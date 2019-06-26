 Окупанти "мобілізують" на Донбасі чоловіків у віці за 45 років, - розвідка

Таку інформацію отримало Головне управління розвідки Міноборони, повідомив на брифінгу в Києві речник міністерства Максим Праута. Цензор.НЕТ повідомляє про це з посиланням на пресцентр Міністерства оборони.
"Триває підготовка до перепису населення для прихованого формування бази даних "мобілізаційного ресурсу" та проведення призовної кампанії. Водночас, якість поповнення, яке надходить з військкоматів до з’єднань і частин російсько-окупаційних військ, поступово знижується. Відтак, окупанти змушені доукомплектовувати з’єднання і частини особами віком старше 45 років", - сказав Праута.
Він додав, що значна частина таких "мобілізованих" не відповідають вимогам до проходження військової служби за станом здоров'я.
У Станиці Луганській почалося розведення сил - штаб ООС
212 ПЕРЕГЛЯДІВ 0
Середа, 26 червня 2019, 14:21
Штаб операції Об'єднаних сил повідомив про перший етап відводу українських підрозділів під наглядом місії ОБСЄ у Станиці Луганській.
Відповідне повідомлення з'явилося на Facebook-сторінці штабу 26 червня.
"Опівдні українські військові відійшли з однієї з позицій, котра знаходилась перед КПВВ "Станиця Луганська". Все відбувалось під наглядом представників ОБСЄ, котрі були по обидві сторони", - зазначають у штабі.
Зазначається також, що за відведенням військ спостерігав особисто командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський. За його словами це перший етап відводу сторін від околиць станиці.
За сигналом сигнальних ракет з нашої сторони та сторони бойовиків наші військові покинули визначені ОБСЄ позиції.
"Наразі не відомо чи відвів своїх військових противник, за цим уже стежать представники наглядової місії ОБСЄ", - зазначають у штабі.
Також днями очікується приїзд представника України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми для того, аби продовжити роботу з відведення сторін на визначені Мінськими домовленостями рубежі.
Тепер засікаємо час за який її займуть сепари.
Глянул Мальчиш-Кибальчиш на улицу: пустая улица. Не хлопают ставни, не скрипят ворота - некому вставать. И отцы ушли, и братья ушли - никого не осталось.
Только видит Мальчиш, что вышел из ворот один старый дед во сто лет. Хотел дед винтовку поднять, да такой он старый, что не поднимет. Хотел дед саблю нацепить, да такой он слабый, что не нацепит. Сел тогда дед на завалинку, опустил голову и заплакал... (с)
Армией Украины для вас уже приготовлены специалисты по декомплектации,дератизации и дефрагментации!