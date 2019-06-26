 Окупанти "мобілізують" на Донбасі чоловіків у віці за 45 років, - розвідка

Таку інформацію отримало Головне управління розвідки Міноборони, повідомив на брифінгу в Києві речник міністерства Максим Праута. Цензор.НЕТ повідомляє про це з посиланням на пресцентр Міністерства оборони.

"Триває підготовка до перепису населення для прихованого формування бази даних "мобілізаційного ресурсу" та проведення призовної кампанії. Водночас, якість поповнення, яке надходить з військкоматів до з’єднань і частин російсько-окупаційних військ, поступово знижується. Відтак, окупанти змушені доукомплектовувати з’єднання і частини особами віком старше 45 років", - сказав Праута.

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Він додав, що значна частина таких "мобілізованих" не відповідають вимогам до проходження військової служби за станом здоров'я.