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Все про:Міноборони (2624) обшук (722) Труба (85) ДБР (316)

 ДБР підтвердило проведення обшуків у службових осіб Міноборони: Труба дасть брифінг

Сьогодні, 26 червня, о 16:00 відбудеться брифінг директора Державного бюро розслідувань Романа Труби про проведення обшуків за місцями проживання посадових осіб Міністерства оборони України, місць розташування службових і офісних приміщень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

У брифінгу візьмуть участь Руслан Марчук, директор Київського територіального управління ДБР, яке здійснює досудове розслідування у цьому провадженні, представники Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України та Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Детективи ДБР проводять обшуки в Міністерстві охорони здоров'я в рамках справи про розкрадання коштів при реконструкції інституту раку, - Варченко

ДБР підтвердило проведення обшуків у службових осіб Міноборони: Труба дасть брифінг 01

Раніше "Європейська Солідарність" заявила про обшуки у кандидата Бірюкова. Зазначимо, що раніше Бірюков був помічником міністра оборони з питань речового забезпечення ЗСУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134330
 
   
 Топ коментарі
 
Юрий Бирюков30 мин. · Они очень надеялись найти злата-серебра, тонны денег, коллекции раритетных автомобилей... Скажу честно - и я бы такое хотел найти. Но увы 🙂
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Бирюкову пора сушить сухари. ГБР подтвердило проведение обысков у должностных лиц Минобороны: Труба даст брифинг - Цензор.НЕТ 7750
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а між тим самий чесниу прЗедент пропонує на пост глави луганської військово-цивільної адміністрації декана інститу мвс,адепта руцкага міра комарницького. а лахам разкажем как борємся з баригамі
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Обыщите взяточника реву и его подчинённых,это главные коррупционеры в стране.
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Рева тепер за Зе. Тому не можна його чіпати ДБР підтвердило проведення обшуків у службових осіб Міноборони: Труба дасть брифінг - Цензор.НЕТ 2237
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Рева всегда был и останется потрохоботом,как и свинарчуки,как и луцик,как и остальные охреневшие до предела коррупционеры.
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Тепер це нове обличчя Слуг народу. Звикай до їхньої брехні.
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Ты тут не тявкай потрохобот,взяточник рева к Зеле никакого отношения не имеет,его и идиота с фальшивым дипломом гросю никак не могут вышвырнуть с теплых,коррумпированных должностей.
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Там у вас повно всякого регіонального лайна, як і ви. Так, що Рева вам підходить.
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Подходит твой автопереводчик потрохобот,скоро твой потрох и его ахметка подойдут к скамейке подсудимых.
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Я не користуюся перекладачем, а від тебе не бачу української мови, зебіл.
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Построение предложений у тебя чисто русское,переводчиком это не скрыть,а я какой есть,таким здесь себя и показываю,без маскировки и хитрожопости,содержание все,форма ничто,но для вас трусливых и тупых потрохоботов важны лицемерие,фальшивость и подлог.
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как ваш детсад наскучил... у вас других проблем нет как сотрясать воздух пустыми мечтами посадить петю??
идите женами займитесь, или посуду помойте, хоть какая то польза от вас будет )))))
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Люди на работе-им за такие посты деньги платят.
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Ви стосовно цього маєте докази? Працюєте керівником Слуг народу?
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Я ориентируюсь на его последние высказывания.
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)))) ШТА ?! Это ж какие познания во внутренних делах украинской политики из Америки! Вау!
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А може крали не лише Свинарчуки.? Інші дивилися на шефа і також не відставали?
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Юрий Бирюков30 мин. · Они очень надеялись найти злата-серебра, тонны денег, коллекции раритетных автомобилей... Скажу честно - и я бы такое хотел найти. Но увы 🙂
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опытный порохобот. все держит в офшорах, как и его шэф
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В офшорах которые Зебилы так и не нашли, а у Зецарька своего то другие правильные офшоры
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ты еще скажи что соевый в офшорах деньги не держит. и кстати, кто должен был найти офшоры бирюкова? не следаки ли гбр, главу которого назначил порошенко? у вас, соевых, совсем уже кукуха улетела.
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А когда вы ушлепки начнете у АТОшников офшоры искать? Как там расследования по отмыву бабла в офшоры Зели и Богдана ведуться? Когда обыски? Бирюков был советник у него даже права подписи небыло, Зебилы.
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да, только у Пороха там нашли аж 3 тыс баксов, а Зеля прячет в офшорах не только свои бабки, заработанные в Рашке (и с которых он не платил налоги в Украине), но и бабки Коломойского - 25 млн зелени.

