 Зеленський погодив документи, що встановлюють порядок застосування Збройних сил України, - Офіс президента

Зокрема, ці документи визначають стратегічні цілі, завдання, склад Збройних сил, інших складових сил оборони, які залучаються до оборони держави, їхню потребу в особовому складі, озброєнні та військовій техніці, матеріально-технічних засобах, фінансових та інших ресурсах, необхідних для виконання завдань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Глава держави заслухав доповідь начальника Генерального штабу – Головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака щодо стану справ у ЗСУ, перебігу їхнього реформування та шляхів вирішення проблемних питань.

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Володимир Зеленський наголосив на необхідності підвищення інтенсивності впровадження заходів оборонної реформи.

"Особливу увагу звертаю на реформування управління ЗСУ", – зазначив Глава держави.

Він підкреслив, що з 2020 року в Україні має розпочатися впровадження стандартів та процедур НАТО у діяльності ЗСУ, передусім у підготовці військ.

"Ця робота не повинна бути імітацією, а стати реальними кроками реформування української армії відповідно до стандартів Північноатлантичного альянсу. При цьому ми повинні пам’ятати, що основною цінністю є людина", – сказав Президент.

За словами Глави держави, необхідно підвищити престиж військової служби та створити для цього всі умови. Головним при цьому є гідне та стабільне грошове забезпечення, житлові умови та реалізація пакету соціальної підтримки військовослужбовця.

"Лише після цього професія захисника стане однією з найпрестижніших у країні", – зауважив Президент.

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Також Глава держави наголосив, що у зоні проведення ООС необхідно забезпечити належні умови життєдіяльності особового складу всіх складових сектору безпеки та оборони, що беруть участь в операції.

"Збереження життя та здоров’я особового складу повинно стати головним пріоритетом роботи командирів усіх рівнів. А для цього доцільно надати командирам усіх рівнів максимальну ініціативу та повноваження в ухваленні рішень – із чіткою відповідальністю за результати їхнього виконання", – підкреслив Володимир Зеленський.

Президент звернув увагу Генштабу ЗСУ на необхідність вжиття заходів, спрямованих на недопущення виникнення на арсеналах, базах та складах надзвичайних ситуацій. Насамперед ідеться про запобігання диверсіям і терактам.

Також Глава держави ознайомився з роботою Центру оперативного управління та контролю Об’єднаного оперативного штабу Збройних сил України.