 Фірташу в США світить понад 80 років в'язниці з конфіскацією, - американський юрист

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Голосу Америки" повідомив американський юрист, партнер юридичної фірми Arnall Golden Gregory LLP Джин Берд.

"Фірташа звинувачують у відмиванні грошей, у порушенні так званого "закону Ріко" — про організації, що діють під впливом рекету й корупції, а також у намаганні порушити закон про корупцію за кордоном. З технічного боку, це понад 80 років ув’язнення, — це просто базуючись на розрахунках. Плюс, прокурор просить про конфіскацію всіх його активів", — пояснив "Голосу Америки" Джин Берд.

Втім, юрист зазначив, що Сполучені Штати можуть змінити обвинувачення, якщо Фірташ погодиться на співпрацю.

"Фірташ добре знайомий з різноманітними фінансовими угодами, в яких залучені топ-політики різних країн, у тому числі України та Росії. Тож можливо, він має інформацію, яка може зацікавити Сполучені Штати. Тож для нього завжди є можливість співпрацювати й укласти угоду про визнання провини, — де він надасть цю інформацію в обмін на зміну обвинувачень".

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Нагадаємо, Верховний суд Австрії дозволив екстрадицію Фірташа в США.

Як повідомлялося, голова ради групи компаній Group DF Дмитро Фірташ був заарештований в Австрії 12 березня 2014 року за запитом влади США, виданим в 2013 році. Під час колишньої американської адміністрації українського бізнесмена звинуватили в тому, що він за допомогою хабарів на загальну суму $18,5 млн хотів отримати дозволи на видобуток титанової сировини в Індії для подальшого продажу готової продукції в США. Фірташ всі обвинувачення заперечує і називає політично мотивованими, спрямованими на обмеження його впливу на процеси в Україні. Земельний суд Відня у кримінальних справах обрав Фірташу запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту, але потім погодився звільнити його під заставу в EUR125 млн і зобов'язання не залишати Австрію.

Згідно з австрійським законодавством, остаточне рішення про екстрадицію за федеральним міністром юстиції Австрії.