разница очевидна.
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а чего 3000? может вообще 300? ну тебе видней. журналисты гардиана, зедойче зейтунг, схем, половины новостных агентств мира и прочие явно хуже тебя осведомлены в деяниях твоего соевого господина
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а між тим самий чесниу прЗедент пропонує на пост глави луганської військово-цивільної адміністрації декана інститу мвс,адепта руцкага міра комарницького. а лахам разкажем как борємся з баригамі
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а зеля на следующий день после получения булавы напрямую от путинского кошелька, яндекса, кругленькую сумму зелени получил. спроси у него за что , украину продал?
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А ты лично перещитывал офшоры Порошенко о которых ты писал выше?! Вы там совсем тупенькие?! Ты не помнишь что строчил минуту тому?!
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*******. при чем тут я? доказывай что твой соевый бог в офшорах держит всего 3000 долларов таким монстрам как The guardian, зедойче зейтунг и прочим. наверно врут? офшоры твоего соевого бога всплыли вообще случайно, там по другим людям информацию собирали. а тут внезапно соевое говно всплыло
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Так що дало привід проводити обшуки?
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Так у вас нема логіки, бо інакше би ви зрозуміли, що я теж не знаю.
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не нервничай ДБР підтвердило проведення обшуків у службових осіб Міноборони: Труба дасть брифінг - Цензор.НЕТ 6431 - послушаешь, посмотришь (почитаешь про) брифинг, что-то узнаешь, или куда-то торопишься?
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Якщо ви нічого не знаєте, то для чого мені ваш флуд?
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какой флуд, очнись) ты задал вопрос на форуме, я тоже задал вопрос, с подсказкой тебе у кого можно узнать побыстрее ты же видимо не заметил в тексте статьи, что брифинг будет в 16-00... заметь всё по теме статьи, на флуд никак не тянет) Кстати, про ничего не знаю это твоё личное заблуждение, знаю что при обыске присутствовали адвокаты Бирюкова, отсюда и такой вопрос ДБР підтвердило проведення обшуків у службових осіб Міноборони: Труба дасть брифінг - Цензор.НЕТ 8014
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Підказав те, що і без тебе відомо. Тому йди і питай інших.
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у бирюкова нет адвокатов - без надобности они ему. Потому спрашивать не у кого. Сам Бирюков сказал - жаль что ничо не нашли, бо и самому хотелось бы иметь "золотобрилиланты"
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Пора патриотам идти прессовать суды, иначе кацпских пророссийских сук не остановить.
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Як суди "прессовать", так згадують ПАТРІОТІВ, а як голосувати, то ПОРОХОБОТИ чомусь кричать, що треба виключно за Петю і ПЕСиків. Будьте послідовні - голосуйте за ПАТРІЛТІВ - об"єднану Свободу ( + ПС, КУН, Нацкорпус і інші націоналісти)!!!
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Якщо переконаєш, що мій голос не пропаде, то я проголосую за них, як і раніше голосував. Доведи мені, що ти проти зебілів.
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Шо то мне подсказывает, шо у порохоботов начнется шыкаладная диарея в 16:00 ...
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Після шаурми з протухлого щурячого м'яса тобі чувіха ще і не таке привидиться. Випий краще з літру добре теплої касторки. Може тоді хоч глюки перестануть тебе переслідувати
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И это мне говорит о галюниках тебе дозу галоперидола снизили, зачем?
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Єдине запитання до труби - в яких "Чагарях" він відсижувався в 2014 році і скільком корупціонерам та злодіяям він допоміг уникнути правосуддя на посаді прокурора Пустомитівському району протягом 2011-2014 років?

Ніщо не забуто і ніхто не забутий.
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Порохнявое, я не понял, это ты чичас на Петю с его патужными риформами личинку отложил, или неудачная попытка своё скудоумие конвертировать в прамацковский реванш?
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Главное - дать брифинг. Потом все забудут и ничего не найдут.
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