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Все про:енергетика (351) Насалик (137) Електрика (256)

 Різкого зростання тарифів на електроенергію з 1 липня не буде ні для населення, ні для бізнесу, - Насалик

Запуск ринку електроенергії з 1 липня не призведе до різкого зростання тарифів на електроенергію для споживачів.

Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик в інтерв'ю Gazeta.ua, повідомляють Українські новини.

"Із запровадженням нової моделі ринку не повинна різко піднятися ціна на електроенергію — не лише для населення, але й для непобутових споживачів. Для останніх ціна зросте на 5–6 процентів, бо навіть при формуванні прогнозного балансу на 2019 рік, уже на друге півріччя НКРЕКП передбачала збільшення оптової ринкової ціни на 8–9 відсотків. Отже, ціна зросла б, навіть якби нову модель не запроваджували", - повідомив міністр.

Ігор Насалик також наголосив, що уряд ухвалив рішення про покладання спецобов’зків на державні підприємства з метою недопущення зростання тарифів на електроенергію для населення.

"Ми збалансували систему так, що вона не призведе до зростання ціни для населення. Її, до речі, не підвищували з березня 2017 року. Варто також знати, що ціна електроенергії для населення України в 2,6 раза нижча, ніж у Росії і в Білорусі. І вдесятеро, ніж у Данії", - зазначив Насалик.

Нагадаємо, відповідно до ухваленого Верховною Радою Закону України "Про ринок електричної енергії", новий ринок електроенергії має бути запроваджено 1 липня 2019 року. Запуск ринку – це зобов’язання України в рамках імплементації Третього енергопакету ЄС.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду 5 червня заявив, що ринок електроенергії буде запущено вчасно та запевнив, що тарифи для населення не зростуть.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134323
 
 
 Топ коментарі
 
резкого не будет.ключевое слово 'резкого'
но будет медленное!целый год!
зеБилЫ вы говна поели!
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Так это зебилы приняли закон про рынок электроэнергии, а я и не знал... Резкого роста тарифов на электроэнергию с 1 июля не будет ни для населения, ни для бизнеса, - Насалик - Цензор.НЕТ 65
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Зебилы чуствуют уже что их имеют или еще нет?
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Нассалик готовиться к бою. Нет, не с Кличко
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ДЭБИЛО насралик....
И ВЫШЕ В 8 РАЗ тарифы на свет В СРАВНЕНИИ С ДОХОДАМИ НАРОДА УКРАИНЫ....
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Зебилы чуствуют уже что их имеют или еще нет?
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после порошенко - это еще по божески. и кстати, а насалик это министр кабмина зеленского, или еще порошенковский?
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по-божески - это как? Если с 2017 тариф не поднимался?
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а в 2017 -ом кто главой государства был? и уже спасибо за тарифы на газ и зарплату кобелеву в 2 ляма в месяц (на секундочку, зарплата премьер - министра 40 тысяч)
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резкого не будет.ключевое слово 'резкого'
но будет медленное!целый год!
зеБилЫ вы говна поели!
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Так это зебилы приняли закон про рынок электроэнергии, а я и не знал... Резкого роста тарифов на электроэнергию с 1 июля не будет ни для населения, ни для бизнеса, - Насалик - Цензор.НЕТ 65
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Закон о рынке электроэнергии подписал Порошенко и тут уже ничего не сделать, а по газу и отоплению уже есть снижение тарифов.
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воем шоколадного дегенерата, удовлетворён Різкого зростання тарифів на електроенергію з 1 липня не буде ні для населення, ні для бізнесу, - Насалик - Цензор.НЕТ 1764
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молодцы хоть предупредили шо зарабатывать будут не спеша, а ещё упрекнули шо держитесь, вы и так копейки платите по сравнению с Данией))) зебилы ***)))
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баран, а насалик это случайно не министр кабмина гройсмана? и не подскажешь кто гройсмана на должность премьер-министра выдвинул?
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ну так Зе все возьмет и отменит, правда?
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Данию вспомнил . Резкого роста тарифов на электроэнергию с 1 июля не будет ни для населения, ни для бизнеса, - Насалик - Цензор.НЕТ 8748 У них зарплаты в десять раз больше , и цены тоже .
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Цены у них не в 10 раз выше наших, а раза в 1.5-2, смотря на что. На одежду даже ниже чем у нас, на продукты в 1.5 раза выше.
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А кто важнее в офисе директор или уборщица ? Это к вопросу о том, кто вообще потом за весь этот бардак отвечать будет.
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конечно уборщица!
***
директор уехал в отпуск - никто не заметил отсутствия...
уборщица ушла - на второй день сортиром завоняло во всех кабинетах)))
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но где-то проскочила информация про отмену ночного тарифа!
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Да, в Дании электроэнергия выше в 10 раз по стоимости, чем в Украине)
Зато зарплата выше в 30 раз, чем в Украине)
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зато для насцалика будет резкое затягивение петли на его свиношее.
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Так выборы 21 июля никто не ожидал, если бы знали о них заранее так не только не собирались бы повышать тарифы но не заикались бы об этом заранее! Но ничего ребята после "выборов" оттянетесь по полной, сразу три плюса в Роттердам засунете...
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А какого хрена цена вообще должна повышаться???? Доллар на месте, даже снижается, мировые цены на енергоносители тоже, так с какого перепуга в Украине растут на ВСЁ цены чуть ли не каждый день?!?!!!!! Сволочи!!! Шоб вы подавились!
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по Дерибасовской нужно прогуливаться постепенно..
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И в десять раз, чем в Дании", - отметил Насалик в Дании зарплата в 10 раз выше Різкого зростання тарифів на електроенергію з 1 липня не буде ні для населення, ні для бізнесу, - Насалик - Цензор.НЕТ 7714
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Резкого роста тарифов на электроэнергию с 1 июля не будет ни для населения, ни для бизнеса, - Насалик


