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Все про:Кабмін (2912) призначення (376) ОДА (600) Герус (21)

 Кабмін погодив призначення голів восьми ОДА, - Герус. ПЕРЕЛІК

Кабінет міністрів України погодив призначення на пости голів восьми обласних державних адміністрацій.

Про це повідомив представник президента в уряді Андрій Герус, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

"Усі вісім подань були підтримані", - сказав Герус журналістам після засідання уряду.

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Він зазначив, що рішення були одноголосні, бо кілька членів Кабміну голосували проти всіх кандидатур.

Зокрема, головою Донецької обласної державної адміністрації пропонується призначити Павла Кириленка, Закарпатській - Ігоря Бондаренка, Київської - Михайла Бно-Айріяна, Луганської - Віталія Комарницького.

Крім того, пропонується призначити головою Львівської обласної державної адміністрації Маркіяна Мальського, Одеської - Андрія Андрейчикова, Херсонської - Юрія Гусєва, Черкаської - Ігоря Шевченка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134337
 
 
 Топ коментарі
 
сепара та ватніка комарницького на пост губернатора луганщини...да,да новиє люді
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Гнойсман понял, что никуда не пролезет и пошел на попятную, чтобы его забыли при посадках пети и ко. Кабмин согласовал назначение глав восьми ОГА, - Герус - Цензор.НЕТ 5046
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не змінять. бо мер києва по конституції є главою адміністрації
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Гнойсман понял, что никуда не пролезет и пошел на попятную, чтобы его забыли при посадках пети и ко. Кабмин согласовал назначение глав восьми ОГА, - Герус - Цензор.НЕТ 5046
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А когда поменяют главу Администрации Киева? - Боксера?
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кишка тонка...согласно конституции обязанности главы администрации киева исполняет избранный мэр.и не зеленкину снимать мэров
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Гыг, ты не прав. Когда пришел Янык должности мера и главы КГГА разъеденили и стало можно ставить главой КГГА не мера. Попов пример, который был главой КГГА при мере Черновецком. При "демократе" Порошенко ничего не поменялось. Он назначил главой КГГА Кличко, хотя мог и другого человека, при живом мере Кличко.
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не змінять. бо мер києва по конституції є главою адміністрації
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Это по Конституции 10 летней давности, Янукович отменил эту норму. С тех пор так и живем, не смотря на админреформу.
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сепара та ватніка комарницького на пост губернатора луганщини...да,да новиє люді
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"Все восемь представлений были поддержаны",в Кремле???
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Чого було подання на призначення керівників Луганської та Донецької областей як на голів облдержадміністрацій? Якщо там, відповівідно до Закону, діють військово-цивільні адміністрації! Що, зебілам Закон - пофіг?
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