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 Політика України, Економіка
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 ЦВК витратить на вибори в Раду близько 2 млрд гривень

Витрати Центральної виборчої комісії на підготовку та проведення позачергових виборів до Верховної Ради орієнтовно становитимуть близько 2 млрд грн.

Про це заступник голови ЦВК Євген Радченко заявив на брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні затверджено 1 млрд 900 млн грн", - сказав Радченко.

Він уточнив, що ця сума приблизна, оскільки ще не підписані договори.

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За словами Радченка, зокрема, на пакети зі спеціальною системою захисту передбачені витрати в 362 260 грн, послуги з доставки та виготовлення пломб - 594: 326 грн, журнали для реєстрації документів - 621 тис. грн, виготовлення бюлетенів на поліграфкомбінаті "Україна" - 281 млн 845 тис. 240 грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134347
 
 
 Топ коментарі
 
300 миллионов на новую администрацию, 3 миллиарда на новую столицу, 2 миллиарда на перевыборы. Пенсионеры держитесь - денег нет..
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Алла Прасолова:
Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси:
- Схоже на те, що ми до кінця не розуміємо - що відбувається у відносинах України і Росії. Довгий час екс президент Порошенко переконував нас, що український народ чітко визначився зі своїм вибором, але виходячи з результатів останніх президентських перегонів, це м'яко кажучі не зовсім так.
- Конфлікт між Україною і Росією є сусідським непорозумінням політиків. Український народ зацікавлений у добрих відносинах з Росією. Взагалі все це не наша справа.
- Європа не повинна битися за американські інтереси в Україні. До того ж цього не бажає і сам український народ.
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.
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Paul Petrovach
это толпа генетических зеградантов?
Кращі з кращих... ЦИК потратит на выборы в Раду около 2 млрд гривен - Цензор.НЕТ 5439
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пора у ПЕТЮха и его шмарины из фондов забрать назад выделеные из бюджета 1 млрд+700млн
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300 миллионов на новую администрацию, 3 миллиарда на новую столицу, 2 миллиарда на перевыборы. Пенсионеры держитесь - денег нет..
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Це ВСЕРІВНО дешевше ніж утримувати нинішніх СОЄВО - РИГОВИХ УРОДІВ, у ВР, уряді, обл і рійдержадміністраціях!!!
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За месяц просрать 5 миллиардов нормалек?)
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2 миллиарда и так ушло бы очередные выборы в октябре этого года. кроме того эти расходы и прописаны в гос бюджете, который твоя соевая верховная рада принимала. и за 3 миллиарда спрашивай с соевой рады и ушлепка кличка. при чем тут зе?
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Деньги запланированые в бюджете на очередные выборы должны были быть заработаны осенью. Их еще нет в природе. А то что делают сейчас, - просто снимают финансирование сегодняшних проектов. Шахтеры без зарплат думаешь просто так сидят?
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шановный, гос бюджет принимается еще в декабре предыдущего года. и в расходной части там уже давно запланиролваны затраты на выборы. так что идите лесом и читайте закон про гос бюджет на 2019 год
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Бюдежет це карта доходів і витрат. Ти не можеш потратити ще незароблену зарплату в листопаді в червні. Хоча кому я це пояснюю...
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бюджет - это уже спланированные доходы и расходы. а значит затраты на выборы уже были запланированы. так что какие еще вопросы и при чем тут зеленский, если гос бюджет принят в ноябре прошлого года верховной радой на основе расчетов порошенковского кабмина?
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Ти дурачек походу? Иди купи седни телевизор за свою будущую зарплату за ноябрь.
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спасибо, у меня есть плазма на 60 дюймов. так что иди лесом, порохобот
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надо хоть выбрать за эти деньги кого-то стоящего..., а то придут опять 400 засранцев, корми их еще 5 лет...
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Тех же самых и выберут. 30 лет так было, а тут, что, граждане обвально поумнели? Эти манёвры с выборами имеют значение только для тех, кто тусуется возле корыта. ЦИК потратит на выборы в Раду около 2 млрд гривен - Цензор.НЕТ 5613
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Брат Медведчука идет в парламент и может пройти,Кандидат родился 25 марта 1959 года в Красноярском крае, гражданин Украины, живет здесь последние пять лет, является президентом ООО Керамбуд и может варить сталь ЦИК потратит на выборы в Раду около 2 млрд гривен - Цензор.НЕТ 1520
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"ЦИК потратит на выборы в Раду около 2 млрд гривен"

