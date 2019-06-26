EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Протести в Грузії Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події
  2289  33
Все про:МЗС (1788) НАТО (2015) Столтенберг Єнс (384) Рябков (2)

 У РФ обіцяють "компенсаційні військові заходи" у разі реалізації "загроз НАТО" щодо ДРСМД

Росія вживатиме компенсаційні військові заходи в разі матеріального втілення загроз НАТО в зв'язку з Договором з ліквідації ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС,  про це заявив у середу журналістам заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.

"Спроби показати те, що відбувається, як військово-політичну відповідь на дії Росії мають характер пропагандистської акції з великим елементом навмисної дезінформації світової громадської думки, - сказав Рябков. - Коли ці загрози почнуть втілюватися в матеріальних кроках, нам, мабуть, доведеться проводити компенсаційні військові заходи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна стійко йтиме шляхом вступу в Альянс, - Парубій на засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО

"Країни альянсу в останні роки взяли на озброєння ідеологію подвійного підходу до відносин з Росією: стримування в поєднанні з діалогом з питань, де у натівських країн є інтерес до підтримки такого діалогу з РФ, - зазначив він. - Не декларуючи це в таких термінах, ми проводимо аналогічну лінію. Ми будемо стримувати агресивні наміри НАТО, калібрувати, дуже селективно підходити до тематики діалогу з альянсом, яку просувають члени цієї організації".

За словами дипломата, зацікавленість альянсу в обговоренні проблематики навколо України в рамках Ради РФ - НАТО "зовсім не означає, що Москва буде готова це робити".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У МЗС РФ у відповідь на санкції США порадили "ознайомитися з російською історією і не метушитися"

Рябков також заявив, що Росія вивчає наміри НАТО в зв'язку з ситуацією по ДРСМД і готова до всіх варіантів розвитку.

"Ми будемо вивчати те, що найближчими місяцями країни-учасниці НАТО сформулюють на цю тему (про заходи щодо Росії у зв'язку з ситуацією щодо ДРСМД). Ми готові до будь-яких варіантів, відповідальність за можливе ускладнення військово-політичної ситуації в Євроатлантиці, зрозуміло, (ляже) на США і їхніх союзників по альянсу, - зазначив Рябков. - Саме вони вели усвідомлену лінію на злам ДРСМД".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 25 червня заявив, що країни альянсу можуть домовитися про низку заходів у зв'язку з припиненням участі Росії в ДРСМД. Крім того, він зазначив, що у РФ є ще п'ять тижнів для "ліквідації своїх ракет, які порушують положення договору".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134345
 
 
 Топ коментарі
 
В РФ обещают "компенсационные военные меры" при реализации "угроз НАТО

Будут бомбить воронеж
 показати весь коментар
 
Россия примет компенсационные военные меры в случае материального воплощения угроз НАТО в связи с Договором по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). "

....

Ага, а Европа радостно их оплатит, давая кремлядям деньги за газ и нефть
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Кацапы грозят всех забросать потными лаптями...
 показати весь коментар
 
 
В РФ обещают "компенсационные военные меры" при реализации "угроз НАТО" по ДРСМД

Мультипликаторов из отпусков подтянули?
 показати весь коментар
 
 
хуре. русня как обычно насерет еще себе в портки.
 показати весь коментар
 
Россия примет компенсационные военные меры в случае материального воплощения угроз НАТО в связи с Договором по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). "

....

Ага, а Европа радостно их оплатит, давая кремлядям деньги за газ и нефть
 показати весь коментар
 
 
не дадут кацы гусям жизни пока всех под трактора положат в пику нато...
 показати весь коментар
 
 
сначала Тупин крутит мультики , а потом кричат "вы все врьоце"
 показати весь коментар
 
 
В РФ обещают "компенсационные военные меры" при реализации "угроз НАТО

Будут бомбить воронеж
 показати весь коментар
 
 
так надо договор с союзмульфильмом заключить на постоянной основе.у них этих компенсаторов-немеряно.тем более шо мультики уже не надо вручную рисовать.компьютер поможет В РФ обещают "компенсационные военные меры" при реализации "угроз НАТО" по ДРСМД - Цензор.НЕТ 4636
 показати весь коментар
 
Кто-то понял, что за меры такие будут?
 показати весь коментар
 
 
так они еще сами не знают - главное чтоб страшнее звучало, чтоб никто усмехнуться не посмел!
 показати весь коментар
 
 
Я думаю, что начнут присоединять Белорусь или Украину дальше и ставить ракеты средней дальности, что бы ближе было к ЕС
 показати весь коментар
 
ну и зачем такие сложности когда ес за 3 рупля и ведро газа можно купить?
 показати весь коментар
 
ну разве шо раздеть кацапню - так то святое...
 показати весь коментар
 
россия самая паскудная страна, великая помойная яма. Жаль, что Гитлер не поставил точку в русском вопросе. Не тому США помагали

 показати весь коментар
 
 
кацап каже, що ПАРЄ одобрило агресію проти балтійських країн та Польщі
 показати весь коментар
 
 
Пора кремлю бомбить Воронеж,ато НАТО дружить не хочет
 показати весь коментар
 
Ой да, давайте быстрее втянитесь в гонку вооружений с нато, или вообще нападите на них и дело с концом
 показати весь коментар
 
вова души НАТУ мультиками. мультиками души ,век воли не видать.
 показати весь коментар
 
Почему бы и не покуражиться )(уйлу? Дела в порядке - возврат в ПАСЕ, СП-2 строится, хранцузы в голос заговорили об отмене санкций, Боинг молча проглотили.
 показати весь коментар
 
зачем так пафосно называть закупку памперсов?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїУ РФ обіцяють "компенсаційні військові заходи" у разі реалізації "загроз НАТО" щодо ДРСМД
 
 
 
 
 
 вгору