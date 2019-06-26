 У РФ обіцяють "компенсаційні військові заходи" у разі реалізації "загроз НАТО" щодо ДРСМД

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив у середу журналістам заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.

"Спроби показати те, що відбувається, як військово-політичну відповідь на дії Росії мають характер пропагандистської акції з великим елементом навмисної дезінформації світової громадської думки, - сказав Рябков. - Коли ці загрози почнуть втілюватися в матеріальних кроках, нам, мабуть, доведеться проводити компенсаційні військові заходи".

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"Країни альянсу в останні роки взяли на озброєння ідеологію подвійного підходу до відносин з Росією: стримування в поєднанні з діалогом з питань, де у натівських країн є інтерес до підтримки такого діалогу з РФ, - зазначив він. - Не декларуючи це в таких термінах, ми проводимо аналогічну лінію. Ми будемо стримувати агресивні наміри НАТО, калібрувати, дуже селективно підходити до тематики діалогу з альянсом, яку просувають члени цієї організації".

За словами дипломата, зацікавленість альянсу в обговоренні проблематики навколо України в рамках Ради РФ - НАТО "зовсім не означає, що Москва буде готова це робити".

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Рябков також заявив, що Росія вивчає наміри НАТО в зв'язку з ситуацією по ДРСМД і готова до всіх варіантів розвитку.

"Ми будемо вивчати те, що найближчими місяцями країни-учасниці НАТО сформулюють на цю тему (про заходи щодо Росії у зв'язку з ситуацією щодо ДРСМД). Ми готові до будь-яких варіантів, відповідальність за можливе ускладнення військово-політичної ситуації в Євроатлантиці, зрозуміло, (ляже) на США і їхніх союзників по альянсу, - зазначив Рябков. - Саме вони вели усвідомлену лінію на злам ДРСМД".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 25 червня заявив, що країни альянсу можуть домовитися про низку заходів у зв'язку з припиненням участі Росії в ДРСМД. Крім того, він зазначив, що у РФ є ще п'ять тижнів для "ліквідації своїх ракет, які порушують положення договору".