 Відведення українських підрозділів відбулося в районі Станиці Луганської

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.
У штабі зазначили, що все відбувалося під наглядом представників ОБСЄ, які були по обидва боки. Крім того, за відведенням військ спостерігав особисто командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський.
За його словами, це перший етап відведення сторін від околиць населеного пункту.
"За сигналом сигнальних ракет з нашого боку і сторони бойовиків наші військові покинули певні ОБСЄ позиції. Поки невідомо, чи відвів свої війська противник, за цим вже стежать представники спостережної місії ОБСЄ. Також очікується днями приїзд представника української Тристоронньої контактної групи Леоніда Кучми для того, щоб продовжити роботу щодо відведення сторін на визначені Мінськими домовленостями рубежі", - йдеться в повідомленні.
"В 2016-м году меня пригласили для консультаций с одним из руководителей миссии ОБСЕ, спросили, при каких условиях возможно организовать разведение войск в районе Станицы Луганской?
Я ответил: "Ни при каких. Противник не оставит берег реки и господствующую высоту с памятником князю Игорю, потому что это подступы к Луганску, и у противника очень мало сил, при отведении войск им надо будет больше выделять в первую линию, а солдат там почти нет, иногда на блок-посты выводят даже российских кадровых военных из-за отсутствия "народной милиции". Нашим тоже отступать некуда, наши в самой Станице находятся, им нельзя жителей оставлять. Поэтому все разведения войск будут сорваны".Источник: https://censor.net.ua/b3131442