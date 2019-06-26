 Зеленський погодив документи, що встановлюють порядок застосування Збройних сил України, - Офіс президента

Зокрема, ці документи визначають стратегічні цілі, завдання, склад Збройних сил, інших складових сил оборони, які залучаються до оборони держави, їхню потребу в особовому складі, озброєнні та військовій техніці, матеріально-технічних засобах, фінансових та інших ресурсах, необхідних для виконання завдань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
Глава держави заслухав доповідь начальника Генерального штабу – Головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака щодо стану справ у ЗСУ, перебігу їхнього реформування та шляхів вирішення проблемних питань.
Володимир Зеленський наголосив на необхідності підвищення інтенсивності впровадження заходів оборонної реформи.
"Особливу увагу звертаю на реформування управління ЗСУ", – зазначив Глава держави.
Він підкреслив, що з 2020 року в Україні має розпочатися впровадження стандартів та процедур НАТО у діяльності ЗСУ, передусім у підготовці військ.
"Ця робота не повинна бути імітацією, а стати реальними кроками реформування української армії відповідно до стандартів Північноатлантичного альянсу. При цьому ми повинні пам’ятати, що основною цінністю є людина", – сказав Президент.
За словами Глави держави, необхідно підвищити престиж військової служби та створити для цього всі умови. Головним при цьому є гідне та стабільне грошове забезпечення, житлові умови та реалізація пакету соціальної підтримки військовослужбовця.
"Лише після цього професія захисника стане однією з найпрестижніших у країні", – зауважив Президент.
Також Глава держави наголосив, що у зоні проведення ООС необхідно забезпечити належні умови життєдіяльності особового складу всіх складових сектору безпеки та оборони, що беруть участь в операції.
"Збереження життя та здоров’я особового складу повинно стати головним пріоритетом роботи командирів усіх рівнів. А для цього доцільно надати командирам усіх рівнів максимальну ініціативу та повноваження в ухваленні рішень – із чіткою відповідальністю за результати їхнього виконання", – підкреслив Володимир Зеленський.
Президент звернув увагу Генштабу ЗСУ на необхідність вжиття заходів, спрямованих на недопущення виникнення на арсеналах, базах та складах надзвичайних ситуацій. Насамперед ідеться про запобігання диверсіям і терактам.
Також Глава держави ознайомився з роботою Центру оперативного управління та контролю Об’єднаного оперативного штабу Збройних сил України.
А вы -то безосновательно каких-то чудесов ожидаете. Уже по первым просерам и назначениям понятно что будет.
Будет Малороссия. Правда, может вы этого и хотели. Тогда да. Будет вам.
Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
1 ч. ·
У Станиці Луганській відбулося розведення сил і засобів
#ООС #Операція_ОС
Сьогодні опівдні українські військові відійшли з однієї з позицій, котра знаходилась перед КПВВ "Станиця Луганська". Все відбувалось під наглядом представників ОБСЄ, котрі були по обидві сторони. Крім того за розведенням військ спостерігав особисто командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський. За його словами це перший етап відводу сторін від околиць Станиці Луганської.
По сигналу сигнальних ракет з нашої сторони та сторони бойовиків наші військові покинули визначені ОБСЄ позиції. Наразі не відомо чи відвів своїх військових противник, за цим уже стежать представники наглядової місії ОБСЄ. Також очікується на днях приїзд представника української тристоронньої контактної групи Леоніда Кучми для того аби продовжити роботу з розведення сторін на визначені Мінськими домовленостями рубежі.
Детальний відеозвіт про розведення підрозділів буде опубліковано згодом. Слідкуйте за оновленням інформації!
сразу видно - спец.
Неужели выговорил этот набор слов не по бамажке?
Ну какой он президент! Говорить не умеет, полуобразован, из опыта работы - скачки на сцене. Господи, плакать хочется, его даже к мужику приравнять сложно......
Найближчим часом в Україні знову запрацюють популярні сайти Вконтакте, пошуковик Яндекс , Вебмані, сервіси Майл.ру і багато інших заборонені Порошенко сайти.
Про це Elise Journal повідомляють власні джерела.
За нашими даними, блокування даних сайтів в 2017 році була пов'язана виключно з меркантильними цілями екс-президента України Петра Порошенка і Олександра Турчинова.
Блокування нібито російських сайтів, які мають офіси по всьому світу, завдала величезної шкоди ІТ-підприємцям України і бюджету нашої країни.
Відзначимо, що більше 70% громадян України були проти цензури і блокування популярних у всьому світі порталів.
Команда Володимира Зеленського, найближчим часом, готує скасування указу олігарха Порошенка про блокування Яндекса, ВК і інших популярних сайтів.
Відзначимо, що олігарх Порошенко почав жорстоку цензуру не в 2014 році, коли щодня гинули сотні українських Героїв, а саме в 2017 році, коли стрімко падав його рейтинг.
Блокування сайтів і телеканалів навпростець пов'язана з жагою влади у олігарха Петра Порошенка.
Також потрібно констатувати, що новий Президент України Володимир Зеленський був і є противником блокування будь-яких сайтів, які не порушують законів України.
«Моя думка - цю ситуацію я називаю« парковки в Києві ». У мене колись забирали машину, а зараз штрафують. Чи не там припаркувався, наприклад, - оштрафували. Ти мені дай парковки, а потім жорстко мене карай, коли я не виконую закон », - заявив Зеленський.
За його словами, з соцмережами склалася схожа ситуація - спочатку необхідно дати людям альтернативу, а вже потім блокувати. Президент вважає, що неправильно блокувати популярні в усьому світі сайти, заради рейтингу.