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 Політика України, За кордоном
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Все про:США (5127) Фірташ (169) екстрадиція (223)

 Фірташу в США світить понад 80 років в'язниці з конфіскацією, - американський юрист

Українському олігарху Дмитру Фірташу, якого можуть екстрадувати до США, загрожує там понад 80 років в'язниці з конфіскацією майна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Голосу Америки" повідомив американський юрист, партнер юридичної фірми Arnall Golden Gregory LLP Джин Берд.

"Фірташа звинувачують у відмиванні грошей, у порушенні так званого "закону Ріко" — про організації, що діють під впливом рекету й корупції, а також у намаганні порушити закон про корупцію за кордоном. З технічного боку, це понад 80 років ув’язнення, — це просто базуючись на розрахунках. Плюс, прокурор просить про конфіскацію всіх його активів", — пояснив "Голосу Америки" Джин Берд.

Втім, юрист зазначив, що Сполучені Штати можуть змінити обвинувачення, якщо Фірташ погодиться на співпрацю.

"Фірташ добре знайомий з різноманітними фінансовими угодами, в яких залучені топ-політики різних країн, у тому числі України та Росії. Тож можливо, він має інформацію, яка може зацікавити Сполучені Штати. Тож для нього завжди є можливість співпрацювати й укласти угоду про визнання провини, — де він надасть цю інформацію в обмін на зміну обвинувачень".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бойко, Льовочкін, Суркіс і Папієв: люди з найближчого оточення олігарха Фірташа йдуть у парламент за списками партії "Опозиційна платформа - За життя", - "Схеми". ВIДЕО

Нагадаємо, Верховний суд Австрії дозволив екстрадицію Фірташа в США.

Як повідомлялося, голова ради групи компаній Group DF Дмитро Фірташ був заарештований в Австрії 12 березня 2014 року за запитом влади США, виданим в 2013 році. Під час колишньої американської адміністрації українського бізнесмена звинуватили в тому, що він за допомогою хабарів на загальну суму $18,5 млн хотів отримати дозволи на видобуток титанової сировини в Індії для подальшого продажу готової продукції в США. Фірташ всі обвинувачення заперечує і називає політично мотивованими, спрямованими на обмеження його впливу на процеси в Україні. Земельний суд Відня у кримінальних справах обрав Фірташу запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту, але потім погодився звільнити його під заставу в EUR125 млн і зобов'язання не залишати Австрію.

Згідно з австрійським законодавством, остаточне рішення про екстрадицію за федеральним міністром юстиції Австрії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134321
 
