен вести себя как ястреб - если ястребами отказываются быть люди, на которых напали
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Репутация ПАСЕ канешно подорвана, тут и возражений нет.
НО! Кто представлял Украину в этой делегации, в последние годы? Слизняк гончаренко (явно засланный казачек, бо вреда от него слишком много), дуб береза, истеричка геращенко и похожий на свинью человек по фамилии арьев! (Остальные - вообще хзк)
Снарядив такую неадекватную гоп-компанию представлять себя в Европе - мы захотели положительного результата?!
Наша наивность нас же и погубит.
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З осені буде адекватна: медведчук, портнов, товстий, лисий, .....
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И не говори.
5 лет делегация воевала в ПАСЕ с Роисей, 5 лет ей не давали туда вернуться...

Съездила в ЕС ЗЕшмаркля и что-то пошло сразу не так. Делегация виновата ага.

ПыСы: Как тебе живется с калом вместо мозга? По инвалидности хоть платят шото?
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Ні: платять саме за подібні висери - він на роботі просто...
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Бабченку было бы лучше помолчать. Он уже стоко разной х...ни наговорил и написал, шо воспринимается он сейчас - как озлобленный на весь мир придурок.
Выпал он из авторитетов и смешался с порошенковской грязью.
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Похоже, у тунеядца Бабченко наступили тяжёлые времена : донатов нет... Нахер никому стал не нужен вот и исходит на говно, - как же так ??? - ну ведь всё же при Порохе работало....
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Чот сомнения бьют что с зелей у нас будет какой-либо ответ по этому поводу
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С задачей не справились!За саботаж-всех УВОЛИТЬ!
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Ідіть на…!" - Гаррі Каспаров блискуче відповів німецькому МЗС, яке раділо поверненню Росії в ПАРЄ
https://twitter.com/Kasparov63/status/1143662957366259712
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ООН заподозрила, что Россия использует ее данные для атаки больниц в Сирии


Репутация ПАСЕ в Европе сильно подорвана: СМИ начали публиковать поименный список всех проголосовавших за возвращение РФ, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 6243 Репутация ПАСЕ в Европе сильно подорвана: СМИ начали публиковать поименный список всех проголосовавших за возвращение РФ, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 6243

Репутация ПАСЕ в Европе сильно подорвана: СМИ начали публиковать поименный список всех проголосовавших за возвращение РФ, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 6243

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Ловкок потребовал от России разъяснений касательно того, откуда она получает координаты медицинских учреждений в сирийской провинции Идлиб.
Он выразил опасения, что действующие в Сирии российские военнослужащие используют данные, полученные от сирийской оппозиции согласно действующему под эгидой ООН механизму, обеспечивающему режим прекращения огня на северо-западе Сирии.
С конца апреля, когда сирийские правительственные войска активизировали действия в Идлибе, воздушным и артиллерийским ударам подверглись 23 больницы и других медицинских учреждений. Многие из них были выведены из строя. Известны случаи атак машин скорой помощи.
Действующие в провинции медики сообщили, что перестанут передавать информацию ООН, если та не докажет способность обеспечить сохранность передаваемых ей данных, пишет сайт "Аль-Баваба".
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Этот Береза там опять устроил перформанс со Скабеевой. Даже по-русски заговорил, хотя раньше той же Скабеевой утверждал что не знает русского. Репутация ПАСЕ в Европе сильно подорвана: СМИ начали публиковать поименный список всех проголосовавших за возвращение РФ, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 4354
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И шо? Ну опубликуют?
В ЕС есть свой процент охлоса типа наших зебилов, которому на все насрать, кроме жрачки, ржачки и срачки.

Вон в Нидерландах мало кто вобще в курсе про МН-17 и про то, кто его сбил.
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нельзя подорвать то ,чего нет-особенно репутацию...как была прокуйлова , со времен оккупации украинского Крыма ,такой и осталась...
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Надеюсь мы этой шлюшке пассевной не платим?
Потому что за свои деньги - никакого удовольствия - это мазохизм какой то!
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ну если сам Береза, авторитетнейший в Европе человек, сказал что репутация ПАСЕ сильно подорвана, то наверное так и есть
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У європейських ЗМІ дійсно почалася кампанія з обструкції депутатів ПАРЄ, які проголосували за повернення до Асамблеї російської делегації. У німецькій пресі почали вже публікувати поіменний список усіх, хто проголосував. Люди хочуть знати своїх "Херо". Репутація ПАРЄ в Європі сильно підірвана.

Вы действительно думаете что в Германии люди сильно интересуються как прголосовали представители их страны в какой то ПАРЄ по вопросу возвращения делегации далекой России после того как те в свою очередь влезли в дела далекой Украины?
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А ты пытаешь продвигать кремльблёвскую мыслеформу "да всем пофиг"?
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В Україні є яйці лишень в однієї людини і та жінка .Призвіще її Тимошенко.
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А ти свої куди подів? Чи їх Сірко відгриз коли ти ужратий без штанів валявся під парканом?
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Нічого з перерахованого не буде. Від слова зовсім. Як завжди.
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Всех уродов, протолкнувших агрессора в эту продажную тухлую организацию - внести в Миротворец. Никакие взносы в ПАСЕ больше не платить, пусть этих элитных проституток Газпром кормит.
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В Червонограде вообще история интересная вырисовывается.
Мне до Червонограда 1ч40 минут ехать.
Шахтёры называют Зеленского "треплом" и говорят, что если бы "Прямой" не купил квартиру, то Зеленский спустил бы свои бла-бла-бла про квартиры на тормозах.
Спрашиваю, откуда в Червонограде столько людей, которые голосовали за Зеленского?
Они отвечают... ну, были единицы, но в основной массе никто за Зеленского не голосовал.
Возникает вопрос к ЦВК ... вы, случаем голоса не попутали?

Порошенко может смело подавать в суд и требовать повторного подсчета голосов.
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Все, пиндец! репутация ПАСЕ сильно подорвана, она себя всему миру показала, сейчас начнется её изоляция и ПАСЕ начнет питаться ежиками!!! СЛАВА УКРАИНЕ!!! ДБ !!! )))
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***** подкупил Германию Францию и ряд других стран поставил на Измену,не поддалась всемирному Террористу №1 только Великая Британия!
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Гниди знов продали Україну за кацапські срібняки,зате ми тепер знаємо хто друг,а хто ворог.
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"Зелёный человечек" - президент Владимир Зеленский (Прикольный) молчит, потому что сценаристы квартала 95 не написали текст.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРепутацію ПАРЄ в Європі сильно підірвано: ЗМІ почали публікувати поіменний список усіх, хто проголосував за повернення РФ, - Борислав Береза
 
 
 
 
 
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