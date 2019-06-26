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 Відведення українських підрозділів відбулося в районі Станиці Луганської

Сьогодні опівдні українські військові відійшли з однією з позицій, яка була перед КПВВ "Станиця Луганська".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

У штабі зазначили, що все відбувалося під наглядом представників ОБСЄ, які були по обидва боки. Крім того, за відведенням військ спостерігав особисто командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський.

За його словами, це перший етап відведення сторін від околиць населеного пункту.

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"За сигналом сигнальних ракет з нашого боку і сторони бойовиків наші військові покинули певні ОБСЄ позиції. Поки невідомо, чи відвів свої війська противник, за цим вже стежать представники спостережної місії ОБСЄ. Також очікується днями приїзд представника української Тристоронньої контактної групи Леоніда Кучми для того, щоб продовжити роботу щодо відведення сторін на визначені Мінськими домовленостями рубежі", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134327
 
 
 Топ коментарі
 
The стадо -ви зробили це разом !!!
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Зебєня вирішив що до Києва ще далеко. Кемску волость? Да забирайте.(С)
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началось...
при порохе отвоевывали выгодные позиции, при зеле только все просирается
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***** обеспечит финансирование ПРедательства и новое Вторжение.
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Кроме того, за отводом войск наблюдал лично командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский.-продажные твари отводят украинские войска с украинской територии ..под диктовку рашиста и под его контроль
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Все это сказки, быть того не может, потому что:
"В 2016-м году меня пригласили для консультаций с одним из руководителей миссии ОБСЕ, спросили, при каких условиях возможно организовать разведение войск в районе Станицы Луганской?
Я ответил: "Ни при каких. Противник не оставит берег реки и господствующую высоту с памятником князю Игорю, потому что это подступы к Луганску, и у противника очень мало сил, при отведении войск им надо будет больше выделять в первую линию, а солдат там почти нет, иногда на блок-посты выводят даже российских кадровых военных из-за отсутствия "народной милиции". Нашим тоже отступать некуда, наши в самой Станице находятся, им нельзя жителей оставлять. Поэтому все разведения войск будут сорваны".Источник: https://censor.net.ua/b3131442
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Очередная победа народного президента!!!! Урррраааааа!!!!
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да здравствует артикль Зе со своим стадом!
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А 73 процента скота олигархов радуются
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВідведення українських підрозділів відбулося в районі Станиці Луганської
 
 
 
 
 
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