   
 Топ коментарі
 
Может хоть американцы упыря закроют. А сколько светит Коломойскому?
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Вскрытие покажет. Надеюсь и до Бени дотянутся.
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а ведь Каломойский и Андрей Богдан, тоже подпадают под действие "закона Рико" - об организациях, действующих под влиянием рэкета и коррупции..
хммм.. стоит задуматься!
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У нас по этому закону можно посадить всю "элиту", некому будет страной управлять.
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Не проблема. Можно посадить и все население, скажем, за неуплату налогов. Тогда и управлять никем не будет нужно.
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Почему новость полностью не передали? После этот юрист говорил что США будут требовать выдачи Порошенко, у которого не меньше преступлений чем у Фирташа
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Петру довічне(з конфіскацією). А жидобандерівцю Бєнє - народна пошана за його чин. Все зрозуміло
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капучина--ПОРА УКОЛЫ ПРИНИМАТЬ,КАЦАПСКИЙ ТРОЛЛЬ !!!!
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Бачу, у тебе все дуже просто: якщо проти Петра, значить кацапський троль?
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Дружка Ющенка і Порошенка посодют?
А було б непогано.
Ех, ще б ахметовапорошенкаколомойськогомедведчукапінчука до пари...
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Ваш президент Беня под расследованием ФБР по абсолютно таким же делам, шо и Фирташ. Так шо скоро зебилы будут хором с русней визжать за "злобных пиндосов".
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на чикагщине отменили вышку..в Тексас бы его к ковбойцам!
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Потроха и ахметку нужно с ним в одну камеру засадить,а конфискованное имущество передать в пенсионный фонд.
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пороха не трогай
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Весь кацпо-еврейский олигархат должен исчезнуть, иначе исчезнет страна..но не стоит думать, что это за народ Украины сделают те же американцы..
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народ Украины сидит перед экраном телевизоров из которых вещают журноляди купленные пинчуком коломойским ахметовым фирташем.
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так и есть..а многие адекватные покинули или покидают страну..поэтому перспективы её существования весьма туманны и пессимистичны..(
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Може і газ українського видобутку який наша Рада подарувала Фірташу (цікаво за які гроші) повернуть народу ...
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Первый из четырех олигархов пошел! Дай Бог не последний!
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А если Зеро не сдаст Коломоева - гореть его заднице!
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Спасибо Американцам. Они работают за всех украинские якобы "суды".
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Насправді це не дуже добра новина, адже Коломойський веде торгівлю з уйлом за свою шкіру . І Європа недарма вимагає від бабушкі здачу України для захисту від американців. Європі-мир за рахунок України, торгівля на крові з кацапами, а українським маланцам-захист від американців і Фірташ це попередження, адже його ще нікуди не здали! Ось коли літак із Фірташем приземлиться в Америці і його в кайданках виведуть на поле ось тоді можна про щось говорити, а зараз просто іде торгівля за рахунок української незалежності і Америку це також між іншим може влаштовувати як це не було б цинічно. Придуркуватою український нарід зробив свій вибір.
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Не разделяю безудержного оптимизма юзверей ЦН. Фирташа "подоят" маленько, да отпустят, напоминаю что "зуб заимели" на Фирташа амеры за то, что тот (Фирташ) дал взятку какому-то индийскому, и конкурс на освоение месторождения ТИТАНА американцы ********...
И именно ТИТАН - как стратегический материал их и интересует, и именно поэтому "Крымский Титан" - работает бесперебойно до сих пор, получая с Украины эл.энегрию и сырье (илменит), а амеры - титановую губку для корпорации "Боинг".
Отдаст Фирташ "Крымский титан" амерам, как пить дать...и будет себе дальше в Вене кофий кушать, с апфельштруделем...
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а через димона глядишь и к его корешу пэте шоколадному подберутся. и беня каломойский на крючке. хоть кто-то отправляет правосудие в Украине вместо украинцев.
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Прекратите писать бред! Неужели не понятно что американские прокуроры не видят ваших тупых выверту и это ни на что не повлияет априори?! Ведь совершенно очевидно что осторожность в ведении бизнеса и игра по правилам в политике визитная карточка Порошенко?! Нет на Порошенко дел. Точка. Никто его не посадит. Высеры кремлевской пропаганды пропускаем.
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И єто собственно сыграло против Порошенко, ведь ему ставят вину что он никого не пересажал . А кого там пересажаешь если все и вся повязаны между собой ещё со времён Щербицкого! Только внешнее управление американцами исправит ситуацию, но это не реально.
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Це наочний приклад того, як повинна працювати судова система, якої в Україні фактично, немає, замість неї існує юридичний спрут, створений Ківаловим і К, для особистого збагачення його представників, свого роду касти. Цей монстр запустив свої щупальця в усі сфери нашого життя, де можна безкарно поживитися. Дивовижна живучість псевдосудової системи, пояснюється її здатністю мімікрувати до будь-якої політичної влади, про що свідчать останні судові рішення, які більше скидаються на кримінальне рішалово.
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Надеюсь .что этого кукловода клоуна Порошенко упакуют в тюрьму и надолго. Ахметова , Колому , Пинчука и ост - туда же ! Они проблемы и гниды Украины .
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Добре, що хоч хтось топ-злодюг наших садить, якщо ми не в стані це зробити.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниФірташу в США світить понад 80 років в'язниці з конфіскацією, - американський юрист
 
 
 
 
 
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