Ну да. Рост тарифов начнется плавно и со 2-го июля. Я так понял именно так и надо его слова понимать.
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насцалик - шоколадное недоразумение.. тырить, обманывать, грабить население как основополагающие принципы партии ПЕСиків
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Ты *******,при власти уже другие и всем от этих ЗЕ-примитивов будет полная жопа,СЦЫКУН,не сдавший анализы,обещал учителям зарплаты в 4 000 $,откуда это трепло-миллионер долларовый изыщет ресурсы может свои Зеленковские сотни миллионов в оффшорах потрусит ???
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Саме найбільше бісить коли порівнюють вартість будь-чого у нас та за кордоном, при цьому не вказуючи доходи, стандарти, або тривалість життя громадян порівнюваних країн
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Кто из преЗЕрвативов больше всех топил за зелёного коЗЕла и скулил от "высоких" тарифов при Порохе получает по самые гланды.
Отсасывайте придурки то что выбрали только не заляпайтесь...Вам ведь популярно живописали что будет так и ещё хуже,но имбицилы хотели добра от добра,теперь ватные сепары уже вольготно заходят в раду всем Оппоблоком,здравствуй стойло Януковичское и помои путинские !!!
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Помнится мне что на стадионе этот клоун- недоросток обещал снизить тарифы,посадить убийц Гандзюк,з,п,учителям в 4 000 $,закончить войну,вернуть заробитчан и пр. И ШО ЭТО ДЕРЬМО СДЕЛАЛО ИЗ ОБЕЩАНОГО ???
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Повышения с 1 июля не будет!
Будет с 3-го.

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После резкого повышения цен на коммуналку они сказали - не волнуйтесь будет субсидия и все будет хорошо. Прошел год начали искать причины что бы отсечь большинство от кормушки. И у них получилось. То же будет и с электроэнергией кто не верит можете заскринить этот текст и прочитать
через год полтора. После того как Зеленский пошел на переговоры с Ахметовым и Коломойским все точки над и были поставлены.Это равносильно что с волками договариваться что бы они овец не резали.
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Насалик має давно сидіти у в'язниці, а не інтерв'ю роздавати.
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А резкого понижения? Рошено-ахметовский Роттердам + отменили же, где понижение.. Или если бы не отменили, то тогда бы был резкий рост, а сейчас будет медленной РОСТ?
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаРізкого зростання тарифів на електроенергію з 1 липня не буде ні для населення, ні для бізнесу, - Насалик
 
 
 
 
 
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