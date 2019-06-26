 ЦВК витратить на вибори в Раду близько 2 млрд гривень

Про це заступник голови ЦВК Євген Радченко заявив на брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"На сьогодні затверджено 1 млрд 900 млн грн", - сказав Радченко.
Він уточнив, що ця сума приблизна, оскільки ще не підписані договори.
За словами Радченка, зокрема, на пакети зі спеціальною системою захисту передбачені витрати в 362 260 грн, послуги з доставки та виготовлення пломб - 594: 326 грн, журнали для реєстрації документів - 621 тис. грн, виготовлення бюлетенів на поліграфкомбінаті "Україна" - 281 млн 845 тис. 240 грн.
это толпа генетических зеградантов?
Кращі з кращих...
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Дорогие мыло и веревка для украинского народа...
не потратил а ...проср***
Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси:
- Схоже на те, що ми до кінця не розуміємо - що відбувається у відносинах України і Росії. Довгий час екс президент Порошенко переконував нас, що український народ чітко визначився зі своїм вибором, але виходячи з результатів останніх президентських перегонів, це м'яко кажучі не зовсім так.
- Конфлікт між Україною і Росією є сусідським непорозумінням політиків. Український народ зацікавлений у добрих відносинах з Росією. Взагалі все це не наша справа.
- Європа не повинна битися за американські інтереси в Україні. До того ж цього не бажає і сам український народ.
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.
Партия "Слуга народа" не набирает 5%.
зебилы за месяц самоуничтожились.
кацап, это твой отец или сын?
расшифруйте, пжлста.
кто такой "соевый Петр" и что 1 лярд?
Пока вы только какую-то околесину сугубо тупороссийскую городите.
я понимаю, что россияне генетические дегенераты по сути своей .... но не настолько же.
Почему Ленин говорил, что "россияне" это генетические дегенераты и рекомендовал своим подельникам уничтожать россиян как бесполезную биомассу на Планете?