..
Дорогие мыло и веревка для украинского народа...
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а ПЕТЮхам не сказали что выборы так стоят не зависимо от того когда их провести- летом или осенью?
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Алла Прасолова:
Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси:
- Схоже на те, що ми до кінця не розуміємо - що відбувається у відносинах України і Росії. Довгий час екс президент Порошенко переконував нас, що український народ чітко визначився зі своїм вибором, але виходячи з результатів останніх президентських перегонів, це м'яко кажучі не зовсім так.
- Конфлікт між Україною і Росією є сусідським непорозумінням політиків. Український народ зацікавлений у добрих відносинах з Росією. Взагалі все це не наша справа.
- Європа не повинна битися за американські інтереси в Україні. До того ж цього не бажає і сам український народ.
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.
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21 июля в ВР проходят "Голос" 47%, "Европейская солидарность" 30%, "Батькивщина" и "жопоблок".
Партия "Слуга народа" не набирает 5%.
зебилы за месяц самоуничтожились.
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Надо же, 2 лярда на выборы по всей стране. А пэтька алкаш на себя любимого 1 лярд выделил
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"пэтька алкаш"?
кацап, это твой отец или сын?
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А що він не так сказав - загляньте в Бюджет України 2019 і Ви охрінієте. А бюджет приймали ДІЮЧІ соєво-ригові УРОДИ!!!
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заглянув і що? мені все подобається. поясніть, будь ласка, що в бюджеті вас не влаштовує?
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что 1 лярдна "соевого Петра"?
расшифруйте, пжлста.
кто такой "соевый Петр" и что 1 лярд?

Пока вы только какую-то околесину сугубо тупороссийскую городите.
я понимаю, что россияне генетические дегенераты по сути своей .... но не настолько же.
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вы кретины где размножаетесь, в навозной куче как черви? если ты про фонд Президента, то его внесли в бюджете в сентябре 2018, для поощрения талантливой молодежи. теперь его тратит вафля--приЗЕдент
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Порохоботи-дебіли!!! А чому ж просто цей лярд напряму не передбачили на премії талановитим студентам і молоді, а вирішили "прогнати" через фонд гаранта, Ви не подумали...
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Вы читали В.И. Ленина?
Почему Ленин говорил, что "россияне" это генетические дегенераты и рекомендовал своим подельникам уничтожать россиян как бесполезную биомассу на Планете?
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Ну так я не проти того щоб росіян, козлорилих в Україні не було, причому бажано ЖОДНоГО!!!
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ХА-ХА. Ну я ж не Пебот, Зебот, чи ригобот. Я просто націоналіст. А ми дратуємо різних ботоУРОДІВ!!!
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ничего, зеленое ... отработает на тяжелых физических работах вместе со своим подельником удмуртом.
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ЦИК потратит?потратит налогоплательщик мать вашу,через ЦИК просто пройдут потоки,часть из которых прилипнет к липким циковским рукам.
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Не пора ли выборы платными делать? С кандидата по 1 миллиону будет норм.
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открою тебе секрет, кандидаты платят. за кандидатуру в нардепы кажись 40 штук. в президенты 2 ляма
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И что, 40 тысяч 1200 кандидатов хватит на компенсацию 2 миллиардов???
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ну так это вопросы не ко мне) не я рулю бюджетной политикой) я считаю что кандидат вообще платить не должен, так как это нарушает принцип права каждого быть избранным в органы власти просто на основе отсутсвия бабла. есть масса достойных людей у которых просто нет денег чтоб заплатить взносы, потому потом и попадают в органы олигархи.
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1200 скотов по 40 000 грн= всего 48 миллионов.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЦВК витратить на вибори в Раду близько 2 млрд гривень
 
 
 
 
 
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