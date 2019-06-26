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Все про:Міноборони (2624) розвідка (1411) Донбас (12215) мобілізація (101) Праута (13)

 Окупанти "мобілізують" на Донбасі чоловіків у віці за 45 років, - розвідка

Через зменшення "мобілізаційного ресурсу російсько-окупаційним військам доводиться доукомплектовувати з'єднання і частини особами у віці від 45 років.

Таку інформацію отримало Головне управління розвідки Міноборони, повідомив на брифінгу в Києві речник міністерства Максим Праута. Цензор.НЕТ повідомляє про це з посиланням на пресцентр Міністерства оборони.

"Триває підготовка до перепису населення для прихованого формування бази даних "мобілізаційного ресурсу" та проведення призовної кампанії. Водночас, якість поповнення, яке надходить з військкоматів до з’єднань і частин російсько-окупаційних військ, поступово знижується. Відтак, окупанти змушені доукомплектовувати з’єднання і частини особами віком старше 45 років", - сказав Праута.

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Він додав, що значна частина таких "мобілізованих" не відповідають вимогам до проходження військової служби за станом здоров'я.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134343
 
   
 Топ коментарі
 
Вот она какая, перемога пинчука, кучмы и зеленого

Тепер засікаємо час за який її займуть сепари.
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Все вірно. Якщо ЗСУ відводять війська, то для просування вперед сєпарам потрібні додаткові сили.
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НЕ трусись за сєпарів, якийсь хрен заявив, що потрібно просто перестати стріляти. Чого їм тепер боятися.
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Неужели больше нет дураков за тарелку супа удобрением поработать?
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НЕ трусись за сєпарів, якийсь хрен заявив, що потрібно просто перестати стріляти. Чого їм тепер боятися.
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Все вірно. Якщо ЗСУ відводять війська, то для просування вперед сєпарам потрібні додаткові сили.
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а шо бурятни уже не хватает, шо местный быдляк впрягают?
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не иначе буряты не хотят больше удобрениями работать ) Помните, когда там все пылало (в 2015, если не ошибаюсь), они рвали волосы, что им это наказание за то, что украинцев убивали?
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Началась сдача Станицы-Луганской
У Станиці Луганській почалося розведення сил - штаб ООС
212 ПЕРЕГЛЯДІВ 0
Середа, 26 червня 2019, 14:21
Штаб операції Об'єднаних сил повідомив про перший етап відводу українських підрозділів під наглядом місії ОБСЄ у Станиці Луганській.
Відповідне повідомлення з'явилося на Facebook-сторінці штабу 26 червня.
"Опівдні українські військові відійшли з однієї з позицій, котра знаходилась перед КПВВ "Станиця Луганська". Все відбувалось під наглядом представників ОБСЄ, котрі були по обидві сторони", - зазначають у штабі.
Зазначається також, що за відведенням військ спостерігав особисто командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський. За його словами це перший етап відводу сторін від околиць станиці.
За сигналом сигнальних ракет з нашої сторони та сторони бойовиків наші військові покинули визначені ОБСЄ позиції.
"Наразі не відомо чи відвів своїх військових противник, за цим уже стежать представники наглядової місії ОБСЄ", - зазначають у штабі.
Також днями очікується приїзд представника України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми для того, аби продовжити роботу з відведення сторін на визначені Мінськими домовленостями рубежі.
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Вот она какая, перемога пинчука, кучмы и зеленого

Тепер засікаємо час за який її займуть сепари.
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так нам об этом и не скажут...будут молчать как и про отвод до последнего
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... Только бы нам ночь простоять да день продержаться.
Глянул Мальчиш-Кибальчиш на улицу: пустая улица. Не хлопают ставни, не скрипят ворота - некому вставать. И отцы ушли, и братья ушли - никого не осталось.
Только видит Мальчиш, что вышел из ворот один старый дед во сто лет. Хотел дед винтовку поднять, да такой он старый, что не поднимет. Хотел дед саблю нацепить, да такой он слабый, что не нацепит. Сел тогда дед на завалинку, опустил голову и заплакал... (с)
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Начинается "дидываевали" в исполнении местных орков.
Оккупанты "мобилизуют" на Донбассе мужчин в возрасте за 45 лет, - разведка - Цензор.НЕТ 4467
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Все начинают ПРивыкать к торговле на крови украинцев...??
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А она вообще прекращалась? Шоколадный нагревался, теперь зеленная макака подхватила эстафету...
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Ха... помнется мне интересная история с кацапом по фамилии кацап))) Давайте, даунбасята, записывайтесь в "апалченцы", на кой вам две ноги и руки))) А если уже очень захотеть, то можно и на 200-тый рейс билеты оформить...
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Последний раз в истории Европы такое было только в 2014 в Украине, когда призывали не только офицеров, но и рядовых до 60.
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какой же сепар-дедушка в свои 45 не мечтает стать бабушкой-ягодкой. (о вторичных половых признаках доумбассян после 45и)
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Майбунтня наша автономна нац.Хвардія !
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давайте,скотобыдло бамбасское,комплектуйтесь быстрее!
Армией Украины для вас уже приготовлены специалисты по декомплектации,дератизации и дефрагментации!
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Цензор.НЕТНовиниПодіїОкупанти "мобілізують" на Донбасі чоловіків у віці за 45 років, - розвідка
 
 
 
 
 
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